Проєкт "Без цензури": Новинки ватного мракобісся. Свіжий огляд російської пропаганди на укрТБ. ВIДЕО
Ловіть свіжий напалм і пекельце! Марина Данилюк-Ярмолаєва пожертвувала моральним здоров'ям і зазирнула в портал медвудчуківсько-мураєвського пекла в телевізорі. Що з того вийшло? Дивіться у свіжому випуску "Без цензури"!
Радник із нацбезпеки Олексій Арестович не вважає російську пропаганду на українському телебаченні ворогом. А вона, тим часом, показує українцям лідера забороненої в нас Комуністичної партії - Петра Симоненка. А на додачу, традиційно, заливає мізки отрутою про війну.
Що нового російська пропаганда в українському телевізорі розказує про одну із найтрагічніших сторінок в історії нашої війни з Росією - Іловайський котел?
Один за одним розвінчуємо ватні фейки від філії росТБ, тобто каналу "Наш".
А ще - пояснюємо, чому ці фурункули на тілі української держави мають бути знищені. Як завжди, залишайте коментар на підтримку каналу, ставте лайк і підписуйтеся на оновлення, якщо ви ще цього не зробили.
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Как сообщалось ранее, один из главарей неподконтрольной части Луганщины Родион Мирошник в эфире украинского канала "Наш" обвинил Украину в несоблюдении Минских договоренностей и заявил, что "Донбасс не находится в составе Украины".
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Когда закон будет принят (а его проект внесён правительством РФ, поэтому принят он будет точно), полицейские смогут:
1. Вскрывать автомобиль по любому поводу и не сообщать об этом владельцу в течение суток. За повреждения при вскрытии полиция нести ответственность не будет.
2. Оцеплять целые здания или площади и досматривать всех, кто окажется внутри оцепления, причём как пешеходов, так и машины.
3. Вламываться в квартиры и дома по указке "очевидцев преступления".
4. Останавливать и досматривать россиян на улице под предлогом подозрения в совершении кражи. То есть просто шмонать всех подряд, кто не понравился или не так посмотрел.
5. Стрелять в человека при задержании, если тот пытается "совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции". Какие именно "иные действия", законопроект не расшифровывает. Это означает, что фактически полицейские смогут применять оружие под любым предлогом.
6. Самое интересное, что "полицейские не подлежат преследованию за действия, совершенные при исполнении должностных обязанностей". То есть когда закон будет принят, полицейские будут избегать наказания за реально совершённые ими преступления, вплоть до убийства.
"Кто хочет смотреть кацапские новости, имеет на это полное право".
Що далі?
"Не всё так однозначно"
"Нужно посмотреть и под другим ракурсом"
"Истина где-то посередине"
"А мальчика-то действительно распяли!"
"Пришло время покаяния"
...
Скільки там етапів до інтеграції УРСР до складу СРСР 2.0, щоб ми знали?
...подожедм пока тебя "радикалы-националисты" насадят на бутылку за продвижение среди нас идеалов демократии (будут иметь полное право )
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Так он чому розвалився сисисири ,, народу набридло жерти ікру , ложками .! .
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