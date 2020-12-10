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Проєкт "Без цензури": Новинки ватного мракобісся. Свіжий огляд російської пропаганди на укрТБ. ВIДЕО

Ловіть свіжий напалм і пекельце! Марина Данилюк-Ярмолаєва пожертвувала моральним здоров'ям і зазирнула в портал медвудчуківсько-мураєвського пекла в телевізорі. Що з того вийшло? Дивіться у свіжому випуску "Без цензури"!

Радник із нацбезпеки Олексій Арестович не вважає російську пропаганду на українському телебаченні ворогом. А вона, тим часом, показує українцям лідера забороненої в нас Комуністичної партії - Петра Симоненка. А на додачу, традиційно, заливає мізки отрутою про війну.

Що нового російська пропаганда в українському телевізорі розказує про одну із найтрагічніших сторінок в історії нашої війни з Росією - Іловайський котел?

Один за одним розвінчуємо ватні фейки від філії росТБ, тобто каналу "Наш".

А ще - пояснюємо, чому ці фурункули на тілі української держави мають бути знищені. Як завжди, залишайте коментар на підтримку каналу, ставте лайк і підписуйтеся на оновлення, якщо ви ще цього не зробили.

Дивіться проект журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", в нас нічого особистого - тільки факти.

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Как сообщалось ранее, один из главарей неподконтрольной части Луганщины Родион Мирошник в эфире украинского канала "Наш" обвинил Украину в несоблюдении Минских договоренностей и заявил, что "Донбасс не находится в составе Украины".

Автор: 

інформаційна війна (360) пропаганда (2802) телебачення (1170) Мураєв Євгеній (154)


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Топ коментарі
+16
Я думаю в кацапии так не считают, там никаких украинских мнений никто те транслирует. Там за украинское слово могут убить. Там даже русскому, своему так сказать у кто против гадкого плута віступает светит срок а то и яд, как Навальному. Так о чем речь?
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10.12.2020 16:28
+12
Срусский либерал?, А чё такой грамотный, наверное на бутылке ещё не сидел?
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10.12.2020 16:16
+11
ну поздравляю кацапов. они заслужили.
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10.12.2020 16:07
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о https://tass.ru/politika/10202793 расширении полномочий полиции . В нём всё то, чего Расее не хватало, чтобы превратиться в полноценное полицейское государство.

Когда закон будет принят (а его проект внесён правительством РФ, поэтому принят он будет точно), полицейские смогут:

1. Вскрывать автомобиль по любому поводу и не сообщать об этом владельцу в течение суток. За повреждения при вскрытии полиция нести ответственность не будет.
2. Оцеплять целые здания или площади и досматривать всех, кто окажется внутри оцепления, причём как пешеходов, так и машины.

3. Вламываться в квартиры и дома по указке "очевидцев преступления".
4. Останавливать и досматривать россиян на улице под предлогом подозрения в совершении кражи. То есть просто шмонать всех подряд, кто не понравился или не так посмотрел.

5. Стрелять в человека при задержании, если тот пытается "совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции". Какие именно "иные действия", законопроект не расшифровывает. Это означает, что фактически полицейские смогут применять оружие под любым предлогом.

6. Самое интересное, что "полицейские не подлежат преследованию за действия, совершенные при исполнении должностных обязанностей". То есть когда закон будет принят, полицейские будут избегать наказания за реально совершённые ими преступления, вплоть до убийства.
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10.12.2020 16:03 Відповісти
ну поздравляю кацапов. они заслужили.
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10.12.2020 16:07 Відповісти
Тепер всі в поліцію підуть. Цікаво:10% чиновники, 40% силові структури, 20% в тюрми, 20% пенсіонери, 10% виїдуть нафіг.
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10.12.2020 16:36 Відповісти
обыно наши копируют все законы с росии, так что ждите...
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11.12.2020 07:51 Відповісти
За такий закон ***** благодарочка.
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10.12.2020 23:43 Відповісти
Срусский либерал?, А чё такой грамотный, наверное на бутылке ещё не сидел?
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10.12.2020 16:16 Відповісти
Я думаю в кацапии так не считают, там никаких украинских мнений никто те транслирует. Там за украинское слово могут убить. Там даже русскому, своему так сказать у кто против гадкого плута віступает светит срок а то и яд, как Навальному. Так о чем речь?
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10.12.2020 16:28 Відповісти
Конечно это не демократия а беззаконие, в любой другой стране все кто пособничал оккупантам уже давно минимум сидели бы в тюрьмах вместе с теми кто их пропаганду распространял.
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10.12.2020 16:57 Відповісти
Їх треба наказувати за пропаганду фашизму і нацизму. Російські і проросійські канали заборонити!
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10.12.2020 17:21 Відповісти
Ай молодець! Як толерантно та демократично зсуваєш вікно Овертона!
"Кто хочет смотреть кацапские новости, имеет на это полное право".
Що далі?
"Не всё так однозначно"
"Нужно посмотреть и под другим ракурсом"
"Истина где-то посередине"
"А мальчика-то действительно распяли!"
"Пришло время покаяния"
...
Скільки там етапів до інтеграції УРСР до складу СРСР 2.0, щоб ми знали?
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10.12.2020 23:05 Відповісти
Лучше расскажи как в твоей квартире в Евпатории щастливо живут кацапы и платят тебе денюжку Ты же уже переоформил свою евпаторийскую квратиру по расейским законам, как и криворогий зелёный шлимазл вовочка, верно?
...подожедм пока тебя "радикалы-националисты" насадят на бутылку за продвижение среди нас идеалов демократии (будут иметь полное право )
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11.12.2020 01:19 Відповісти
Добрый день Максим. Я купил квартиру в Евпатории еще в 1994 году когда это была территория Украины, езжу в Крым несколько раз в год. Переоформление квартиры заключалось в одном походе в местный ЖЕК и обновлении анкетных данных, предоставил нотариально заверенную ксерокопию паспорта гражданина Украины - сказали что этого достаточно, так же я заплатил обязательный ежегодный налог на свою недижимость как иностранный гражданин - в районе 15000 рублей ( это чуть больше 5000 гривен). П.С. В местном БТИ - признают все документы украинского образца, никто ни у кого ничего не отжимает, покрайней мере лично я и мои знакомые в Крыму с этим не сталивались.
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11.12.2020 11:01 Відповісти
Странно а почему вас не убили как например Аметова, хотя он и местный, но гражданин Украины или не отобрали собственность как у приватбанка например? Это что никто ничего не отжимает и никого не убивают?
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11.12.2020 15:02 Відповісти
А есть ли в Укране украинское телевиденье ?---мой ответ -НЕТУ. ....
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10.12.2020 16:10 Відповісти
Це не відео комбата Берези було продемонстровано а відео журналіста Шапошнікова, який засняв зраду комбата Берези та комбата Хомчака і втечу цих комбатів з поля бою!
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10.12.2020 16:18 Відповісти
Симоненко у вівторок на медведчуківському "Нашому" вантажив апельсини бочками - розповідав, як розкішно жилось за СССР в Україні: ----"Да, были очереди - но это же ж только об короткий отрезок времени эти очереди! Они возникли в результате этих так называемых "реформ Горбачева"! А до этого посмотрите, что у нас в магазинах! БОЧКАМИ ИКРА ЧЁРНАЯ И КРАСНАЯ СТОЯЛА! ,,, Бочками стояла, я вам это заявляю! .
----------------------------


 Так он чому розвалився сисисири ,, народу набридло жерти ікру , ложками .! .
Проєкт "Без цензури": Новинки ватного мракобісся. Свіжий огляд російської пропаганди на укрТБ - Цензор.НЕТ 3590 .
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10.12.2020 17:25 Відповісти
О, немитий проявився. Тобі на Расєю, там борися за свободу слова. Чи там уже зразок демократії і свободи?
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10.12.2020 17:28 Відповісти
Шановне товариство! Я так думаю, що цих підерастів прихильників *уйла треба тільки відстрелювати, як скажених собак. Інакше нічого не вийде, тим більше з таким президентом - Зе-мразотою та з його *уйловським офісом.
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10.12.2020 18:52 Відповісти
Эта босота с пророссиских каналов открывает свою шовнистическую пасть на страну, котоорая в отличии от кегебистской московии лояльно разрешает ей иметь тут свой канал... Верх скотства!
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10.12.2020 22:15 Відповісти
арестович по национальности белорус, как мы инопланетяне.
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10.12.2020 22:17 Відповісти
только по папе. по маме он кацап
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11.12.2020 01:21 Відповісти
арестович - разветчик разветок...ермак - разветчик разветок и папа ёйный... пидорок симоненко... "знаток" со щеками хомяка, постоянно шарящий по кацапским каналам... подбор кадров уникален по своей говнистости... ну а толян-тепловизир - это... ыхспэрд на ыхспэрде....
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11.12.2020 02:30 Відповісти
 
 