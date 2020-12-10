Проєкт "Без цензури": Новинки ватного мракобісся. Свіжий огляд російської пропаганди на укрТБ. ВIДЕО

Ловіть свіжий напалм і пекельце! Марина Данилюк-Ярмолаєва пожертвувала моральним здоров'ям і зазирнула в портал медвудчуківсько-мураєвського пекла в телевізорі. Що з того вийшло? Дивіться у свіжому випуску "Без цензури"!

Радник із нацбезпеки Олексій Арестович не вважає російську пропаганду на українському телебаченні ворогом. А вона, тим часом, показує українцям лідера забороненої в нас Комуністичної партії - Петра Симоненка. А на додачу, традиційно, заливає мізки отрутою про війну.

Що нового російська пропаганда в українському телевізорі розказує про одну із найтрагічніших сторінок в історії нашої війни з Росією - Іловайський котел?

Один за одним розвінчуємо ватні фейки від філії росТБ, тобто каналу "Наш".

А ще - пояснюємо, чому ці фурункули на тілі української держави мають бути знищені. Як завжди, залишайте коментар на підтримку каналу, ставте лайк і підписуйтеся на оновлення, якщо ви ще цього не зробили.

Дивіться проект журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", в нас нічого особистого - тільки факти.

Подписывайтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

Как сообщалось ранее, один из главарей неподконтрольной части Луганщины Родион Мирошник в эфире украинского канала "Наш" обвинил Украину в несоблюдении Минских договоренностей и заявил, что "Донбасс не находится в составе Украины".