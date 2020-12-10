У Києві затримано громадянина РФ, який перебуває в міжнародному розшуку за участь у бойових діях на Близькому Сході, - Нацполіція. ВІДЕО
Учора, 9 грудня, співробітники Нацполіції затримали в Києві 33-річного громадянина РФ, який із 2018 року перебував у міжнародному розшуку. Чоловіка розшукували за участь у бойових діях у складі незаконного збройного формування на території однієї з країн Близького Сходу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Відомо, що росіянин у квітні 2014 року пройшов підготовку в спеціальному військовому тренувальному таборі незаконного збройного формування. Щоб уникнути покарання, іноземець переховувався в Києві.
Вирішується питання про екстрадицію зловмисника.
Топ коментарі
+18 Владислав Носковский
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+8 Влеррий
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+6 stanis nasvaiko
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Не встиг серед землячків потусуватись,корочку захисника-добробатівця купити ?
-на обмен подороже
- подарить чуркам
-гаага
(дайте йому сала з горілкою)