У Києві затримано громадянина РФ, який перебуває в міжнародному розшуку за участь у бойових діях на Близькому Сході, - Нацполіція. ВІДЕО

Учора, 9 грудня, співробітники Нацполіції затримали в Києві 33-річного громадянина РФ, який із 2018 року перебував у міжнародному розшуку. Чоловіка розшукували за участь у бойових діях у складі незаконного збройного формування на території однієї з країн Близького Сходу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Відомо, що росіянин у квітні 2014 року пройшов підготовку в спеціальному військовому тренувальному таборі незаконного збройного формування. Щоб уникнути покарання, іноземець переховувався в Києві.

Вирішується питання про екстрадицію зловмисника.

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