УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10492 відвідувача онлайн
Новини Відео Силовики
6 450 25

У Києві затримано громадянина РФ, який перебуває в міжнародному розшуку за участь у бойових діях на Близькому Сході, - Нацполіція. ВІДЕО

Учора, 9 грудня, співробітники Нацполіції затримали в Києві 33-річного громадянина РФ, який із 2018 року перебував у міжнародному розшуку. Чоловіка розшукували за участь у бойових діях у складі незаконного збройного формування на території однієї з країн Близького Сходу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Відомо, що росіянин у квітні 2014 року пройшов підготовку в спеціальному військовому тренувальному таборі незаконного збройного формування. Щоб уникнути покарання, іноземець переховувався в Києві.

Вирішується питання про екстрадицію зловмисника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві заарештовано громадянина РФ, який розшукується Інтерполом за організацію замовного вбивства, - прокуратура

Інтерпол (376) Нацполіція (15168) Правоохоронні органи (2708) розшук (651) силовики (2514)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+18
Озвучте де він був і хто його оголосив у розшук.
показати весь коментар
10.12.2020 17:00
+8
Если рашка объявила в розыск , то это сомнительный злоумышленник .
показати весь коментар
10.12.2020 17:40
+6
Якщо він воював в Сирії то, що це злочин? Візьміть посадіть Рабиновича, який літав до Москви, Медведчука, всю прокацапску сволоту, яка сидить в Україні. Або слабо, сците?
показати весь коментар
10.12.2020 18:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Озвучте де він був і хто його оголосив у розшук.
показати весь коментар
10.12.2020 17:00 Відповісти
Отдадут раше , безвозмездно ?
показати весь коментар
10.12.2020 17:02 Відповісти
Сейчас моальчик подключится ещё и извинятся будут.
показати весь коментар
10.12.2020 17:02 Відповісти
Снабдить оружием и окном на границе с засрашкой,пусть возвращается на родину.
показати весь коментар
10.12.2020 17:04 Відповісти
На Восток с ручным катком для асфальта через бескрайние просторы Донбасса ...
показати весь коментар
10.12.2020 17:10 Відповісти
Чому не пишуть, що він воював за Україну також?!
показати весь коментар
10.12.2020 17:12 Відповісти
А что, он в Сирии за Украину воевал?
показати весь коментар
10.12.2020 17:46 Відповісти
не факт, що воював, а в Сирії інтересів України немає, крім як винищення кацапні
показати весь коментар
10.12.2020 18:13 Відповісти
За це йому можна дати сала 🐷🐷🐷
показати весь коментар
10.12.2020 18:17 Відповісти
Тумгоєв-2.
Не встиг серед землячків потусуватись,корочку захисника-добробатівця купити ?
показати весь коментар
10.12.2020 17:19 Відповісти
Озвучить по всем мировым пердунмедиа весь жизненный путь...а потом пару вариантов...
-на обмен подороже
- подарить чуркам
-гаага
показати весь коментар
10.12.2020 17:22 Відповісти
не дали парню сделать джихад. не получилось, не фартануло...
показати весь коментар
10.12.2020 17:28 Відповісти
Если в Ес выдавать -нет проблем.Если орде или странам ОДКБ- зась.
показати весь коментар
10.12.2020 17:30 Відповісти
Если рашка объявила в розыск , то это сомнительный злоумышленник .
показати весь коментар
10.12.2020 17:40 Відповісти
в тексте назван он злоумышлеником, но ведь не факт что это так, возможно он освобождал этот свет от руцких оркестрантов из компании вагнеровцев.
показати весь коментар
10.12.2020 18:13 Відповісти
скорее всего от езидов или прочих иноверцев - игил больше с ними воевал, они же без оружия.
показати весь коментар
10.12.2020 19:02 Відповісти
Якщо воював за ІГІЛ - нагородіть його
(дайте йому сала з горілкою)
показати весь коментар
10.12.2020 18:15 Відповісти
Якщо він воював в Сирії то, що це злочин? Візьміть посадіть Рабиновича, який літав до Москви, Медведчука, всю прокацапску сволоту, яка сидить в Україні. Або слабо, сците?
показати весь коментар
10.12.2020 18:20 Відповісти
во всех странах мира это злочин.
показати весь коментар
10.12.2020 19:03 Відповісти
Обалдели? По запросу агрессора?
показати весь коментар
10.12.2020 18:20 Відповісти
может это патриот если раша ищет .ихтамнеты тоже воюют на ближнем восток и ничего .
показати весь коментар
10.12.2020 18:23 Відповісти
а Украине шо от этого? если рашка его хочет получить - меняйте его на всех пленных наших солдат сидящих в лугандоновских застенках......
показати весь коментар
10.12.2020 18:37 Відповісти
Що там з візами, мудрагелі?
показати весь коментар
10.12.2020 19:35 Відповісти
 
 