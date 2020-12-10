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Поліція затримала членів банди, які викрадали людей під дахом російських злодіїв у законі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві та Одесі затримали лідера та 9 учасників злочинної організації, ще двох осіб оголошено в розшук. За даними слідства, бандити викрадали людей і вимагали за них викупи.

Про це повідомляє департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

У банду входило 12 осіб, у неї було два "підрозділи" - в Києві і в Одесі. Викрадали людей бандити в різних регіонах України.

"Затриманих обґрунтовано підозрюють у скоєнні декількох фактів вимагання коштів та викрадення людей з метою викупу або вчинення певних дій на користь зловмисників або інших осіб. Суми, які вимагали, коливалися від 20 000 гривень до 800 000 доларів США. Кримінальні злочини скоювалися під керівництвом двох "злодіїв у законі", які перебувають на території РФ, і супроводжувалися фізичним насильством", - сказано в повідомленні поліції.


Спочатку правоохоронці затримали лідера злочинної організації та чотирьох її учасників, їх відправили під варту. Ще чотирьох осіб примусово видворили за межі України за порушення норм міграційного законодавства.

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10 грудня затримали ще п'ятьох учасників злочинної організації.

"За місцем проживання та в автомобілях фігурантів вилучили зброю, боєприпаси, ножі," чорнові "записи, розписки, печатки, флеш-накопичувачі, гроші, автомобілі та інші речі, що підтверджують їхню злочинну діяльність на території України", - зазначили в поліції.

Затриманим повідомили про підозру у створенні злочинної організації, вимаганні та викраденні людей.

Поліція затримала членів банди, які викрадали людей під дахом російських злодіїв у законі 01

Поліція затримала членів банди, які викрадали людей під дахом російських злодіїв у законі 02
Поліція затримала членів банди, які викрадали людей під дахом російських злодіїв у законі 03
Поліція затримала членів банди, які викрадали людей під дахом російських злодіїв у законі 04
Поліція затримала членів банди, які викрадали людей під дахом російських злодіїв у законі 05

Автор: 

затримання (4339) Київ (19466) Одеса (5458) Нацполіція (15168) викрадення (819)


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Топ коментарі
+11
А що не можна хоча би когось підстрелити? В нас дуже толерантне відношення до покидьків.
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10.12.2020 19:46
+6
хто кришує цих членів банди уже зрозуміло а хто кришує російських "воров в законе" у столиці
країни шось відомо?
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10.12.2020 20:08
+4
При попытке к бегству валить всех.Это мрази которых даже за решётку садить нет смысла.
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10.12.2020 20:03
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а де затримані?...хтось бачить?
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10.12.2020 19:46 Відповісти
А що не можна хоча би когось підстрелити? В нас дуже толерантне відношення до покидьків.
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10.12.2020 19:46 Відповісти
Благодаря Петру Ляксеичу , стрелять в подонков опасно для собственной свободы. Помните как в Киеве патрульный Олейник водителя наркомана пытался остановить с помощью табельного оружия , и подстрелил насмерть его дружка , такого же отморозка? Так вот, вместо того что бы патрульного наградить , его посадили.
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11.12.2020 05:54 Відповісти
Недавно на такси ехал с мужчиной у которого полиция подстрелила брата. Нашумевший случай когда 4 года назад полициейские гнались по Киеву и стреляли по БМВ, где ехали подростки и убили одного парня. Тогда новая патрульная сильно обложалась. ВОт я бы посмотрел Глазков на ваши глазки после того как вы все это сказали бы в лицо брату погибшего про подонков в которых якобы запретили стрелять...
Брат до сих пор со слезами и злобой про этот случай говорит, он хочет добиться справедливости и наказать ментов но ничего не выходит. Мусоров надо контролировать, полицейский беспредел гораздо страшней бандитского и примеров в истории миллион.
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11.12.2020 08:45 Відповісти
Понеслась,Глазков-глазки. Смотри лучше на то сколько людей ни в чем не повинных гибнет по вине обдолбанных,упитых в дюпель отморозков. А брату убитого лучше в глаза взглянуть наркоману,который остановиться не захотел на требования полиции,и устроил гонки по Киеву на бешеной скорости и по встречной полосе. Вот как то так Прорап.
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11.12.2020 08:57 Відповісти
отпустят под подписку
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10.12.2020 19:53 Відповісти
таки может быть . писали на цензоре про таких же . два раза ловили за разбои и похищения людей и оба раза под подписку отпускали . кто тот из людей авакова вроде в доле был
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10.12.2020 20:27 Відповісти
ат треба просто втопити в Дніпрі!!! І все! Топити всіх бандюків..Європа перекліпає очима та забуде а інши бандюки в нашу краіну більше не поідуть
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10.12.2020 20:30 Відповісти
-Авжеж не винен ,хіба винна муха що не бджола !
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10.12.2020 20:59 Відповісти
Не плохо было бы пару уродов уголовных подстрелить, а потом и тех кто будет критиковать полицию за то что она подстрелила этих клоунов.))))Тошнит от этой публики, и без них тяжело.
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10.12.2020 19:55 Відповісти
одно не понятно, зачем их задерживать, их закапывать при попытке к бегству.
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10.12.2020 19:58 Відповісти
судя по арсеналу, это охотники на зайца
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10.12.2020 20:01 Відповісти
При попытке к бегству валить всех.Это мрази которых даже за решётку садить нет смысла.
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10.12.2020 20:03 Відповісти
хто кришує цих членів банди уже зрозуміло а хто кришує російських "воров в законе" у столиці
країни шось відомо?
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10.12.2020 20:08 Відповісти
А кто нарушает миграционное законодательство, тем сразу амнистия и талоны на усиленное питание?
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10.12.2020 20:18 Відповісти
як керівник так і рядові КОРДовці зовсім не використовують українську мову...напевне і не володіють)) Напевне колишні беркутовці. Що будуть робити після січня 2021? Хоча рядові можуть і відмазатись що кричали "на пол" замість "на підлогу" щоб затриманим було краще зрозуміти Але і керівник рядовим роздавав вказівки " вніматєльно по квартіре прямо..." мовою окупанта, а може мовою ...міністра
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10.12.2020 20:35 Відповісти
Конечно....принудительно выдворить -это грозная мера! А КОМПЕНСАЦИЮ ВЫПЛАТИТЬ НЕ ЗАБЫЛИ?
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10.12.2020 21:06 Відповісти
членов банды задержали , а к ворам даже не подошли , нельзя у нас ворам неудобства чинить
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10.12.2020 21:38 Відповісти
Стаття 289. Незаконне заволодіння транспортним засобом
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з насильством, що не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинені з проникненням у приміщення чи інше сховище, або якщо вони завдали значної матеріальної шкоди, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Стаття 146. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини
2. Ті самі діяння, вчинені щодо малолітнього або з корисливих мотивів, щодо двох чи більше осіб або за попередньою змовою групою осіб, або способом, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або таке, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, або із застосуванням зброї, або здійснюване протягом тривалого часу, -

караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Це така ціна життя в нашій країні!!!!
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10.12.2020 21:39 Відповісти
Ну надо ж подоить их? а застрелишь - кто откупные тогда принесет?
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11.12.2020 01:28 Відповісти
На фото одна мисливська зброя,яка скоріш за все зареєстрована.Виникає питтання,або були попереджені про затримання, або взяли не зовсім тих.
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10.12.2020 23:45 Відповісти
Да, по ружьям впечатление что какой то охотничий клуб накрыли
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11.12.2020 01:28 Відповісти
 
 