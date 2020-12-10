Поліція затримала членів банди, які викрадали людей під дахом російських злодіїв у законі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві та Одесі затримали лідера та 9 учасників злочинної організації, ще двох осіб оголошено в розшук. За даними слідства, бандити викрадали людей і вимагали за них викупи.
Про це повідомляє департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.
У банду входило 12 осіб, у неї було два "підрозділи" - в Києві і в Одесі. Викрадали людей бандити в різних регіонах України.
"Затриманих обґрунтовано підозрюють у скоєнні декількох фактів вимагання коштів та викрадення людей з метою викупу або вчинення певних дій на користь зловмисників або інших осіб. Суми, які вимагали, коливалися від 20 000 гривень до 800 000 доларів США. Кримінальні злочини скоювалися під керівництвом двох "злодіїв у законі", які перебувають на території РФ, і супроводжувалися фізичним насильством", - сказано в повідомленні поліції.
Спочатку правоохоронці затримали лідера злочинної організації та чотирьох її учасників, їх відправили під варту. Ще чотирьох осіб примусово видворили за межі України за порушення норм міграційного законодавства.
10 грудня затримали ще п'ятьох учасників злочинної організації.
"За місцем проживання та в автомобілях фігурантів вилучили зброю, боєприпаси, ножі," чорнові "записи, розписки, печатки, флеш-накопичувачі, гроші, автомобілі та інші речі, що підтверджують їхню злочинну діяльність на території України", - зазначили в поліції.
Затриманим повідомили про підозру у створенні злочинної організації, вимаганні та викраденні людей.
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Брат до сих пор со слезами и злобой про этот случай говорит, он хочет добиться справедливости и наказать ментов но ничего не выходит. Мусоров надо контролировать, полицейский беспредел гораздо страшней бандитского и примеров в истории миллион.
країни шось відомо?
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з насильством, що не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинені з проникненням у приміщення чи інше сховище, або якщо вони завдали значної матеріальної шкоди, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
Стаття 146. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини
2. Ті самі діяння, вчинені щодо малолітнього або з корисливих мотивів, щодо двох чи більше осіб або за попередньою змовою групою осіб, або способом, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або таке, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, або із застосуванням зброї, або здійснюване протягом тривалого часу, -
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
Це така ціна життя в нашій країні!!!!