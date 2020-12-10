Якби зупинили транспорт, то результат карантину вихідного дня був би кращим, - "слуга народу" Радуцький. ВIДЕО
Голова комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, народний депутат фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький вважає, що карантин вихідного дня дав покращення, але не вирішив проблему.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
"Як би не критикували карантин вихідного дня, так, він був, як кажуть, обрізаний, недороблений. Але все ж, якийсь результат, я вважаю, він дав. Різні думки є, міністр Степанов не погоджується, прем'єр-міністр говорить - що є. Моя особиста думка - це дало якесь поліпшення.
Це не вирішило проблему в жодному разі. Він не вирішив питання, бо не було зупинено транспорт. Це моя особиста думка. Якби зупинили транспорт, то результат був би кращим", - пояснив Радуцький.
Нардеп додав, що за прогнозом епідеміологів, захворюваність коронавірусом до Нового року буде коливатися в межах 16-17 тисяч випадків на добу. А після 1 січня очікують зростання до 20-25 тисяч. Якщо ж ситуація погіршиться раніше, ніхто не чекатиме 8 січня, і жорсткий карантин можуть ввести раніше оголошеної дати.
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хотя - зебилам это нравится.
ти ж дивись - після 22:00 коронавірус активується!
тому в 22:00 надягай маску і залазь під ліжко - тільки так буде тобі спасіння...
звідки ви понавилізли?...
Бо не можу терпіти і бачити цю жалюгідну, потворну, пихату, брехливу, сцикливу, продажну пику.
Господи, ну за що ти відняв розум у цих зебілів ?
до 8 января так и будет ,а потом команда - 20 тыс . и - дорогу локдауну.
И тут вопрос в лучшем стиле детективного жанра - кому это выгодно ?