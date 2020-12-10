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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Якби зупинили транспорт, то результат карантину вихідного дня був би кращим, - "слуга народу" Радуцький. ВIДЕО

Голова комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, народний депутат фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький вважає, що карантин вихідного дня дав покращення, але не вирішив проблему.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Як би не критикували карантин вихідного дня, так, він був, як кажуть, обрізаний, недороблений. Але все ж, якийсь результат, я вважаю, він дав. Різні думки є, міністр Степанов не погоджується, прем'єр-міністр говорить - що є. Моя особиста думка - це дало якесь поліпшення.

Це не вирішило проблему в жодному разі. Він не вирішив питання, бо не було зупинено транспорт. Це моя особиста думка. Якби зупинили транспорт, то результат був би кращим", - пояснив Радуцький.

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Нардеп додав, що за прогнозом епідеміологів, захворюваність коронавірусом до Нового року буде коливатися в межах 16-17 тисяч випадків на добу. А після 1 січня очікують зростання до 20-25 тисяч. Якщо ж ситуація погіршиться раніше, ніхто не чекатиме 8 січня, і жорсткий карантин можуть ввести раніше оголошеної дати.

Автор: 

карантин (18172) Радуцький Михайло (284) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
А если бы эту тварь в феврале посадили за продажу запаса масок, то вааще было бы кошерно!
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10.12.2020 23:07
+7
А если еще и не кормить людей, то будет вообще прекрасный?!
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10.12.2020 22:59
+7
А якщо б у нас були, дійсно, українські спецслужби, то ти б вже сиділо рівно і не пікало.
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10.12.2020 23:07
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А если еще и не кормить людей, то будет вообще прекрасный?!
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10.12.2020 22:59 Відповісти
а кто и кого кормил ???????????????????
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10.12.2020 23:38 Відповісти
Результат справді був би іншим, якби вчасно зупинили ригівський реванш у вигляді зеленої чуми.
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11.12.2020 06:03 Відповісти
конечно, т.к. все они умрут точно не от ковида, а значит и статистику не подпортят)
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11.12.2020 16:30 Відповісти
"Но все же, какой-то результат, я считаю, он дал." - какая ещё гнида, поковырявшись в ж.пе, ещё не внесла своего предложения как поднасрать людям...
хотя - зебилам это нравится.
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10.12.2020 23:00 Відповісти
Так у вас, зрадофілів, будь-які карантинні заходи - це "паднасрать людям", проте ви також любите галасувати під кожною новиною як нинішня влада слабо бореться з коронавірусом.
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10.12.2020 23:21 Відповісти
зебіл?
ти ж дивись - після 22:00 коронавірус активується!
тому в 22:00 надягай маску і залазь під ліжко - тільки так буде тобі спасіння...
звідки ви понавилізли?...
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10.12.2020 23:28 Відповісти
Обрезанный и недоделанный покритиковал карантин вых.дня.
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10.12.2020 23:01 Відповісти
А якщо б у нас були, дійсно, українські спецслужби, то ти б вже сиділо рівно і не пікало.
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10.12.2020 23:07 Відповісти
А если бы эту тварь в феврале посадили за продажу запаса масок, то вааще было бы кошерно!
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10.12.2020 23:07 Відповісти
так тогда все жрали ложками то дерьмо про Порошенко которое он заливал и им было не до масок и распродажи зерна из госрезерва ...
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10.12.2020 23:36 Відповісти
Як би зупинити всіх цих радуцьких, бо весною вже не буде кого вакцинувати
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10.12.2020 23:16 Відповісти
эту вшивую власть надо всю до одного сменить!
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10.12.2020 23:21 Відповісти
а как ты обоснуешь это тем 73% дятлов которые выбрали эту власть ???
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10.12.2020 23:35 Відповісти
73% пришедших на выборы! и это не 73% от всей Украины. эти 73% - это даже не четверть Украины - это процентов 20-25. А большинство не ходит вообще на выборы ибо не видит среди всех кандидатов нормальных людей! А те 20-25% что проголосовали за Зе, то это те, кого в очередной раз обманули, и так происходит на каждых выборах. А тем более они использовали еще технологии сильные, которые аналог "Кембридж Аналитики".
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10.12.2020 23:48 Відповісти
Ты не допускаешь, что из тех, кто не пришел процент зебилов еще больше?
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11.12.2020 09:37 Відповісти
Дятел - это тот, который докерувався до того, что 73% были согласны даже на клоуна, лишь бы изгнать гэтьмана...
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11.12.2020 21:23 Відповісти
***** дні і ночі, коли критична маса дозріє.
Бо не можу терпіти і бачити цю жалюгідну, потворну, пихату, брехливу, сцикливу, продажну пику.

Господи, ну за що ти відняв розум у цих зебілів ?

Если бы остановили транспорт, то результат карантина выходного дня был бы лучше, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 4895
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10.12.2020 23:27 Відповісти
Таксистам точно было бы лучше)))
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10.12.2020 23:29 Відповісти
Сначала надо запретить нардепам и чиновникам ездить на авто на работу - ТОЛЬКО ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
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10.12.2020 23:39 Відповісти
Коронавирус в Украине просто ручной .Сказано ему ,умеренно инфицировать
до 8 января так и будет ,а потом команда - 20 тыс . и - дорогу локдауну.
И тут вопрос в лучшем стиле детективного жанра - кому это выгодно ?
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10.12.2020 23:43 Відповісти
Вы за вчера количество госпитализированных видели? Там что-то около 3 тыс. было (то ли 2800, то ли 2900 - что-то в этом духе), а неделю-две назад госпитализирвали чуть больше 1,5 тыс. в день. Так что заявления властей напоминают крики обосравшихся, зажимающих задницу рукой. Уже видно, что дерьмо течет по рукам, но они утверждают, что не обосрались.
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11.12.2020 00:02 Відповісти
"єслі бьі, да кабьі... вирослі б гріби..."(с) іди не тринди, балабол.
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11.12.2020 00:23 Відповісти
Та и замандуцких пора остановить---по скромному----арматуркой шестёркой!
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11.12.2020 00:23 Відповісти
якби цьому дятлу натовкли пику, було б чудово.
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11.12.2020 02:06 Відповісти
І зупинити їх власні авто, перекривши всі дороги в Києві, так було б вірно і без соціального расизму. Нехай би пішки побігали до своїх кураторів олігархів, до корабельних сосон і на роботу. Добре про це говорити владній бонзі з дорогущого німецького Мерседеса як рабам організувати колапс!
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11.12.2020 07:52 Відповісти
 
 