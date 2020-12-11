У нас буде достатньо важка зима: очікуємо і спалаху COVID-19, і піку захворюваності на грип у лютому, - Степанов. ВIДЕО
Глава МОЗ Максим Степанов попередив, що ближче до лютого в Україні почнеться сезонний спалах грипу, і дуже важливо встигнути до того часу збити захворюваність на COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав під час традиційного брифінгу.
Він зазначив, що карантинні обмеження - це єдиний спосіб зупинити поширення COVID-19, просто зниження кількості хворих.
"У нас ще будуть хворіти на COVID-19, у нас ще будуть спалахи. У нас буде достатньо важка зима. Ми це розуміємо ... Більш того, у нас в кінці січня - на початку лютого додасться пік захворюваності на грип, що буде додатковим навантаженням на нашу медичну систему", - сказав Степанов.
Тому зараз дуже важливо, щоб українці виконували карантинні правила: "Це елементарні і прості правила".
Зазначимо, що західні вчені теж прогнозують важку зиму для всього людства, а не тільки в Україні. Але якщо 60-70% людей зроблять щеплення від коронавірусу до літа, то вже через рік світ повернеться до нормального життя.
Будь ласка, зачекайте...
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Что бы вирус не испугать?
Действия: с октября обзваниваю аптеки.
Результат: хер там
Вводная от минздрава: чтобы не заболеть гриппом, необходимо вакцинироваться. Почти, ****, Ходжа Насреддин. Но не стоит заблуждаться и принимать за мудрость. Это - степанов с головкой на бок.
Вывод: ...пиз... ну, вы поняли... с вакциной от короны будет та же история. Ее понапихают в провластные жопы, потом разнесут по частным клиникам, и затраченные 20 ЙуЭсДэ за единицу обернутся 150% рентабельностью. И ведь, главное, на АлиЭкспрессе не выписать, бо температура почтового отправления будет выше -70 гр. Цельсия...
Поки ви при владі у нас буде досить важка зима, потім досить важка весна, потім досить важке літо, за яким прийде досить важка осінь...