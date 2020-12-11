У нас буде достатньо важка зима: очікуємо і спалаху COVID-19, і піку захворюваності на грип у лютому, - Степанов. ВIДЕО

Глава МОЗ Максим Степанов попередив, що ближче до лютого в Україні почнеться сезонний спалах грипу, і дуже важливо встигнути до того часу збити захворюваність на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав під час традиційного брифінгу.

Він зазначив, що карантинні обмеження - це єдиний спосіб зупинити поширення COVID-19, просто зниження кількості хворих.

"У нас ще будуть хворіти на COVID-19, у нас ще будуть спалахи. У нас буде достатньо важка зима. Ми це розуміємо ... Більш того, у нас в кінці січня - на початку лютого додасться пік захворюваності на грип, що буде додатковим навантаженням на нашу медичну систему", - сказав Степанов.

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Тому зараз дуже важливо, щоб українці виконували карантинні правила: "Це елементарні і прості правила".

Зазначимо, що західні вчені теж прогнозують важку зиму для всього людства, а не тільки в Україні. Але якщо 60-70% людей зроблять щеплення від коронавірусу до літа, то вже через рік світ повернеться до нормального життя.