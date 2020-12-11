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Новини Відео Коронавірус і карантин
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У нас буде достатньо важка зима: очікуємо і спалаху COVID-19, і піку захворюваності на грип у лютому, - Степанов. ВIДЕО

Глава МОЗ Максим Степанов попередив, що ближче до лютого в Україні почнеться сезонний спалах грипу, і дуже важливо встигнути до того часу збити захворюваність на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав під час традиційного брифінгу.

Він зазначив, що карантинні обмеження - це єдиний спосіб зупинити поширення COVID-19, просто зниження кількості хворих.

"У нас ще будуть хворіти на COVID-19, у нас ще будуть спалахи. У нас буде достатньо важка зима. Ми це розуміємо ... Більш того, у нас в кінці січня - на початку лютого додасться пік захворюваності на грип, що буде додатковим навантаженням на нашу медичну систему", - сказав Степанов.

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Тому зараз дуже важливо, щоб українці виконували карантинні правила: "Це елементарні і прості правила".

Зазначимо, що західні вчені теж прогнозують важку зиму для всього людства, а не тільки в Україні. Але якщо 60-70% людей зроблять щеплення від коронавірусу до літа, то вже через рік світ повернеться до нормального життя.

Автор: 

грип (309) карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
У нас взагалі життя важке, бо ми ставимо непрофесіоналів Степанових та Радуцьких керувати життєво важливими процесами! Степанов у нас чиновник, Радуцький фізкультурник, а чомусь керують вони не двірниками і не фізкультурниками а медиками! Цю невідповідність потрібно виправити! Медиками мають керувати медики, такі як Супрун - діючий лікар-викладач і науковець найкращого у світі медичного університету, яка є патріотом України та свідомим борцем з корупцією та злочинністю в медицині.
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11.12.2020 10:32
+1
У нас будет достаточно тяжелая зима...

Поки ви при владі у нас буде досить важка зима, потім досить важка весна, потім досить важке літо, за яким прийде досить важка осінь...
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11.12.2020 11:05
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Пик в феврале и локдаун в январе.
Что бы вирус не испугать?
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11.12.2020 10:25 Відповісти
У нас взагалі життя важке, бо ми ставимо непрофесіоналів Степанових та Радуцьких керувати життєво важливими процесами! Степанов у нас чиновник, Радуцький фізкультурник, а чомусь керують вони не двірниками і не фізкультурниками а медиками! Цю невідповідність потрібно виправити! Медиками мають керувати медики, такі як Супрун - діючий лікар-викладач і науковець найкращого у світі медичного університету, яка є патріотом України та свідомим борцем з корупцією та злочинністю в медицині.
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11.12.2020 10:32 Відповісти
Степанов, где договора на поставку вакцины? Вояка языком.
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11.12.2020 10:25 Відповісти
Зато до "сокральной" даны 8 января у нас все пройдет по принципу " все хорошо прекрасная маркиза", а это почитай уже почти пол зимы.
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11.12.2020 10:26 Відповісти
Реальність і базікання Степанова ідуть по різним дорогам - не слухайте недолугого недоміністра, а краще керуйтесь своїм розумом і порадами розумних людей.
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11.12.2020 10:29 Відповісти
у вас да .зеленые твари будет тяжелая зима но не у нас
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11.12.2020 10:31 Відповісти
боюсь спросить ,а путен не нападет ?
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11.12.2020 10:36 Відповісти
Исходные данные: ищу 4-валентную вакцину от гриппа.
Действия: с октября обзваниваю аптеки.
Результат: хер там
Вводная от минздрава: чтобы не заболеть гриппом, необходимо вакцинироваться. Почти, ****, Ходжа Насреддин. Но не стоит заблуждаться и принимать за мудрость. Это - степанов с головкой на бок.
Вывод: ...пиз... ну, вы поняли... с вакциной от короны будет та же история. Ее понапихают в провластные жопы, потом разнесут по частным клиникам, и затраченные 20 ЙуЭсДэ за единицу обернутся 150% рентабельностью. И ведь, главное, на АлиЭкспрессе не выписать, бо температура почтового отправления будет выше -70 гр. Цельсия...
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11.12.2020 10:38 Відповісти
У нас будет достаточно тяжелая зима...

Поки ви при владі у нас буде досить важка зима, потім досить важка весна, потім досить важке літо, за яким прийде досить важка осінь...
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11.12.2020 11:05 Відповісти
Я так понимаю, что они прям надеются на этот пик в феврале. Мож планы какие имеются и хотят воплотить
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11.12.2020 16:17 Відповісти
Ожидается полный пи..ец, но под полным контролем.
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11.12.2020 17:52 Відповісти
 
 