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МОЗ: Радимо утриматися від подорожей в інші країни під час новорічних свят. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я України рекомендує туристам перевіряти інформацію про ситуацію з коронавірусом у тій країні, куди вони планують подорож. У той же час в МОЗ зазначили, що не рекомендують подорожі.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Радимо утриматися від подорожей під час пандемії на ці новорічні канікули ... Якщо ви вже вирішили поїхати, подивіться інформацію про ситуацію в цій країні із COVID-19, умови візиту до неї. Це все можна подивитися на сайті Міністерства закордонних справ. По-друге, обов'язково дотримуйтесь правил безпеки, поки ви будете перебувати в іншій країні", - заявив Степанов.

Також читайте: В Україні фіксують повторні випадки зараження коронавірусом, - Степанов

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Сидите дома, смотрите квартал
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11.12.2020 10:34
+4
Депутати та міністри вже розкупили найкращі місця відпочинку на островах, тому попередження Степанова не подіють - потрібно закривати кордони, щоб ця бидло-сволота не навезла нам нової зарази.
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11.12.2020 10:37
+3
Оманському ослику це скажіть.
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11.12.2020 10:40
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Сидите дома, смотрите квартал
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11.12.2020 10:34 Відповісти
Депутати та міністри вже розкупили найкращі місця відпочинку на островах, тому попередження Степанова не подіють - потрібно закривати кордони, щоб ця бидло-сволота не навезла нам нової зарази.
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11.12.2020 10:37 Відповісти
світ поділяється на тих, хто має сидіти вдома і тих, хто пройшов регістрацію на рейс..
і вони хочуть жити та відпочивати у спокої, а то понаїжджають на тебе похожі...
і знов стане галас - мальдіви, мальдіви
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11.12.2020 12:10 Відповісти
Що, і зе-слуги теж бидло-сволота?
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11.12.2020 13:45 Відповісти
Оманському ослику це скажіть.
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11.12.2020 10:40 Відповісти
Так и запишем: в Оман низзя
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11.12.2020 10:44 Відповісти
Ба! Да он прям мудрый какой-то... цитирую, как Мао:
"Во-вторых, обязательно соблюдайте все правила безопасности, пока вы будете находиться в другой стране", - заявил Степанов"
Добавлю от себя" а тем, кто планирует секс-тур в Зимбабве, рекомендую пользоваться презервативами...
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11.12.2020 10:48 Відповісти
почему же .дебилы буратины с баблом поедут и еще как поедут .
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11.12.2020 10:50 Відповісти
А умные избиратели зеленского будут дома на карантине
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13.12.2020 10:52 Відповісти
Может быть .неспорю
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13.12.2020 17:13 Відповісти
А як же Кюршавель і корабельні сосни? А як же виконаня Давоських домовленостей українськими гаманцями великого градусу? Такі листи потрібно відсилати до ЗЕ-ЄР в ОПУ, до нердепів-фарисеїв в ВР. Думаю, що вони положать великий болт на це МОЗ і полетять гріти попи на острови Індійського океану в шикарні готелі такі як в Омані.
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11.12.2020 10:51 Відповісти
Руссоф1лов в Москву без обмежень,в одну сторону.
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11.12.2020 11:07 Відповісти
Уедут на праздники?
А вдруг не заразятся, или повысят иммунитет ...
Вредители эти путешественники, одним словом.
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11.12.2020 12:29 Відповісти
ааааа
ыыыы
я даже не в сост. перемотать ролик так шоб не услышать - аааааа...
та шо за бред то? ну возьмите 2 бомжа на улице и 1 из них сможет прочитать текст без мычанья, та шо за хрень то? ну невозможно ЭТО слушать!
Зеля, иди.... ах да, кому я говорю(_ _)
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11.12.2020 13:23 Відповісти
Ага. В Кириловку поедем. Главное в метро и маршрутках можно путешествовать а в самолетах низзя
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11.12.2020 13:23 Відповісти
Не че, можно ехать. Турция вон ковидная аж горит, Испания с Италией - вэлкам. А в странах где ковид побежден попросят карантин пройти. В Европе народец сильно многонациональный, могет много ездить и летать. Потому носителей ковида дохрениищаа! Но ежли так невтерпеж, что прям ***!, то ехайте, ехайте много и без страха. Аминь вам!
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11.12.2020 13:45 Відповісти
А шо - можно было? Это, типа, в Турцию и Египет?
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11.12.2020 15:33 Відповісти
так вы же первые и рванете на пляжи за бугор.
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11.12.2020 20:43 Відповісти
ты сравнил их сервис и наш
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12.12.2020 12:39 Відповісти
Особо бахнутые попрутся, не то что Китай - сказали нельзя, и они **** понимают что нельзя! Поэтому у них на 2 лярда всего 80к короны
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12.12.2020 12:53 Відповісти
А можна список з інформацією де відпочивав на свята кожен депутат і топ чиновник?
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12.12.2020 23:16 Відповісти
 
 