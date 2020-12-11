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МОЗ: Радимо утриматися від подорожей в інші країни під час новорічних свят. ВIДЕО
Міністерство охорони здоров'я України рекомендує туристам перевіряти інформацію про ситуацію з коронавірусом у тій країні, куди вони планують подорож. У той же час в МОЗ зазначили, що не рекомендують подорожі.
Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"Радимо утриматися від подорожей під час пандемії на ці новорічні канікули ... Якщо ви вже вирішили поїхати, подивіться інформацію про ситуацію в цій країні із COVID-19, умови візиту до неї. Це все можна подивитися на сайті Міністерства закордонних справ. По-друге, обов'язково дотримуйтесь правил безпеки, поки ви будете перебувати в іншій країні", - заявив Степанов.
Топ коментарі
+5 Gozzalik salonu
показати весь коментар11.12.2020 10:34
+4 Igor L
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+3 Tema9
показати весь коментар11.12.2020 10:40
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і вони хочуть жити та відпочивати у спокої, а то понаїжджають на тебе похожі...
і знов стане галас - мальдіви, мальдіви
"Во-вторых, обязательно соблюдайте все правила безопасности, пока вы будете находиться в другой стране", - заявил Степанов"
Добавлю от себя" а тем, кто планирует секс-тур в Зимбабве, рекомендую пользоваться презервативами...
А вдруг не заразятся, или повысят иммунитет ...
Вредители эти путешественники, одним словом.
ыыыы
я даже не в сост. перемотать ролик так шоб не услышать - аааааа...
та шо за бред то? ну возьмите 2 бомжа на улице и 1 из них сможет прочитать текст без мычанья, та шо за хрень то? ну невозможно ЭТО слушать!
Зеля, иди.... ах да, кому я говорю(_ _)