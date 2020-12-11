МОЗ: Радимо утриматися від подорожей в інші країни під час новорічних свят. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я України рекомендує туристам перевіряти інформацію про ситуацію з коронавірусом у тій країні, куди вони планують подорож. У той же час в МОЗ зазначили, що не рекомендують подорожі.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Радимо утриматися від подорожей під час пандемії на ці новорічні канікули ... Якщо ви вже вирішили поїхати, подивіться інформацію про ситуацію в цій країні із COVID-19, умови візиту до неї. Це все можна подивитися на сайті Міністерства закордонних справ. По-друге, обов'язково дотримуйтесь правил безпеки, поки ви будете перебувати в іншій країні", - заявив Степанов.

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