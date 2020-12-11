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"Ми вас не чуємо. Говоріть голосніше. Мабуть, технічна неполадка", - пропагандисти РФ не пускають в ефір "незручне" запитання до російського чиновника. ВIДЕО

Російські пропагандисти не пустили в ефір "незручне" питання до т.в.о. губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова під час "прямої" лінії з чиновником.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, додзвонювачка спробувала запитати у чиновника про низьку якість житла, яке надається дітям-сиротам, але не вийшло - пропагандисти послалися на погану якість зв'язку і вивели дзвінок з ефіру.

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Автор: 

пропаганда (2802) росія (65162) свобода слова (391) чиновник (802)


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Топ коментарі
+21
Зато у нас вещают свободно, все дерьмо Медведчуковское и Мураевское...
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11.12.2020 11:53
+16
А там шо ещё вопросы задавать можно?
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11.12.2020 11:49
+11
А они что врать разучились? Ну сказал бы этот чиновник что все деньги пошли на коровавирус и все. Да и шут с ним, он мог бы прямо сказать что купил себе новый мерс, русня все равно схавает.
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11.12.2020 11:49
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А они что врать разучились? Ну сказал бы этот чиновник что все деньги пошли на коровавирус и все. Да и шут с ним, он мог бы прямо сказать что купил себе новый мерс, русня все равно схавает.
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11.12.2020 11:49 Відповісти
"А там шо ещё вопросы задавать можно?" Ну как видите, такие нельзя.
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11.12.2020 15:27 Відповісти
А там шо ещё вопросы задавать можно?
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11.12.2020 11:49 Відповісти
Ша,холопы.😆
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11.12.2020 11:50 Відповісти
Кацапи, що поробиш...
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11.12.2020 11:50 Відповісти
оглухели все враз - как ето скрепно и по кацапски
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11.12.2020 11:52 Відповісти
Зато у нас вещают свободно, все дерьмо Медведчуковское и Мураевское...
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11.12.2020 11:53 Відповісти
Ішо? Щеплення від москальської брехні - найкращий захист інформаційного простору України.
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11.12.2020 12:29 Відповісти
+++++++++++++;+++++:++++++++++!!!!!!!!!
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11.12.2020 12:44 Відповісти
"Техническая неполадка" - это отсутствие совести у холуёв недоцарька
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11.12.2020 11:59 Відповісти
А в Україні сепарсько-колорадська гидота вільно себе почуває !! УкрТБ перетворюється в розплідник сепарсько-колорадської гидоти !! Гниди вільно "вещуют" на всю Україну !!!)))
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11.12.2020 12:03 Відповісти
"але, але не пропадайте, ваш вопрос важен для нас...
пропал таки, казел - слава богу" ...
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11.12.2020 12:05 Відповісти
тут прекрасно фсЬо..
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11.12.2020 12:05 Відповісти
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13375292.html Первые жертвы руssких оккупантов в Карабахе

"Ми вас не чуємо. Говоріть голосніше. Мабуть, технічна неполадка", - пропагандисти РФ не пускають в ефір "незручне" запитання до російського чиновника - Цензор.НЕТ 3015
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11.12.2020 12:06 Відповісти
"Ми вас не чуємо. Говоріть голосніше. Мабуть, технічна неполадка", - пропагандисти РФ не пускають в ефір "незручне" запитання до російського чиновника - Цензор.НЕТ 5051
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11.12.2020 12:14 Відповісти
та то таке... більше турбує шабаш московської орди на нашому ТБ
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11.12.2020 12:44 Відповісти
+++++++++++++++++++++!!!!!!!
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11.12.2020 12:45 Відповісти
 
 