"Ми вас не чуємо. Говоріть голосніше. Мабуть, технічна неполадка", - пропагандисти РФ не пускають в ефір "незручне" запитання до російського чиновника. ВIДЕО
Російські пропагандисти не пустили в ефір "незручне" питання до т.в.о. губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова під час "прямої" лінії з чиновником.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, додзвонювачка спробувала запитати у чиновника про низьку якість житла, яке надається дітям-сиротам, але не вийшло - пропагандисти послалися на погану якість зв'язку і вивели дзвінок з ефіру.
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пропал таки, казел - слава богу" ...