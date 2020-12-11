"Ми вас не чуємо. Говоріть голосніше. Мабуть, технічна неполадка", - пропагандисти РФ не пускають в ефір "незручне" запитання до російського чиновника. ВIДЕО

Російські пропагандисти не пустили в ефір "незручне" питання до т.в.о. губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова під час "прямої" лінії з чиновником.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, додзвонювачка спробувала запитати у чиновника про низьку якість житла, яке надається дітям-сиротам, але не вийшло - пропагандисти послалися на погану якість зв'язку і вивели дзвінок з ефіру.

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