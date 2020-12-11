УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12464 відвідувача онлайн
Новини Відео
4 176 17

"Укроборонпром" - абсолютно зайва структура, створена Януковичем, і яку потрібно терміново ліквідувати рішенням Кабміну, - Бутусов. ВIДЕО

Держконцерн "Укроборонпром" - це абсолютно зайва структура в системі української оборонної промисловості.

Про це заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов в ефірі ток-шоу Наталі Влащенко "Народ проти" на телеканалі "Україна 24".

"Постійно критикував діяльність "Укроборонпрому". Говорив тоді і кажу зараз, що це абсолютно зайва структура, яку терміново необхідно ліквідувати постановою уряду ... Цю структуру створив Янукович в 2013 році", - сказав Бутусов.

Також читайте: Стратегію розвитку ОПК, частиною якої має стати єдина позиція щодо трансформації "Укроборонпрому", необхідно розробити якнайшвидше, - Данілов

Автор: 

Укроборонпром (1732) Бутусов Юрій (3589)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
А у "Нафтогаза" какая-то другая природа кроме как коррупционная прокладка олигархата ?!

Все эти "Рога и копыта" создавались для того , чтобы на них списывать убытки и априори невыгодные операции и откусывать из госсектора выгодные "куски пирога" .
показати весь коментар
11.12.2020 12:47
+5
Згоден з Бутусовим - Укроборонпром якщо зрівнювати цю структуру з коровою дає ПІВСТАКАНА молока кожен день замість двух ведер.
показати весь коментар
11.12.2020 12:52
+3
ДТЕК - це приватне Ахметова. А от НКРЕКП - це дійсно дармоїди.
показати весь коментар
11.12.2020 13:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Других новостей, похоже нет.
показати весь коментар
11.12.2020 12:44 Відповісти
Бутусов все правильно говорить. Зараз є мінстратегпром який перебере на себе керівництво оборонкою і Укроборонпром не потрібен в принципі! Бутусова потрібнов Президенти висувати!
показати весь коментар
11.12.2020 13:30 Відповісти
Терміново ліквідувати Укроборонпром разом з зешмигалем і баригами.
показати весь коментар
11.12.2020 13:32 Відповісти
А у "Нафтогаза" какая-то другая природа кроме как коррупционная прокладка олигархата ?!

Все эти "Рога и копыта" создавались для того , чтобы на них списывать убытки и априори невыгодные операции и откусывать из госсектора выгодные "куски пирога" .
показати весь коментар
11.12.2020 12:47 Відповісти
"Укрзализныця" , "Укрпочта" -- всё теже прокладки , раздутые до непомерных размеров ...
показати весь коментар
11.12.2020 12:49 Відповісти
Згоден з Бутусовим - Укроборонпром якщо зрівнювати цю структуру з коровою дає ПІВСТАКАНА молока кожен день замість двух ведер.
показати весь коментар
11.12.2020 12:52 Відповісти
Наші державні компанії ні нащо не здатні.Lockhed Martin,Northtrop Grumann,це американські приватні компанії,які випускають круту продукцію.Є ще повно інших,включаючи Європейських.Наші державні тільки гроші деребанять.Але люди цього не розуміють і хочуть щоб було як в совці,але у вишиванці.
показати весь коментар
11.12.2020 13:01 Відповісти
Абсолютно лишних структур,в стране,5 вагонов и 105 тележек.
показати весь коментар
11.12.2020 13:05 Відповісти
включая нафтогазы дэтэки и прочая олигархатская дрянь
показати весь коментар
11.12.2020 13:07 Відповісти
ДТЕК - це приватне Ахметова. А от НКРЕКП - це дійсно дармоїди.
показати весь коментар
11.12.2020 13:14 Відповісти
Україна - це приватне олігархата
показати весь коментар
11.12.2020 13:26 Відповісти
Зелена щмаркля, зі своїми "новими" обличчями, діє за лекалами Януковича, де власна кишеня, їх складова. Тому ніхто, нічого ліквідовувати не буде.
показати весь коментар
11.12.2020 13:45 Відповісти
Юрий на святое позарился, мало Вам оборонного ведомства, начнется коллапс коррупционных схем, так и до подрыва обороноспособности взяточников рукой подать
показати весь коментар
11.12.2020 14:11 Відповісти
Реінкарнація Бутусова в файних Масі і Айвара? В країні війна і Укроборонпром потребує ефективної роботи на оборону і не завтра а вже вчора, а не профукання того, що ще не знищено олігархатом . Чому не в трибуналі ті хто призвів до невиконня обороної програми, де слідчі, де комісія і де пухла папка - хто винуватий і що робити? А поради нагадуть, що їх озвучувачі у боротьбі з клопами вирішили просто спалити хату, але перед підпалом запустити злодіїв для крадіжки добра!
показати весь коментар
11.12.2020 15:19 Відповісти
Стратег сказал, Кабмин сделал?
показати весь коментар
16.12.2020 15:03 Відповісти
 
 