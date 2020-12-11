"Укроборонпром" - абсолютно зайва структура, створена Януковичем, і яку потрібно терміново ліквідувати рішенням Кабміну, - Бутусов. ВIДЕО
Держконцерн "Укроборонпром" - це абсолютно зайва структура в системі української оборонної промисловості.
Про це заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов в ефірі ток-шоу Наталі Влащенко "Народ проти" на телеканалі "Україна 24".
"Постійно критикував діяльність "Укроборонпрому". Говорив тоді і кажу зараз, що це абсолютно зайва структура, яку терміново необхідно ліквідувати постановою уряду ... Цю структуру створив Янукович в 2013 році", - сказав Бутусов.
Топ коментарі
+6 Elvic Vic
показати весь коментар11.12.2020 12:47
+5 Роман Григоров #382572
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+3 бостууга
показати весь коментар11.12.2020 13:14
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Все эти "Рога и копыта" создавались для того , чтобы на них списывать убытки и априори невыгодные операции и откусывать из госсектора выгодные "куски пирога" .