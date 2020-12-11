Депутат від "Слуги народу" і чиновниця Держпраці фабрикують доноси від вигаданих працівників, щоб тероризувати ФОПів, - ЗМІ. ВIДЕО

Чиновниця Держслужби України з питань праці разом з депутатом від "Слуги народу" під пиво і сигарети придумують скарги на підприємців від неіснуючих людей. Потім відповідні органи використовують ці сфабриковані папірці, щоб "кошмарити" бізнес.

Про це йдеться у відеоблозі "Таємниці слідства", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Слідство. Інфо".

Журналісти "Слідства.Інфо" опублікували відео, на якому головна інспекторка Держпраці Дніпропетровської області Світлана Мельничук за участі депутата Новомосковської міськради від партії "Слуга народу" Сергія Алєксєйчєнка вигадують заяви та скарги від неіснуючих людей — нібито працівників певних ФОПів — про порушення з боку роботодавців. На підставі цих вигаданих заяв Світлана Мельничук потім приходить до підприємців із позаплановими перевірками.

Зокрема, журналісти виявили, що під час такого "брейнсторму" чиновниця, депутат та їхній знайомий вигадали скаргу від нібито працівника ФОП Самєдов, який має магазини з халяльними продуктами у Дніпрі. У вигаданій заяві "працівник Коваленко", який "працює" обвальщиком м’яса, просив перевірити свого роботодавця через неофіційне працевлаштування.

Вже через два тижні після сфабрикованого доносу Світлана Мельничук завітала до ФОП Самєдов із перевіркою. Інформація про це міститься на офіційному сайті інспекцій. Підставою для перевірки зазначено "звернення працівника". У результаті 10-денної перевірки інспектори встановили порушення трудового законодавства, які тягнуть на сотні тисяч гривень штрафів.

У коментарі "Слідству.Інфо" підприємець Ельшан Самєдов підтвердив факт перевірок і виявлені порушення. Зокрема, він сказав, що порушенням було те, що стажер, який працював у магазині, не був працевлаштованим офіційно. "Ми його працевлаштували після цього", — зазначив Самєдов. Сама Світлана Мельничук сказала "Слідству.Інфо", що ці ініційовані нею перевірки під вигаданими приводами — неправда й кинула слухавку.

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