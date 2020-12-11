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Депутат від "Слуги народу" і чиновниця Держпраці фабрикують доноси від вигаданих працівників, щоб тероризувати ФОПів, - ЗМІ. ВIДЕО

Чиновниця Держслужби України з питань праці разом з депутатом від "Слуги народу" під пиво і сигарети придумують скарги на підприємців від неіснуючих людей. Потім відповідні органи використовують ці сфабриковані папірці, щоб "кошмарити" бізнес.

Про це йдеться у відеоблозі "Таємниці слідства", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Слідство. Інфо".

Журналісти "Слідства.Інфо" опублікували відео, на якому головна інспекторка Держпраці Дніпропетровської області Світлана Мельничук за участі депутата Новомосковської міськради від партії "Слуга народу" Сергія Алєксєйчєнка вигадують заяви та скарги від неіснуючих людей — нібито працівників певних ФОПів — про порушення з боку роботодавців. На підставі цих вигаданих заяв Світлана Мельничук потім приходить до підприємців із позаплановими перевірками.

Зокрема, журналісти виявили, що під час такого "брейнсторму" чиновниця, депутат та їхній знайомий вигадали скаргу від нібито працівника ФОП Самєдов, який має магазини з халяльними продуктами у Дніпрі. У вигаданій заяві "працівник Коваленко", який "працює" обвальщиком м’яса, просив перевірити свого роботодавця через неофіційне працевлаштування.

Вже через два тижні після сфабрикованого доносу Світлана Мельничук завітала до ФОП Самєдов із перевіркою. Інформація про це міститься на офіційному сайті інспекцій. Підставою для перевірки зазначено "звернення працівника". У результаті 10-денної перевірки інспектори встановили порушення трудового законодавства, які тягнуть на сотні тисяч гривень штрафів.

У коментарі "Слідству.Інфо" підприємець Ельшан Самєдов підтвердив факт перевірок і виявлені порушення. Зокрема, він сказав, що порушенням було те, що стажер, який працював у магазині, не був працевлаштованим офіційно. "Ми його працевлаштували після цього", — зазначив Самєдов. Сама Світлана Мельничук сказала "Слідству.Інфо", що ці ініційовані нею перевірки під вигаданими приводами — неправда й кинула слухавку.

Також читайте: Набув чинності закон про виплати 8 тис. грн ФОПам у разі посилення карантину

Автор: 

бізнес (1976) перевірка (1232) Держслужба праці (78) Слуга народу (2813) Слідство.Інфо (42) Дніпропетровська область (3721)


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Топ коментарі
+38
прикольный стартап.
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11.12.2020 13:20
+17
Ну і нехай. ФОПи у більшості своїй голосували за неї, отже їм подобається.
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11.12.2020 13:22
+16
Все новое -- это забытое старое. Азарова уже забыли? Его времена возвращаются. Достойные продолжатели дела. Сколько тогда подставных было при контролирующих.
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11.12.2020 13:44
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прикольный стартап.
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11.12.2020 13:20 Відповісти
И что особенно радует-стартовый капитал нужен минимальный-только что бы хватило на канц.товары.Зато "выхлоп" больше чем от торговли оружием и наркотиками.
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11.12.2020 13:37 Відповісти
Все новое -- это забытое старое. Азарова уже забыли? Его времена возвращаются. Достойные продолжатели дела. Сколько тогда подставных было при контролирующих.
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11.12.2020 13:44 Відповісти
И до Азарова... Нас таким же образом 20 лет терроризируют экологи
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11.12.2020 14:39 Відповісти
А кем кровосися был 20 лет назад? Главой налоговой администрации)))
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11.12.2020 16:34 Відповісти
Да, его эпоха никак не закончится
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11.12.2020 17:11 Відповісти
Депутат от "Слуги народа" и чиновница Гоструда фабрикуют доносы от вымышленных работников, чтобы терроризировать ФОПов, - СМИ - Цензор.НЕТ 9586
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11.12.2020 13:21 Відповісти
Кстати , такое творится и в Киевской области
«На основании этих вымышленных заявлений Светлана Мельничук потом приходит к предпринимателям с внеплановыми проверками»
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11.12.2020 13:22 Відповісти
Но только фамилия инспектора другая
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11.12.2020 13:22 Відповісти
Ну і нехай. ФОПи у більшості своїй голосували за неї, отже їм подобається.
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11.12.2020 13:22 Відповісти
Вообще эти фортели делали даже до Порошенко
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11.12.2020 13:24 Відповісти
При Пороху до дружини (тов) лише 1 раз приходили з податкової (була підозра на конверт-центр). Вилучили документацію, перевірили ттн та через добу віддали. При зєлі вже 3 перевірки були (одна місцева і дві обласні)). Це все Київська область.
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11.12.2020 13:40 Відповісти
Первый год при Порохе контроллеров аж "ломало и выкручивало" пока перестроились.
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11.12.2020 13:46 Відповісти
Це завжди так,ця корумпована гидота швидко пристасовується до нових умов !!!)))
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11.12.2020 13:49 Відповісти
Вони вичікували і дочекались...
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11.12.2020 13:51 Відповісти
Есть ещё такой трюк у этих чиновников - надо ехать им по своим делам например в Борисполь из Киева . Оформляют проверку на какой-то ФОП ( кафе, ателье и т д) и едут . Попутно решают свои дела. Одна барышня ездила в БТИ делать документы и сидеть в очередях - и попутно кошмарила ателье
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11.12.2020 13:27 Відповісти
Пани Дуглас,какой Борисполь или Белая Церковь,иди Фастов.Это так мелко...Министр транспорта на служебном самолете,да с модельками,в Париж погульбанить.Вот где трюк.А еще министр МЧС,да почти с баррикад на Майдане,повез свою гражданскую жену-любовницу в Индию к индийским йогам,для медитации.А где трюк???Так самолет,какая неожиданность,поломался как раз в аэропорту Индии и долго ждали запчасти.Понятно,пока добыли руду,выплавили металл,сделали детали...
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12.12.2020 20:31 Відповісти
Депутат від "Слуги народу" і чиновниця Держпраці фабрикують доноси від вигаданих працівників, щоб тероризувати ФОПів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 186
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11.12.2020 13:38 Відповісти
Наркомани зелені... Валодя підбирав команду десь у наркопритоні?
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11.12.2020 13:48 Відповісти
Зеленая власть работает с творческим подходом !
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11.12.2020 13:42 Відповісти
Ничего удивительного,эти фейковые жалобы строчат,тищенко больницы "минирует",остальные везде и всегда в поиске траха ,тк психически неполноценны -зеркало тех,кто за них голосовал
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11.12.2020 13:44 Відповісти
Всі держконтори та держінспекціі,це розплідники корумпованої гидоти !!!))))
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11.12.2020 13:47 Відповісти
Там про хабар ні слова.
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11.12.2020 13:49 Відповісти
ФОПи самі кого хочеш закошмарять. Із статті виходить, що порушення було. Те, що вигадали скаргу, почснити просто: нині таке законодавство, що без скарги ФОП не перевіриш, якісь священні корови. Чомусь мені не жаль ФОПа. Як і інших бариг типу Євросили
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11.12.2020 13:48 Відповісти
Всіх бомбить від того, що вона сама пише липову скаргу. А те, що 2 упиря біля неї дують коноплю через бульбулятор- то норма?
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11.12.2020 13:50 Відповісти
Жалоба конечно фейковая, но человек работающий без оформления есть
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11.12.2020 13:57 Відповісти
Это всегда так делалось.. Ибо проверить по другому нельзя. А то что якобы стажёр работал, так это тоже всегда такое было. Нарушаю обе стороны. Первые ищут чтоб срубить денег, вторые не трудоустраивают, чтоб не платить налоги
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11.12.2020 13:58 Відповісти
Депутат від "Слуги народу" і чиновниця Держпраці фабрикують доноси від вигаданих працівників, щоб тероризувати ФОПів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5071
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11.12.2020 13:59 Відповісти
Спасибо, возьму на заметку, на нашего "папу" надо будет напустить, берега уже начал терять, мерзавец.
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11.12.2020 14:02 Відповісти
Статью за подделку документов еще никто не отменял!
А если дать таким проверяющим в рожу по лицу - штраф 1500грн.
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11.12.2020 14:31 Відповісти
ЭТО ОПГ, всем по 10 лет тюрьмы минимум. А ещё с конфискацией за компроментацию профессии гос. служащего.
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11.12.2020 14:43 Відповісти
Саме гірше що в нашій країні швидше журналістів посадять за незаконну зйомку чим цих любителів коноплі
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11.12.2020 16:19 Відповісти
С чего вы взяли, что сьемка незаконная?))) Скорей всего у дуры видеонаблюдение к интернету подключено))) А остальное дело техники)))
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11.12.2020 16:44 Відповісти
А це також злочин взлом мережі, незалежить від того який планокури там пароль поставили
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11.12.2020 21:10 Відповісти
Нахапала на лексус ))
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11.12.2020 17:30 Відповісти
не был трудоустроен. законная проверка.
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11.12.2020 19:21 Відповісти
И все это на русском языке. Главная улика.
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11.12.2020 20:03 Відповісти
На судейские пенсии поди не хватает уже.
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12.12.2020 09:56 Відповісти
Бутусов,Слидство Инфо и Бигус с Лещенко и другими Гео делают работы больше чем бобики бєбєбєкова,шныри баканова и гиены бенедиктовой вместе взятые!
на шконку таких чиновников.
депутат-планокур порадовал))
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12.12.2020 10:35 Відповісти
в росіян давно так заведено. при сталіні мільйони кацапи доносів настрочили. депортувати на рашку тих мудаків треба з позбавленням громадянства
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12.12.2020 17:56 Відповісти
Я думаю в нормальной стране чиновница давала бы интервью сидя на нарах. Но у нас нары только для патриотов.
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12.12.2020 19:11 Відповісти
Це просто зебіли симулюють виступ 95 кварталу, за що боролись.
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12.12.2020 19:37 Відповісти
Зелох на початку відео сказав "минулого тижня я дрочив Уряду"? чи мені почулося?
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13.12.2020 07:14 Відповісти
ФОП "Слуга народу"
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13.12.2020 07:24 Відповісти
 
 