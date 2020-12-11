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Мер Черкас Бондаренко вибачився перед Зеленським: "Ми повинні забути про протистояння між мером і президентом". ВIДЕО

Мер Черкас Анатолій Бондаренко звернувся до президента України Володимира Зеленського з вибаченнями і запропонував "забути про протистояння".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Бондаренко заявив у відеозверненні, опублікованому в Facebook.

"Ми повинні забути про протистояння між мером і президентом. Як мер я хотів би вибачитися перед президентом за те, що я, в принципі, не себе відстоював, а жителів міста. Я гарячий чоловік, але я щира людина і я завжди буду пліч-о-пліч стояти з патріотами України, які будуть захищати нашу країну. Пане президенте, я хотів би вибачитися офіційно", - сказав мер Черкас.

Бондаренко закликав депутатів забути передвиборні сварки й об'єднатися для вирішення існуючих в місті проблем.

Також читайте: Справу проти мене закрили, - мер Черкас Бондаренко. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що мер Черкас Анатолій Бондаренко є фігурантом більш як десятка кримінальних проваджень.

Зеленський під час пресконференції сказав: "Я за один стіл з такими бандитами не сяду" і "Будь ласка, вибирайте бандитів, якщо хочете".

27 травня Денис Ципін – адвокат міського голови Черкас Анатолія Бондаренко – подав позов до Печерського суду у Києві проти президента України Володимира Зеленського.

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) вибачення (48) Бондаренко Анатолій (58)


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Топ коментарі
+17
просто Толику намекнули, что Зеля мстительный и что Черкасская СБУ собирает материалы на Толика, и тут возникла мысль запилить покаянный видосик..
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11.12.2020 14:58
+16
фу-фу-фу, якось не "по-пацанскі"..
Пан мер, а чого Ви вирішили на "дупі покататися" перед цією нікчемою? Раніше Ваша позиція виглядала більш логічною та послідовною
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11.12.2020 14:57
+11
все что нужно знать о жЮликах !

яблочко от яблуньки недалеко выдкотилось
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11.12.2020 15:15
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фу-фу-фу, якось не "по-пацанскі"..
Пан мер, а чого Ви вирішили на "дупі покататися" перед цією нікчемою? Раніше Ваша позиція виглядала більш логічною та послідовною
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11.12.2020 14:57 Відповісти
все что нужно знать о жЮликах !

яблочко от яблуньки недалеко выдкотилось
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11.12.2020 15:15 Відповісти
так объединяться с зебобиками нужно в миськраде
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11.12.2020 20:25 Відповісти
просто Толику намекнули, что Зеля мстительный и что Черкасская СБУ собирает материалы на Толика, и тут возникла мысль запилить покаянный видосик..
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11.12.2020 14:58 Відповісти
...і "бондаренко" з тельбухами належить коломИйському. Треба робити ґешефт, а не "судитися" там, де виграє лише блаЗЄнський.
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11.12.2020 15:15 Відповісти
навояд чи Бондаренко покладає великі надії на беню. Він мусить сам випутуватися.
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11.12.2020 15:53 Відповісти
Президент Зеленский первый честный Президент Украины.
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11.12.2020 14:58 Відповісти
Дебилизм имеет пределы?
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11.12.2020 15:05 Відповісти
Этот сарказм уже не в тренде.
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11.12.2020 15:07 Відповісти
Самая расхожая цитата "первого честного президента":Мер Черкас Бондаренко вибачився перед Зеленським: "Ми повинні забути про протистояння між мером і президентом" - Цензор.НЕТ 1812
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11.12.2020 15:09 Відповісти
это к вопросу о бесплатных вакцинах в том числе
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11.12.2020 15:16 Відповісти
Коломойша велел пока не ссориться с зе..
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11.12.2020 14:59 Відповісти
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11.12.2020 15:05 Відповісти
Каким боком презик к патриотам? Сдулся хлопец?
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11.12.2020 15:04 Відповісти
Может должность советника посулили?Как Арестович-переобулся.
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11.12.2020 16:35 Відповісти
Мэр Черкасс Бондаренко извинился перед Зеленским: "Мы должны забыть о противостоянии между мэром и президентом" - Цензор.НЕТ 6660
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11.12.2020 15:07 Відповісти
Шо такое? Нарыли на тебя что-то, черт?
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11.12.2020 15:12 Відповісти
Он не черт, он - розбійник!
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11.12.2020 15:13 Відповісти
Бобик сдох!
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11.12.2020 15:12 Відповісти
бравый кобель Бобик при ближайшем рассмотрении оказался жЮлькиной ****** Шавкой
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11.12.2020 15:18 Відповісти
Ну и напрасною
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11.12.2020 15:18 Відповісти
Могутнього Вілкула пресонули,а то якийсь Бондаренко підшконочний.
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11.12.2020 15:23 Відповісти
Мер Черкас Бондаренко вибачився перед Зеленським: "Ми повинні забути про протистояння між мером і президентом" - Цензор.НЕТ 4876

...
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11.12.2020 15:31 Відповісти
Мер Черкас Бондаренко вибачився перед Зеленським: "Ми повинні забути про протистояння між мером і президентом" - Цензор.НЕТ 1865
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11.12.2020 15:32 Відповісти
сдал назад....не по масти ль я тебе???
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11.12.2020 21:07 Відповісти
Як мовиться, гівном запечатав.
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11.12.2020 15:36 Відповісти
ну шо вы так примитивно. Есть человек значит есть друзья,близкие неразумные дети и кто
из нас не без греха. Может в заложники город взяли . Но все равно со стороны власти это мелко - пакостное действие,вот если бы в мае его сломали. После драки кулаками не машут . А тут подгадали момент и ... показали свое злобное нутро. А шана меру, что он вышел нв эту войну. И позор тем кто его не поддержал. Зато теперь они все злорадствуют
в коментах.
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11.12.2020 15:40 Відповісти
сцикля
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11.12.2020 15:45 Відповісти
Бондаренко, ти уху їв? Перед ким вибачаєшся? Не мечи перли...
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11.12.2020 16:30 Відповісти
Что ж ты фраер-сдал назад...(М.Круг).
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11.12.2020 16:36 Відповісти
Якщо він пішов до коломойського, то чекати від нього самостійності не слід. Став шісткою, хоча за це щось отримає. От чи обрали б його після такої заяви?
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11.12.2020 18:34 Відповісти
Бридота.... Жалюгідне створіння, яке зрозуміло що відіпхнуть від кормушки....насильно!!!!
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11.12.2020 21:06 Відповісти
Маю надію, що цього бандюгана посадять, і Черкаси оберуть собі достойного мера.
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11.12.2020 22:08 Відповісти
Н-да, а я было зауважал этого человека. А оно вон как обернулось...
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11.12.2020 23:15 Відповісти
 
 