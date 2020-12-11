Мер Черкас Бондаренко вибачився перед Зеленським: "Ми повинні забути про протистояння між мером і президентом". ВIДЕО

Мер Черкас Анатолій Бондаренко звернувся до президента України Володимира Зеленського з вибаченнями і запропонував "забути про протистояння".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Бондаренко заявив у відеозверненні, опублікованому в Facebook.

"Ми повинні забути про протистояння між мером і президентом. Як мер я хотів би вибачитися перед президентом за те, що я, в принципі, не себе відстоював, а жителів міста. Я гарячий чоловік, але я щира людина і я завжди буду пліч-о-пліч стояти з патріотами України, які будуть захищати нашу країну. Пане президенте, я хотів би вибачитися офіційно", - сказав мер Черкас.

Бондаренко закликав депутатів забути передвиборні сварки й об'єднатися для вирішення існуючих в місті проблем.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що мер Черкас Анатолій Бондаренко є фігурантом більш як десятка кримінальних проваджень.

Зеленський під час пресконференції сказав: "Я за один стіл з такими бандитами не сяду" і "Будь ласка, вибирайте бандитів, якщо хочете".

27 травня Денис Ципін – адвокат міського голови Черкас Анатолія Бондаренко – подав позов до Печерського суду у Києві проти президента України Володимира Зеленського.