Мер Черкас Бондаренко вибачився перед Зеленським: "Ми повинні забути про протистояння між мером і президентом". ВIДЕО
Мер Черкас Анатолій Бондаренко звернувся до президента України Володимира Зеленського з вибаченнями і запропонував "забути про протистояння".
Як передає Цензор.НЕТ, про це Бондаренко заявив у відеозверненні, опублікованому в Facebook.
"Ми повинні забути про протистояння між мером і президентом. Як мер я хотів би вибачитися перед президентом за те, що я, в принципі, не себе відстоював, а жителів міста. Я гарячий чоловік, але я щира людина і я завжди буду пліч-о-пліч стояти з патріотами України, які будуть захищати нашу країну. Пане президенте, я хотів би вибачитися офіційно", - сказав мер Черкас.
Бондаренко закликав депутатів забути передвиборні сварки й об'єднатися для вирішення існуючих в місті проблем.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що мер Черкас Анатолій Бондаренко є фігурантом більш як десятка кримінальних проваджень.
Зеленський під час пресконференції сказав: "Я за один стіл з такими бандитами не сяду" і "Будь ласка, вибирайте бандитів, якщо хочете".
27 травня Денис Ципін – адвокат міського голови Черкас Анатолія Бондаренко – подав позов до Печерського суду у Києві проти президента України Володимира Зеленського.
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Пан мер, а чого Ви вирішили на "дупі покататися" перед цією нікчемою? Раніше Ваша позиція виглядала більш логічною та послідовною
яблочко от яблуньки недалеко выдкотилось
...
из нас не без греха. Может в заложники город взяли . Но все равно со стороны власти это мелко - пакостное действие,вот если бы в мае его сломали. После драки кулаками не машут . А тут подгадали момент и ... показали свое злобное нутро. А шана меру, что он вышел нв эту войну. И позор тем кто его не поддержал. Зато теперь они все злорадствуют
в коментах.