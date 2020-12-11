"Якщо провести розслідування у справі "вагнерівців", то для імпічменту Зеленського будуть всі підстави", - Бутусов. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський може опинитися під загрозою імпічменту, якщо провести розслідування у справі "вагнерівців".

Про це заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов в ефірі ток-шоу Наталі Влащенко "Народ проти" на телеканалі "Україна 24", відповідаючи на запитання про наслідки для президента в разі публікації правди про провал спецоперації із затримання російських найманців ПВК "Вагнер".

"Можу точно сказати, що будуть політичні наслідки. Чинний глава ОП, а також ті проросійські, на мій погляд, агенти, яких він призначив на стратегічну посаду начальника комітету розвідки ... Я зараз конкретно кажу про Руслана Демченка. Я переконаний, що це російський шпигун, який зливає інформацію наших спецслужб ... Я вважаю, що якщо буде проведено розслідування, то для цього (імпічменту, - ред.) будуть всі підстави", - сказав Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слідчі дії не проводяться, не допитаний Зеленський і його апарат, комітет з оборони зібрався тільки через 3 місяці після провалу", - Бутусов про справу "вагнерівців". ВIДЕО

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Цензор.НЕТ відновив хронологію подій, з якою можна ознайомитися за посиланням.