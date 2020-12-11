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"Якщо провести розслідування у справі "вагнерівців", то для імпічменту Зеленського будуть всі підстави", - Бутусов. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський може опинитися під загрозою імпічменту, якщо провести розслідування у справі "вагнерівців".

Про це заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов в ефірі ток-шоу Наталі Влащенко "Народ проти" на телеканалі "Україна 24", відповідаючи на запитання про наслідки для президента в разі публікації правди про провал спецоперації із затримання російських найманців ПВК "Вагнер".

"Можу точно сказати, що будуть політичні наслідки. Чинний глава ОП, а також ті проросійські, на мій погляд, агенти, яких він призначив на стратегічну посаду начальника комітету розвідки ... Я зараз конкретно кажу про Руслана Демченка. Я переконаний, що це російський шпигун, який зливає інформацію наших спецслужб ... Я вважаю, що якщо буде проведено розслідування, то для цього (імпічменту, - ред.) будуть всі підстави", - сказав Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слідчі дії не проводяться, не допитаний Зеленський і його апарат, комітет з оборони зібрався тільки через 3 місяці після провалу", - Бутусов про справу "вагнерівців". ВIДЕО

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Цензор.НЕТ відновив хронологію подій, з якою можна ознайомитися за посиланням.

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) імпічмент (279) Бутусов Юрій (3589) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+51
"Если провести расследования по делу "вагнеровцев", то для импичмента Зеленского будут все основания", - Бутусов - Цензор.НЕТ 3370
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11.12.2020 15:22
+32
Юра, не было оснований выбирать Зеленского президентом,
а для импичмента за полтора года он наработал уже с десяток оснований

и что ????
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11.12.2020 15:12
+29
Да, что там тот импичмент, для суда и пожизненного заключения будет более чем достаточно.
Вова, твой дом тюрьма.
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11.12.2020 15:12
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Что я не так сказал? Конкретно. Ась?
Чтобы осудить, одних слов мало, нужны неопровержимые доказательства, на основании которых строится обвинение и оглашается импичмент. А по твоей логике выходит, если вдруг бабка на лавочке скажет, что https://censor.net/ru/user/467322 маньяк и насильник, то тебя сразу же нужно расстрелять, или посадить пожизненно. Ты ведь сам же и начнёшь орать - "а докажите!" Разве не так?
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11.12.2020 15:51 Відповісти
Там же вроде доказательства предоставляли. И люди из ГУРа свидетельствовали. Не подходит?
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11.12.2020 16:06 Відповісти
Кремлевским мразям ничего не подходит, что их не устраивает. Их за руку хватают на месте преступления, а они орут , как резанные- вы все врете! Зато в сказки про вора Порошенко вся ********* -зеленожопая братия поверила без всяких доказательств сразу, и ничего никто не требовал доказать. Поэтому не спорьте в такими балалаечными дрянями как буки и бяки, там клиника полная.
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11.12.2020 16:13 Відповісти
Мене найбільше тішить,що кацапотролів примушують вивчати українську мову,щоб як то кажуть "втіраться в довєріє". Це доволі таки кумедно))
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11.12.2020 18:06 Відповісти
Рано, чи пізно, а відповідати прийдеться. Невідомо точно, хто злив, але є невеликий круг осіб які знати про цю операцію і в тій кагорті президент і його голова офісу. Якщо не зараз, то через три роки буде справа і будуть імена "героїв"!
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11.12.2020 15:40 Відповісти
ИМПИЧМЕНТ ЭТО СЛАБОЕ НАКАЗАНИЕ ЗА ИЗМЕНУ РОДИНЕ !!!
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11.12.2020 15:42 Відповісти
імпічмент - це дострокове відсторонення від влади! а далі будет суд за зраду
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11.12.2020 16:24 Відповісти
Зелень на таке не піде, бо сцикуни. Вони можуть тільки брехати, вони можуть тільки зливати інформацію і грабувати державу. Це ж при них покрали всі держрезерви. Навіть Яник до цього не додумався, бо "общак" наріду має бути. А ці і не сиділи і не служили і ніяких понять не мають.Хіба, що тільки прикидаються віруючими московської сатанінської церкви.
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11.12.2020 15:51 Відповісти
""Если провести расследования по делу "вагнеровцев", то для импичмента Зеленского будут все основания", - Бутусов." - поэтому не проводят расследования и не будут проводить.
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11.12.2020 15:52 Відповісти
Принаймні Бутусов був би розумнішим президентом ніж Зеленський. В принципі я не проти.
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11.12.2020 16:01 Відповісти
Достаточно уже того, что шмаркля и Эрмак отрицали подготовку к такой операции.
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11.12.2020 16:04 Відповісти
Основания для импичмента будут, но жопоблок со слугами урода его не допустят.
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11.12.2020 16:11 Відповісти
А мне стало интересно - если Бутусову таки дали бы место первого зама министра обороны - он бы тоже так требовал расследования? Потому что пока что это немного смахивает на шантаж и давление - я буду против вас пока вы не удовлетворите мои хотелки
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11.12.2020 16:46 Відповісти
А тебе какое дело,простигоспади кацапская?)
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11.12.2020 21:29 Відповісти
Я сейчас конкретно говорю о Руслане Демченко. Я убежден, что это российский шпион, который сливает информацию наших спецслужб...Источник: https://censor.net/ru/v3236424

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uk.wikipedia.org

З 23 вересня 2014 - https://www.president.gov.ua/documents/7392014-17679 Радник Президента України.
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11.12.2020 16:42 Відповісти
Тссс, тогда он был патриотом и соратником сивочолого гетьмана, а после выборов 2019-го его завербовали. Не пытайте народ
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11.12.2020 16:48 Відповісти
Настрадается Украина еще с этой зелёной соплёй. Время показывает и доказывает, что его избрание была большая ошибка большинства. Раз с этим стало всё понятно, то чего ждёт активное меньшинство народа?!
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11.12.2020 17:15 Відповісти
Они в меньшенстве. Украина уже не выдет из этого дерьма. Или это дерьмо,феодализация страны, или война.
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11.12.2020 19:24 Відповісти
ДУРНЯ
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11.12.2020 21:19 Відповісти
"Якщо провести розслідування у справі "вагнерівців", то для імпічменту Зеленського будуть всі підстави", - Бутусов - Цензор.НЕТ 5923
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11.12.2020 22:36 Відповісти
ЗЕ дуралей и не подозревает что его ждет
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14.12.2020 11:47 Відповісти
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