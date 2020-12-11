Проєкт "Без цензури": Путін, введи вакцину! Як Росія та її п'ята колона в Україні нав'язують свій фуфломіцін. ВIДЕО
У свіжому випуску "Без цензури" розбираємо фейки і дезинформаційну кампанію на підтримку російської пародії на вакцину від ковіду.
Зі скальпелем і холодною головою Богдан Буткевич досліджує, яку отруту і хто саме вливає в мізки співгромадян.
Хто хоче впарити українцям фуфломіцин від Кремля? Як медведчуківсько-мураєвське телевізійне пекло нагнітає істерію й переконує українців заганяти собі у вени незрозумілу російську бадягу? І чи можна притягнути до відповідальності за цей треш бодай когось?
А ви готові вакцинуватися? І якщо так, то чим?
Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", у нас нічого особистого - тільки факти.
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Нагадаємо, 8 грудня деякі українські ЗМІ поширили заяву Російського фонду прямих інвестицій, в якому говорилося, нібито "випуск готової форми вакцини на території України вже налагодило АТ "Біолік". Джерело агентства в правоохоронних органах спростував цю інформацію, зазначивши, що це чергова провокація з боку держави-агресора.
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В 2019 году один ВАТНИК покупает у другого ВАТНИКА телеканал ZIK.
А кто виноват?
Разумеется ПОРОШЕНКО!!!!!!!
И ты САМА ответила на свой вопрос: ОТМЕНИЛИ самолеты, но НЕ ЗАПРЕТИЛИ.
Мертвечук летал или ЧАСТНЫМИ самолетами или нанимал ЧАРТЕР!
Запрет таких полетов прямо НАРУШАЕТ Конституцию и требует серьезных оснований:
Карантин, Военное Положение или что либо подобное.
на всех фронтах - облом?
тебе тоже не мешало бы что нибуть почитать умного, учебник истории или логики за 6-7 класс.
может хоть думать получше научилась бы...
успокоительного прими... ведра два...
Так что упс. Опять обосралась. Вы зедауны клинические идиоты.
Я лишь получаю кайф тролля таких ****** как ты и тебе подобных отбросов)))
Самокритикой перед зеркалом будешь заниматься. Ну или на коленях перед мужем, посасывая)))
Из раши может твои родители? Психопатка ты не уравновешенная)))
Иди умойся холодненькой водичкой. Может отпустит)))
всього найкращого!
С ним можно жрать ВОДЯРУ!
Україна не пройшла тест на ВАТУ - ватний президент тому краще підтвердження. Маю надію що не буде голосувати на наступних виборах президента у 2021 році