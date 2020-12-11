Проєкт "Без цензури": Путін, введи вакцину! Як Росія та її п'ята колона в Україні нав'язують свій фуфломіцін. ВIДЕО

У свіжому випуску "Без цензури" розбираємо фейки і дезинформаційну кампанію на підтримку російської пародії на вакцину від ковіду.

Зі скальпелем і холодною головою Богдан Буткевич досліджує, яку отруту і хто саме вливає в мізки співгромадян.

Хто хоче впарити українцям фуфломіцин від Кремля? Як медведчуківсько-мураєвське телевізійне пекло нагнітає істерію й переконує українців заганяти собі у вени незрозумілу російську бадягу? І чи можна притягнути до відповідальності за цей треш бодай когось?

А ви готові вакцинуватися? І якщо так, то чим?

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Нагадаємо, 8 грудня деякі українські ЗМІ поширили заяву Російського фонду прямих інвестицій, в якому говорилося, нібито "випуск готової форми вакцини на території України вже налагодило АТ "Біолік". Джерело агентства в правоохоронних органах спростував цю інформацію, зазначивши, що це чергова провокація з боку держави-агресора.