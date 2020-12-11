"Ви досі вважаєте виборців Зеленського довбо######?" - "Як офіційна особа, можу заявити, що це хороші люди", - Арестович і Бутусов про прихильників президента. ВIДЕО
Радник глави офісу президента Олексій Арестович підтвердив свій невтішний відгук про виборців президента України Володимира Зеленського, який він залишив на своїй сторінці в соцмережі 31 березня 2020 року.
Про цей пост у соцмережах нагадав Арестовичу головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов в ефірі ток-шоу Наталі Влащенко "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" і запитав чи не змінилася думка Арестовича за час роботи в ОП.
"Треба розділити мою позицію. Якщо приватно, то я можу сказати, що не тільки виборці Зеленського, а й деякі посадові особи і журналісти іноді мені здаються цими довбо###### і зараз. Це якщо особисто. Як офіційна особа, я не можу називати жодного громадянина України поганими словами. Я всіх люблю попри політичне забарвлення, приналежність до партій, не зважаючи на їхню думку і зміни їхньої думки ... Я вважаю, що це хороші люди, громадяни...", - відповів Арестович.
Читайте также: "Єдиний голос" України в ТКГ Арестович називав виборців Зеленського "вульгарними долбой#бами", а його самого - "маріонеткою олігархів", і стверджував, що Єрмак працює на Кремль
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соль басни такова:
мужики, одевающие бабские платья - бл...ди
"..не только избиратели Зеленского, но и некоторые должностные лица..." https://censor.net/ru/v3236451
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Ihor Lapin
@IhorLapin
Арестович Люся - ти П.О.Ц. (Після фрази про "нам не треба повного контролю кордону...)
личностимнения?
29 советник это арестович, но этому 29 советнику доверили миссию отбеливать на ТВ товарища ермака и компанию слуг олигархов.
Недавно он на канале, с вновь назначенным молодым нач. ГУР рас сказывал, что операции по захвату вагнеровцев не было. Сейчас он говорит, что у него нет доступа, и он точно не знает.
идеологии у товарища нет, мутный тип был всегда.
А я пам*ятаю, як весною 2019 за слово =зебіл= мало не банили, коменти терли точно, а ці, тепер ось названі довбо**ми (зі статті, цитата, пряма мова !!!) - ще бігали жалілися на нас і кричали, що їх принижують і ображають кляті порохоботи за їхні ПОЛІТИЧНІ ПОГЛЯДИ І ПЕРЕКОНАННЯ.
Но а если серьезно и если он действительно профессиональный разведчик, то перевоплощаться, говорить то что хочет услышать собеседник -- это чуть ли не первое чему учат во всех разведшколах
(и кстати в школах актерского мастерства, привет Зеленскому, который именно так охмурил 73% простаков- обывателей)
Дарів чекаєм з коминів,
Шукаєм щастя в злих землях,
І любим цирк. І кловунів.
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долбае#ми их считает арестович,
да и сам Зеленский очевидно так считает раз принял его на роботу.
Но вот сами избератели почему-то уверены что єто не так.