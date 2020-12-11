"Ви досі вважаєте виборців Зеленського довбо######?" - "Як офіційна особа, можу заявити, що це хороші люди", - Арестович і Бутусов про прихильників президента. ВIДЕО

Радник глави офісу президента Олексій Арестович підтвердив свій невтішний відгук про виборців президента України Володимира Зеленського, який він залишив на своїй сторінці в соцмережі 31 березня 2020 року.

Про цей пост у соцмережах нагадав Арестовичу головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов в ефірі ток-шоу Наталі Влащенко "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" і запитав чи не змінилася думка Арестовича за час роботи в ОП.

"Треба розділити мою позицію. Якщо приватно, то я можу сказати, що не тільки виборці Зеленського, а й деякі посадові особи і журналісти іноді мені здаються цими довбо###### і зараз. Це якщо особисто. Як офіційна особа, я не можу називати жодного громадянина України поганими словами. Я всіх люблю попри політичне забарвлення, приналежність до партій, не зважаючи на їхню думку і зміни їхньої думки ... Я вважаю, що це хороші люди, громадяни...", - відповів Арестович.

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