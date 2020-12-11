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Нацполіція підтверджує напад на поліцейських при складанні адмінпротоколу на Київщині: злочинців затримано, вилучено зброю та боєприпаси. ВIДЕО

Під час складання адмінпротоколу на водія за порушення правил дорожнього руху, його "захисники" накинулися на поліцейських та намагалися втекти, а згодом, під час переслідування - почали стріляти у правоохоронців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Нацполіції.

Як зазначається, інцидент стався у селищі Терезине Білоцерківського району. Там екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль, водій якого перебував у стані алкогольного сп'яніння. Під час складання адміністративних матеріалів на місце події під'їхали три автівки товаришів правопорушника. Вони накинулися на поліцейського із кулаками та зникли в невідомому напрямку.

На розшук автомобілів, на яких поїхали зловмисники, були орієнтовані всі наряди поліції Київщини. Одну з машин помітили працівники Білоцерківського відділу поліції на автодорозі Київ-Одеса. На законну вимогу правоохоронців водій не зупинився та на великій швидкості продовжив рух. У селі Озерна автомобіль заїхав на обійстя, пасажир вийшов з автівки, здійснив постріл та погрожував правоохоронцям зброєю.

Нацполіція підтверджує напад на поліцейських при складанні адмінпротоколу на Київщині: злочинців затримано, вилучено зброю та боєприпаси 01
Нацполіція підтверджує напад на поліцейських при складанні адмінпротоколу на Київщині: злочинців затримано, вилучено зброю та боєприпаси 02
Нацполіція підтверджує напад на поліцейських при складанні адмінпротоколу на Київщині: злочинців затримано, вилучено зброю та боєприпаси 03

Для затримання чоловіків, які чинили опір та не виконували законних вимог правоохоронців, на території столичної області була введена спеціальна поліцейська операція, під час якої спецпідрозділ КОРД затримав зловмисників.Наразі трьох чоловіків затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також встановлено всіх учасників події, їх діям буде надана правова кваліфікація.

За місцем проживання зловмисників поліцейські провели невідкладні обшуки та вилучили низку речових доказів, зокрема зброю та набої до неї.

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За даним фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела, в Київській області група правопорушників напала на поліцейських, які зупинили п'яного водія. Під час затримання двоє з правопорушників відкрили вогонь зі зброї. Їх вдалося затримати лише за допомогою КОРДу.

Автор: 

Київська область (4025) напад (1125) Нацполіція (15168) стрілянина (1781) КОРД (137)


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Топ коментарі
+9
А в патрульних немає пістолетів, чи не вміють користуватись? Кулаками їх побили, ой-йо-йой...
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11.12.2020 17:15
+6
а такі круті в себе на селі)
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11.12.2020 17:14
+2
студенты театральных ВУЗов сдают сессию... все чистенькие, ни одного повреждённого, пусть американская полиция у нас учится как задерживать опасных преступников
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11.12.2020 21:59
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а такі круті в себе на селі)
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11.12.2020 17:14 Відповісти
Корд потрібно розформовувати, на таких бандитів може ходити участковий з протоколом.
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11.12.2020 17:38 Відповісти
А в патрульних немає пістолетів, чи не вміють користуватись? Кулаками їх побили, ой-йо-йой...
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11.12.2020 17:15 Відповісти
Классно придумано, а ничего что потом уже за решеткой будет полицейский?
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11.12.2020 18:22 Відповісти
нажаль так
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11.12.2020 22:02 Відповісти
комедія
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11.12.2020 17:23 Відповісти
Много шума из ничего!Раз парни так борзо напали на копов-то видать они местные мажоры или родственники местного багача!Поэтому или копов "нагнут" или денег им дадут!
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11.12.2020 17:42 Відповісти
эти ребята не виноваты!!! им так себя вести разрешают их местные менты и они думают что так можно везде. вопрос не к ним а к пану авакову.. ну ты же наешь что везде по Украине такая же хрень, авторитеты и менты это компаньены.это знают все кроме тупорылого руководства. или умного руководства, которое всем этим заправляет.
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11.12.2020 17:51 Відповісти
"Дебилы,б##дь!" (с)
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11.12.2020 19:53 Відповісти
ТАК ЭТО ПОЧТИ В КАЖДОМ СЕЛЕ ТАКИЕ ЧЕРТИ ЖИВУТ !!!
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11.12.2020 21:36 Відповісти
студенты театральных ВУЗов сдают сессию... все чистенькие, ни одного повреждённого, пусть американская полиция у нас учится как задерживать опасных преступников
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11.12.2020 21:59 Відповісти
В полиции стало интересно работать.
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12.12.2020 10:25 Відповісти
 
 