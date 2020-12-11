"Я переконаний, що голова комітету з питань розвідки Руслан Демченко - російський шпигун", - Бутусов. ВIДЕО
Глава комітету з питань розвідки при президенті України Руслан Демченко - російський шпигун.
Про це заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов в ефірі ток-шоу Наталі Влащенко "Народ проти" на телеканалі "Україна 24", відповідаючи на запитання про провал спецоперації із затримання російських найманців ПВК "Вагнер".
"Можу точно сказати, що будуть політичні наслідки. Чинний глава ОП, а також ті проросійські, на мій погляд, агенти, яких він призначив на стратегічну посаду начальника комітету розвідки ... Я зараз конкретно кажу про Руслана Демченка. Я переконаний, що це російський шпигун, який зливає інформацію наших спецслужб ... Я вважаю, що якщо буде проведено розслідування, то для цього (імпічменту, - ред.) будуть всі підстави", - сказав Бутусов.
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Нужно продвигать эту идею.
Тю!! Да у нас и президент как бы ....
В Азербайджане были нейтрализованы все агенты москвы, все уволены со всех должностей, они заткнулись все. И Азербайджан победил, когда власть и народ были едины.
Все то о чем рассказывает сейчас Бутусов было понятно и тогда. Если честно могло быть и еще хуже.
Поэтому Бутусов не рассказал ничего нового, все ожидаемо...
Меня сейчас больше заботит эпидемия ковид19, в результате которой изза полного непрофессионалаизма команды Зеленского (выбранного 73%) мы рискуем получить такую смертность, что все остальное покажется цветочками.