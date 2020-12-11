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"Я переконаний, що голова комітету з питань розвідки Руслан Демченко - російський шпигун", - Бутусов. ВIДЕО

Глава комітету з питань розвідки при президенті України Руслан Демченко - російський шпигун.

Про це заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов в ефірі ток-шоу Наталі Влащенко "Народ проти" на телеканалі "Україна 24", відповідаючи на запитання про провал спецоперації із затримання російських найманців ПВК "Вагнер".

"Можу точно сказати, що будуть політичні наслідки. Чинний глава ОП, а також ті проросійські, на мій погляд, агенти, яких він призначив на стратегічну посаду начальника комітету розвідки ... Я зараз конкретно кажу про Руслана Демченка. Я переконаний, що це російський шпигун, який зливає інформацію наших спецслужб ... Я вважаю, що якщо буде проведено розслідування, то для цього (імпічменту, - ред.) будуть всі підстави", - сказав Бутусов.

Автор: 

росія (65162) шпигунство (992) Бутусов Юрій (3589) ПВК Вагнер (1540) Демченко Руслан (43)


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Топ коментарі
+82
Там москаль на москалі та москалем погоняє !!)))
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11.12.2020 17:56
+75
Бутусов разворушил гадюшник пропаРашкинский этим заявлением...
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11.12.2020 17:59
+54
Все стійкіше враження що ЗЕ, найпопулярніший комік РФ, котрий прожив в Москві понад 20 років із своїх 40, ЗЕ, котрий має віллу під Ялтою- це при тому що громадянам з неросійським громадянством росіяни законодавчо заборонили мати нерухомість в окупованому Криму-отже, Вовік має російський паспорт- просто-напросто Штірліц.
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11.12.2020 18:00
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"Я переконаний, що голова комітету з питань розвідки Руслан Демченко - російський шпигун", - Бутусов - Цензор.НЕТ 2682
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12.12.2020 09:12 Відповісти
Бутусова - в президенты было бы хорошо. Начать называть фамилии - это серьёзно.
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12.12.2020 09:28 Відповісти
Нужно не только фамилии называть.
Нужно продвигать эту идею.
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12.12.2020 09:35 Відповісти
Бутусов-красава! Уважаю
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12.12.2020 09:38 Відповісти
Правильно. От тех кто не уважают тут остаются одни крестики.)
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12.12.2020 15:14 Відповісти
багато САНЬ ІЗ ФЛОРІДИ зараз переведуть на Український фронт - вибори скінчились.
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12.12.2020 16:50 Відповісти
а что по этому поводу скажет ссынарыст быванов? он же голова по разоблачению... или он в ту голову только ест?
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12.12.2020 09:39 Відповісти
глава комитета по вопросам разведки - российский шпион//

Тю!! Да у нас и президент как бы ....
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12.12.2020 10:32 Відповісти
Зе не шпион, интеллект не тот, его роль " полезного идиота" для РФ.
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12.12.2020 15:41 Відповісти
"...интеллект-не тот", та й сцикун - "ще тот".....
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13.12.2020 00:16 Відповісти
"інтелект не тот", але - "шпийон"... москалям і таке підходить... бо - лайно да лайна...
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13.12.2020 04:29 Відповісти
Гаварілі же Руслану, ну нє насі ти каждий дєнь будьоновку, і парашут нє таскай --- іть заметут. Хахли саабразительниє, через пару-тройку лєт спалят. Так он ісчо на балалайке "камарікі" бренчит.... Нє-є , на павишеніє , адназначна....
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12.12.2020 10:42 Відповісти
А НАТАЛКА ЯК ШАЛАВКА .
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12.12.2020 11:21 Відповісти
Вона наташа.
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12.12.2020 12:46 Відповісти
"23 сентября 2014 года президент Украины https://file.liga.net/person/404-petr-poroshenko.html Петр Порошенко указом №739/2014 назначил Руслана Демченко своим советником". Дальше тайна покрытая мраком, до 2019 ни слова. Как долго он "советовал" и что именно ничего не ясно. Может он двойной агент.
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12.12.2020 11:50 Відповісти
Звичайна продажна потвора !!! ))))
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12.12.2020 12:05 Відповісти
тогда он сидел как мыша, боялся у него не было допуска к государственным делам, советник это такое, а сейчас ему дали допуск( понимаешь что это киць) дали должность по надсмотру по разведке, и пошёл слив, а вообще что бы ты понимала все бывшие члены КП работники СБУ до 2004 и работники Мин ИН дел на 80 процентов агенты открытые или консервы особенно те кто были при Яныке
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12.12.2020 11:52 Відповісти
Ще з часів СРСР ,коли МИД СССР був великим філіалом КГБ !!)))
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12.12.2020 12:07 Відповісти
Из биографии известно, что ещё в 2005 году - первый заместитель руководителя главной службы внешней политики Секретариата президента Украины. При этом безусловно был допуск к государственным делам.
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12.12.2020 14:01 Відповісти
Не удивительно, что ты не понимаешь, как и прочие в лаптях. Советник Президента и глава комитета по вопросам разведки при президенте Украины - две большие разницы. При зеленой блевотине он имеет полный доступ к секретной развединформации и гостайне.https://censor.net/ru/v3236490
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12.12.2020 13:17 Відповісти
Бутусову нужна охрана, он ламает планы Кремля, а эти таких убирают со своей дороги!!!!!!!!!
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12.12.2020 11:46 Відповісти
посмотрим, как Аваков ее даст. или он охраняет только Бандаренку, Портянку и Лукашиху! даже с Акуевой снял охрану, после чего ее и убили!!!!
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12.12.2020 20:40 Відповісти
охрану можно запросить в разных местах не обязательно у Авакова
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12.12.2020 20:49 Відповісти
Для того і "снял охрану", а хто ж і ще знав, якою дорогою поїде Окуєва.
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13.12.2020 05:58 Відповісти
Навеяло... "Я переконаний, що голова комітету з питань розвідки Руслан Демченко - російський шпигун", - Бутусов - Цензор.НЕТ 6726
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12.12.2020 14:14 Відповісти
А может это такая информвойна - в МО решили таким путем пойти против ОПУ - ввести в игру Бутусова громкую и бескомпромисную
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12.12.2020 16:25 Відповісти
И что бы там ни было - от него теперь не могут отказаться в эфирах ни говноканалы ни каналы Медведчука ни каналы Пороха - ОТЛИЧНАЯ ПОБЕДА ,просвещение долбодятлов Украины
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12.12.2020 16:28 Відповісти
ви часом не Саня із Флоріди? )) сюда его могут перевесті наработу ))
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12.12.2020 16:48 Відповісти
Бутусов , Ви розумієте ж мабуть, що Вас вже взяла Україна на роботу у спецслужби ( справжні, проукраїнські )) ) Безмозглі прорашисти у ОПУ все для цього зробили , й язиком Аферистовича у тому числі.
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12.12.2020 16:54 Відповісти
Зе не шпион, интеллект не тот, его роль " полезного идиота" для РФ.
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12.12.2020 17:18 Відповісти
Найнята кукла на шпійона не тягне, але без вербовки їй теж ніяк (скоріше через компромат)- Доречі, що було первинним - амбіції тупого ідіота а потім компромат, щоб не звалив. Бо не було б його згоди на працю преЗЕкуклою - не було б й причин його компру засвічувати.
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12.12.2020 17:25 Відповісти
Довгого носа Буратіно з нависилими на ньому офшорними ділами вистругав Бєня, той же Бєня якось швидко став здавати кремлю україну , використавши Вову , а Кремль - то спільний проект БЄні, якому Україна єдиний прихисток, та Кремля. Невже хтось вірить , що такий антирежимний (мається на увазі в свтітлі путінського царювання) серіал про Голобородько, просто так Росія втюхувала на свої просторах! Вищий пілотаж Кремля- а потм підтяглися усі олігархи - бо вимоги антикорупційних європейських перебудов їм були не вигідні.
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12.12.2020 17:34 Відповісти
Пересадить нужно будет большую часть нынешней власти.
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12.12.2020 18:26 Відповісти
Більшість політикуму..
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12.12.2020 18:53 Відповісти
було б повчально після тотальної підтримки на виборах президента отримати імпічмент але цьому на заваді буде звичайно ж парламент куди "мудрий нарід" обрав не своїх "слуг", а слуг олігархату..
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12.12.2020 19:07 Відповісти
Пойди депутатом в парламент и попри против олигархов. Посмотрим, через сколько дней перемочат всю твою семью, а потом и тебя )
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12.12.2020 19:56 Відповісти
Пока не решится вопрос с промосковскими олигархами и предателями в высших эшелонах власти, дело не сдвинется не в экономики, не в военном деле, не в решении вопросов Крыма и Донбасса. С этими предателями, Украина не будет готова к дню возмездия.
В Азербайджане были нейтрализованы все агенты москвы, все уволены со всех должностей, они заткнулись все. И Азербайджан победил, когда власть и народ были едины.
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12.12.2020 20:02 Відповісти
уже некоторые люди поняли кто здесь воду мутит, син Щербаня с его кино не просто так появился, так что Ахметову и Таруте тоже предстоят не простые времена у Коломойского проблемы, Фирташ в Австрии, Америка поняла что пока будут эти при власти в Украине у них ничего не получится, так что будет интересно
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12.12.2020 20:33 Відповісти
Нам не треба жодних коміків та слуг в керівництві України. Але народ, з допомогою "дружних олігархів" та Росії вибрав таку владу. Так, що умовний "штірліц" став "фюрером" України, але зовсім не користь народу України, що треба нашому супільству запам"ятати на кілька поколінь вперед. В буденному житті чудес не буває, тільки чесна праця і віра дають чудесні результати.
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12.12.2020 20:03 Відповісти
Шут гороховий теж агент кремля..всі його потуги на те вказують.
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12.12.2020 21:10 Відповісти
Я розумію Бутусова але як можна зрозуміти ці гнидоканали?
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12.12.2020 21:18 Відповісти
Зе-дебил так и не понял куда попал((
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12.12.2020 21:50 Відповісти
я считаю, что реванш пуйла произошел на выборах Президента в 2019, когда все эти Шабунины, Наемы, Бутусовы, Аваковы Яценюки Белецкие вместе с нацдружинами помогали валить Пороха в пользу Зеленского....

Все то о чем рассказывает сейчас Бутусов было понятно и тогда. Если честно могло быть и еще хуже.
Поэтому Бутусов не рассказал ничего нового, все ожидаемо...

Меня сейчас больше заботит эпидемия ковид19, в результате которой изза полного непрофессионалаизма команды Зеленского (выбранного 73%) мы рискуем получить такую смертность, что все остальное покажется цветочками.
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13.12.2020 08:38 Відповісти
Как долго можно терпеть предателей?
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13.12.2020 10:23 Відповісти
Подавай на нього матеріали на розслідування, якщо вони є.
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13.12.2020 10:56 Відповісти
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