Ворог тричі обстрілював українські позиції на Донбасі, ОС відкривали вогонь у відповідь на поранення двох бійців, - пресцентр. ВIДЕО
Від початку доби 12 грудня на ділянках відповідальності наших бригад із боку російсько-окупаційних військ зафіксовано три порушення домовленостей, які набули чинності 27 липня 2020 року, згідно з рішенням Тристоронньої контактної групи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.
Уточнюється, що по позиціях українських захисників поблизу населених пунктів Луганське та Водяне ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Також російсько-окупаційні війська обстріляли позиції ЗСУ зі стрілецької зброї у районі населеного пункту Золоте-4.
"Унаслідок ворожих пострілів два українські військовослужбовці зазнали легких поранень. Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я захисників задовільний", - йдеться в повідомленні.
Підрозділи Об'єднаних сил відкривали вогонь у відповідь. "Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК", - повідомили в пресцентрі.
Нагадаємо, сьогодні вранці, 12 грудня, зазнали легких вториних поранень два військовослужбовці однієї з механізованих бригад.
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найскорішого одужання і повного відновлення пораненим воїнам...
В таком случае понятно почему эти говнюки в своих отчетах никогда не указывают кто нарушил перемирие а только сколько выстрелов произвели.
Это ОБСЕ надо гнать поганой метлой из територии Украины.
Это их война, а не ихних прихлебал.
"Алло, Марк Абрамович! Зайдёт Гриша-дайте ему в морду! Заранее благодарен." (М.Жванецкий)
Стріляли прицільно, на ураження.
Блазень приготував нове.
Зграя вже пропорції склала і порахувала, щоб тля наступного разу знову бадьоренько прогундосила, на / у скільки менше стріляють ?
А вогогь у відвідь був з пістолетів у повітря ? Нізя ж засмучувати =іншу сторону=, бо х**ло насварить квартального паяца.
Пораненим якнайшвидшого одужання.