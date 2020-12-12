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Ворог тричі обстрілював українські позиції на Донбасі, ОС відкривали вогонь у відповідь на поранення двох бійців, - пресцентр. ВIДЕО

Від початку доби 12 грудня на ділянках відповідальності наших бригад із боку російсько-окупаційних військ зафіксовано три порушення домовленостей, які набули чинності 27 липня 2020 року, згідно з рішенням Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

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Уточнюється, що по позиціях українських захисників поблизу населених пунктів Луганське та Водяне ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Також російсько-окупаційні війська обстріляли позиції ЗСУ зі стрілецької зброї у районі населеного пункту Золоте-4.

"Унаслідок ворожих пострілів два українські військовослужбовці зазнали легких поранень. Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я захисників задовільний", - йдеться в повідомленні.

Підрозділи Об'єднаних сил відкривали вогонь у відповідь. "Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК", - повідомили в пресцентрі.

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Нагадаємо, сьогодні вранці, 12 грудня, зазнали легких вториних поранень два військовослужбовці однієї з механізованих бригад.

Автор: 

поранення (2803) Донбас (22356) Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+14
Ось таке воно зелене перемир"я !! Кулі рікошетом літають ,головне що не прицільний вогонь!!)))
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12.12.2020 18:24
+10
ни фига себе !!! даже ответку разрешили...
найскорішого одужання і повного відновлення пораненим воїнам...
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12.12.2020 18:30
+10
Там було відведення наших військ.
Блазень приготував нове.
Зграя вже пропорції склала і порахувала, щоб тля наступного разу знову бадьоренько прогундосила, на / у скільки менше стріляють ?

А вогогь у відвідь був з пістолетів у повітря ? Нізя ж засмучувати =іншу сторону=, бо х**ло насварить квартального паяца.

Пораненим якнайшвидшого одужання.
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12.12.2020 20:10
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Ось таке воно зелене перемир"я !! Кулі рікошетом літають ,головне що не прицільний вогонь!!)))
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12.12.2020 18:24 Відповісти
ни фига себе !!! даже ответку разрешили...
найскорішого одужання і повного відновлення пораненим воїнам...
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12.12.2020 18:30 Відповісти
Зранку навіть евакуаціі бійців не було,а ввечері і "ответка" з"явилась !!)))
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12.12.2020 18:49 Відповісти
так с утра ваще...рикошетом и небоевые ранения (чего ж отвечать?)
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12.12.2020 18:59 Відповісти
Это ОБСЕ докладывают кто и когда нарушал договоренности или ОБСЕ обязано фиксировать каждый выстрел?
В таком случае понятно почему эти говнюки в своих отчетах никогда не указывают кто нарушил перемирие а только сколько выстрелов произвели.
Это ОБСЕ надо гнать поганой метлой из територии Украины.
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12.12.2020 18:30 Відповісти
https://news.tut.by/world/711154.html А Азербайджан в ответ на провокацию сегодня продолжил наступление.
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12.12.2020 18:34 Відповісти
...если хто-то думал, шо азеры победили хачеков -- то Россия и Турция тех сильно разочарует...
Это их война, а не ихних прихлебал.
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12.12.2020 18:39 Відповісти
На фото, размещенном к тексту статьи, отчетливо виден российский танк Т-72 с российским триколором. Однако же в Нагорном Карабахе в составе российских "миротворческих" сил танков вообще быть не должно! Это все, что надо знать о присутствии российской военщины на суверенной территории Азербайджана!
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12.12.2020 22:50 Відповісти
ОС открывали огонь в ответ на ранение двух бойцов
"Алло, Марк Абрамович! Зайдёт Гриша-дайте ему в морду! Заранее благодарен." (М.Жванецкий)
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12.12.2020 18:36 Відповісти
открывали "ответный огонь" тоже рикошетом?
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12.12.2020 18:49 Відповісти
Чикаго город сложный...
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12.12.2020 18:58 Відповісти
Сподіваюсь, наші даремно запаси не витрачали.
Стріляли прицільно, на ураження.
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12.12.2020 18:50 Відповісти
Хочу ,але неможу повірити цим брехунам з прес-центра !! Зранку говорют одне ,о півдні друге,ввечері третє!!)))
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12.12.2020 18:57 Відповісти
Знищити російський фашизм!
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12.12.2020 18:58 Відповісти
Там було відведення наших військ.
Блазень приготував нове.
Зграя вже пропорції склала і порахувала, щоб тля наступного разу знову бадьоренько прогундосила, на / у скільки менше стріляють ?

А вогогь у відвідь був з пістолетів у повітря ? Нізя ж засмучувати =іншу сторону=, бо х**ло насварить квартального паяца.

Пораненим якнайшвидшого одужання.
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12.12.2020 20:10 Відповісти
*вогонь
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12.12.2020 20:11 Відповісти
"... зазнали легких вторинних поранень... відправили в лікувальні заклади..." Просто сміються, чи глумляться у зведеннях ООС...
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13.12.2020 06:10 Відповісти
в ответ дали салют на знак раненных и главное по жаловались, пздец.
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13.12.2020 12:00 Відповісти
 
 