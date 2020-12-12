Ворог тричі обстрілював українські позиції на Донбасі, ОС відкривали вогонь у відповідь на поранення двох бійців, - пресцентр. ВIДЕО

Від початку доби 12 грудня на ділянках відповідальності наших бригад із боку російсько-окупаційних військ зафіксовано три порушення домовленостей, які набули чинності 27 липня 2020 року, згідно з рішенням Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

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Уточнюється, що по позиціях українських захисників поблизу населених пунктів Луганське та Водяне ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Також російсько-окупаційні війська обстріляли позиції ЗСУ зі стрілецької зброї у районі населеного пункту Золоте-4.

"Унаслідок ворожих пострілів два українські військовослужбовці зазнали легких поранень. Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я захисників задовільний", - йдеться в повідомленні.

Підрозділи Об'єднаних сил відкривали вогонь у відповідь. "Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК", - повідомили в пресцентрі.

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Нагадаємо, сьогодні вранці, 12 грудня, зазнали легких вториних поранень два військовослужбовці однієї з механізованих бригад.