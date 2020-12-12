Бутусов про зрив операції щодо "вагнерівців": Особисто найближчими днями подам заяву про держзраду з боку Єрмака і його спробу приховати цей злочин. ВIДЕО
Саме Андрій Єрмак телефонував до Білорусі та подав сигнал представникам білоруської влади про те, що їде небезпечна група, до якої "треба придивитися".
Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив у розмові з ведучою програми "Всьо по бєспрєдєлу" на Апостроф ТВ.
Відповідаючи на запитання з приводу зриву спецоперації щодо "вагнерівців" і з приводу того, хто за це має нести відповідальність, він заявив: "Брехня під час війни щодо однієї з найрезонансніших операцій, яка має пріоритетне значення для національної безпеки, - це кримінальна справа і це реальний термін покарання. (...) Справа щодо "вагнерівців" і щодо зради в Офісі президента - це аж ніяк не жарт. І це вже в комітеті почув кожен депутат "Слуги народу". Вони всі це прекрасно знають. Це знає прекрасно Андрій Єрмак, Офіс президента. Зараз у них є дуже велике завдання: закрити мені рота, бо ми розуміємо, що ця справа почалася з моєї статті. Зараз на обговоренні одне з перших питань, яке було до полковника, командира спецпідрозділу ГУР МО, це: чи все, що написано в статті Бутусова, відповідає дійсності? Тобто вони свої питання будували на тій інформації, яку я виклав. Тому, звичайно, я хочу сказати, що порушено кримінальну справу. Вона перебуває зараз у Державному бюро розслідувань під контролем Генеральної прокуратури України. Справа не лежить просто в столі. Вона дуже повільно, під великим тиском, але таки трохи просувається. (...) Під тиском юридичних обставин. Зареєстровано провадження, йому потрібно давати хід. Інакше той, хто його просто знищить, закриє, візьме на себе відповідальність за приховування злочину".
На думку Бутусова, саме глава ОП Єрмак безпосередньо причетний до зриву операції.
"На моє переконання і за даними моїх джерел, саме Андрій Єрмак телефонував до Білорусі і подав сигнал керівникам деяким у білоруській владі (кому конкретно, ми не знаємо) про те, що їде небезпечна група і до неї уважно потрібно придивитись. Тобто інформація не була конкретною. Але достатньою для того, щоб це була наводка, на жаль, і для того, щоб білоруські спецслужби затримали цю групу", - зазначає журналіст.
"Справа вже просувається. Тобто це почули депутати комітету. Я особисто найближчими днями після оприлюднення цих фактів подам заяву в правоохоронні органи про державну зраду з боку голови Офісу президента Андрія Єрмака і його спробу приховати цей злочин, що, на мій погляд, однозначно свідчить про саме його причетність до зриву операції", - додав він.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.
Цензор.НЕТ відновив хронологію подій, з якою можна ознайомитися за посиланням.
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В Азербайджане были нейтрализованы все агенты москвы, все уволены со всех должностей, они заткнулись все. И Азербайджан победил, когда власть и народ были едины.
«Спочатку вони прийшли за євреями.
Я мовчав, я не був євреєм.
Потім вони прийшли за комуністами.
Я мовчав, я не був комуністом.
Потім вони прийшли за профспілковими працівниками.
Я мовчав, я не був профспілковим працівником.
Потім вони прийшли за мною.
І не залишилося нікого, хто міг би допомогти мені».
А тепер, як ми. От так і живемо
Вся адекватная Украина с тобой!
зеЛю спасает только пандамения - после нее выносить будем зеленых!дело времени
А скільки часу пройшло від того, як "заявітєль в бліжайшєє врємя" дізнався про злочин?
Схоже на ющенка, який при кожному шухєрі верешить, про те що викриє тих, хто його отруїв.
Логіка зрозуміла: ми шепнемо Лукашенку, він затримає групу, потім видасть нам. І не треба буде примусово садити літак, проводити операцію по затриманню в Україні, тобто мінімум ризиків для нас. А в результаті, злочинці будуть доставлені в Україну, Лукашенко посвариться с путіним і буде дружити з нами.
От тільки старий колгоспник вертів на тому самому органі, яким наші керівники грають музику, і тих керівників, і саму Україну, він би й х..а повертів, але боїться. Хоча для понту повепендрювався на Росію після затримання " вагнерівців", щоб заробити більше балів, а потім здав їх взад.
На користь, цієї версії свідчить, просте моментальне погіршення відносин України і Білорусі, ну і особисто двох президентів після цих подій. Правду, ми дізнаємось. Не виключаю, що з вуст Лукашенка.
А по суті, навіть якщо це "агенти кремля", то навіщо треба було росії їх так тупо "світити", вплутувати білорусь, коли вона спокійно могла не допустити виїзду вагнерівців у себе вдома? Можливо, весь інформаційний шум навколо Ермака є лише операцію прикриття справжніх агентів росії?
Хоча я не виключаю, що нинішні керівники свідомо чи по тупості час від часу підіграють рф, чого тільки вартує "заглядання в очі путіну".
такие дела тихою сапою
ты ж не актер кино
походу для Бутусова это дело чести, и он не отступит.....
будьте осторожны Юрий, благое но опасное дело делаете.....