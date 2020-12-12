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Бутусов про зрив операції щодо "вагнерівців": Особисто найближчими днями подам заяву про держзраду з боку Єрмака і його спробу приховати цей злочин. ВIДЕО

Саме Андрій Єрмак телефонував до Білорусі та подав сигнал представникам білоруської влади про те, що їде небезпечна група, до якої "треба придивитися".

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив у розмові з ведучою програми "Всьо по бєспрєдєлу" на Апостроф ТВ.

Відповідаючи на запитання з приводу зриву спецоперації щодо "вагнерівців" і з приводу того, хто за це має нести відповідальність, він заявив: "Брехня під час війни щодо однієї з найрезонансніших операцій, яка має пріоритетне значення для національної безпеки, - це кримінальна справа і це реальний термін покарання. (...) Справа щодо "вагнерівців" і щодо зради в Офісі президента - це аж ніяк не жарт. І це вже в комітеті почув кожен депутат "Слуги народу". Вони всі це прекрасно знають. Це знає прекрасно Андрій Єрмак, Офіс президента. Зараз у них є дуже велике завдання: закрити мені рота, бо ми розуміємо, що ця справа почалася з моєї статті. Зараз на обговоренні одне з перших питань, яке було до полковника, командира спецпідрозділу ГУР МО, це: чи все, що написано в статті Бутусова, відповідає дійсності? Тобто вони свої питання будували на тій інформації, яку я виклав. Тому, звичайно, я хочу сказати, що порушено кримінальну справу. Вона перебуває зараз у Державному бюро розслідувань під контролем Генеральної прокуратури України. Справа не лежить просто в столі. Вона дуже повільно, під великим тиском, але таки трохи просувається. (...) Під тиском юридичних обставин. Зареєстровано провадження, йому потрібно давати хід. Інакше той, хто його просто знищить, закриє, візьме на себе відповідальність за приховування злочину".

Дивіться також: "Я переконаний, що голова комітету з питань розвідки Руслан Демченко - російський шпигун", - Бутусов. ВIДЕО

На думку Бутусова, саме глава ОП Єрмак безпосередньо причетний до зриву операції.

"На моє переконання і за даними моїх джерел, саме Андрій Єрмак телефонував до Білорусі і подав сигнал керівникам деяким у білоруській владі (кому конкретно, ми не знаємо) про те, що їде небезпечна група і до неї уважно потрібно придивитись. Тобто інформація не була конкретною. Але достатньою для того, щоб це була наводка, на жаль, і для того, щоб білоруські спецслужби затримали цю групу", - зазначає журналіст.

"Справа вже просувається. Тобто це почули депутати комітету. Я особисто найближчими днями після оприлюднення цих фактів подам заяву в правоохоронні органи про державну зраду з боку голови Офісу президента Андрія Єрмака і його спробу приховати цей злочин, що, на мій погляд, однозначно свідчить про саме його причетність до зриву операції", - додав він.

Дивіться також: "Слідчі дії не проводяться, не допитаний Зеленський і його апарат, комітет з оборони зібрався тільки через 3 місяці після провалу", - Бутусов про справу "вагнерівців". ВIДЕО

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Цензор.НЕТ відновив хронологію подій, з якою можна ознайомитися за посиланням.

Автор: 

Бутусов Юрій (3590) ПВК Вагнер (1540) Єрмак Андрій (1374)


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Топ коментарі
+54
Да, Ермаку давно не место в украинской власти
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12.12.2020 18:55
+51
Пане Юрію, вимагайте собі охорону! З цими ЗЄ покидьками не шуткуйте.
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12.12.2020 19:00
+50
Надеюсь, Юрий, озадачился и вопросом своей безопасности. Московские гниды не очень церемонятся со своими оппонентами.
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12.12.2020 19:00
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нету у вас методов против Бутусова
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12.12.2020 19:50 Відповісти
Или бени. Кто знает Но я за. Двууголку давно пора превратить в тюремную шапку. И робу вназгрузку, для смеху.
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12.12.2020 19:56 Відповісти
Ну....и.....что у нас тогда за перзидент, если у него правая рука предатель??? А откуда вааще этот Сермак взялся? Где этот клоун нашел эту кривую рожу??
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12.12.2020 19:49 Відповісти
В цирку. В буквальному змісті.
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13.12.2020 14:36 Відповісти
А почему бы и нет.
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12.12.2020 19:54 Відповісти
куда ?
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12.12.2020 19:56 Відповісти
Зачем Достойного Человека испортить хочешь?
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12.12.2020 19:55 Відповісти
В этом и проблема. Все "достойные" люди боятся испачкаться. А нужно работать по шею в грязи.
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12.12.2020 19:58 Відповісти
Зачем, пусть ворюги сидят в грязи.
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12.12.2020 20:05 Відповісти
Оно очень медленно, под большим давлением, но все же немного двигается. (...) Под давлением юридических обстоятельств. Зарегистрировано производство, ему нужно давать ход. Иначе тот, кто его просто уничтожит, закроет, возьмет на себя ответственность за сокрытие преступления
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12.12.2020 19:54 Відповісти
Сокрытие преступления наказывается арестом на срок до трех месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.
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12.12.2020 19:55 Відповісти
А бабе из Полтавы, которая джыпом убила пацана на пешеходном переходе, за сокрытие преступления (ее прокурорский муженёк снял с машины видеорегистратор и ее телефон изъял, по которому она болтала за рулем) - так даже в суде права вернули и отпустили дальше давить детей!
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13.12.2020 16:33 Відповісти
Бутусов про зрив операції щодо "вагнерівців": Особисто найближчими днями подам заяву про держзраду з боку Єрмака і його спробу приховати цей злочин - Цензор.НЕТ 2001
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12.12.2020 19:56 Відповісти
прямо в каталажку , один суд ему уже присудил
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12.12.2020 19:58 Відповісти
Знаменитый контрик.
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12.12.2020 19:57 Відповісти
Пока не решится вопрос с промосковскими олигархами и предателями в высших эшелонах власти, дело не сдвинется не в экономики, не в военном деле, не в решении вопросов Крыма и Донбасса. С этими предателями, Украина не будет готова к дню возмездия.
В Азербайджане были нейтрализованы все агенты москвы, все уволены со всех должностей, они заткнулись все. И Азербайджан победил, когда власть и народ были едины.
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12.12.2020 20:03 Відповісти
И все филиалы раша тв тоже прекратили своё вещание ,а в Украине ситуация в этом плане плачевная ,как говорит Рамиc Юнус
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12.12.2020 21:04 Відповісти
Молодчага.
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12.12.2020 20:15 Відповісти
ЮРИЙ! Сил Вам , внушительной поддержи (надеемся не все во властных коридорах скурвлены или нормальные ушли оттуда не с пустыми руками) ! С интеллектом все отлично ! Вы переигрываете местных аферистов! Слишком расконсервировано выглядят внешние! Держим за Вас кулачки!
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12.12.2020 20:28 Відповісти
вырисовывается новый политик
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12.12.2020 20:34 Відповісти
Ще раз про зраду, Ех.
«Спочатку вони прийшли за євреями.
Я мовчав, я не був євреєм.
Потім вони прийшли за комуністами.
Я мовчав, я не був комуністом.
Потім вони прийшли за профспілковими працівниками.
Я мовчав, я не був профспілковим працівником.
Потім вони прийшли за мною.
І не залишилося нікого, хто міг би допомогти мені».
А тепер, як ми. От так і живемо
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12.12.2020 20:37 Відповісти
При новой власти можно будет поставить Бутусова, на какую-нибудь нормальную должность, такие люди Украине надо.
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12.12.2020 20:37 Відповісти
....зачем это вливать в сеть.если люди серьезные и есть доля правды в намерениях что то подать е шансов на дальнейшее движение. один это не делает ни кто и не где. Андрюша если в деле его прикроют и те и эти. нужен все. и закатать в асфальт тоже не запрещали. хотя статья гос.измена звучит красиво.....похоже на обычные крысиные перегоны. тут гордона хватает. хватит)
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12.12.2020 20:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=STxgh-J5gs8 Вся политика погрязла в коррупции.
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12.12.2020 20:45 Відповісти
Респект Юрий!
Вся адекватная Украина с тобой!
зеЛю спасает только пандамения - после нее выносить будем зеленых!дело времени
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12.12.2020 21:00 Відповісти
"...Лично в ближайшие дни подам заявление о госизмене..."
А скільки часу пройшло від того, як "заявітєль в бліжайшєє врємя" дізнався про злочин?

Схоже на ющенка, який при кожному шухєрі верешить, про те що викриє тих, хто його отруїв.
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12.12.2020 21:33 Відповісти
На фотку ***** помолился сегодня,сватов глянул?
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12.12.2020 22:57 Відповісти
Ти вже заявлєніє відел? сват.
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16.12.2020 23:16 Відповісти
Ну вы Юрий молодец)конкретно решили поджарить тараканов)
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12.12.2020 21:43 Відповісти
В часи запорізької січі, цього Єрмака вже б давно треба було посадити на палю!!!! Цей покидьок на рівні з Медведчуком причетні до смертей українців від російських окупантів.
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12.12.2020 22:17 Відповісти
За часів Січі для его предков паля была бы за честь - просто рубили головы таким шынкарям
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13.12.2020 16:35 Відповісти
Скоріш за все, тієї зради, яку має на увазі Бутусов, не було. А було бажання зіграти у велику міжнародну політику-гру за допомогою інструментарію спецслужб, тих наших керівників, які зазвичай грають на піаніно, відомо яким органом. Таким самим органом вони, мабуть, думали, що переграють путіна і Лукашенка, коли руками останнього захотіли загрібти жар, який мав розгорітися в результаті затримання "вагнерівців".
Логіка зрозуміла: ми шепнемо Лукашенку, він затримає групу, потім видасть нам. І не треба буде примусово садити літак, проводити операцію по затриманню в Україні, тобто мінімум ризиків для нас. А в результаті, злочинці будуть доставлені в Україну, Лукашенко посвариться с путіним і буде дружити з нами.
От тільки старий колгоспник вертів на тому самому органі, яким наші керівники грають музику, і тих керівників, і саму Україну, він би й х..а повертів, але боїться. Хоча для понту повепендрювався на Росію після затримання " вагнерівців", щоб заробити більше балів, а потім здав їх взад.
На користь, цієї версії свідчить, просте моментальне погіршення відносин України і Білорусі, ну і особисто двох президентів після цих подій. Правду, ми дізнаємось. Не виключаю, що з вуст Лукашенка.
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12.12.2020 22:38 Відповісти
изменил по глупости, нечаянно изменил, больше не будет)))
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13.12.2020 00:06 Відповісти
дуже схоже... логічно міркуєте, юначе
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13.12.2020 00:38 Відповісти
Не пытайся замылить ситуацию нагнав выдуманных смыслов Это кацапский стилек, на примере сбитого боинга МН-17 хорошо проиллюстрированная
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13.12.2020 16:37 Відповісти
Кацапський стиль - це писати по-кацапськи. Отут я їх зразу пізнаю. Їх генетичне нутро навіть за 100 років не дасть їм можливість перейти на українську, не кажучи за роки незалежності. Так вже їх лишня хромосома налаштована і запрограмована.
А по суті, навіть якщо це "агенти кремля", то навіщо треба було росії їх так тупо "світити", вплутувати білорусь, коли вона спокійно могла не допустити виїзду вагнерівців у себе вдома? Можливо, весь інформаційний шум навколо Ермака є лише операцію прикриття справжніх агентів росії?
Хоча я не виключаю, що нинішні керівники свідомо чи по тупості час від часу підіграють рф, чого тільки вартує "заглядання в очі путіну".
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14.12.2020 09:27 Відповісти
Ермак - московская консерва! Это вроде все знают! ... ну может Зе-дурачек только не вкурсе...
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12.12.2020 22:49 Відповісти
В это время на всранном интере волает парашинский концерт со всеми кремлядскими шлюхами - зебилье ипанутое - вы зробылы це разом.
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12.12.2020 22:53 Відповісти
Єрмак зрадник,агент Хйула.
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12.12.2020 22:58 Відповісти
В последнее время у меня появился навязчивый вопрос - зачем и с какой целью убивают таких "правдолюбцев", как Гонгадзе и Шеремет? А делают это люди, который понатворили столько, что не могут спать и даже ходить дома в туалет по ночам - от страха крышу срывает. И в основном, как правило, оказывается, что это достаточно известные люди, но от них, как людей, осталась только трухлая кожная оболочка. Дело в том, что в этой стране нет справедливого возмездия - ни одного казнокрада официально не засудили и не расстреляли. В Китае, например, при 1,5 млрд. населении могут позволить себе ежемесячно ставить к стенке по 8-10 тыс.таких любителей жить лучше других. Но в Украине настолько все прогнило, увязано и коррумпировано, что не находятся правоохренители и судьи, которые могли бы это сделать, они все в Системе. Но так долго быть не может, иначе даже названия Украина не останется.
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12.12.2020 23:12 Відповісти
не приводи в пример кетай - он гнилой сверху до низу пусть хотя бы миллион в месяц расстреливают - ничего не поменяется
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13.12.2020 16:38 Відповісти
Юра, дави зрадників !
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12.12.2020 23:36 Відповісти
Юра, вот зря ты меня не слушаешь...
такие дела тихою сапою
ты ж не актер кино
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13.12.2020 00:36 Відповісти
Как интересно...
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13.12.2020 08:41 Відповісти
разброд в стране повторяет столетнюю давность и более ранние события - от князя Владимира и, все ниже и ниже, аж до сегодняшнего дня - не идет в Киеве многовековая наука - ни через хлеб, ни через кровь.
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13.12.2020 10:34 Відповісти
зелики ему ничег не дадут максимум кто ему может помочь -- это он сам или собственник Цензора или Порошенко или запрос в посольство ЮСа или юк (хотя это маловероятно но нужно попробывать
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13.12.2020 12:29 Відповісти
Мне кажется прокуратура и суд откажет Бутусову, потому что он не является "субьектом подання", он обычный человек, не госслужащий, досупа к "гостайне" не имеет.....Хотя пусть попробует.
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13.12.2020 12:35 Відповісти
да и у нас тоже есть свой троянский конь в виде ермака с заленским(последний может быть просто полезным идиотом)....
походу для Бутусова это дело чести, и он не отступит.....
будьте осторожны Юрий, благое но опасное дело делаете.....
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13.12.2020 13:47 Відповісти
Юра, виводь цю паскудь проросійську на білий світ
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13.12.2020 14:28 Відповісти
тьотінька-"задавачка питань", здається, вважає, що постійні перебівання гостя студії - це високий клас журналістики
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13.12.2020 18:00 Відповісти
Бутусов про зрив операції щодо "вагнерівців": Особисто найближчими днями подам заяву про держзраду з боку Єрмака і його спробу приховати цей злочин - Цензор.НЕТ 5287
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13.12.2020 20:56 Відповісти
широка страна моя радная, многа в ней таранов и баранов, предлагающих работу кому-нибудь кое-как и как-нибудь... бутусов все ниже и ниже плинтуса см себя опускает...
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14.12.2020 07:15 Відповісти
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