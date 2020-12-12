Бутусов про зрив операції щодо "вагнерівців": Особисто найближчими днями подам заяву про держзраду з боку Єрмака і його спробу приховати цей злочин. ВIДЕО

Саме Андрій Єрмак телефонував до Білорусі та подав сигнал представникам білоруської влади про те, що їде небезпечна група, до якої "треба придивитися".

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив у розмові з ведучою програми "Всьо по бєспрєдєлу" на Апостроф ТВ.

Відповідаючи на запитання з приводу зриву спецоперації щодо "вагнерівців" і з приводу того, хто за це має нести відповідальність, він заявив: "Брехня під час війни щодо однієї з найрезонансніших операцій, яка має пріоритетне значення для національної безпеки, - це кримінальна справа і це реальний термін покарання. (...) Справа щодо "вагнерівців" і щодо зради в Офісі президента - це аж ніяк не жарт. І це вже в комітеті почув кожен депутат "Слуги народу". Вони всі це прекрасно знають. Це знає прекрасно Андрій Єрмак, Офіс президента. Зараз у них є дуже велике завдання: закрити мені рота, бо ми розуміємо, що ця справа почалася з моєї статті. Зараз на обговоренні одне з перших питань, яке було до полковника, командира спецпідрозділу ГУР МО, це: чи все, що написано в статті Бутусова, відповідає дійсності? Тобто вони свої питання будували на тій інформації, яку я виклав. Тому, звичайно, я хочу сказати, що порушено кримінальну справу. Вона перебуває зараз у Державному бюро розслідувань під контролем Генеральної прокуратури України. Справа не лежить просто в столі. Вона дуже повільно, під великим тиском, але таки трохи просувається. (...) Під тиском юридичних обставин. Зареєстровано провадження, йому потрібно давати хід. Інакше той, хто його просто знищить, закриє, візьме на себе відповідальність за приховування злочину".

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На думку Бутусова, саме глава ОП Єрмак безпосередньо причетний до зриву операції.

"На моє переконання і за даними моїх джерел, саме Андрій Єрмак телефонував до Білорусі і подав сигнал керівникам деяким у білоруській владі (кому конкретно, ми не знаємо) про те, що їде небезпечна група і до неї уважно потрібно придивитись. Тобто інформація не була конкретною. Але достатньою для того, щоб це була наводка, на жаль, і для того, щоб білоруські спецслужби затримали цю групу", - зазначає журналіст.

"Справа вже просувається. Тобто це почули депутати комітету. Я особисто найближчими днями після оприлюднення цих фактів подам заяву в правоохоронні органи про державну зраду з боку голови Офісу президента Андрія Єрмака і його спробу приховати цей злочин, що, на мій погляд, однозначно свідчить про саме його причетність до зриву операції", - додав він.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Цензор.НЕТ відновив хронологію подій, з якою можна ознайомитися за посиланням.