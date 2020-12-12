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Створено систему впливу на президента Зеленського для того, щоб росіяни могли захищати свої інтереси в Україні, - Бутусов. ВIДЕО

Весь проросійський вплив в Україні зосереджено на тому, щоб лояльні до РФ люди, причетні до злочинів Януковича, зараз отримали важелі влади.

Таку впевненість головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов висловив у розмові з ведучою програми "Всьо по бєспрєдєлу" на Апостроф ТВ.

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"Ми бачимо чіткий російський слід у керівництві і в оточенні Зеленського. Олег Татаров - це людина абсолютно проросійська. Співучасник розгону Майдану, на руках і на язиці якого кров людей, зараз, за Зеленського, отримав найбільшу владу в правоохоронних органах. Татаров тісно пов'язаний із росіянами. Він пов'язаний теж із колишнім заступником глави адміністрації Януковича Андрієм Портновим. Він був його офіційним адвокатом. Тобто це взагалі не секрет", - нагадав журналіст. Він підкреслив, що Портнов - також у ланцюжку російського впливу на президента через главу його Офісу Андрія Єрмака.

"Тобто створено систему впливу для того, щоб росіяни могли захищати свої інтереси в Україні", - заявив Бутусов.

Він зазначив, що частиною цієї системи є Віктор Медведчук, якому чинна влада дозволила купити ще один телеканал.

"І він спокійно почувається. При цьому, до речі, мочить Зеленського. І зараз вони дозволили кандидату проросійської "Опозиційні платформи"  навіть виграти рідне місто Зеленського Кривий Ріг. Виграти кандидату ОПЗЖ. Тобто навіть Зеленський особисто агітував за свого кандидата. І однаково програв рідне місто ОПЗЖ. Чому? Бо вони дають проросійським силам спокійно працювати в Україні. Це теж частина домовленостей", - упевнений журналіст.

Він закликав звернути увагу на дії проросійських чиновників і політиків: "Погляньмо на дії самого Олега Татарова. Ви подивіться, що робить ця людина. Його звинувачує НАБУ в корупційному злочині, в причетності до справи його подільника - його вже затримано за рішенням антикорупційного суду. Йдеться про експерта МВС. І після цього, коли такі сенсаційні речі робляться, сенсаційні звинувачення, які вимагають високої уваги, президент України мовчить. А Олег Татаров пише у своєму фейсбуці: "Я борюся із зовнішнім управлінням в Україні".

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Бутусов підкреслив, що проросійські сили досить потужні і диктують Зеленському, що треба робити, яку політику проводити.

"Відбувається вплив із Москви від Козака, від адміністрації Путіна. Ми бачимо, що розставлено на ключові посади під час війни суто проросійських людей із адміністрації Януковича. Перший. Заступник голови ОП з координації роботи правоохоронних органів Олег Татаров - суто проросійська людина, з антиамериканськими гаслами виступає, навіть зараз. Другий. Це голова комітету з розвідки - перший заступник секретаря Ради нацбезпеки й оборони при президенті Руслан Демченко. Тобто Демченко має доступ із червня до всіх розвідувальних операцій всіх українських спецслужб. До нього стікається вся інформація, оскіьки ми ведемо війну з Росією", - сказав журналіст.

Він нагадав, що Демченко - автор "Харківських угод, якими здали Крим", "відомий товариш із найбільших проросійських яструбів в адміністрації Януковича".

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) Портнов (334) росія (65191) вплив (27) Бутусов Юрій (3590) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+73
Создана система влияния на президента Зеленского для того, чтобы россияне могли защищать свои интересы в Украине, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2556
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12.12.2020 20:09
+64
Вас попереджали.
Хоча вам-зебілам все-одно, Томос, мова, незалежність... Головне, щоб корито було повне.
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12.12.2020 20:11
+53
Создана система влияния на президента Зеленского для того, чтобы россияне могли защищать свои интересы в Украине, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9133
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12.12.2020 20:09
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Створено систему впливу на президента Зеленського для того, щоб росіяни могли захищати свої інтереси в Україні, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9161
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13.12.2020 20:25 Відповісти
Створено систему впливу на президента Зеленського для того, щоб росіяни могли захищати свої інтереси в Україні, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8403
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13.12.2020 20:41 Відповісти
К чему эта вся болтовня. У власти то, что было ожидаемо после результатов выборов. Бутусову надо думать о своей политической карьере. Создавать группу единомышленников (читай партию) и идти с ними выборы. Я например поддержу. А не в Укроборонпром трудоустраиваться. Ясно же было, что не возьмут. Это был глупый пиар глупых людей.
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13.12.2020 21:49 Відповісти
Владимир Зеленский, избранный президентом Украины, не имеет ни фундаментального образования, ни опыта работы по полученной в вузе специальности юриста, ни опыта государственного строительства, ни надлежащего кругозора в области истории, литературы и искусства. Все комплиментарные выражения Ермака и разных холуев в адрес Зеленского - неправда.
Тактика Зеленского может временно воздействовать на недалёкую, малообразованную, верящую видео и телевизору часть украинского общества, может и далее эту значительную часть обманывать. Поэтому: никаких референдумов! А телевизионные каналы все в руках олигархата и пророссийских сил. Она, эта тактика Зеленского, заключается в произнесении речей. Речей, состоящих из общих слов и движимых желанием понравиться публике и поднять свой рейтинг. Рейтинг - бог Зеленского. Правди ніде діти: президент Зеленский некомпетентен, безволен, груб, не правдив, мстителен и труслив.
Для страны и для Ермака с Зеленским самое правильное и самое лучшее и самое законное - отправить их в отставку и спокойно начать подготовку к новым выборам.
Нужна политическая воля гражданского общества. Нельзя допустить, чтобы мальчик из Кривого Рога развернул целую страну.
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13.12.2020 23:04 Відповісти
Зебильониш всегда рад подмамахивать кацапам.
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14.12.2020 00:48 Відповісти
Вірніш сказати --інтереси кремлятника, захищати в Україні, під виглядом захищати інтереси росіян і російськомовних
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14.12.2020 00:55 Відповісти
"И сейчас они позволили кандидату пророссийской "Оппозиционные платформы" даже выиграть родной город Зеленского Кривой Рог. Выиграть кандидату ОПЗЖ. То есть даже Зеленский лично агитировал за своего кандидата. И все равно проиграл родной город ОПЗЖ. Почему?"
Источник: https://censor.net/ru/n3236616

Действительно, и что же это они так то?
Лично я считаю, что тут все дело в колбасе.
У спонсоров Зеленского после взрыва "селитры" в Бейруте деньги закончились, и потому колбасы для лохтората Кривого Рога не хватило, а вот у спонсоров Кивы сохранились источники финансирования, они не зависят от "селитры" в Бейруте, и потому ОПЗЖ хватило денег на колбасу для лохтората, оттого и победа.
И это доказывает, граждане, то, как важно иметь "запасной вариант", он же "бэкап": нельзя во всм полагаться только на "селитру", требуется иметь в загашнике и иные виды удобрений.
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14.12.2020 07:23 Відповісти
Нічого, Байден прийде,- порядок наведе!
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14.12.2020 09:33 Відповісти
Правильно, Юрий Бутусов! Все беды Украины от Зеленского. Он корень зла!!
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16.12.2020 22:36 Відповісти
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