Створено систему впливу на президента Зеленського для того, щоб росіяни могли захищати свої інтереси в Україні, - Бутусов. ВIДЕО

Весь проросійський вплив в Україні зосереджено на тому, щоб лояльні до РФ люди, причетні до злочинів Януковича, зараз отримали важелі влади.

Таку впевненість головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов висловив у розмові з ведучою програми "Всьо по бєспрєдєлу" на Апостроф ТВ.

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"Ми бачимо чіткий російський слід у керівництві і в оточенні Зеленського. Олег Татаров - це людина абсолютно проросійська. Співучасник розгону Майдану, на руках і на язиці якого кров людей, зараз, за Зеленського, отримав найбільшу владу в правоохоронних органах. Татаров тісно пов'язаний із росіянами. Він пов'язаний теж із колишнім заступником глави адміністрації Януковича Андрієм Портновим. Він був його офіційним адвокатом. Тобто це взагалі не секрет", - нагадав журналіст. Він підкреслив, що Портнов - також у ланцюжку російського впливу на президента через главу його Офісу Андрія Єрмака.

"Тобто створено систему впливу для того, щоб росіяни могли захищати свої інтереси в Україні", - заявив Бутусов.

Він зазначив, що частиною цієї системи є Віктор Медведчук, якому чинна влада дозволила купити ще один телеканал.

"І він спокійно почувається. При цьому, до речі, мочить Зеленського. І зараз вони дозволили кандидату проросійської "Опозиційні платформи" навіть виграти рідне місто Зеленського Кривий Ріг. Виграти кандидату ОПЗЖ. Тобто навіть Зеленський особисто агітував за свого кандидата. І однаково програв рідне місто ОПЗЖ. Чому? Бо вони дають проросійським силам спокійно працювати в Україні. Це теж частина домовленостей", - упевнений журналіст.

Він закликав звернути увагу на дії проросійських чиновників і політиків: "Погляньмо на дії самого Олега Татарова. Ви подивіться, що робить ця людина. Його звинувачує НАБУ в корупційному злочині, в причетності до справи його подільника - його вже затримано за рішенням антикорупційного суду. Йдеться про експерта МВС. І після цього, коли такі сенсаційні речі робляться, сенсаційні звинувачення, які вимагають високої уваги, президент України мовчить. А Олег Татаров пише у своєму фейсбуці: "Я борюся із зовнішнім управлінням в Україні".

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Бутусов підкреслив, що проросійські сили досить потужні і диктують Зеленському, що треба робити, яку політику проводити.

"Відбувається вплив із Москви від Козака, від адміністрації Путіна. Ми бачимо, що розставлено на ключові посади під час війни суто проросійських людей із адміністрації Януковича. Перший. Заступник голови ОП з координації роботи правоохоронних органів Олег Татаров - суто проросійська людина, з антиамериканськими гаслами виступає, навіть зараз. Другий. Це голова комітету з розвідки - перший заступник секретаря Ради нацбезпеки й оборони при президенті Руслан Демченко. Тобто Демченко має доступ із червня до всіх розвідувальних операцій всіх українських спецслужб. До нього стікається вся інформація, оскіьки ми ведемо війну з Росією", - сказав журналіст.

Він нагадав, що Демченко - автор "Харківських угод, якими здали Крим", "відомий товариш із найбільших проросійських яструбів в адміністрації Януковича".