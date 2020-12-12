Окупанти планують побудувати чотири опріснювачі морської води в Криму, - волонтери. ВIДЕО

З понеділка Ялта переходить на шестигодинний режим подачі води. Такий графік вже діє у Сімферополі та в сусідніх населених пунктах.

Про це йдеться в сюжеті Ірини Сисак на "5 каналі", інформує Цензор.НЕТ.

Ситуація з водопостачанням - на межі гуманітарної катастрофи, останніми місяцями стверджує окупаційна влада Криму. А днями заявили, що воду в Ялті подаватимуть 6 годин на добу вже з 14 грудня.

Такий графік вже кілька місяців діє у Сімферополі та прилеглих районах. Про гарячу воду там вже і забули.

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Частково воду підвозять у цистернах, про це розповідають у кремлівських новинах.

Ситуація критична, підтверджує українська сторона. Втім зазначають, що посуха - не єдина причина. Останніми роками Росія масово переселяє до Криму тисячі своїх, збільшуючи населення.

"За різними оцінками від 200 тисяч до пів мільйона громадян РФ перебувають у Криму, що дає додаткове навантаження на водний ресурс", - говорить Еміне Джапарова, перша заступниця міністра закордонних справ.

Воду витрачають не на потреби людей, пояснюють українські посадовці. Здебільшого використовують для підприємств та численних військових баз, якими з анексією обріс увесь півострів.

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"Їм потрібно утримувати свої Збройні сили, кораблі, повітряний компонент. Все це вимагає води", - зазначає Ігор Яременко, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій.

"У них вистачає коштів на те, щоб проводити там пропаганду і мілітаризувати півострів, але не вистачає коштів для забезпечення цивільного населення", - каже Таміла Ташева, заступниця постійного представника президента України в АР Крим.

Окупанта Україна не буде поїти - така офіційна позиція української влади.

"Ми не можемо потурати країні-окупанту. Вода в Крим потрапить відразу ж після звільнення півострова", - каже Ігор Яременко, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій.

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"Згідно з міжнародним правом, за постачання гуманітарних ресурсів, зокрема води, відповідальність несе Росія як окупант", - зазначає Еміне Джапарова.

Але в Кремлі про звільнення Криму і не згадують. Зате планують будувати опріснювальні підприємства. Їх кримчанам обіцяли ще 6 років тому. Але нарешті начебто на це вже є гроші. Про це окупаційна влада заявила в листопаді.

"Вони планують споруджувати 4 опріснювачі солоної морської води в Криму", - розповідає Алім Алієв, співзасновник громадської організації "Крим SOS".

"Це досить дорогі технології, будуть питання щодо тих фірм, які працюватимуть у Криму, бо на окупованій території міжнародні компанії працювати не можуть", - зазначає Таміла Ташева, заступниця постійного представника президента України в АР Крим.

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А поки що Росія звинувачує Україну у водній блокаді.

"Будуть провокації і політичні маніпуляції, інформаційні атаки, спотворення, звичайно", - каже Ігор Яременко, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій.

"Наші міжнародні партнери дуже чітко підтримують позицію України", - каже Таміла Ташева.

Позицію України підтримують і проукраїнські кримчани, які в очікуванні звільнення від окупанта готові терпіти незручності з водою.

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Але навіть коли Крим повернеться в Україну, пустити воду відразу не вдасться. На відновлення інфраструктури каналу знадобиться кілька років.