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Окупанти планують побудувати чотири опріснювачі морської води в Криму, - волонтери. ВIДЕО

З понеділка Ялта переходить на шестигодинний режим подачі води. Такий графік вже діє у Сімферополі та в сусідніх населених пунктах.

Про це йдеться в сюжеті Ірини Сисак на "5 каналі", інформує Цензор.НЕТ.

Ситуація з водопостачанням - на межі гуманітарної катастрофи, останніми місяцями стверджує окупаційна влада Криму. А днями заявили, що воду в Ялті подаватимуть 6 годин на добу вже з 14 грудня.

Такий графік вже кілька місяців діє у Сімферополі та прилеглих районах. Про гарячу воду там вже і забули.

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Частково воду підвозять у цистернах, про це розповідають у кремлівських новинах.

Ситуація критична, підтверджує українська сторона. Втім зазначають, що посуха - не єдина причина. Останніми роками Росія масово переселяє до Криму тисячі своїх, збільшуючи населення.

"За різними оцінками від 200 тисяч до пів мільйона громадян РФ перебувають у Криму, що дає додаткове навантаження на водний ресурс", - говорить Еміне Джапарова, перша заступниця міністра закордонних справ.

Воду витрачають не на потреби людей, пояснюють українські посадовці. Здебільшого використовують для підприємств та численних військових баз, якими з анексією обріс увесь півострів.

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"Їм потрібно утримувати свої Збройні сили, кораблі, повітряний компонент.  Все це вимагає води", - зазначає Ігор Яременко, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій.

"У них вистачає коштів на те, щоб проводити там пропаганду і мілітаризувати півострів, але не вистачає коштів для забезпечення цивільного населення", - каже Таміла Ташева, заступниця постійного представника президента України в АР Крим.

Окупанта Україна не буде поїти - така офіційна позиція української влади.

"Ми не можемо потурати країні-окупанту. Вода в Крим потрапить відразу ж після звільнення півострова", - каже Ігор Яременко, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій.

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"Згідно з міжнародним правом, за постачання гуманітарних ресурсів, зокрема води, відповідальність несе Росія як окупант", - зазначає Еміне Джапарова.

Але в Кремлі про звільнення Криму і не згадують. Зате планують будувати опріснювальні підприємства. Їх кримчанам обіцяли ще 6 років тому. Але нарешті начебто на це вже є гроші. Про це окупаційна влада заявила в листопаді.

"Вони планують споруджувати 4 опріснювачі солоної морської води в Криму", - розповідає Алім Алієв, співзасновник громадської організації "Крим SOS".

"Це досить дорогі технології, будуть питання щодо тих фірм, які працюватимуть у Криму, бо на окупованій території міжнародні компанії працювати не можуть", - зазначає Таміла Ташева, заступниця постійного представника президента України в АР Крим.

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А поки що Росія звинувачує Україну у водній блокаді.

"Будуть провокації і політичні маніпуляції, інформаційні атаки, спотворення, звичайно", - каже Ігор Яременко, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій.

"Наші міжнародні партнери дуже чітко підтримують позицію України", - каже Таміла Ташева.

Позицію України підтримують і проукраїнські кримчани, які в очікуванні звільнення від окупанта готові терпіти незручності з водою.

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Але навіть коли Крим повернеться в Україну, пустити воду відразу не вдасться. На відновлення інфраструктури каналу знадобиться кілька років.

Автор: 

Крим (14153) водопостачання (833) вода (1178)


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Топ коментарі
+83
Окупанти планують побудувати чотири опріснювачі морської води в Криму, - волонтери - Цензор.НЕТ 1222
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12.12.2020 23:51
+61
Оккупанты планируют построить четыре опреснителя морской воды в Крыму, - волонтеры - Цензор.НЕТ 72
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12.12.2020 23:38
+42
...воду з батарей іще не випили

Оккупанты планируют построить четыре опреснителя морской воды в Крыму, - волонтеры - Цензор.НЕТ 3841
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12.12.2020 23:37
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все что вы тут пишете это все конечно интересно и весело! но главная задача патриотов Украины внимательно следить за тем чтобы наши нынешние гаранты со своим прорашистским оточенням взяли и опять не пустили воду на полуостров!!! а сних станется!!!!
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13.12.2020 12:16 Відповісти
У 1917 році, кацапи планували побудувати комунізм.У 2016 році, кацапи планували полетіти на луну.Ось ще в Криму побудують опріснювачі так відразу наступить комунізм.
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13.12.2020 12:20 Відповісти
Ну так Украина примет жёсткие и эффективные контрмеры в истинно украинском стиле - в структуре Министерства по вопросам реинкарнации временно оккупированных территорий создаст очередной новый департамент на манер Департамента учёта прогибов, сдвигов и смещений Керченского моста. Шо от того Крыму, реинтеграции и пресной воде - хрен его знает, но в Киеве точно добавится пара-тройка десяточков тёплых кресел в уютных кабинетах для благостного прогревания жоп Слуг Народа.
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13.12.2020 12:55 Відповісти
опріснена вода годиться на технічні потреби , бо вона тяжка.Атоми дейтерію зроблять свою чорну справу з живим організмом
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13.12.2020 13:27 Відповісти
Она и считается нечистой..Пускай теперича изменники с россияками ее попьют, поумываются и в унитаз сольют ,.. по цене "минералки",али пивосика..
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13.12.2020 13:47 Відповісти
Ну, любі друзі, якщо русня буде сьорбати опріснену чорноморську воду і використовувати її як на расєї, то нашим нащадкам залишиться від Чорного моря ЩОСЬ на кшталт забутого АРАЛЬСЬКОГО, а те, що від моря залишиться, засеруть до невпізнаваності і неможливості відновити.
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13.12.2020 13:37 Відповісти
Доведеться копати нове УКРАЇНСЬКЕ МОРЕ.
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13.12.2020 13:39 Відповісти
Окупанти планують побудувати чотири опріснювачі морської води в Криму, - волонтери - Цензор.НЕТ 80
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13.12.2020 14:31 Відповісти
Окупанти планують побудувати чотири опріснювачі морської води в Криму, - волонтери - Цензор.НЕТ 7498
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13.12.2020 14:32 Відповісти
кремляди сейчас в ускоренном режиме будут освоивать те последние деньги, которые еще можно украсть, думаю, что нам это выгодно, чем быстрее все украдут, тем быстрее их снесут.
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13.12.2020 15:12 Відповісти
Окупанти планують побудувати чотири опріснювачі морської води в Криму, - волонтери - Цензор.НЕТ 6953
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13.12.2020 16:40 Відповісти
айнраица
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13.12.2020 20:23 Відповісти
Руссокосмонафты тоже весьма удивились, когда обнаружили отверстие в стенке космического корабля, небрежно залепленное смесью гоффна и пластилина.
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14.12.2020 01:13 Відповісти
Закончится тем чем и закончилось со строительством моста ПОСТРОИЛИ МОСТ . На цензоре все подвывали что не построят а Россия построила. Тоже самое будет и с опреснительными станциями .РОССИЯ УМЕТ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ
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13.12.2020 21:12 Відповісти
Да. Мы видели , как вы армянам 'помогли' вопрос с Азербайджаном решить. Наваляли вам по полной программе. Воровать и бухать - в этом вам равных нет. В остальном вы просто лохи.
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14.12.2020 11:29 Відповісти
Около трети питьевой воды Израиль получает за счет опреснительных заводов. Предполагается, что в ближайшие три десятилетия доля опресненной воды для питьевых нужд составит около 70%. ТОЖЕ САМОЕ БУДЕТ И В КРЫМУ
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13.12.2020 21:18 Відповісти
Окупанти планують побудувати чотири опріснювачі морської води в Криму, - волонтери - Цензор.НЕТ 9598
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13.12.2020 21:27 Відповісти
В Крысму БУДЕТ ТАК!!!!))))
После смерти *****...вас за ушки притянут до ОПРЕСНИТЕЛЯ!!!))))
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13.12.2020 21:28 Відповісти
А будит ли украина к тому моменту как государство скорее всего нет
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13.12.2020 21:36 Відповісти
Мы еще на ваших похоронах вместе с Китаем, Японией и прочими соседями спляшем и 3 баяна в хлам порвем!))))
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13.12.2020 21:59 Відповісти
Окупанти планують побудувати чотири опріснювачі морської води в Криму, - волонтери - Цензор.НЕТ 5381
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13.12.2020 23:27 Відповісти
правильно писать, после того, как хайло сдохнет
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14.12.2020 07:33 Відповісти
Тут потрібно додати що опріснена вода дуже корисна для здоров'я. Беззубі підводники вам доведуть.
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13.12.2020 23:14 Відповісти
Где Израиль, а где рукожопые кацапы. Ждите дождя с тарой
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14.12.2020 11:32 Відповісти
они еще срут в дырки какеи опреснители
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13.12.2020 22:30 Відповісти
По доброті душевній хочеться порадити кримчанам як подолати кризу. https://www.youtube.com/watch?v=tkOsgXHUGs0&feature=emb_logo&ab_channel=truly Пробуйте, і все у вас устаканиться.
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13.12.2020 23:09 Відповісти
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13.12.2020 23:28 Відповісти
На 00:24 Сивохо скривився))) правильно, де сеча, там і сивоха))
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14.12.2020 08:58 Відповісти
собираются и построят
не брызгайте желчью
а мы за 30 лет ни одного
моста через Днепр не отремонтировали
стыдно за нас только триндеть
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14.12.2020 10:03 Відповісти
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