В Україні є обладнання для вакцини Pfizer, проблема - в обмеженому обсязі, - інфекціоніст Курпіта. ВIДЕО
В Україні є необхідне обладнання для зберігання вакцин від коронавірусу COVID-19 виробництва Pfizer і BioNTech при температурі -70 градусів, але його обсяг обмежений 100 тисячами доз. Сама ж вакцина з'явиться в Україні не раніше, ніж в квітні 2021 року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Обозревателя" розповів лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта. "На національному рівні таке обладнання існує, воно може зберігати до 100 тисяч доз", - повідомив він.
Медик додав, що температура -70 градусів передбачена для зберігання вакцин, але транспортувати до місця проведення вакцинації їх можна у звичайному холодильнику.
"Коли вакцина доставляється в регіони, її можна зберігати в звичайному холодильнику. Найголовніше, щоб це тривало не більше ніж 5 днів", – наголосив медик.
Водночас Курпіта попередив, що через обмежені спроможності обладнання для зберігання вакцин Україна не зможе відразу закупити всю партію.
"За правильної організації логістики Україна може забезпечити надійне зберігання і доставку вакцин. Але це точно не буде відразу тих 8 мільйонів, про які заявляв МОЗ", – сказав він.
"Я думаю, що вакцина не надійде до України раніше ніж у квітні наступного року", – спрогнозував лікар.
Також читайте: COVAX офіційно схвалив запит України на отримання вакцини від COVID-19, - Ляшко. ДОКУМЕНТ
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Отже - чекаємо на "Спутнічок", як "найоптимальніший" з усіх боків...
от вовремя моя тещенька учудила...нашла мою нычку и водочку в ней заменила на воду...
я тихонько себе налил...перехилил....а ни вкуса ни запаха...чуть не поседел !
а то возьмут и не купят (как божатся)))
"Мы все ожидаем, что эффективная вакцина предотвратит серьезное заболевание в случае заражения. Три протокола вакцинации - Moderna, Pfizer и AstraZeneca - не требуют, чтобы их вакцины предотвращали серьезное заболевание, они только предотвращают умеренные симптомы, которые могут быть такими же легкими, как кашель или головная боль".
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html