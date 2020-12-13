"Марш народного звинувачення" у Білорусі: Силовики Лукашенка розганяють і затримують учасників протесту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На акції протесту в Мінську в неділю, 13 грудня, силовики який захопив владу в країні Олександра Лукашенка розганяють колони активістів, також відбуваються затримання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал Tut.by.

Зазначається, що з раннього ранку столичними вулицями проїхала військова техніка.









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"На вулицях Мінська та інших населених пунктів стихійно утворюються колони протестувальників. З різних районів столиці надходять повідомлення про розгони - силовики масово затримують людей. Вранці в місті були помічені навіть водомети", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, зафіксовані затримання на масиві Південний захід, біля станції метро "Спортивна", на вулиці Жуковського, масові затримання на Городецькій вулиці.

Менск, вуліца Жукоўскага. Адну дзяўчыну вядуць да бусіка зь дзясятак сілавікоў 👀 pic.twitter.com/a230IbrKjh — Радыё Свабода (@svaboda) December 13, 2020

В інших містах Білорусі сьогодні також відбуваються акції протесту.