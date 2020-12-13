"Ви не тільки демонструєте досягнення, а й надихаєте суспільство", - Зеленська відкрила фінал "Ігор Нескорених 2.0". ВIДЕО

Через пандемію коронавірусу в поточному році "Ігри Нескорених 2.0" відбуваються у форматі онлайн-змагань. З 31 жовтня по 22 листопада учасники змагань фіксували на відео свої результати в обраній дисципліні й відправляли в Організаційний комітет. Сьогодні відбудеться фінальний етап змагань.

Ветерани АТО - це яскравий приклад чистого духу нескореності, а їх мужність та незламність вражають. Про це сказала перша леді Олена Зеленська, відкриваючи фінал Ігор Нескорених 2.0. Onlin", - інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Для мене велика честь бути присутньою тут на церемонії нагородження переможців Ігор Нескорених. Сьогодні ми бачимо яскравий приклад чистого духу, нескореності наших ветеранів. Зізнаюсь чесно, я захоплююсь вами. Тому хочу звернутись до вас - ваша мужність та незламність вражають. Вам вдалося створити справжню спільноту. Спільноту, яка поєднана єдиними цінностями, жагою до перемоги, любов'ю до життя. Ми багато говоримо про те, що адаптивні види спорту, інклюзивність, доступність мають стати нормою для нашого суспільства. Тому ваш приклад сьогодні безцінний. Ви демонструєте не тільки спортивні досягнення, найголовніше, що ви робити для суспільства сьогодні - ви надихаєте. Якщо ми працюємо над руйнуванням бар'єрів, що заважають повноцінно жити багатьом людям, то для вас таких бар'єрів здається зовсім не існує",- сказала Зеленська.

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Перша леді подякувала усім сім'ям ветеранів АТО. "Хочу висловити глибоку повагу і подяку тим, хто спочатку дочекався вас з війни, а потім, пройшовши разом з вами через страшні випробування, продовжує допомагати, надавати та підтримувати - ваші дружини та мами, ваші діти, друзі, рідні. Впевнена, що саме разом ви і є та команда переможців. І наостанок ви всі захищали і захищаєте нашу Батьківщину. Не скорились ви - не скориться і Батьківщина. Бажаю вам наснаги і здоров'я",- підкреслила Зеленська.

Цього року віртуальні змагання відбувалися в шести видах спорту: легкій атлетиці, пауерліфтингу, стрільбі з лука, плаванні, веслуванні на тренажері, велоспорті.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Invictus Games-2020 мали пройти 9-16 травня 2020 року в нідерландському місті Гаага. Україна втретє повинна була брати участь в змаганнях. У березні Invictus Games вирішено перенести на наступний рік через коронавірус.

Українська збірна на "Invictus Games-2018" завоювала 20 медалей.