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Новини Відео Агресія Росії проти України
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Від початку доби ворог п'ять разів обстрілював позиції ОС, зокрема застосовуючи міномети 82-го калібру, без втрат, - пресцентр. ВIДЕО

Від початку поточної доби, 13 грудня, зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

Зокрема, поблизу Південного ворог застосував проти українських воїнів міномети 82-го калібру. З гранатометів різних систем ворог відкривав вогонь неподалік Водяного, що на приморському напрямку. Не було спокійно і біля Водяного поблизу Донецька. Тут російсько-окупаційні війська задіяли проти ЗСУ автоматичні станкові гранатомети.

"Провокаційні дії окупантів не становили загрози для життя і здоров'я українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає. Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК", - зазначається в повідомленні.

Читайте також: Терористи стріляли з гранатометів поблизу Мар'їнки, Водяного та Луганського. За добу 6 порушень режиму "тиші", поранено двох воїнів, - ООС

Зазначається також, що уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували майже 3 гектари території і передали для знищення 47 вибухонебезпечних предметів.

Читайте також: Винні в злочинах на Донбасі потраплять у розшук у 120 країнах, - представниця ОГПУ Козлиєва

Автор: 

Донбас (22356) Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+7
Знову зеліне перемир'я гримить ?
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13.12.2020 18:47
+5
хай буде проклята та кацапсня, щоб ті міни вибухали в них у руках та в автівках
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13.12.2020 18:46
+5
Он был ихтамнет,
"Под Петербургом нашли труп внесенного в список врагов Украины солдата"
теперь его точно нету
https://myrotvorets.center/criminal/chekin-andrej-vladimirovich/
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13.12.2020 18:49
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хай буде проклята та кацапсня, щоб ті міни вибухали в них у руках та в автівках
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13.12.2020 18:46 Відповісти
Жаль у нас нет Алиева ! Он бы им наобстреливал по самое нехочу !
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13.12.2020 18:47 Відповісти
Знову зеліне перемир'я гримить ?
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13.12.2020 18:47 Відповісти
если без потерь, то пора как-то поощрять коллаборантов-медальку какую-нибудь, участок земли под Киевом, денежную премию
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13.12.2020 18:48 Відповісти
Он был ихтамнет,
"Под Петербургом нашли труп внесенного в список врагов Украины солдата"
теперь его точно нету
https://myrotvorets.center/criminal/chekin-andrej-vladimirovich/
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13.12.2020 18:49 Відповісти
неприцельно, хаотично ??? не считается???
но! но вот 100500-й день перемирного-перемирия не нарушен....
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13.12.2020 18:52 Відповісти
а тем временем рыжий подонок никак не угомонится-"Трамп пообещал наложить вето на проект с санкциями против России"
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13.12.2020 19:04 Відповісти
Путин - *****. Рашка- гавно. Больше полезных санкций ********* и бутылок
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13.12.2020 19:17 Відповісти
это что план "Б" наступил? так вот ты какой...
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13.12.2020 19:34 Відповісти
опять неприцельно с рикашетом...?
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13.12.2020 20:11 Відповісти
Загиблих та поранених немає?
Слава Україні!
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13.12.2020 20:54 Відповісти
Пресс-центр - ".... применяя минометы 82-го калибра....."

Брехня!
Від початку доби ворог п'ять разів обстрілював позиції ОС, зокрема застосовуючи міномети 82-го калібру, без втрат, - пресцентр - Цензор.НЕТ 8895

https://replyua.net/war/236725-morskaya-pehota-vsu-na-donbasse-prinyala-na-sebya-moschnyy-artilleriyskiy-udar-vraga.html
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13.12.2020 22:50 Відповісти
ОТКРОВЕННАЯ ЛОЖЬ. СЕГОДНЯ ОБСТРЕЛ БЫЛ ИЗ 120ММ МИНОМЕТОВ
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13.12.2020 23:26 Відповісти
 
 