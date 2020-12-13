Від початку доби ворог п'ять разів обстрілював позиції ОС, зокрема застосовуючи міномети 82-го калібру, без втрат, - пресцентр. ВIДЕО
Від початку поточної доби, 13 грудня, зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.
Зокрема, поблизу Південного ворог застосував проти українських воїнів міномети 82-го калібру. З гранатометів різних систем ворог відкривав вогонь неподалік Водяного, що на приморському напрямку. Не було спокійно і біля Водяного поблизу Донецька. Тут російсько-окупаційні війська задіяли проти ЗСУ автоматичні станкові гранатомети.
"Провокаційні дії окупантів не становили загрози для життя і здоров'я українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає. Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК", - зазначається в повідомленні.
Зазначається також, що уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували майже 3 гектари території і передали для знищення 47 вибухонебезпечних предметів.
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"Под Петербургом нашли труп внесенного в список врагов Украины солдата"
теперь его точно нету
https://myrotvorets.center/criminal/chekin-andrej-vladimirovich/
но! но вот 100500-й день перемирного-перемирия не нарушен....
Слава Україні!
Брехня!
https://replyua.net/war/236725-morskaya-pehota-vsu-na-donbasse-prinyala-na-sebya-moschnyy-artilleriyskiy-udar-vraga.html