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"Слуга народу" Камельчук назвав COVID-19 "вигаданою хворобою": "Не довіряю жодній вакцині у світі". ВIДЕО
Нардеп "Слуги народу" Юрій Камельчук заявив, що коронавірусна хвороба COVID-19 - "вигадка", як і будь-яка вакцина проти будь-якої хвороби.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це Камельчук заявив в ефірі телеканалу "НАШ".
"Абсолютно серйозно заявляю, що я не довіряю жодній вакцині у світі, особливо проти вигаданої хвороби COVID-19", - сказав нардеп.
За словами Камельчука, "ми зараз чуємо про ефективність вакцин в 70%, в 50%, деякі вважають нормальним 30%. Якщо у неї така ефективність, то виникає питання, що ж вона лікує і чи не шкодить".
Зазначимо, стосовно COVID-19 жоден медик/вчений не вважає ефективність вакцини 30% "нормальною".
Топ коментарі
+66 Прощай немытая раССея
показати весь коментар14.12.2020 09:48
+45 Виктор Ли #292636
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+38 Гыг с Вами
показати весь коментар14.12.2020 09:52
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Ещё один дилетант-псевдомедик от СН нашелся. Лучше молчал бы и не показывал свою тупость! Вакцины не лечат, а предупреждают заболевание заранее создавая иммунитет на него.
А для лечения используются сыворотки с уже готовыми антителами на какое-то конкретное заболевание.
Вообще конечно надо провести медицинскую комиссию и определить его умственные способности поскольку по лицу видно что у него проблема с интеллектом.. Может я сгущаю краски и это банальный критинизм в результате внутриутробного недостатка йода но считаю что надо что комиссия специальная давала допуск к возможности стать депутатом!!!!!
Тупо ТРЭШ!!!!!
- Как же, позвольте?.. Он служил в очистке...
- Я его туда не назначал, - ответил Филипп Филиппович, - ему господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь.
- Я ничего не понимаю, - растерянно сказал черный и обратился к первому милиционеру. - это он? - Он, - беззвучно ответил милицейский, - форменно он.
- Он самый, - послышался голос Федора, - только, сволочь, опять оброс.
У сестры тоже был Коронавирус у неё была один день высокая температура до 39 и на следующий день также болели мышцы, но температура упала до 37,5, на третий день она уже чувствовала себя нормально, а муж её даже не заболел, хотя спали они на одной кровати.
Знаю других кто болел этим вирусом, то всех был главный симптом крепатура.