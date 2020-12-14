УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5597 відвідувачів онлайн
Новини Відео Коронавірус і карантин
20 144 230

"Слуга народу" Камельчук назвав COVID-19 "вигаданою хворобою": "Не довіряю жодній вакцині у світі". ВIДЕО

Нардеп "Слуги народу" Юрій Камельчук заявив, що коронавірусна хвороба COVID-19 - "вигадка", як і будь-яка вакцина проти будь-якої хвороби.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це Камельчук заявив в ефірі телеканалу "НАШ".

"Абсолютно серйозно заявляю, що я не довіряю жодній вакцині у світі, особливо проти вигаданої хвороби COVID-19", - сказав нардеп.

За словами Камельчука, "ми зараз чуємо про ефективність вакцин в 70%, в 50%, деякі вважають нормальним 30%. Якщо у неї така ефективність, то виникає питання, що ж вона лікує і чи не шкодить".

Зазначимо, стосовно COVID-19 жоден медик/вчений не вважає ефективність вакцини 30% "нормальною".

Також читайте: У разі запровадження в Україні локдауну міжнародне авіасполучення не припинятимуть, - "слуга народу" Камельчук

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Камельчук Юрій (43) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+66
"Слуга народа" Камельчук назвал COVID-19 "выдуманной болезнью": "Не доверяю ни одной вакцине в мире" - Цензор.НЕТ 6338
показати весь коментар
14.12.2020 09:48
+45
Чоми не прийняли закон про відклик депутатів. Дуже багато в раду потрапляє дебілів і ворогів яких треба відкликати.
показати весь коментар
14.12.2020 09:46
+38
та не про відклик треба...а про обов'язкове медичне обстеження кандідатів на усі виборні посади.також не завадить і прфесійне тестування,та навіть тестування в об'ємі середньої школи
показати весь коментар
14.12.2020 09:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
И Земля плоская !!!
показати весь коментар
14.12.2020 13:33 Відповісти
это только возле нашева подьезда выпуклая
показати весь коментар
14.12.2020 17:12 Відповісти
Його на день в КОВІД палату без намордника - для підтвердження своєї думки фактами.
показати весь коментар
14.12.2020 13:41 Відповісти
... то возникает вопрос, что же она лечит Источник: https://censor.net/ru/n3236729
Ещё один дилетант-псевдомедик от СН нашелся. Лучше молчал бы и не показывал свою тупость! Вакцины не лечат, а предупреждают заболевание заранее создавая иммунитет на него.
А для лечения используются сыворотки с уже готовыми антителами на какое-то конкретное заболевание.
показати весь коментар
14.12.2020 14:05 Відповісти
«Ну й розумний, аж страшно». (с)
показати весь коментар
14.12.2020 14:13 Відповісти
...аж страшно, як він таким вижив.
показати весь коментар
14.12.2020 14:19 Відповісти
Это пипец, кого вы придурки понавыбирали, цука нет слов...
показати весь коментар
14.12.2020 15:04 Відповісти
ТРЭШ какой то!!!! Если бы это был простой чувак я бы назвал этого индивидума идиотом ... даже не олигофреном или имбицилом а прямо скажем так идиотом ... Но поскольку это депутат Украины то из уважения к его избирателям и к моей стране скажу что он человек с низким IQ!!!! А вообще просто ТРЭШ!!!!
Вообще конечно надо провести медицинскую комиссию и определить его умственные способности поскольку по лицу видно что у него проблема с интеллектом.. Может я сгущаю краски и это банальный критинизм в результате внутриутробного недостатка йода но считаю что надо что комиссия специальная давала допуск к возможности стать депутатом!!!!!
Тупо ТРЭШ!!!!!
показати весь коментар
14.12.2020 15:18 Відповісти
Может он переболел ковидом и это сказалось на мозге? Как же он работает в Раде?
показати весь коментар
14.12.2020 15:47 Відповісти
враде колоны
показати весь коментар
14.12.2020 17:14 Відповісти
Человек в черном, не закрывая рта, выговорил такое:
- Как же, позвольте?.. Он служил в очистке...
- Я его туда не назначал, - ответил Филипп Филиппович, - ему господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь.
- Я ничего не понимаю, - растерянно сказал черный и обратился к первому милиционеру. - это он? - Он, - беззвучно ответил милицейский, - форменно он.
- Он самый, - послышался голос Федора, - только, сволочь, опять оброс.
показати весь коментар
14.12.2020 18:08 Відповісти
Каждый пятый человек, который поборол коронавирус, страдает от психических расстройств https://coronavirus.tsn.ua/ru/kazhdyy-pyatyy-chelovek-kotoryy-poborol-koronavirus-stradaet-ot-psihicheskih-rasstroystv-issledovanie-1664332.html
показати весь коментар
15.12.2020 17:28 Відповісти
Юра умнейший , человек , человечище , гигант мысли , про зеленую демократию промолчу У меня один вопрос к 73% , как , скажите как за этот дрек можно было голосовать
показати весь коментар
14.12.2020 16:02 Відповісти
а шо 73 процентные за него гагаласавали ??? да они это в глаза не видели и список не читали потому шо им все хвамилии похрен были !! .. аниж галасавали против свинарчуков шо все сьели , против потроха шо все украл .. и за веселого шута -хохотунчика , с которым будет не жизнь , а сплошная ржачка !!
показати весь коментар
14.12.2020 21:43 Відповісти
Інтелект у зебуїнів - оце точно видумка
показати весь коментар
14.12.2020 16:23 Відповісти
Припиніть махати переді мною руками, бо дістанете в писок", - Ірина Фаріон до Юрія Камельчука
показати весь коментар
14.12.2020 16:38 Відповісти
а с виду вроде нормальный
показати весь коментар
14.12.2020 16:58 Відповісти
Animals
показати весь коментар
14.12.2020 17:44 Відповісти
"Если человек идиот,то это надолго." (с)
показати весь коментар
14.12.2020 17:56 Відповісти
Боже, сподіваюсь ці ідіоти-автори коментів (фанати дебіловізору) не уникнуть вакцинації
показати весь коментар
14.12.2020 18:05 Відповісти
У меня был Коронавирус, никаких температур и прочего просто болели мышцы (типа крепатура) и легкая слабость. само больше болели спина и особенно шея и плечи.

У сестры тоже был Коронавирус у неё была один день высокая температура до 39 и на следующий день также болели мышцы, но температура упала до 37,5, на третий день она уже чувствовала себя нормально, а муж её даже не заболел, хотя спали они на одной кровати.

Знаю других кто болел этим вирусом, то всех был главный симптом крепатура.
показати весь коментар
14.12.2020 18:25 Відповісти
Та у всех было это простуда-орз-орви, но секта коронопсихозных непокобелима в его смертоностности))
показати весь коментар
14.12.2020 20:15 Відповісти
Гадала, лише Theвова заражений москальськими грошима до нестями. Але й цей холуй холуя сьорбає та й пердить -)
показати весь коментар
14.12.2020 19:20 Відповісти
Боже які дебіли коментують, так вірус є. і він у вашій дурній голові, завдяки телевізору - це страх і тупість! А депутат - красень! Не побоявся правду сказати, правда навіщо вона тупому бидлу?
показати весь коментар
14.12.2020 19:37 Відповісти
Який Мудрий депутат!Він зробив відкриття світового рівня,а саме- виявляється,що вакциною можна лікувати хворих.Треба цього мудрагеля негайно висунути на Нобелівську премію в галузі медицини!
показати весь коментар
14.12.2020 20:00 Відповісти
НИКАКОВА КОВИДА НЕТ - это же калька с кацапов и бацьки, помните как они в феврале -апреле пели этого лазаря...
показати весь коментар
15.12.2020 00:22 Відповісти
У середовищі монобільшості трапляються нормальні люди.
показати весь коментар
15.12.2020 00:54 Відповісти
У зеленых там через одного такие гиганты мыслей или каждый первый?)
показати весь коментар
15.12.2020 09:00 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 