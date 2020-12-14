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Тест на COVID-19 проводитимуть усім, хто має будь-які симптоми респіраторного захворювання, - Степанов. ВIДЕО

Тестування на COVID-19 за новим алгоритмом проводитимуть усім із симптомами респіраторного захворювання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час традиційного брифінгу.

"У нас суттєво скоротилася кількість людей, які звертаються за тестуванням із симптомами COVID-19, які мають ознаки коронавірусної хвороби. Саме такий алгоритм тестування у нас був. Як тільки ми побачили скорочення звернень, ми змінили підходи до тестування. Зараз тестувати необхідно всіх, у кого є будь-які симптоми респіраторного захворювання. Також ми додали експрес-тести на антиген, якими теж потрібно тестувати людей", - сказав він.

Степанов уточнив, що відповідний роз'яснювальний алгоритм про можливість пройти тест, зокрема контактним людям, і де саме, буде оприлюднено завтра.

Як повідомлялося, раніше міністр повідомив, що ситуація із захворюваністю стабілізувалася.

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"Минулого тижня виявили 78 719 тис. випадків COVID-19, попереднього тижня було 89 322 тис. випадків. Минулого тижня зроблено 244 391 тис. ПЛР-тестувань, що менше, ніж попереднього тижня (279 189 тис.). До медзакладів нині госпіталізовано 27 393 тис. пацієнтів проти 28 163 тис. пацієнтів попереднього тижня", - сказав він.

Автор: 

тестування (456) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+8
А їм то що? До них приходять. А ти з банальним ОРЗ йди і добавляй собі той самий ковід в черзі😂.
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14.12.2020 10:35
+4
Тест на COVID-19 будут проводить всем, у кого есть какие-либо симптомы респираторного заболевания, - Степанов - Цензор.НЕТ 6732
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14.12.2020 10:18
+4
Ковід-не ковід, а достоятись до ускладнень - легко.
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14.12.2020 11:09
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За чей счёт банкет? Святой отец ..
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14.12.2020 10:17 Відповісти
Тест на COVID-19 будут проводить всем, у кого есть какие-либо симптомы респираторного заболевания, - Степанов - Цензор.НЕТ 6732
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14.12.2020 10:18 Відповісти
І це є правда. Ніякі тести не потрібні при ГРВІ. Особливо такі, що видають більше 90% хибнопозитивних результатів.
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14.12.2020 12:15 Відповісти
Проводить будем, учитывать в статистику не будем......
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14.12.2020 10:17 Відповісти
Нині на результати безкоштовних тестів люди очікують по 7-10 днів.
Цікаво - скільки ж доведеться очікувати потім?
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14.12.2020 10:18 Відповісти
Та да! Ви вже і так запровадили тести для планових госпіталізацій. Болить не болить а тест на ковіда принеси а потім положим. Тепер з ангіною будете відправляти на тести за 800 грн.
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14.12.2020 10:20 Відповісти
А планові повернули чи ні?
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14.12.2020 10:27 Відповісти
Тиждень назад ще ні, зараз не знаю
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14.12.2020 10:33 Відповісти
Лохотрон в симбиозе з рэкетом.
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14.12.2020 10:43 Відповісти
Давайте людей - старих, малих... по ожеледі женіть на ці тести, нехай температурять в чергах на морозі.
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14.12.2020 10:26 Відповісти
А їм то що? До них приходять. А ти з банальним ОРЗ йди і добавляй собі той самий ковід в черзі😂.
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14.12.2020 10:35 Відповісти
Ковід-не ковід, а достоятись до ускладнень - легко.
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14.12.2020 11:09 Відповісти
Так вся ця возня влади не для покращення здоровья громадян. На тестуванні заробляють як і на масках та ліках. З кожного лоха тисячу-другу, от і міліарди чиновникам.
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14.12.2020 23:00 Відповісти
Ну в нас тільки один не лох в йому 42. Всі інші лохи😉
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14.12.2020 23:20 Відповісти
И почём тест?
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14.12.2020 10:40 Відповісти
Да,интересно,скоко з лохов дерут.
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14.12.2020 10:45 Відповісти
И не только...ведь кроме ПОЧЁМ...нужно знать СКОЛЬКО РАЗ нужно тестироваться!!!Ибо сообщали что бывало врачи определяли,что пациента ковид-только после 2-3 тестов!!!
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14.12.2020 15:58 Відповісти
Возле табачных киосков, нужно выставить милицию, пусть сразу забирает тех кто кашлянул. В наручники ,електрошокером е№*б*нуть, и в больницу. Или на месте тест. И население тоже должно активно быть - идешь по улице , слышишь -кто то кашлянул, чихнул, пукнул- сразу гражданское задержание (или как там ) и на тестирование. Вот тогда порядок будет .
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14.12.2020 11:06 Відповісти
Бери більше. На довічне усіх, хто насмілився дихнути.
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14.12.2020 12:14 Відповісти
Той неловкий момент, коли у судропереводчика обличчя набагато інтелектуальніше, ніж у міністра охорони здоров"я
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14.12.2020 11:37 Відповісти
перепрошую, а цей вишуканий суржик, що ви демонструєте- це ж, авто коректування клави над вами?
щодо Степашки, не заперечую.
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15.12.2020 03:13 Відповісти
То не автокорекція, то моя помилка. Від клятого ковіду голова працює не найкращим чином
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15.12.2020 08:50 Відповісти
мушу визнати, що вперше, хтось так гідно сприйняв критику з сарказмом... За сарказм, перепрошую- це спосіб перевірки...
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15.12.2020 21:00 Відповісти
И опять мне интересно было бы поглядеть на постановления по обоим вещающим без средств индивидуальной защиты внутри общественных сооружений - за нарушение карантина.
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14.12.2020 11:47 Відповісти
97% хибнопозитивних результатів. Прикольно.
https://cormandrostenreview.com/report/

https://cormandrostenreview.com/false-positives-consequences/
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14.12.2020 12:14 Відповісти
так надо было делать изначально.
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14.12.2020 13:01 Відповісти
изолгались уже окончательно
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14.12.2020 13:17 Відповісти
А нереспіраторного,дебіле, то як Ковід,забув спитатиосла,якої форми набувати. Прив'яжіть цього шлепаря в маршрутці
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14.12.2020 14:08 Відповісти
этож где стока тестов набраться
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14.12.2020 19:36 Відповісти
Да кому он рассказывает, сам дал разнарядку не отправлять на тесты легкие и средние случаи
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14.12.2020 21:23 Відповісти
 
 