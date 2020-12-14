Тест на COVID-19 проводитимуть усім, хто має будь-які симптоми респіраторного захворювання, - Степанов. ВIДЕО

Тестування на COVID-19 за новим алгоритмом проводитимуть усім із симптомами респіраторного захворювання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час традиційного брифінгу.

"У нас суттєво скоротилася кількість людей, які звертаються за тестуванням із симптомами COVID-19, які мають ознаки коронавірусної хвороби. Саме такий алгоритм тестування у нас був. Як тільки ми побачили скорочення звернень, ми змінили підходи до тестування. Зараз тестувати необхідно всіх, у кого є будь-які симптоми респіраторного захворювання. Також ми додали експрес-тести на антиген, якими теж потрібно тестувати людей", - сказав він.

Степанов уточнив, що відповідний роз'яснювальний алгоритм про можливість пройти тест, зокрема контактним людям, і де саме, буде оприлюднено завтра.

Як повідомлялося, раніше міністр повідомив, що ситуація із захворюваністю стабілізувалася.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 93 людини, виявлено 6451 новий випадок, одужали - 5154

"Минулого тижня виявили 78 719 тис. випадків COVID-19, попереднього тижня було 89 322 тис. випадків. Минулого тижня зроблено 244 391 тис. ПЛР-тестувань, що менше, ніж попереднього тижня (279 189 тис.). До медзакладів нині госпіталізовано 27 393 тис. пацієнтів проти 28 163 тис. пацієнтів попереднього тижня", - сказав він.