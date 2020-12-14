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Новини Відео Агресія Росії проти України
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"Окопна війна": "Окупанти розмовляли російською без акценту, коли вони забігли в населений пункт, то запитували, де перебувають", - житель Первомайського під Донецьком про бої в 2014 році. ВIДЕО

Український танк, який був підбитий російськими окупантами біля села Первомайське 14 вересня 2014 року, знову повернувся на місце бою. Як його підбили, куди він зник і хто його повернув як уже пам'ятний знак, про це читайте і дивіться в рубриці "Окопна війна".

14 вересня 2014 року колона української техніки просувалася із селища Карлівка в селище Піски, що біля Донецька. За кілька кілометрів від місця призначення наших хлопців із засідки атакували російські найманці. Внаслідок бою шість українських воїнів загинули, кількість убитих російських бандитів – невідома для нас, нагадує журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

У селищі Піски на той час перебували бійці Добровольчого Українського Корпусу "Правий сектор", частина з них була піднята по тривозі і вони виїхали на місце бою. Переслідуючи групу московських найманців, яка зуміла все-таки втекти у Донецьк через село Невельське, добровольці знайшли документи окупантів, багато закривавлених бинтів та бронежилети зі слідами крові. Відступаючи, терористи забрали тіла вбитих соратників із собою, тому нашим бійцям дісталися тільки такі трофеї. Про це для Цензор.НЕТ розповів минулого року командир 1-ї ОШР ДУК "Правий сектор" Дмитро Коцюбайло, да Вінчі, який брав участь у цьому бою: "14 вересня 2014 року окупанти влаштували засідку під Первомайським: ЗСУ втратили 6 бійців і танк".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Окопна війна": "В Україні не АТО, а справжня війна з Росією", - останнє інтерв'ю загиблого в 2017-му казахського добровольця Віктора Матюхіна. ВIДЕО

Десь до 2018 року підбитий танк стояв на місці, де його зупинили російські окупанти. Згодом його забрали в місто Покровськ, де трохи відреставрувати (причепили башту, яку відірвало під час детонації боєкомплекту) і цього року повернули на місце біля дороги поблизу села Первомайське, що за кілька кілометрів від зони бойових дій. Тепер знову побратими загиблих українських воїнів, волонтери, бійці Збройних сил України і прості громадяни нашої країни мають можливість віддати шану героям, які загинули в нерівному бою з московським агресором.

Кореспонденту Цензор.НЕТ вдалося знайти свідка тих подій, жителя села Первомайське – Івана Павловича, який зі свого боку розкриває картину 14 вересня 2014 року.

Також дивіться: "Окопна війна": "Тато перед смертю встиг зателефонувати мамі", - дочка загиблого в травні 2014 року добровольця батальйону "Донбас" Миколи Козлова Олена. ВIДЕО

Дивіться наше відео в рубриці "Окопна війна" на сайті Цензор.НЕТ і дізнавайтеся разючу правду з фронту, яку вам не розкаже ніхто. Водночас не забувайте, хто окупант і що в нашій країні війна. А також про те, що для того, щоб перемогти, нам потрібно вбивати ворога, а не дивитися в його очі.

Автор: 

танк (2071) Донбас (22356) Антитерористична операція (6637) Ухман Михайло (237)


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Топ коментарі
+15
акцент из за поребрика он особенный... спутать его с говором на оккупационной мове украинцев в Украине невозможно. только тупые могут и не чувствовать разницы...
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14.12.2020 12:54
+14
якщо т-34 через 75 років і досі стоять на перехрестях нашіх доріг і в центрах міст, як нагадування перемоги над націзмом у війни 1939-45 років, то сюжет журналіста про встановлення на місці бою відреставрованого т-62 як нагадування українсько-російської війни, що триває, - є доцільним. Слава Україні!
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14.12.2020 12:47
+5
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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14.12.2020 13:07
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вашу маму... поднимите еще запись 1941 года, когда немцы были под мацквой... офигеть... это журналистика? нет... ЭТО ПОЗОР СТРАНЫ!
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14.12.2020 12:24 Відповісти
якщо т-34 через 75 років і досі стоять на перехрестях нашіх доріг і в центрах міст, як нагадування перемоги над націзмом у війни 1939-45 років, то сюжет журналіста про встановлення на місці бою відреставрованого т-62 як нагадування українсько-російської війни, що триває, - є доцільним. Слава Україні!
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14.12.2020 12:47 Відповісти
Героям слава !
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15.12.2020 00:16 Відповісти
вот поэтому в Штатах люди живут, а в Украине - выживают
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15.12.2020 06:31 Відповісти
Вы журналист ? Вы спец по всем вопросам? - думаю нет. А напоминание о нелюдях из *********, трусости и лживости **************,- необходима и важна .
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14.12.2020 13:10 Відповісти
Чмо, на па-рашу !!!!
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14.12.2020 13:27 Відповісти
"позор страни" такі як ти.
ЗГИНЬ !!
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15.12.2020 00:15 Відповісти
И к чему это, да минимум половина украинцев говорит на русском без акцента.
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14.12.2020 12:41 Відповісти
ГруньКО думаєш? Всі асимільовані розмовляють з акцентом (його навіть у письмі видно), просто вони не помічають.

а взагалі почитай Fransua Masson "Секретні спогади про росію" (Париж, 1800) та ін. :

https://www.youtube.com/watch?v=kCwpe8AdwGw
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14.12.2020 15:09 Відповісти
як раз та "половина украинцев" говорить з акцентом. Тільки акцент український. Чогось я жодного разу не чула в себе в Дніпрі слова порєбрік, не чула твердої "г", навіть коли ми не ГЄкаємо, ми все одно вимовляємо літеру "г" м'яко. Ну а про рязанські
засратовські та бурятські акценти годі і казати, в Україні їх немає, точніше, не було до 2014-го року, поки з-за порєбріку сарани не налізло до нас в країну.
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15.12.2020 00:20 Відповісти
акцент из за поребрика он особенный... спутать его с говором на оккупационной мове украинцев в Украине невозможно. только тупые могут и не чувствовать разницы...
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14.12.2020 12:54 Відповісти
мужик говорит по русски, но с явным украинским акцентом
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14.12.2020 14:27 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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14.12.2020 13:07 Відповісти
"Каак тааам пааготкааа в маацкве?" Лесь Пиддерев'янський очень точно передал жуткий акцент и аканье *********. И буква о вниз слух режет пздц.
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14.12.2020 13:55 Відповісти
Буква "г"*
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14.12.2020 13:56 Відповісти
Самый отвратительный выговор с хэканням и шоконням был и есть именно в Донецкой области. Знаем, бывали.
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14.12.2020 15:31 Відповісти
Мусорня "обілюється".
"рядові міліції" замість "добровольці" - хочуть чужою кров'ю свої тяжкі гріхи змити та уникнути справедливої кари.
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14.12.2020 17:54 Відповісти
Павловичу-уважение
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14.12.2020 17:54 Відповісти
Акцент.) Зато киевлян от москвичей не различишь.
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14.12.2020 22:09 Відповісти
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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14.12.2020 23:53 Відповісти
 
 