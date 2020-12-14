"Окопна війна": "Окупанти розмовляли російською без акценту, коли вони забігли в населений пункт, то запитували, де перебувають", - житель Первомайського під Донецьком про бої в 2014 році. ВIДЕО

Український танк, який був підбитий російськими окупантами біля села Первомайське 14 вересня 2014 року, знову повернувся на місце бою. Як його підбили, куди він зник і хто його повернув як уже пам'ятний знак, про це читайте і дивіться в рубриці "Окопна війна".

14 вересня 2014 року колона української техніки просувалася із селища Карлівка в селище Піски, що біля Донецька. За кілька кілометрів від місця призначення наших хлопців із засідки атакували російські найманці. Внаслідок бою шість українських воїнів загинули, кількість убитих російських бандитів – невідома для нас, нагадує журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

У селищі Піски на той час перебували бійці Добровольчого Українського Корпусу "Правий сектор", частина з них була піднята по тривозі і вони виїхали на місце бою. Переслідуючи групу московських найманців, яка зуміла все-таки втекти у Донецьк через село Невельське, добровольці знайшли документи окупантів, багато закривавлених бинтів та бронежилети зі слідами крові. Відступаючи, терористи забрали тіла вбитих соратників із собою, тому нашим бійцям дісталися тільки такі трофеї. Про це для Цензор.НЕТ розповів минулого року командир 1-ї ОШР ДУК "Правий сектор" Дмитро Коцюбайло, да Вінчі, який брав участь у цьому бою: "14 вересня 2014 року окупанти влаштували засідку під Первомайським: ЗСУ втратили 6 бійців і танк".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Окопна війна": "В Україні не АТО, а справжня війна з Росією", - останнє інтерв'ю загиблого в 2017-му казахського добровольця Віктора Матюхіна. ВIДЕО

Десь до 2018 року підбитий танк стояв на місці, де його зупинили російські окупанти. Згодом його забрали в місто Покровськ, де трохи відреставрувати (причепили башту, яку відірвало під час детонації боєкомплекту) і цього року повернули на місце біля дороги поблизу села Первомайське, що за кілька кілометрів від зони бойових дій. Тепер знову побратими загиблих українських воїнів, волонтери, бійці Збройних сил України і прості громадяни нашої країни мають можливість віддати шану героям, які загинули в нерівному бою з московським агресором.

Кореспонденту Цензор.НЕТ вдалося знайти свідка тих подій, жителя села Первомайське – Івана Павловича, який зі свого боку розкриває картину 14 вересня 2014 року.

Також дивіться: "Окопна війна": "Тато перед смертю встиг зателефонувати мамі", - дочка загиблого в травні 2014 року добровольця батальйону "Донбас" Миколи Козлова Олена. ВIДЕО

Дивіться наше відео в рубриці "Окопна війна" на сайті Цензор.НЕТ і дізнавайтеся разючу правду з фронту, яку вам не розкаже ніхто. Водночас не забувайте, хто окупант і що в нашій країні війна. А також про те, що для того, щоб перемогти, нам потрібно вбивати ворога, а не дивитися в його очі.