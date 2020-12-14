"Ближче до ночі працюють з АГС і СПГ. Іноді 120-ті прилітають", - бійці ЗСУ розповіли про провокації російських окупантів. ВIДЕО

Російські окупаційні війська 14 грудня обстріляли позиції Об'єднаних сил в районі населеного пункту Водяне.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

"Ворог все частіше порушує режим припинення вогню та провокує українських морських піхотинців, які тримають оборону на цьому напрямку, відкрити вогонь у відповідь. Бійці розповідають, що порівнюючи із початком режиму припинення вогню, інтенсивність ворожих обстрілів росте. Окупанти все частіше використовують зброю забороненого калібру та безпілотні літальні апарати", - сказано в повідомленні.

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