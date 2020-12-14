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Новини Відео Агресія Росії проти України
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"Ближче до ночі працюють з АГС і СПГ. Іноді 120-ті прилітають", - бійці ЗСУ розповіли про провокації російських окупантів. ВIДЕО

Російські окупаційні війська 14 грудня обстріляли позиції Об'єднаних сил в районі населеного пункту Водяне.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

"Ворог все частіше порушує режим припинення вогню та провокує українських морських піхотинців, які тримають оборону на цьому напрямку, відкрити вогонь у відповідь. Бійці розповідають, що порівнюючи із початком режиму припинення вогню, інтенсивність ворожих обстрілів росте. Окупанти все частіше використовують зброю забороненого калібру та безпілотні літальні апарати", - сказано в повідомленні.

Також читайте: Ворог за добу дев'ять разів порушив режим "тиші" на Донбасі, бойових втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Ближче до ночі працюють з АГС і СПГ. Іноді 120-ті прилітають, - бійці ЗСУ розповіли про провокації російських окупантів 01

Автор: 

безпілотник (4203) обстріл (28657) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+22
при перемириях пети кацапы на росиюшку вперед ногами массово ехали.
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14.12.2020 13:21
+22
понимаешь мой зеленозадый друг, при порохе после ПЕРВОГО нарушения перемирия оно заканчивалось, начиналась ответка и никто не рассказывал про "небоевые" потери и не считал насколько меньше погибло во время перемирия. А когда гибли защитники Украины то сепары точно знали что ответка будет в разы масштабнее и доходило до того что сами обдроченцы предпочитали своих "стрелков" тушить до того как те по пьяни решат пострелять

у вас зеленых в мозгу извилины прямые. вы и "думать" в разных вселенных
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14.12.2020 13:22
+13
ты тупой(ая)?
перемирие обьявлялось, стрельба ПЕРВЫМИ запрещалась ровно ДО первого выстрела с той стороны.
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14.12.2020 13:27
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есть "устойчивое прекращение огня и всеохватывающее перемирие. дороги строим, кпп открываем, поезда запускаем. скоро выборы пройдут" © феофаний полшестой
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14.12.2020 13:17 Відповісти
во всех "перемириях" пети еще больше стреляли и чё?
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14.12.2020 13:19 Відповісти
при перемириях пети кацапы на росиюшку вперед ногами массово ехали.
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14.12.2020 13:21 Відповісти
ну да, особенно когда псевдогетьман вообще безальтернативно стрелять запретил
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14.12.2020 13:23 Відповісти
Да, сейчас зелений псевдогетьман запретил даже ответку.
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14.12.2020 13:27 Відповісти
Нет.
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14.12.2020 15:49 Відповісти
понимаешь мой зеленозадый друг, при порохе после ПЕРВОГО нарушения перемирия оно заканчивалось, начиналась ответка и никто не рассказывал про "небоевые" потери и не считал насколько меньше погибло во время перемирия. А когда гибли защитники Украины то сепары точно знали что ответка будет в разы масштабнее и доходило до того что сами обдроченцы предпочитали своих "стрелков" тушить до того как те по пьяни решат пострелять

у вас зеленых в мозгу извилины прямые. вы и "думать" в разных вселенных
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14.12.2020 13:22 Відповісти
ты тупой(ая)?
перемирие обьявлялось, стрельба ПЕРВЫМИ запрещалась ровно ДО первого выстрела с той стороны.
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14.12.2020 13:27 Відповісти
ты такой лживый это ужас, ты смеешься с перемирий зе, а когда при перемириях пе намного больше стреляли ты стыдливо пукал и помалкивал
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14.12.2020 13:38 Відповісти
я смеюсь с дебилов которые проголосовали за недоразумение на велосипеде. мне стыдно за человека который по идиотском стечению обстоятельств имеет удостоверение президента. мне больно оттого что он постоянно врет и унижает защитников Украины рассказывая про небоевые потери и хвастаясь устойчивым прекращением огня в то время когда гибнут воины

когда при порохе обьявлялись перемирия то никто не запрещал воинам стрелять в ответ и на упреждение. никто не замалчивал потери, никто не рассказывал про рикошеты. никто бодро не рапортовал "потерь нет" а в это время караван скорых в Днепре и Харькове.
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14.12.2020 13:49 Відповісти
Можете не пояснювати, воно заклинене ( упороте).
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14.12.2020 13:28 Відповісти
а хер с ним
вы премию за ноябрь получили уже? мне вот курьер доставил утром
"Ближче до ночі працюють з АГС і СПГ. Іноді 120-ті прилітають", - бійці ЗСУ розповіли про провокації російських окупантів - Цензор.НЕТ 9084
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14.12.2020 13:34 Відповісти
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14.12.2020 13:35 Відповісти
Тобі не жалко зелених срак? зараз же буде канонада від підривів
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14.12.2020 14:31 Відповісти
нет!
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14.12.2020 14:32 Відповісти
у зелених срак є й жалко???
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14.12.2020 15:58 Відповісти
😂😂😂
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14.12.2020 14:52 Відповісти
100% - гнусь тушили еще в процессе выхода на позицию.
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14.12.2020 13:29 Відповісти
ну таки да .во во время Петиных перемирий они заград.отряды выставляли для своих попучленцов
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14.12.2020 14:03 Відповісти
спеши купить. акция!
"Ближе к ночи работают из АГС и СПГ. Иногда 120-е прилетают", - бойцы ВСУ рассказали о провокациях российских оккупантов - Цензор.НЕТ 3743
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14.12.2020 13:28 Відповісти
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14.12.2020 14:32 Відповісти
"Ближе к ночи работают из АГС и СПГ. Иногда 120-е прилетают", - бойцы ВСУ рассказали о провокациях российских оккупантов - Цензор.НЕТ 3266
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14.12.2020 13:29 Відповісти
Мудило зеленое клянется что он со всеми договорился и никаких обстрелов уже полтора года нету...
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14.12.2020 13:21 Відповісти
"Ближе к ночи работают из АГС и СПГ. Иногда 120-е прилетают", - бойцы ВСУ рассказали о провокациях российских оккупантов - Цензор.НЕТ 6647
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14.12.2020 13:25 Відповісти
дай Бог вам хлопці, дай Бог...!
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14.12.2020 13:25 Відповісти
А захищати "бійцівських лемурів" хто буде? Чи лемури з їх дружини та донями очікують узкого "визволителя"?
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14.12.2020 13:30 Відповісти
если в КРАТЦЕ - Порошенко - - поддерживал НАТО , Ес и ПАРЭ и т д ,.
.А 3еленсского - - россия ..
.
И это - ужэ АКСИОМА ! ..
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14.12.2020 13:33 Відповісти
Розповіли за «провокації»???
Може розповіли за нахабство та зухвалість фєдєрастових окупантів, тому що зелена шмаркля заборонила українським військовим вести активні бойові дії???
Нащо українські журналісти, якщо вони українські і журналісти, підігрують цим зеленим паскудам у владі???
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14.12.2020 14:27 Відповісти
Это не провокации - это война !!!
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14.12.2020 14:27 Відповісти
суолько можно топтаться на месте когда уже наступление будет
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14.12.2020 18:37 Відповісти
провокация? это теперь так называется?
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14.12.2020 14:32 Відповісти
Все, що прилітає менше 220 калібра - не рахується. Так що повне і всеосяжне припинення вогню підтримується. Те що, вбили там десяток -другий, то ж від рекошетів, а не від прицільного вогню, теж не рахується.
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14.12.2020 14:39 Відповісти
обстрелы теперь уже называют обтекаемо провокацией, ну-ну...
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14.12.2020 15:20 Відповісти
а с другой стороны, если абизяны даунбасные участили обстрелы-значит ***** не довольный политикой Зеленского!
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14.12.2020 15:45 Відповісти
Здається Роккі щось політрука переслухав - "ми не ведемся... не "уподобаємся".
Роккі там мабуть єдиний у кого перемиря
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14.12.2020 16:44 Відповісти
сколько можно ьоптаться на месте когда уже наступление будет
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14.12.2020 18:36 Відповісти
надоело ужк это перемирие достали топтатся на одном месте когда уже настуление
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14.12.2020 19:34 Відповісти
****, страна-мутант, в нас кыдають осе, а мы выше их I нэ отвычаем ,6 гребаных лет эти репортажи из окопа про мы нэвэдемся на правакацii,фетишисты маразмобреда экстракласс шо журналисты шо дающие интервью,я хоть и не воспринимаю прибалтийского жида Шустера но его репортажи по новостям про захваченные эрликоны из раздолбаных спецназом караванов из Пакистана однозначно журналистика со смыслом а этот шлак призван дибилизировать , вафлить и фуфломицировать слово ЗСУ и Украина по сути, морпех жалуется на обстрел и оправдывает своё бездействие выглядит реально как гей порно.
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14.12.2020 20:16 Відповісти
 
 