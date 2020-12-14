"Ближче до ночі працюють з АГС і СПГ. Іноді 120-ті прилітають", - бійці ЗСУ розповіли про провокації російських окупантів. ВIДЕО
Російські окупаційні війська 14 грудня обстріляли позиції Об'єднаних сил в районі населеного пункту Водяне.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.
"Ворог все частіше порушує режим припинення вогню та провокує українських морських піхотинців, які тримають оборону на цьому напрямку, відкрити вогонь у відповідь. Бійці розповідають, що порівнюючи із початком режиму припинення вогню, інтенсивність ворожих обстрілів росте. Окупанти все частіше використовують зброю забороненого калібру та безпілотні літальні апарати", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+22 Andriy Kalnyshevsky
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врут!
есть "устойчивое прекращение огня и всеохватывающее перемирие. дороги строим, кпп открываем, поезда запускаем. скоро выборы пройдут" © феофаний полшестой
у вас зеленых в мозгу извилины прямые. вы и "думать" в разных вселенных
перемирие обьявлялось, стрельба ПЕРВЫМИ запрещалась ровно ДО первого выстрела с той стороны.
когда при порохе обьявлялись перемирия то никто не запрещал воинам стрелять в ответ и на упреждение. никто не замалчивал потери, никто не рассказывал про рикошеты. никто бодро не рапортовал "потерь нет" а в это время караван скорых в Днепре и Харькове.
вы премию за ноябрь получили уже? мне вот курьер доставил утром
.А 3еленсского - - россия ..
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И это - ужэ АКСИОМА ! ..
Може розповіли за нахабство та зухвалість фєдєрастових окупантів, тому що зелена шмаркля заборонила українським військовим вести активні бойові дії???
Нащо українські журналісти, якщо вони українські і журналісти, підігрують цим зеленим паскудам у владі???
Роккі там мабуть єдиний у кого перемиря