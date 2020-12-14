Бодібілдер, фітнес-тренер і юрист убили музиканта Дерев'янка, щоб заволодіти його київськими квартирами, - МВС. ВIДЕО

Троє зловмисників спланували і здійснили вбивство київського музиканта Олександра Дерев'янка, щоб заволодіти його трьома київськими квартирами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому випуску програми "Поліцейська хвиля" на телеканалі "Еспресо".

Зловмисниками виявилися фітнес-тренер однієї з київських мереж спортклубів, бодібілдер і юрист. Для реалізації злочинного плану вони увійшли в довіру до музиканта і стали частими гостями в його квартирі. Убивши музиканта, вони відвезли його тіло в один з гаражних кооперативів Борисполя і там планували забетонувати в підвалі.

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