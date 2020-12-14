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Бодібілдер, фітнес-тренер і юрист убили музиканта Дерев'янка, щоб заволодіти його київськими квартирами, - МВС. ВIДЕО

Троє зловмисників спланували і здійснили вбивство київського музиканта Олександра Дерев'янка, щоб заволодіти його трьома київськими квартирами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому випуску програми "Поліцейська хвиля" на телеканалі "Еспресо".

Зловмисниками виявилися фітнес-тренер однієї з київських мереж спортклубів, бодібілдер і юрист. Для реалізації злочинного плану вони увійшли в довіру до музиканта і стали частими гостями в його квартирі. Убивши музиканта, вони відвезли його тіло в один з гаражних кооперативів Борисполя і там планували забетонувати в підвалі.

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Автор: 

затримання (4343) нерухомість (894) Нацполіція (15198) вбивство (3095)


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Топ коментарі
+28
расчитывали что черный риэлтор скинет хаты побыстрому. если бы покойный не был известной личностью - то все выгорело бы. скорлько таких случаев с одинокими стариками и алкоголиками каждый день происходит ? никто не считает потому что резонанса нет.
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14.12.2020 13:48
+13
в их компании не хватает супервайзера, мерчандайзера, и доктора философии из маупа
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14.12.2020 13:45
+13
обыкновенно, по доверенностям генеральным, выписаными нечистым на руку нотариусом, либо по вклейке фотографии бомжа в паспорт покойного.
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14.12.2020 13:49
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за навмисне положено довічне - побачим.
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14.12.2020 13:44 Відповісти
в Украине дают от 10 до пожизненого. зависит от роли в группе.
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14.12.2020 13:46 Відповісти
А іноді взагалі відпускають. Див. справу демішкана.
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14.12.2020 14:09 Відповісти
в их компании не хватает супервайзера, мерчандайзера, и доктора философии из маупа
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14.12.2020 13:45 Відповісти
Как раз и хватает-ведь банда организована согласно криминальным понятиям:умный пахан(юрист) и двое тупых и жадных качков!
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14.12.2020 15:27 Відповісти
...и ФОП-а "в сфере IT"
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14.12.2020 20:35 Відповісти
фоп в сфере ИТ - это чуть ближе к приложениям Дія, ******* и Дубилету. так что ... папа Дубилета - хазяин одного из старейших в украине провайдеров - Диджитал Дженерейшен. так шта вічислить вас по айпи - как два пальца обоссать ))))
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14.12.2020 22:48 Відповісти
На что рассчитывали эти дебилы?
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14.12.2020 13:46 Відповісти
расчитывали что черный риэлтор скинет хаты побыстрому. если бы покойный не был известной личностью - то все выгорело бы. скорлько таких случаев с одинокими стариками и алкоголиками каждый день происходит ? никто не считает потому что резонанса нет.
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14.12.2020 13:48 Відповісти
а кто такие "черные" риелторы?
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14.12.2020 14:08 Відповісти
https://www.google.com/search?q=%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96+%D1%80%D1%96%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8&oq=%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96+%D1%80%D1%96%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8&aqs=chrome..69i57j0i19l3j0i19i457j0i19i22i30.4545j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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14.12.2020 14:10 Відповісти
это брокеры по недвижимости, которые закрывают глаза на то что фотография в паспорте продавца не похожа на предъявителя, доверенность выписана без присутствия продавца задним числом, и тому подобные несоответствия принятой процедуре
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14.12.2020 14:10 Відповісти
Серьезно? Ты может фильмов пересмотрел про очень черных риелтеров, которые могут продать квартиру без документов?
Черные нотариусы, кстати, из той-же оперы.
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14.12.2020 14:24 Відповісти
у соседки в новопостроенном доме рейдернули квартиру. Она там не живет. ремонт пока не делала. Приходит и видит что дверь другая, ключей нет. Проверила - ее квартира зарегистрирована почему-то в Днепре на чужое имя. Реальным нотариусом. Ее спасло только то что мошенники план коряво составили.
Она подала в суд, но пока что квартира имеет двух хозяев. Мы когда об этом узнали - продали к чертям свою в том доме, на фига такие ландыши.
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14.12.2020 15:37 Відповісти
ну ну, у нас цілі підприємства переписують "флешки"
а тут така туфта як нотаріальна довіреність на розпорядження майном. Звісно нотаріус повинен бути в долі.
наче не в україні живеш пан Дмитро.
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14.12.2020 15:48 Відповісти
осторожнее опонируйте! человек шо-то понимает в жизни - ездит постоянно с заряженным помповым ружьем в своем авто
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14.12.2020 20:37 Відповісти
риелторы африканского происхождения.
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14.12.2020 18:27 Відповісти
Непонятно, ну убили а как бы они квартирами завладели.
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14.12.2020 13:47 Відповісти
обыкновенно, по доверенностям генеральным, выписаными нечистым на руку нотариусом, либо по вклейке фотографии бомжа в паспорт покойного.
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14.12.2020 13:49 Відповісти
Рискованно уж очень, родственники наверняка бы кипешь подняли а дело резонансное.
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14.12.2020 13:58 Відповісти
скорее всего они планировали быстро сделать и уехать в украинскую мексику - лугандонию, там они ничем бы не выделялись из общей массы.
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14.12.2020 14:05 Відповісти
Сумнівна вигода від убиства - поїхати в лугандон.
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14.12.2020 14:11 Відповісти
они оттуда в кацапию перебираются.
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14.12.2020 14:12 Відповісти
поражаюсь вашей осведомленности
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14.12.2020 20:39 Відповісти
Юрист в составе ОПГ. Этот юрист вполне может быть и "черным" нотариусом
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14.12.2020 14:03 Відповісти
в Украине "юристов" - как собак нерезаных
самый якрий пример - юрист-КВН-щик на посту презедента не могущий сформулировать двух предложений без суфлера
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14.12.2020 20:40 Відповісти
Не хватает КЛОВАНА...коих повылазило со всех щелей.
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14.12.2020 13:50 Відповісти
Клована-юриста, обратите внимание!
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14.12.2020 20:40 Відповісти
А юрист там с дипломом не криворожского техникума сельського хозяйства и не могилянки, небось.
Уже давно вел какие то дела, имел доверенности, образцы подписей и т.п.

Юристы, они бандиты еще похлеще ментов.
Сливают за бабло любую информацию и работают против работодателя в 95% случаев.
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14.12.2020 13:52 Відповісти
эээ, а вы что не вкурсе что юристов выпускает та же самая академия мвд ?
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14.12.2020 13:52 Відповісти
Юристов также выпускает любой техникум в мухосранске, переименованный в лицей.
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14.12.2020 13:56 Відповісти
ну это да. раньше как то более прилично было. а щас любой таксист с высшим юридическим (((
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14.12.2020 14:01 Відповісти
Вот тут кстати вы правы! Имел опыт нанимания юристки (!), которая после ознакомления с материалами дела стала почему то мне рассказывать что мои оппоненты 100% выиграют и вообще "сопротивление бесполезно" Я видя такую фигню конечно с ней распрощался. А в последствии выиграл дело в суде, что характерно
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14.12.2020 20:43 Відповісти
Ну, зразу бачимо, якого рівня фаховість юристів...
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14.12.2020 13:54 Відповісти
Ну, судячи з умисного вбивства, та ще й гуртом осіб, житлом вони як мінімум на найближчу 13-20 років тепер такі забезпечені....
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14.12.2020 13:55 Відповісти
ну тут просто автор статьи решил чуток стебануться на предмет... ну это не сантехник, электрик, и токарь... и даже не наркоман, алкоголик и бомж... это некст дженерейшен - вейпер, хипстер, веган )))))))
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14.12.2020 13:58 Відповісти
Фильм был абсолютно точно такой же, с Марком Уолбергом, про качков, хотевших забрать чужую собственность
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14.12.2020 13:56 Відповісти
фильм очень хороший,Уолберг,как всегда,красава..
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14.12.2020 14:08 Відповісти
Там сказано до 15 лет.Я считаю это мало.Должна быть совокупность.До 530 лет как арабы дают и американцы
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14.12.2020 13:57 Відповісти
арабы не дают стоко, у них смертная казнь
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14.12.2020 13:59 Відповісти
Задушили грифом от гитары? Может имелась ввиду струна.
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14.12.2020 13:57 Відповісти
ну учитывая бодибилдера в опг - мог и гриф от гитары согнуть что бы задушить )))
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14.12.2020 14:08 Відповісти
шучу конечно
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14.12.2020 14:08 Відповісти
ну человек обучал их игре на гитаре, держал ее при этом в руках! обошли сзади и гитару рванули на себя - качки же! гриф - это просто палка, ею и давили на шею стоя сзади - шо неясно?
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14.12.2020 20:45 Відповісти
поражаюсь вашей осведомленности
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14.12.2020 22:51 Відповісти
Интересная социологическая группа...
сколько из них голосовали за ЗЕню?
Как вы думаете?
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14.12.2020 13:58 Відповісти
Сколько при пети посадили за убийства на Майдане?
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14.12.2020 14:21 Відповісти
А при зеле?
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14.12.2020 16:20 Відповісти
двое явно за парашонку
любят жрать соевые батончики
да и юриыст наверное с маупа, шо около карла маркса
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14.12.2020 14:45 Відповісти
где ты видел у Рошена соевые батончики?
ты очевидно залётный кацап с запоребрика?
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14.12.2020 20:46 Відповісти
Бодібілдер, фітнес-тренер і юрист - сразу подумалоь на депутатов слуг народа
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14.12.2020 14:08 Відповісти
Прям фильм " Анаболики: кровью и потом"
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14.12.2020 14:20 Відповісти
Прямо таки сюжет фильма Майкла Бея Кровью и потом: Анаболики. Оттуда черпали идеи чтолиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8E_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC:_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8

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14.12.2020 14:17 Відповісти
лишить звания юриста...даже толком убийство не смог организовать.понаберут бездарей
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14.12.2020 14:29 Відповісти
митці...
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14.12.2020 14:34 Відповісти
..без йурыста в банде - никак.. Зеля Йурыстка не даст соврать
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14.12.2020 14:59 Відповісти
скорей всего они не только его убили.
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14.12.2020 15:19 Відповісти
физруки из 90-х выходят на арену
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14.12.2020 17:58 Відповісти
От якщо їх засудять років на 15,тоді і побачимо...
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14.12.2020 19:06 Відповісти
Дело громкое - засудят однозначно
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14.12.2020 20:47 Відповісти
Та хєр його зна,гроші,як відомо,не пахнуть.
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14.12.2020 21:31 Відповісти
Впереди- новые рубежи ....(с)
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15.12.2020 11:12 Відповісти
 
 