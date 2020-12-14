Бодібілдер, фітнес-тренер і юрист убили музиканта Дерев'янка, щоб заволодіти його київськими квартирами, - МВС. ВIДЕО
Троє зловмисників спланували і здійснили вбивство київського музиканта Олександра Дерев'янка, щоб заволодіти його трьома київськими квартирами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому випуску програми "Поліцейська хвиля" на телеканалі "Еспресо".
Зловмисниками виявилися фітнес-тренер однієї з київських мереж спортклубів, бодібілдер і юрист. Для реалізації злочинного плану вони увійшли в довіру до музиканта і стали частими гостями в його квартирі. Убивши музиканта, вони відвезли його тіло в один з гаражних кооперативів Борисполя і там планували забетонувати в підвалі.
Топ коментарі
+28 Oleg Mamont
показати весь коментар14.12.2020 13:48
+13 Oleg Mamont
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показати весь коментар14.12.2020 13:49
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Черные нотариусы, кстати, из той-же оперы.
Она подала в суд, но пока что квартира имеет двух хозяев. Мы когда об этом узнали - продали к чертям свою в том доме, на фига такие ландыши.
а тут така туфта як нотаріальна довіреність на розпорядження майном. Звісно нотаріус повинен бути в долі.
наче не в україні живеш пан Дмитро.
самый якрий пример - юрист-КВН-щик на посту презедента не могущий сформулировать двух предложений без суфлера
Уже давно вел какие то дела, имел доверенности, образцы подписей и т.п.
Юристы, они бандиты еще похлеще ментов.
Сливают за бабло любую информацию и работают против работодателя в 95% случаев.
сколько из них голосовали за ЗЕню?
Как вы думаете?
любят жрать соевые батончики
да и юриыст наверное с маупа, шо около карла маркса
ты очевидно залётный кацап с запоребрика?