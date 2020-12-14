Журналісти CNN прийшли додому до координатора отруєння Навального Таякіна. ВIДЕО
До Олега Таякіна, який, за даними журналістів-розслідувачів, координував отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, прийшли додому журналісти CNN.
Відео візиту опублікував у Твіттері співробітник Відділу розслідувань ФБК Георгій Албурі, інформує Цензор.НЕТ.
"CNN прийшли в гості до Олега Таякіна - координатора отруєння Навального. Той завис і грюкнув дверима. Уявляю, як у людини все життя перед очима пролетіло", - написав він.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, журналісти-розслідувачі змогли встановити імена вбивць, які отруїли Навального.
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