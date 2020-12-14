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Російських фанатів засудили до 3 і 10 років в'язниці у Франції за покаліченого британця на Євро-2016. ВIДЕО

Михайло Івкін отримав 3 роки за ґратами, Павло Косов - 10 років. У червні 2016 року вони під час масової бійки фанатів у Марселі проломили череп 51-річному громадянину Великої Британії Ендрю Бечу, який став через це інвалідом.

Вирок росіянам ухвалив суд присяжних у місті Екс-ан-Прованс на півдні Франції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Івкін, що отримав три роки, вийде на свободу - майже весь призначений йому судом термін він провів у попередньому ув'язненні. Косов, якого засудили до 10 рокув, із залу суду знову вирушить до камери.

Косов та Івкін перебували у в'язниці від лютого 2018 року. Вони були зняті з рейсу під час пересадки в Більбао і затримані за міжнародним ордером, коли прямували на матч московського "Спартака". Їх вдалося ідентифікувати після 1,5-річного спільного розслідування французів і британців.

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11 червня 2016 року в Марселі перед матчем Англія - ​​Росія сталася масова бійка за участю фанатів з РФ. Одним з потерпілих від кулаків молодчиків виявився Ендрю Беч із Портсмута. В результаті бійки 51-річний англієць зазнав множинних переломів, а також серйозну черепно-мозкову травму, через яку став інвалідом.

Потерпілий відмовився бути присутнім на засіданні, в ході слухань свідчення давав його син.

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Бійка між уболівальниками 11 червня 2016 року в Марселі

Автор: 

Велика Британія (5609) вирок (1078) росія (65360) Франція (3080) фанати (133)


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Топ коментарі
+32
Российских фанатов приговорили к 3 и 10 годам тюрьмы во Франции за искалеченного британца на Евро-2016 - Цензор.НЕТ 9013Российских фанатов приговорили к 3 и 10 годам тюрьмы во Франции за искалеченного британца на Евро-2016 - Цензор.НЕТ 8734Российских фанатов приговорили к 3 и 10 годам тюрьмы во Франции за искалеченного британца на Евро-2016 - Цензор.НЕТ 3225
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14.12.2020 22:48
+22
Це кртуо. Рашистская свиня має страждати..
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14.12.2020 22:39
+18
Надеюсь во французской тюрьме арабы научат мокшанских ********* хорошим манерам.
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14.12.2020 22:42
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Це кртуо. Рашистская свиня має страждати..
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14.12.2020 22:39 Відповісти
таки так.русішшвайне повинні або в тюрмах сидіти або в стійлі стояти!
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14.12.2020 22:59 Відповісти
Надеюсь во французской тюрьме арабы научат мокшанских ********* хорошим манерам.
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14.12.2020 22:42 Відповісти
Альё ! Зачем такое писать, сейчас половина свинофермы ринется во Францию кого нибудь калечить, что бы потом пожить в раю хотя бы 3-10 лет !!!
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14.12.2020 22:46 Відповісти
Российских фанатов приговорили к 3 и 10 годам тюрьмы во Франции за искалеченного британца на Евро-2016 - Цензор.НЕТ 9013Российских фанатов приговорили к 3 и 10 годам тюрьмы во Франции за искалеченного британца на Евро-2016 - Цензор.НЕТ 8734Российских фанатов приговорили к 3 и 10 годам тюрьмы во Франции за искалеченного британца на Евро-2016 - Цензор.НЕТ 3225
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14.12.2020 22:48 Відповісти
Нацист, это тот кто сопротивляется фашистам !
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14.12.2020 22:52 Відповісти
.
В росЦиян есть пословица --


Бьет - ЗНАЧИТ ЛЮБИТ !..


****** - значит - УВАЖАЕТ ! ..


Так , что ...


Что бы касапы были хорошие -- их надо ""любить " ..


и "уважать" !...
.
3олотая орда , грозный перт1 николай2 (кровавый ) ленин-САТАНИН , какдыров------------- - ТОМУ ПРИМЕРЫ !".
..
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14.12.2020 22:53 Відповісти
Нацист той, що убиває українців за українську мову в Україні. Угадай, хто? Правильно -- російський нацист.
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15.12.2020 10:34 Відповісти
Смешно но факт..ибо набутылочники не могут быть нацистами...они имперасты, ордынцы, поганые совки...но нацистами они быть не могут...у них нет нации...и создать ее не позволят народы империи периодически сажая скрепоносцев на бутылку
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14.12.2020 22:59 Відповісти
Маловато будет....Видать орда денег не жалела.
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14.12.2020 22:57 Відповісти
Российских фанатов приговорили к 3 и 10 годам тюрьмы во Франции за искалеченного британца на Евро-2016 - Цензор.НЕТ 4472
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14.12.2020 22:59 Відповісти
Звірі.
Мале покарання.
А відшкодування матеріального не передбачено ?
Хай би працювали.
Жаль скалічену людину.
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14.12.2020 23:09 Відповісти
это не болелы а спецура была,суки поганые уже капы вставили и работали группой.
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15.12.2020 00:30 Відповісти
Кацапам там і місце, ну ще на каторзі - це їх фішка, фольклор і народна відміність, бо серед цивілізованих людей жити в більшості випадків не вміють і не хочуть.
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15.12.2020 01:04 Відповісти
Российских фанатов приговорили к 3 и 10 годам тюрьмы во Франции за искалеченного британца на Евро-2016 - Цензор.НЕТ 5857
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15.12.2020 01:08 Відповісти
Российских фанатов приговорили к 3 и 10 годам тюрьмы во Франции за искалеченного британца на Евро-2016 - Цензор.НЕТ 7715
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15.12.2020 01:12 Відповісти
Прекрасный пример работы полиции и международной кооперации
А скольких еще предстоит отловить
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15.12.2020 10:24 Відповісти
зачем этих дегенератов вообще пускали в Европу????
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15.12.2020 10:37 Відповісти
вот это и есть Альфа - вопрос..
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15.12.2020 15:15 Відповісти
Міхаіл, Павєл. Навіщо Ви українізуєте кацапські клікухі?
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15.12.2020 10:52 Відповісти
ох и дауны эти ультрас каким дыбилом нужно родится стоя, шоб ездить на драки и даже в другую страну ....бычий кайф
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15.12.2020 11:16 Відповісти
Ото не треба мокшанських виродків пускати в свою країну
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15.12.2020 12:27 Відповісти
смердюча гнилозуба кацапська шваль
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15.12.2020 12:51 Відповісти
 
 