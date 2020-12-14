Російських фанатів засудили до 3 і 10 років в'язниці у Франції за покаліченого британця на Євро-2016. ВIДЕО
Михайло Івкін отримав 3 роки за ґратами, Павло Косов - 10 років. У червні 2016 року вони під час масової бійки фанатів у Марселі проломили череп 51-річному громадянину Великої Британії Ендрю Бечу, який став через це інвалідом.
Вирок росіянам ухвалив суд присяжних у місті Екс-ан-Прованс на півдні Франції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
Івкін, що отримав три роки, вийде на свободу - майже весь призначений йому судом термін він провів у попередньому ув'язненні. Косов, якого засудили до 10 рокув, із залу суду знову вирушить до камери.
Косов та Івкін перебували у в'язниці від лютого 2018 року. Вони були зняті з рейсу під час пересадки в Більбао і затримані за міжнародним ордером, коли прямували на матч московського "Спартака". Їх вдалося ідентифікувати після 1,5-річного спільного розслідування французів і британців.
11 червня 2016 року в Марселі перед матчем Англія - Росія сталася масова бійка за участю фанатів з РФ. Одним з потерпілих від кулаків молодчиків виявився Ендрю Беч із Портсмута. В результаті бійки 51-річний англієць зазнав множинних переломів, а також серйозну черепно-мозкову травму, через яку став інвалідом.
Потерпілий відмовився бути присутнім на засіданні, в ході слухань свідчення давав його син.
Бійка між уболівальниками 11 червня 2016 року в Марселі
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В росЦиян есть пословица --
Бьет - ЗНАЧИТ ЛЮБИТ !..
****** - значит - УВАЖАЕТ ! ..
Так , что ...
Что бы касапы были хорошие -- их надо ""любить " ..
и "уважать" !...
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3олотая орда , грозный перт1 николай2 (кровавый ) ленин-САТАНИН , какдыров------------- - ТОМУ ПРИМЕРЫ !".
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Мале покарання.
А відшкодування матеріального не передбачено ?
Хай би працювали.
Жаль скалічену людину.
А скольких еще предстоит отловить