Російських фанатів засудили до 3 і 10 років в'язниці у Франції за покаліченого британця на Євро-2016. ВIДЕО

Михайло Івкін отримав 3 роки за ґратами, Павло Косов - 10 років. У червні 2016 року вони під час масової бійки фанатів у Марселі проломили череп 51-річному громадянину Великої Британії Ендрю Бечу, який став через це інвалідом.

Вирок росіянам ухвалив суд присяжних у місті Екс-ан-Прованс на півдні Франції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Івкін, що отримав три роки, вийде на свободу - майже весь призначений йому судом термін він провів у попередньому ув'язненні. Косов, якого засудили до 10 рокув, із залу суду знову вирушить до камери.

Косов та Івкін перебували у в'язниці від лютого 2018 року. Вони були зняті з рейсу під час пересадки в Більбао і затримані за міжнародним ордером, коли прямували на матч московського "Спартака". Їх вдалося ідентифікувати після 1,5-річного спільного розслідування французів і британців.

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11 червня 2016 року в Марселі перед матчем Англія - ​​Росія сталася масова бійка за участю фанатів з РФ. Одним з потерпілих від кулаків молодчиків виявився Ендрю Беч із Портсмута. В результаті бійки 51-річний англієць зазнав множинних переломів, а також серйозну черепно-мозкову травму, через яку став інвалідом.

Потерпілий відмовився бути присутнім на засіданні, в ході слухань свідчення давав його син.

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Бійка між уболівальниками 11 червня 2016 року в Марселі