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Спецпроєкт "Без цензури": Хто такий Сорос? Вся інформація про людину, яку ненавидять РФ та її п'ята колона. ВIДЕО

Джордж Сорос - янгол чи демон? Його бояться і ним же захоплюються, ненавидять і, звісно, люблять. А ще - поливають брудом і лякають ним людей так, наче це заступник диявола на землі.

Богдан Буткевич та Марина Данилюк-Ярмолаєва підготували для вас найповнішу і - головне - найправдивішу довідку про Сороса, яку коли-небудь бачив український ютуб!

У цьому випуску спецпроєкту "Без цензури" розвінчуємо істерики й міфи пропагандистів про одну із найбільших лякалок неадекватних пропагандистів усіх мастей

То хто ж такий Джордж Сорос? Як син бідних угорських мігрантів став мультимільярдером?

За що Сороса ненавидять Путін, Медведчук, Орбан і Лукашенко? Чим насправді займається його благодійний фонд? Та чому за нього так міцно вхопилася російська пропаганда та її філіали (у вигляді телеканалів Медведчука) в Україні?

А як до Джорджа Сороса ставитеся ви? Залишайте коментар на підтримку каналу, ставте лайк і підписуйтеся на оновлення, якщо ви ще цього не зробили.

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", в нас нічого особистого - тільки факти.

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Автор: 

Сорос Джордж (40) Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+44
Если его ненавидят в рф значит хороший мужик!
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15.12.2020 11:05
+28
Меценат и филантроп , очень хороший человек . Полный антипод путина , вот они( путиноиды) и бесятся...
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15.12.2020 11:05
+19
А почему тогда кацапы еще больше суют свои носы в чужие дела, когда носы у них рязанские, курносые, свинячьи?
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15.12.2020 11:31
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Сорос це добрий дядечко.
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15.12.2020 13:29 Відповісти
Сорос конкретний глобаліст і сторонник оцифровки валют і фіксованого доходу і роботизації...
Хоча я також за фіксований дохід і роботизацію є багато людей які не хочуть працювати чому б їм не платити і нехай сидять вдома...
Тому в ньому нічого немає доброго в яку країну він не приходить там йде руйнування місцевого виробництва і засилля китайського імпорту...
Його не ******* не лише серед англійського бізнесу де йому заборонено вїзд за 92 рік і обвал фунта але серед американського тому що він стороник виробництва в китаю...
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15.12.2020 13:45 Відповісти
Заборонено в'їзд куди? Можна лінк?
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15.12.2020 14:54 Відповісти
до бульбашів напевно... але до чого тут Англія?
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16.12.2020 12:35 Відповісти
а що по фото не видно...)
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15.12.2020 14:02 Відповісти
Вся информация? Вот прям вся-вся-вся?
На гранты фонду "Видро" собрана?
Выходит, Венгрия - пятая колонна путена в NATO.
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15.12.2020 14:14 Відповісти
Не зрозуміло, чому дії Сороса називаються "роботою". Махінації з валютою і дестабілізація валютних ринків хіба можно називати "роботою"?
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15.12.2020 14:39 Відповісти
я тоже не понимаю почему называют воровством, если ты просто взял первым тапки, это фсё пАтАму-шта вы не понимаете в энтих сложных терминалогиях, и вовсе здесь нет подмены понятий, и всё что я написал это не сарказм
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16.12.2020 00:33 Відповісти
"In January 2015, Soros said that "Europe needs to wake up and recognize that it is under attack from Russia." He also urged Western countries to expand economic https://en.wikipedia.org/wiki/International_sanctions_during_the_2013%E2%80%9315_Ukrainian_crisis sanctions against Russia for its support of separatists in eastern Ukraine."

Ось чому прокацапські тварі його ненавидять.
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15.12.2020 14:57 Відповісти
Гіркін теж багато що проти Пукіна та теперішньої Росії казав, і що нам тепер його в дьосна за це цілувати?
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16.12.2020 05:53 Відповісти
Захисник *****, у тебе у слові "кацапстан" 9 помилок.
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16.12.2020 08:28 Відповісти
Ти не зрозумів запитання. Так що наразі ти сам захисник *****
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16.12.2020 17:43 Відповісти
Иван Петрович Сидоров набрался терпения , начал просмотр ролика но на 7й минуте сдался. Проблема авторов ролика та же что у комментаторов под израильскими флажками: неумение кратко излагать свои мысли. Один из израильтянин поэтому здесь пишет свои комменты под двумя никами.
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15.12.2020 15:47 Відповісти
Сорос - один из тех, кто на поверхности финансирует уничтожение западной демократии и превращение Запада в социалистический отстой типа Сев. Кореи. Социалисты ещё со времён партии Бунд и РСДРП эту цель не оставляли и вот теперь, после тщательной пропагандистской подготовки на Западе (потиткорректность=конце свободы слова, слепая иммиграция из стран 3-го мира, забивание мозгов населения страшилками о "глобальном потеплении" и "белом расизме" и т.п.) они перешли в более активную фазу. Свободы слова на Запада давно нет, теперь под "удобным" поводом в виде "ковид 19" они начали сворачивать остатки гражданских свобод в нашем обществе.
Всё это, разумеется, делается под видом "заботы о здоровье людей", а также под лозунгами inclusiveness, progressive values и прочей мишуры, не имеющей отношения к реальности.
К сожалению, 100% западных СМИ находятся под этими неосоциалистами. Последний оплот свободы слова, Fox, недавно пал в США.
По необъяснимым причинам эти неосоциалисты (называющие себя progressives, а также либералами) вызывают полный восторг в Украине. Вы там не понимаете, что если западная демократия рухнет (к чему идёт), то у Украины не останется союников.
Ну а то, что их якобы ненавидит паРаша, то это ещё вопрос. Кацапы не умеют делать машины и строить дороги, но они поднаторели в пропаганде и дезинформации. Не удивлюсь что их якобы любовь к Трампу и "ненависть" к прогрессистам - это просто дымовая завеса для легковерных. Строть своё отношение к кому-то только исходя из того, любяи или ненавидят их в паРаше - это детский наивный подход.
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15.12.2020 16:33 Відповісти
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15.12.2020 19:27 Відповісти
Спецпроєкт "Без цензури": Хто такий Сорос? Вся інформація про людину, яку ненавидять РФ та її п'ята колона - Цензор.НЕТ 3376
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15.12.2020 23:48 Відповісти
Но россияне в массе своей фактически дети.
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16.12.2020 08:16 Відповісти
Не понял при чем здесь Россия. Ведь все Соросята в Украине. И валят они экономику Украины.

.
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15.12.2020 17:06 Відповісти
вот в этом и вопрос. Он "валит" экономику Украины, а ненавидят его в России
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15.12.2020 17:31 Відповісти
Соросята в-основном на Западе. Думаю конкретно что в США. Финансовые магнаты, которые ещё 100 лет назад поддерживали Троцкого &Co. По большому счёту там ничего не изменилось.
Стоит подумать: какая сила на планете в состоянии подмять под себя все СМИ, устанавливать дурачков-лидеров в крупных странах (полностью контролируемых) вроде Трюдо, Макрона, Зеленского и теперь вот Харрис (вы же Байдена всерьёз не воспринимаете?)? Какая сила может это всё профинансировать? Если подумать, то не так много на земле групп, способных на это.
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15.12.2020 17:49 Відповісти
Спецпроєкт "Без цензури": Хто такий Сорос? Вся інформація про людину, яку ненавидять РФ та її п'ята колона - Цензор.НЕТ 8380
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15.12.2020 23:50 Відповісти
Тот кто печатает доллары тот и финансирует.Тот у кого печатный станок ,то есть частная контора под названием ФРС .
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16.12.2020 09:59 Відповісти
Они и Кенеди мочканули эти держатели ФРС.Ведь он хотел чтобы США как государство печатали доллары , а не кучка мошенников .
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16.12.2020 10:03 Відповісти
Ти про себе, кацапе?
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15.12.2020 17:30 Відповісти
еще один умственно отсталый, у тебя там под диваном "соросята" прячутся)))
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15.12.2020 17:32 Відповісти
А ты, *******, если уж родилось убогим и неспособным поддерживать дискуссии, то сиди у себя под диваном и молчи. Может за умного сойдёшь. Хотя врядле.
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15.12.2020 17:50 Відповісти
"врядле" я смогу стать таким умным как ты
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15.12.2020 18:05 Відповісти
Чому ж Сорос так проти Угорщини та Польші називає їх правими диктаторами? https://www.project-syndicate.org/commentary/europe-must-stand-up-to-hungary-and-poland-veto-by-george-soros-2020-11/russian?barrier=accesspaylog Ось його стаття .

Спецпроєкт "Без цензури": Хто такий Сорос? Вся інформація про людину, яку ненавидять РФ та її п'ята колона - Цензор.НЕТ 4529
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16.12.2020 05:57 Відповісти
Покажи свої коментарі проти 5-ї колони. Чи ти лише проти Сороса строчиш?
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16.12.2020 08:29 Відповісти
Та ну нах. Тут 5-та колона грає в доктора в дурдомі. Хто халат першим одів - той і докторю Хто першим прокукарікав про "методичку *****" той типу не 5-та колона вже.
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16.12.2020 17:54 Відповісти
Сорос это плохо для Украины это однозначно.
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15.12.2020 19:08 Відповісти
Спецпроєкт "Без цензури": Хто такий Сорос? Вся інформація про людину, яку ненавидять РФ та її п'ята колона - Цензор.НЕТ 7192
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15.12.2020 23:37 Відповісти
Сорос друг Пінчука. Про що це говорить? Що вам Пінчук створив гарні умови для проживання?
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15.12.2020 19:25 Відповісти
Якщо ти пишеш лише проти Сороса, то про що це говорить? Що ти друг *****?
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16.12.2020 08:35 Відповісти
Чому твоя тЮлька тримає біля себе соросиху Шкрум?
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16.12.2020 11:45 Відповісти
Если Сороса не любят кацапы, по традиции украинцы должны его полюбить.)
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15.12.2020 20:18 Відповісти
Мне вообще до лампочки Сорос. Но я не люблю российскую пропаганду и конспиралогию.
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15.12.2020 22:21 Відповісти
... глиста ...
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15.12.2020 20:24 Відповісти
«Скажи, хто твій друг, і я скажу хто ти». Правильне і подібне: якщо прізвище Сороса бісить наших ворогів, то нам є за що його поважать.
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15.12.2020 20:34 Відповісти
Спецпроєкт "Без цензури": Хто такий Сорос? Вся інформація про людину, яку ненавидять РФ та її п'ята колона - Цензор.НЕТ 9727
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15.12.2020 21:58 Відповісти
Что такое Сорос с Пинчуком? Это половая дегенерация, снижение численности населения с 52 млн. до 35 млн. (на тех же территориях).
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15.12.2020 22:03 Відповісти
Сором - один з небагатьох адекватних євреїв.
Стільки скільки зробила ця людина для України, не один наш президент і олігарх не зробили.
Ганьба нашій комуно-гебістькій хутор-еліті!
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15.12.2020 22:14 Відповісти
Сорос! Знов маоїсьткий смарт поплутав.
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15.12.2020 22:15 Відповісти
Да, уничтожить и выслать с родины 17 млн. народа даже Сталину с Берией не удалось.
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15.12.2020 22:39 Відповісти
Чому в слові "сралін" стільки помилок? Любиш його?
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16.12.2020 08:32 Відповісти
Соросятина не догоняет, что они либеральная копия пламенных комсомольцев 30-х годов, голем загипнотизированный свободой вместо равенства.
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16.12.2020 11:34 Відповісти
Кац, ти зареєструвався на цензорі лише для цієї теми, і хочеш, щоб усі повірили в твою принциповість.
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16.12.2020 11:44 Відповісти
Мне твоя буратинья вера неприлагаема. Скрежет разлома шестеренок - в этом музыка.
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16.12.2020 14:38 Відповісти
То в тебе скрєпи в заду скрежещуть.
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16.12.2020 15:26 Відповісти
Место в заду занято Фрейдом, пионером либерастической методологии.
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16.12.2020 16:50 Відповісти
Співчуваю.
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16.12.2020 16:52 Відповісти
Ну конечно. Все в курсе мирового еврейского заговора. Евреи прямо спят и видят как переселиться в Украину.
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15.12.2020 22:20 Відповісти
Они не спят, а скупают твои потроха процентами ОВГЗ.
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15.12.2020 22:55 Відповісти
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15.12.2020 23:52 Відповісти
Сорос много сделал не только для Украины, но идля Армении.
Спецпроєкт "Без цензури": Хто такий Сорос? Вся інформація про людину, яку ненавидять РФ та її п'ята колона - Цензор.НЕТ 5878
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15.12.2020 22:50 Відповісти
Бедняга Пашинян не на того поставил.
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16.12.2020 00:08 Відповісти
Бедняге Пашиняну нужно было попытаться решить вопросы с азербайджанцами мирным путем до того, как те "созрели" к военному решению.
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16.12.2020 09:04 Відповісти
Сороса ненавидить Путін!! А його любить? Його навіть не пустили у Венгрію, де він народився. Такі соросята і знищують нації і держави.
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15.12.2020 23:17 Відповісти
Сорос знищують галімі підстаркуваті імперії. ******** його ненавидить, бо боїться. Орбан - полу-фашист теж, підігрує ********у. Обидва хворі імперці. Обидва полукровкі семіти.
Сорос-приклад людини , яка сама бориться с імперіалізмом, старим і смердючим.
А наши олігархи - продукт український - зять Кучми, байстрюк Кучми і т. ін.
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16.12.2020 00:46 Відповісти
Качинський теж https://www.project-syndicate.org/commentary/europe-must-stand-up-to-hungary-and-poland-veto-by-george-soros-2020-11/russian?barrier=accesspaylog імперець у Сороса ?

Спецпроєкт "Без цензури": Хто такий Сорос? Вся інформація про людину, яку ненавидять РФ та її п'ята колона - Цензор.НЕТ 6064
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16.12.2020 05:59 Відповісти
Так!
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16.12.2020 14:10 Відповісти
***** пишеш з великої букви? Як ви, кацапи, легко палитесь.
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16.12.2020 08:48 Відповісти
Спецпроєкт "Без цензури": Хто такий Сорос? Вся інформація про людину, яку ненавидять РФ та її п'ята колона - Цензор.НЕТ 2920Спецпроєкт "Без цензури": Хто такий Сорос? Вся інформація про людину, яку ненавидять РФ та її п'ята колона - Цензор.НЕТ 1950
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15.12.2020 23:23 Відповісти
Що таке Сорос? Альтернатива рускаму міру. Чи йде від Сороса зло Україні? Звичайно. Але ми маємо робити вибір - або рускій мір, або Західна цивілізація. З Соросом, Гейтсом, Маском, Ротшильдами. Дикість проти комфорту. Верховенство права проти свавілля. Респектабельність проти рускава барства. Чи намагається Сорос зруйнувати рускій мір? Так, намагається. І не лише в головах, а й в реаліях. І за це йому величезна подяка.
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16.12.2020 00:01 Відповісти
Ерунда . Тебе немножко дали два доллара и ты это написал и перевёл на украинский язык.Я этого Сороса гнать буду со своей Украины .
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16.12.2020 00:12 Відповісти
Сорос это просто богач который раздает гранты. А ушлые местные проходимцы на его деньги типа "учатся" и делают карьеры. Какое они имеют отношение к "западной цивилизации"?
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16.12.2020 00:14 Відповісти
В иудомасонерии паразитизм принято прикрывать фиговым листом меценатства. В белом венчике из роз впереди Исус Христос.
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16.12.2020 12:14 Відповісти
Сорос это государства без границ языка и культуры . Сорос это перемешанные народы у которых нет ничего общего и которыми легко управлять . Сорос это гендерная и гомопропаганда , разрушение традиционной семьи и контроль государства на всеми аспектами жизни граждан . Тот же совецкий коммунизм 20-х годов но видоизмененный под современные стандарты и технологии .

..
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16.12.2020 01:54 Відповісти
Кто не с нами тот против нас. Иудоглобализаторы применяли этот принцип задолго до коммунистов. Логика в этом простая - разрушить все коллективные силы, оставив только свою. Атомизированному человеку без нации, религии, культуры, семьи почти невозможно противостоять машине иудоглобализации из тысяч масс-медиа, банков, министров, полицаев.
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16.12.2020 12:25 Відповісти
Хитрый вопрос -опрос про Сороса в статье и очевидно -отбеливающий Сороса в сторону этого Сороса .Типа Сороса не любят рассия , а в Украине какие то благотворительные центры Сороса которые что то помогли кому то - Это бред.Вышвырнуть из Украины этого Сороса нужнол ,даже в ущерб падения национальной валюте гривне.Эта тварь никому хорошего не сделала
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16.12.2020 00:09 Відповісти
Спецпроєкт "Без цензури": Хто такий Сорос? Вся інформація про людину, яку ненавидять РФ та її п'ята колона - Цензор.НЕТ 578
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16.12.2020 14:58 Відповісти
Назвіть хоч одного пропагандиста рускава міра в Україні, який би своїх дітей відправив навчатися за порєбрік? Відправив свої родини жити за порєбрік? Захищає свої інтереси в путінських судах? Зберігає свої активи за порєбріком? Всі оті Медведчуки, Рабіновичі, Бойки, Портнови, Лукаші, свій вибір давно зробили. І навіть Бєня зробив. Тільки його мало куди пускають. А на московію й Бєня чомусь не хоче. Виходить, що Медведчук, Рабінович, Бойко, Портнов, Коломойський погано поінформованіІ Чи не відрізняють меду від лайна? Відправили свої родини на погибель в пазурі до Сороса. Якщо вони такі дурні, для чого тоді слухаєте їхню маячню на каналах?
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16.12.2020 00:23 Відповісти
Окремою категорією людей дуже легко керувати. Їм можна запросто продати лайно просто сказавши що рашка його не любить, і побіжать памазуватись ним з ніг до голови
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16.12.2020 05:38 Відповісти
Сорос так співпрацював з нацистами, що своїх здавав. З тих пір він ненавидить саме поняття нації
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16.12.2020 05:46 Відповісти
Сорос народився у 1930 році. Коли нацистів поперли з Угорщини, йому було аж 14 років.
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16.12.2020 14:41 Відповісти
Ясно, що в слодатом Вермахта він не був, але з його власних слів дhttps://www.youtube.com/watch?v=X9tKvasRO54 опомагав конфіскувати майно євреїв .
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16.12.2020 17:27 Відповісти
Цікаво, а скільки тих, хто бачить у Соросі вселенське зло, підтримують вступ України до НАТО?
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16.12.2020 07:57 Відповісти
Ненависть до "соросят" заснована на небажанні українського олігархату пускати в Україну західні інвестиції ((:
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16.12.2020 10:16 Відповісти
Олигархи неприкосновенны потому, что у них есть крыша иудоглобализаторской мафии. Публичным агентом этой мафии является Сорос. Это Сорос сказал Ющенко остановить реприватизацию и сохранить олигархов.
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16.12.2020 12:38 Відповісти
1.Як можна перевірити, що сказав Сорос?
2. Чому олігархічні канали накинулися на "соросят", коли стало питання про приватизацію землі?
Схоже, що олігархам не хочеться землю приватизувати - вони нею користуються нахаляву, і продавати її іноземцям вони теж дуже не хочуть.
В результаті в Україну інвестиції не прийдуть, а коли буде світовий фінансовий колапс (можливо дуже скоро!) українські землі і підприємства викуплять ще дешевше.
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16.12.2020 13:00 Відповісти
Спецпроєкт "Без цензури": Хто такий Сорос? Вся інформація про людину, яку ненавидять РФ та її п'ята колона - Цензор.НЕТ 2165
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16.12.2020 14:08 Відповісти
Грантосос вместе с грантами насосал в себя бесов.
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16.12.2020 14:26 Відповісти
https://j.gifs.com/XLN49m.gif
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16.12.2020 14:48 Відповісти
Куча кацапні зарегалася сьогодні на цензорі лише для того, щоб насрати в цій статті проти Сороса.
Скрєпостан чомусь панічно боїться 90-річного діда...
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16.12.2020 15:30 Відповісти
То разлагающемуся от либерастии мозгу кацапы под каждым пеньком мерещатся.
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16.12.2020 16:57 Відповісти
Можно подытожить треск этого буратина на ниточках. Иудоглобализаторы заменяют масонских олигархов цифровыми буратиноидами в качестве средства управления стадом. Масоны больше не нужны. Они жадные, морально разложившиеся, объедают сюзерена. Цифровая комсомолия соросятина выполнит все те же незамысловатые функции по утилизации гойской биомассы за пачку печенья и с огоньком в анусах.
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16.12.2020 17:11 Відповісти
Ты что тупой собачий рот?
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16.12.2020 23:08 Відповісти
Тупой собачий рот формулирует вопрос без смысловой составляющей.
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16.12.2020 23:27 Відповісти
Для такого как ты и этого много кремлядь.
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16.12.2020 23:31 Відповісти
Иди петухов из навоза лепить, скрепник.
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17.12.2020 01:23 Відповісти
91 год уже ему. Я лично считаю его бренд амбасадором глобалистов. Легализация марихуаны , поддержка ЛГБТ , пытался лечить героинову зависимость метадоном и на этом даже готов был делать бизнес , с марихуанной зашло у него лучше. Я родился дабы увидеть и засвидетельствовать его смерть ? Сейчас времена такие что шибо он вскоре , либо я.
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24.10.2021 22:28 Відповісти
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