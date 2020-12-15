Спецпроєкт "Без цензури": Хто такий Сорос? Вся інформація про людину, яку ненавидять РФ та її п'ята колона. ВIДЕО

Джордж Сорос - янгол чи демон? Його бояться і ним же захоплюються, ненавидять і, звісно, люблять. А ще - поливають брудом і лякають ним людей так, наче це заступник диявола на землі.

Богдан Буткевич та Марина Данилюк-Ярмолаєва підготували для вас найповнішу і - головне - найправдивішу довідку про Сороса, яку коли-небудь бачив український ютуб!

У цьому випуску спецпроєкту "Без цензури" розвінчуємо істерики й міфи пропагандистів про одну із найбільших лякалок неадекватних пропагандистів усіх мастей

То хто ж такий Джордж Сорос? Як син бідних угорських мігрантів став мультимільярдером?

За що Сороса ненавидять Путін, Медведчук, Орбан і Лукашенко? Чим насправді займається його благодійний фонд? Та чому за нього так міцно вхопилася російська пропаганда та її філіали (у вигляді телеканалів Медведчука) в Україні?

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