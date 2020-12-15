Воїни 74-го окремого розвідувального батальйону після восьми місяців виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію. ВIДЕО
На місце постійного перебування у Дніпропетровській області із зони бойових дій повернувся 74-й Окремий розвідувальний батальйон Збройних сил України.
Українські розвідники за вісім місяців перебування на фронті виконали сотні бойових завдань, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.
Це знищення російських окупантів, їхньої військової техніки, укріплень. Не кажучи вже про прямі обов'язки - розвідувально-диверсійна робота.
Попри всю тяжкість війни, всі українські розвідники повернулися додому живими.
Кореспондент Цензор.НЕТ, перебуваючи на фронті, зокрема разом з бійцями 74-го ОРБ, зібрав низку відеоробіт про тренування і ведення бойових дій безпосередньо на передових позиціях.
Хлопці розповіли, що для них батальйон. До того ж не забули, звичайно, і згадати своїх убитих за роки війни. Тому до такої радісної для бійців і їхніх родин дати ми пропонуємо вам переглянути, як жили і воювали воїни 74-го ОРБ на війні проти російських окупантів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дякую Вам за мирне небо в моєму Дніпрі !!
Хай береже Вас Господь !
Бережи вас Боже!