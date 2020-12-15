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Воїни 74-го окремого розвідувального батальйону після восьми місяців виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію. ВIДЕО

На місце постійного перебування у Дніпропетровській області із зони бойових дій повернувся 74-й Окремий розвідувальний батальйон Збройних сил України.

Українські розвідники за вісім місяців перебування на фронті виконали сотні бойових завдань, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Це знищення російських окупантів, їхньої військової техніки, укріплень. Не кажучи вже про прямі обов'язки - розвідувально-диверсійна робота.

Попри всю тяжкість війни, всі українські розвідники повернулися додому живими.

Також дивіться: "Окопна війна": "Окупанти розмовляли російською без акценту, коли вони забігли в населений пункт, то запитували, де перебувають", - житель Первомайського під Донецьком про бої в 2014 році. ВIДЕО

Кореспондент Цензор.НЕТ, перебуваючи на фронті, зокрема разом з бійцями 74-го ОРБ, зібрав низку відеоробіт про тренування і ведення бойових дій безпосередньо на передових позиціях.

Хлопці розповіли, що для них батальйон. До того ж не забули, звичайно, і згадати своїх убитих за роки війни. Тому до такої радісної для бійців і їхніх родин дати ми пропонуємо вам переглянути, як жили і воювали воїни 74-го ОРБ на війні проти російських окупантів.

Автор: 

Донбас (22356) Ухман Михайло (237)


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Топ коментарі
+16
Вітаю, рідненькі !!
Дякую Вам за мирне небо в моєму Дніпрі !!
Хай береже Вас Господь !
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15.12.2020 10:46
+15
ГЕРОЯМ СЛАВА !!! Воїни 74-го окремого розвідувального батальйону після восьми місяців виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію - Цензор.НЕТ 3859
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15.12.2020 11:17
+10
Героям Слава!
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15.12.2020 11:29
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Вітаю, рідненькі !!
Дякую Вам за мирне небо в моєму Дніпрі !!
Хай береже Вас Господь !
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15.12.2020 10:46 Відповісти
Знайомий батальон )).
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15.12.2020 10:52 Відповісти
вернулись на ротацию... какой кретин это писал?
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15.12.2020 11:01 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!! Воїни 74-го окремого розвідувального батальйону після восьми місяців виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію - Цензор.НЕТ 3859
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15.12.2020 11:17 Відповісти
Героям Слава!
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15.12.2020 11:29 Відповісти
\это днепр...один из вариков был...тип показывал пистолет пб..днепр
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15.12.2020 11:55 Відповісти
Щиро вам дякуєм за все. Пишаємося героями!
Бережи вас Боже!
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15.12.2020 13:41 Відповісти
Завжди заздрив білою заздрістю, вони змогли, а зміг би я... сподіваюсь, що зміг би, але болячки ганяються. як за моїм Цезарем блохи. Будьте здорові, везучі, впевнені в собі, удача нехай ходить поряд з вами. І не давайте спуску бандюкам
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15.12.2020 14:01 Відповісти
Дуже дякую.Загиблим героям-слава.
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15.12.2020 15:15 Відповісти
Воїни 74-го окремого розвідувального батальйону після восьми місяців виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію - Цензор.НЕТ 7086
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15.12.2020 15:26 Відповісти
І мчить нас далека дорога в АТО...
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15.12.2020 18:26 Відповісти
Шана Вам, Герої!
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16.12.2020 00:13 Відповісти
 
 