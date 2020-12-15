ФОПи пікетують Раду: вимагають скасування заборони на роботу під час майбутнього локдауну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)
Під стінами Верховної Ради знову протестують представники руху SaveФОП - вулиці Грушевського, Садова та Інститутська перекриті і для пішоходів. Мітингувальники вимагають скасування заборони на підприємницьку діяльність при введенні жорстких карантинних обмежень з 8 по 24 січня 2021 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".
Протестувальники вимагають скасування заборони на підприємницьку діяльність у разі запровадження карантину з 8 до 24 січня. Також акції протесту анонсовані біля інших органів державної влади в центрі столиці.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+16 саша паламарчук
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https://ua-news.liga.net/economics/news/u-sluzi-narodu-rozpovili-pro-abonplati-za-rro-v-smartfoni
"Можу навести приклад з подачею звітності: це можна робити через електронний кабінет в ДПС, можна - через більш зручні сторонні сервіси, необов'язково платні", - зазначила депутат.
"....Касові апарати в смартфоні обійдуться українським підприємцям від тисячі гривень на місяць: така приблизна вартість послуг у програмі Державної податкової служби, яка буде доступною для безкоштовного скачування з 1 січня 2020 року. Про це https://finance.liga.net/ekonomika/interview/sluga-naroda-roksolana-pidlasa-o-nalogah-dlya-fop-kassovom-maydane-i-poligraf-skandale в інтерв'ю LIGA.net розповіла представниця парламентської фракції "Слуга народу" і одна з авторів закону про "тотальні фіскалізації" Роксолана Підласа.
"Розповіді про те, що РРО обійдеться підприємцям в 50 000 - 70 000 гривень - це точно неправда. Зараз Податкова повинна обрати один із восьми додатків для РРО в смартфоні - він буде безкоштовним. Ймовірно, у нього буде плата за обслуговування, але мова йде про символічну суму - близько 1 000 в місяць. Навіть для ФОП першої групи з оборотом 300 000 грн це не такі великі гроші ", - сказала Підласа.
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Снова брехня. Депутаты приняли изменения в налоговый кодекс для РРО ещё в октябре прошлого года. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=1073&skl=10
Отношения с кабинетом министров Украины
Согласно действующей редакции Конституции Украины, Верховная рада играет ключевую роль в процессе формирования правительства Украины. Именно к компетенции парламента относится назначение премьер-министра. Данное назначение производится формально по представлению президента, но глава государства при внесении данного представления обязан принять кандидатуру, предложенную коалицией депутатских фракций, в которую входит большинство депутатов Верховной рады. Президент не может отвергнуть кандидатуру от коалиции по политическим соображениям, а только лишь, если нарушены установленные Конституцией Украины и законодательством условия внесения кандидатуры, или же предложенная кандидатура не соответствует требованиям к члену правительства, установленным законодательством. Помимо премьер-министра, Верховная рада назначает и увольняет всех остальных членов правительства (министров обороны и иностранных дел - по представлению Президента, остальных членов Кабинета министров - по представлению премьер-министра), по представлению премьер-министра - также председателя Антимонопольного комитета Украины, председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, председателя Фонда государственного имущества. Увольнение всех названных должностных лиц Верховная рада может осуществлять и по своей инициативе без представлений Президента или премьер-министра;Верховная рада принимает решение об утверждении программы деятельности правительства Украины, а также осуществляет контроль за его деятельностью;принятие парламентом резолюции недоверия по отношению к правительству влечёт за собой его отставку. В отношении к Автономной Республике Крым
Ну обдерет власть фопов, большинство из них разорится и закроется. Их денег власти хватит на месяц-два, а дальше что?! А эти фопы, в общем-то, денег у государства не брали, содержали сами себя, свои семь и семьи наемных работников. Теперь в стране добавится куча безработных.
И далеко не все фопы голосовали за клоуна.
А те, кто работал под "крышей" без документов, так и останутся работать, а нормальных людей просто выкинут из бизнеса, пусть и мелкого.
Почему эти кретины не требуют реформировать законодательство и уменьшить налоги?
А вместо этого требуют не вводить кассовые аппараты и продолжать работать в тени?
Я знаю ответ! Жри-Те.
Не смешите!