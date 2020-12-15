ФОПи пікетують Раду: вимагають скасування заборони на роботу під час майбутнього локдауну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Під стінами Верховної Ради знову протестують представники руху SaveФОП - вулиці Грушевського, Садова та Інститутська перекриті і для пішоходів. Мітингувальники вимагають скасування заборони на підприємницьку діяльність при введенні жорстких карантинних обмежень з 8 по 24 січня 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

Протестувальники вимагають скасування заборони на підприємницьку діяльність у разі запровадження карантину з 8 до 24 січня. Також акції протесту анонсовані біля інших органів державної влади в центрі столиці.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ