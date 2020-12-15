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ФОПи пікетують Раду: вимагають скасування заборони на роботу під час майбутнього локдауну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Під стінами Верховної Ради знову протестують представники руху SaveФОП - вулиці Грушевського, Садова та Інститутська перекриті і для пішоходів. Мітингувальники вимагають скасування заборони на підприємницьку діяльність при введенні жорстких карантинних обмежень з 8 по 24 січня 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

Протестувальники вимагають скасування заборони на підприємницьку діяльність у разі запровадження карантину з 8 до 24 січня. Також акції протесту анонсовані біля інших органів державної влади в центрі столиці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі. ФОТО

ФОПи пікетують Раду: вимагають скасування заборони на роботу під час майбутнього локдауну 01
ФОПи пікетують Раду: вимагають скасування заборони на роботу під час майбутнього локдауну 02
ФОПи пікетують Раду: вимагають скасування заборони на роботу під час майбутнього локдауну 03
ФОПи пікетують Раду: вимагають скасування заборони на роботу під час майбутнього локдауну 04
ФОПи пікетують Раду: вимагають скасування заборони на роботу під час майбутнього локдауну 05
ФОПи пікетують Раду: вимагають скасування заборони на роботу під час майбутнього локдауну 06
ФОПи пікетують Раду: вимагають скасування заборони на роботу під час майбутнього локдауну 07
ФОПи пікетують Раду: вимагають скасування заборони на роботу під час майбутнього локдауну 08
ФОПи пікетують Раду: вимагають скасування заборони на роботу під час майбутнього локдауну 09
ФОПи пікетують Раду: вимагають скасування заборони на роботу під час майбутнього локдауну 10
ФОПи пікетують Раду: вимагають скасування заборони на роботу під час майбутнього локдауну 11
ФОПи пікетують Раду: вимагають скасування заборони на роботу під час майбутнього локдауну 12
ФОПи пікетують Раду: вимагають скасування заборони на роботу під час майбутнього локдауну 13
ФОПи пікетують Раду: вимагають скасування заборони на роботу під час майбутнього локдауну 14

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

акція (1456) ВР (14994) карантин (18172) підприємці (620) протест (2398)


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Топ коментарі
+16
ФОПы пикетируют Раду: требуют отмены запрета на работу во время предстоящего локдауна - Цензор.НЕТ 9357
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15.12.2020 11:29
+13
ФОПы пикетируют Раду: требуют отмены запрета на работу во время предстоящего локдауна - Цензор.НЕТ 8729
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15.12.2020 11:30
+12
ви зробили себе разом )
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15.12.2020 11:39
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ФОПы пикетируют Раду: требуют отмены запрета на работу во время предстоящего локдауна - Цензор.НЕТ 9035
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15.12.2020 11:29 Відповісти
ФОПы пикетируют Раду: требуют отмены запрета на работу во время предстоящего локдауна - Цензор.НЕТ 9357
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15.12.2020 11:29 Відповісти
ФОПы пикетируют Раду: требуют отмены запрета на работу во время предстоящего локдауна - Цензор.НЕТ 8729
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15.12.2020 11:30 Відповісти
ви зробили себе разом )
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15.12.2020 11:39 Відповісти
Бугага, идиоты
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15.12.2020 11:31 Відповісти
Ты на себя посмотрел и сказал это.
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15.12.2020 11:33 Відповісти
Нет, на тех кому кто в апреле усирался кричав хуже не будет. Но как показывает практика хуже всегда есть куда.
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15.12.2020 11:35 Відповісти
Цензор - ФОПы в первую очередь требуют отмены РРО, и возможность работать .
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15.12.2020 11:32 Відповісти
В честь чего РРО отменять? На халяву торговать хочешь?
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15.12.2020 11:33 Відповісти
Потому что за использование ппо надо платить до 3000 грн, и даже не государству, а частной компании
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15.12.2020 11:41 Відповісти
Всё правильно. Копеечка к копеечке в капрмашек КолоМойши. Главное, чтобы не "Пороху-барыге"
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15.12.2020 12:20 Відповісти
ты это докажи, брехун.
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15.12.2020 13:07 Відповісти
Ты лох. Та же будешь платить потом больше за товар.
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15.12.2020 11:41 Відповісти
лох тот кто голосовал за зе чтобы получить послабления, а получил рро
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15.12.2020 11:55 Відповісти
я согласен платить больше за товар, а фопы почему против ппо? им то без разницы, они все равно получат свою прибыль.
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15.12.2020 12:04 Відповісти
Они не столько против рро, сколько против других нововведений и огромных штрафов. Вместо того, чтобы навести порядок на таможне решили шерстить фопов.
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15.12.2020 12:40 Відповісти
Сам РРО только малая часть затрат на его введение. Регистрация, программирование, постановка на учёт, кассовые книги, эквайринг, сервисное обслуживание, связь и т.д. Вся сумма затрат на введение более 30 тыс за год. Платить за это будет конечный потребитель стоимостью товаров и услуг.
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15.12.2020 12:51 Відповісти
ніхто цього не розуміє а різні крупняки як епіцентр як тільки усунуть конкуренцію фоп також підвищить ціни вони все рівно не платять податки тому що проацюють через спецофіс податкової а по цінах орієнтуються на ринок, а податки ті що нарахуються фопам ми бачимо кожний день куда йдуть і точно не в економіку
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15.12.2020 13:05 Відповісти
какие затраты на программу в смартфоне?
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15.12.2020 13:10 Відповісти
Как минимум эквайринг и абонплата частной зеленой фирме минимум в 1000 грн. в месяц. Кстати, по налоговому кодексу и закону о защите прав потребителей программные РРО до сих пор незаконны.

ФОПи пікетують Раду: вимагають скасування заборони на роботу під час майбутнього локдауну - Цензор.НЕТ 2382
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15.12.2020 13:22 Відповісти
Это фейк, давай прямую ссылку.
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15.12.2020 13:24 Відповісти
Врешь. Ножки в руки и вперед с песней в Гугл.
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15.12.2020 13:30 Відповісти
Доказательства предъявляет утверждающий.Учи право, болван.
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15.12.2020 13:31 Відповісти
Что, не умеешь гуглить? Специально для тупого упоротого-- изучай

https://ua-news.liga.net/economics/news/u-sluzi-narodu-rozpovili-pro-abonplati-za-rro-v-smartfoni
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15.12.2020 13:34 Відповісти
Валенок, ты сам читал свою ссылку?
"Можу навести приклад з подачею звітності: це можна робити через електронний кабінет в ДПС, можна - через більш зручні сторонні сервіси, необов'язково платні", - зазначила депутат.
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15.12.2020 13:47 Відповісти
Снова тупо врешь. Для валенка прямой текст.

"....Касові апарати в смартфоні обійдуться українським підприємцям від тисячі гривень на місяць: така приблизна вартість послуг у програмі Державної податкової служби, яка буде доступною для безкоштовного скачування з 1 січня 2020 року. Про це https://finance.liga.net/ekonomika/interview/sluga-naroda-roksolana-pidlasa-o-nalogah-dlya-fop-kassovom-maydane-i-poligraf-skandale в інтерв'ю LIGA.net розповіла представниця парламентської фракції "Слуга народу" і одна з авторів закону про "тотальні фіскалізації" Роксолана Підласа.
"Розповіді про те, що РРО обійдеться підприємцям в 50 000 - 70 000 гривень - це точно неправда. Зараз Податкова повинна обрати один із восьми додатків для РРО в смартфоні - він буде безкоштовним. Ймовірно, у нього буде плата за обслуговування, але мова йде про символічну суму - близько 1 000 в місяць. Навіть для ФОП першої групи з оборотом 300 000 грн це не такі великі гроші ", - сказала Підласа.
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15.12.2020 14:00 Відповісти
Кстати, по налоговому кодексу

==
Снова брехня. Депутаты приняли изменения в налоговый кодекс для РРО ещё в октябре прошлого года. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=1073&skl=10
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15.12.2020 13:54 Відповісти
Снова врешь. В законе про ЗПП ты обязан выдать покупателю чек.
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15.12.2020 14:01 Відповісти
за какой товар? Я в товарах прибедняющихся фопиков не нуждаюс, никогда ничего у них не покупал.
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15.12.2020 13:08 Відповісти
Ты идиот. "Фопики" не только торговцы на рынке. Это масса людей: оказание услуг медицинских, ремонт, юридические и и так далее.
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15.12.2020 14:24 Відповісти
Так я тоже фопик. Значит их услуги не нужны никому, их "дело" - обман, фицкия, позёрство и посик случайных лохов.Пусть займутся реальным сектором экономики.
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15.12.2020 19:36 Відповісти
На сколько я помню, почти весь бизнес голосовал за Зеленского, получайте..
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15.12.2020 11:36 Відповісти
Это не так. Не путайте базарников и бизнес.
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15.12.2020 11:43 Відповісти
8 тыщ им мало шоле?
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15.12.2020 11:37 Відповісти
Себе на лекарства пусть оставят
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15.12.2020 12:46 Відповісти
Эти идиоты напомнили мне полоумных чумных диссидентов 1771 года, убивших московского попика за неработающие церкви. Не удивлюсь если все эти скачущие фопики с кацапской родословной.
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15.12.2020 11:37 Відповісти
Лечись в другой дурке
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15.12.2020 12:48 Відповісти
тебе надо ты и лечись
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15.12.2020 13:11 Відповісти
Вообще-то, они хотят отмены рро и прочих нововведений, а не по поводу карантина.
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15.12.2020 11:40 Відповісти
Да пофиг что они хотят. Хотеть надо было когда президента выбирали.
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15.12.2020 11:43 Відповісти
Возможно я ошибаюсь, но требование вроде к парламенту? Или в Украине Президент глава и исполнительной и судебной и законодательной властей? Самодержавие что ли?
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15.12.2020 12:33 Відповісти
Премьера назначает презедент
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15.12.2020 13:15 Відповісти
Премьера назначает большинство в ВР.
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15.12.2020 15:38 Відповісти
Кандидатуру назначает президент, а утверждает большинство.
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15.12.2020 15:40 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
Отношения с кабинетом министров Украины
Согласно действующей редакции Конституции Украины, Верховная рада играет ключевую роль в процессе формирования правительства Украины. Именно к компетенции парламента относится назначение премьер-министра. Данное назначение производится формально по представлению президента, но глава государства при внесении данного представления обязан принять кандидатуру, предложенную коалицией депутатских фракций, в которую входит большинство депутатов Верховной рады. Президент не может отвергнуть кандидатуру от коалиции по политическим соображениям, а только лишь, если нарушены установленные Конституцией Украины и законодательством условия внесения кандидатуры, или же предложенная кандидатура не соответствует требованиям к члену правительства, установленным законодательством. Помимо премьер-министра, Верховная рада назначает и увольняет всех остальных членов правительства (министров обороны и иностранных дел - по представлению Президента, остальных членов Кабинета министров - по представлению премьер-министра), по представлению премьер-министра - также председателя Антимонопольного комитета Украины, председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, председателя Фонда государственного имущества. Увольнение всех названных должностных лиц Верховная рада может осуществлять и по своей инициативе без представлений Президента или премьер-министра;Верховная рада принимает решение об утверждении программы деятельности правительства Украины, а также осуществляет контроль за его деятельностью;принятие парламентом резолюции недоверия по отношению к правительству влечёт за собой его отставку. В отношении к Автономной Республике Крым
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15.12.2020 15:46 Відповісти
Похоже и того, и другого.
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15.12.2020 12:55 Відповісти
Жри ТЕ
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15.12.2020 11:40 Відповісти
барыги хотят денег от елок ..ашанов эпицетров и других барыжников..торгцентров кинотеатров..куда обычный смертный если и зайдет то на экскурсию два раза за 5 ..лет а кафе...тотем более)))
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15.12.2020 11:41 Відповісти
карлсона вызывайте и зебанду геть
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15.12.2020 11:42 Відповісти
проходив сьогодні мимо їх(якраз вигружалися з автобуса, біля м.лісова, фоп охтирка), та всю дорогу ржав та казав лошарики
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15.12.2020 11:46 Відповісти
ну что помог вам ваш зеленски, проснулись в другой стране уже завтра
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15.12.2020 11:50 Відповісти
это происки Порошенко - наверное они все за него голосовали...)
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15.12.2020 11:51 Відповісти
Начинать надо не с "тоді імпічмент президенту", а именно с импичмента президенту. И дальше по очереди парламент, правительство. Но для тренировки сойдет. Потом будет лучше получаться.
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15.12.2020 11:51 Відповісти
Це просто якийсь піпець... В нас тисячі загиблих від короновірусу, а торгашами дай більше грошей заробити, бо хочеться по Мальдівах і Балі кататися.... Просто Єгипет їх вже не влаштовує.
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15.12.2020 11:52 Відповісти
Соня, ты - дура. Сначала вникни,отчего фопы вышли на митинг, а потом тут верещи.
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15.12.2020 12:47 Відповісти
Какие нахрен Мальдивы? Что, ларечник часто ездит на Мальдивы? Ты вообще в курсе стоимости тура на Мальдивы и Бали? Думаю, не в курсе. Лишь бы ляпнуть. Многие фопы уже на грани разорения.
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15.12.2020 12:50 Відповісти
Точно дура!
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15.12.2020 12:51 Відповісти
від тої акціїї смердить порохом
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15.12.2020 12:05 Відповісти
А почему не Гэндальфа или Сарумана?
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15.12.2020 12:22 Відповісти
Запомни,зесрань,когда тебе завоняет Порохом -знай,что пришел ваш последний зесраный день...
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15.12.2020 12:27 Відповісти
Может загнившей зеленью?..)
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15.12.2020 12:39 Відповісти
Смердить в тебе під столом , мабуть , всрався !
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15.12.2020 12:42 Відповісти
Читаю комментарии и понимаю, что обыватель вообще невдупляет, что делают с фопами. А ведь цены повысят и платить будет обыватель.
Ну обдерет власть фопов, большинство из них разорится и закроется. Их денег власти хватит на месяц-два, а дальше что?! А эти фопы, в общем-то, денег у государства не брали, содержали сами себя, свои семь и семьи наемных работников. Теперь в стране добавится куча безработных.
И далеко не все фопы голосовали за клоуна.
А те, кто работал под "крышей" без документов, так и останутся работать, а нормальных людей просто выкинут из бизнеса, пусть и мелкого.
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15.12.2020 12:45 Відповісти
Платить налога НАДО. Это аксиома для цивилизованной страны.
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15.12.2020 12:57 Відповісти
Те, кто зарегистрирован, налоги платят. И дофига.
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15.12.2020 14:26 Відповісти
они должні платить не "дофига" а столько сколько положено. Будет кассовый аппарат, будет видно дофига или нет.
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15.12.2020 15:04 Відповісти
Сколько положено по закону - столько и платили. Не 3,14зди тут. Для начала вникни по поводу чего именно протесты.
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15.12.2020 16:22 Відповісти
Кто-то кого-то сделал разом
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15.12.2020 12:46 Відповісти
Рад, что сбываются все пророчества и закон бумеранга работает. "Хуже не будет", да, пустоголовые зебилы?
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15.12.2020 12:55 Відповісти
Такое ощущение по кометам что у нас только Фопы голосуют на выборах, и все знают что они за Зеленського голосовали, и все в один голос как те попугаи повторяют жРите, товарищи экономике плевать на вашу желчь, бюджет не наполняется вашей глупостью, вы прежде чем это писать по интересуйтесь а не Фоп ли вам дает рабочее место, потому что может оказаться что завтра после закрытия Фопа вы станете безработным, а ваши родители без пенсии, и да именно так и будет если вы не будете думать головой, так что не удивляйтесь росту цен, и безработицы, вы тоже прилаживаете руку травя людей которые платят налоги, и создают рабочие места, они уедут в другую страну будут там развивать бизнес, и платить налоги, потому что в нормальной стране людей которые себя обеспечивают ,и платят налоги носят на руках, и только у нас их называют барыгами , спекулянтами, халявщиками, и вот когда они уедут вопрос станет ребром кто будет платить налоги, кто будет создавать рабочие места, кто буде платить в пенсионный фонд?Вы?Или олигархи которые все время повышают тарифы на коммуналки?Или коррупционный чиновники? Вы пилите сук на котором сидите, потому что малый и средний бизнес это основа государства, и если вы этого не понимает,то дефолт вам в помощь, так что не будьте попугаями и думайте головой, иначе слоган жРите, вам покажется раем. потому что жрать вам не будет чего.
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15.12.2020 12:55 Відповісти
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15.12.2020 13:10 Відповісти
Средний бизнес - это миллионные обороты, т.е. введение РРО для них копейки. За исключением случая когда это "бизнес" расписан на несколько десятков ФОПов чтобы не платить налоги - ну это уже мошенничество а не "бизнес".
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15.12.2020 13:16 Відповісти
Вы хотите сказать что кассовые аппараты не нужны и не нужно платить налоги?
Почему эти кретины не требуют реформировать законодательство и уменьшить налоги?

А вместо этого требуют не вводить кассовые аппараты и продолжать работать в тени?

Я знаю ответ! Жри-Те.
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15.12.2020 13:35 Відповісти
Причем тут кассовый аппарат к налогам? Налоги и сборы все фиксированы,и они Фопами платятся в независимости от того,есть кассовый аппарат или нет, те более после достижение оборота в миллион Фоп обязан поставить РРО, так от чего вы ржете от своей тупости?От того что вы законов читать не умеете, и комментируете о том чего не знаете?
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15.12.2020 13:56 Відповісти
Если все налоги и сборы фиксированы, и они Фопами платятся, зачем тогда им ставить кассовые аппараты?
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15.12.2020 14:09 Відповісти
Оно мне надо? Я этого преЗедента, как и его премьера, не голосовал! И я не ФОП! Пусть ФОПы идут и спрашивают! Их выбор - их ответственность! Так что иди им и расскажи, что нужно просто прекратить работать! А они пусть посмеются, или не смешно уже?
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15.12.2020 14:33 Відповісти
И так подытожим,вы не знаете, оно вам не надо, но вы комментируете...это все что надо знать о таких как вы, то есть вы не понимает, вы не разбираетесь, и не хоте разобраться, но свои пять копеек обязательно вставите, это натура глупых людей,насчет Фопов,так они спрашивают, они свое отстаивают, свою ответственность кстати они несут, а где другие кто выбирал, или у нас только Фопы выбирают и должны отстаивать?И кстати, вот это "Оно мне надо?" запомните, и вспоминайте, когда не будет пенсий, работы, и цены подымутся, все это обязательно коснется вас напрямую, так что можете ржать дальше.
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15.12.2020 15:11 Відповісти
Мне просто не нужно на собственной шкуре доказывать что 2+2=4. Я знаю это со школы. А те кто не знает - те сейчас на Майдане требуют спасти ФОПов! Что конкретно они спрашивают? Они с кем то разговаривали из депутатов? К ним кто то вышел? Выслушал их? Так что они спрашивают? И что отстаивают? Полиция бока намяла, палатки забрала. Отстояли? Теперь можно и по домам. Вот и весь протест. И да, я в этом цирке не участвую. Хотели посмеятся - вперед! Шоу маст го он!
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15.12.2020 15:29 Відповісти
Просто классика, "Ну и разумный, аж страшно")Особенно у вас хорошо получается умничать о том чего не знаете)Идите покажите как надо,митинговать, хотя стоп, знаю ответ "Оно мне надо")Наверно вы одни из тех независимых, потому что от вас ничего не зависит, и наверно по этому вам остается , только одно, вставлять свои пять копеек где ни попадя,что бы почувствовать свою значимость, и откровенно говоря вы при этом выглядите очень жалко)
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15.12.2020 16:28 Відповісти
Просто люблю тыкать зебилов в их собственное дерьмо
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15.12.2020 16:34 Відповісти
А я тут причем? Я не за петь не за зель не за жопоблоки не голосовал, так что тыкать можешь себе в свое, смех без причины признак идиота.
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15.12.2020 16:42 Відповісти
Вот и я кого не спрошу никто за зе голосовал, а по факту в стране 73% "изБЕрателей".
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15.12.2020 16:44 Відповісти
Знаешь не важно кто за что ,важно желание людей заставить выполнять предвыборные обещания, и ты явно ни один из них, так что не тебя кого то там спрашивать, и кстати причем тут твои рассказы про зелю, к твоей личной тупости?Ненужно тут стрелки переводить.
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15.12.2020 16:51 Відповісти
Мне тут не нужно рассказывать что важно а что нет: это для себя каждый сам решает. Иди лучше коллег поддержи, а то без твоего острого ума не справятся
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15.12.2020 16:55 Відповісти
Да кому ты нужен без тебя все разберутся, сиди ровно и сопи в свои две дырочки, стрелочник.
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15.12.2020 17:05 Відповісти
Так и сделаю. Сами выбрали - сами тащим.
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15.12.2020 17:10 Відповісти
Вот пойдите в ВР и спросите, зачем и почему , и чья фирма будет обслуживать и продавать РРО, это некомне вопрос, и да читайте законы, чтоб не выглядит идиотом, который ржет с себя,потому что смех без причины признак идиотизма, умный человек возьмет закон и убедится в правдивости моих слов, или не в правдивости моих слов,умный человек апеллировать фактами, а не упиваться от своей тупости.
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15.12.2020 14:26 Відповісти
А до мене які претензії?. я за зелену чуму голоса не давав.. здобули?. здобувайте ще.. і без мене, як півтора і рік тому..
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15.12.2020 13:48 Відповісти
А по 8 000 уже получили?
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15.12.2020 13:07 Відповісти
Обіцяного три роки чекають 😀
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15.12.2020 13:15 Відповісти
Ой, эти две недели обещанного карикатурного карантина прямо так и пустят всех их на дно!
Не смешите!
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15.12.2020 13:34 Відповісти
Долой Пороха!.. Свинарчуків за грати!..
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15.12.2020 13:44 Відповісти
Да не вопрос, покажите на собственном примере как нужно заниматься бизнесом, платить налоги, платить за РРО, штрафы, за слова нужно отвечать, а не быть балаболом, так что давайте мы вас зарегистрируем Фопом, и вы нам всем покажите мастер класс, по миллионным оборотам, деньги лопатой, копейки за РРО, так что или вы становитесь Фопом и показываете как надо, или вы балабол, и да не нужно писать что у меня есть своя фирма и т.д, эта отмазка для детей, подтверждайте свои слова действиями, или вы балабол.
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15.12.2020 13:44 Відповісти
Читаю коменти і сміюсь причина протестів одна небажання спікулянтів платити налоги бо касові апарати покажуть реальний оборот і не вийде платити за мільйонні прибутки налогу менше ніж плати найманий працівник з мінімальною зарплатою
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15.12.2020 18:21 Відповісти
 
 