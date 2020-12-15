Компенсації від держави отримали лише два десятки з 236 сімей померлих через COVID медиків, - Bihus.Info. ВIДЕО
Грошові виплати від держави отримали лише близько двох десятків сімей померлих від COVID-19 лікарів, хоча за час пандемії хвороба забрала життя понад дві сотні медичних працівників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Bihus.Info.
Станом на 12 листопада відомо про 236 летальних випадків серед медиків через COVID-19, яким вони заразилися на роботі.
Спецкомісія, яка розслідує смерть медичних працівників, встигла розглянути 112 випадків і тільки в 34 визнати, що лікарі дійсно заразилися на роботі.
При цьому повні виплати отримали тільки члени 21 родини померлих медиків - 1 570 000 грн на кожну сім'ю.
22 сім'ї отримали - по 210,2 тис. грн, в 4 випадках ще вирішується питання призначення виплат.
Серед родин померлих медпрацівників, які не отримали виплати – сім’я лікаря Івана Венжиновича, світлину з яким використовували по всій Україні для соціальної реклами із написом "Дякую".
Венжинович помер 30 вересня через двобічну пневмонію. У нього залишилася дружина – теж медик, і двоє дітей. Компенсації вони не отримали, бо попри всі симптоми ПЛР-тест показав негативний результат, хоча усі симптоми Івана вказували на COVID-19. Вже після смерті Івана Венжиновича МОЗ оновило накази,згідно з якими ПЛР-тест більше не єдине, що визначає наявність хвороби. Але для дружини лікаря це вже нічого не змінить. Нині Ірина Венжинович не вірить в те, що може отримати хоч якісь виплати.
Ще одна історія стосується Черкас, де лікар Олег Гайда 26 років працював хірургом у місцевій поліклініці. 30 червня лікар помер від ускладнень спричинених коронавірусом. Йому було 52 роки. Він лише на два тижні пережив свого рідного брата Івана – керівника військового шпиталю у Львові. Який теж помер від ускладнень спричинених коронавірусом.
У справі Гайди дві комісії підтвердили, що лікар заразився COVID-19 на роботі, але попри це Фонд соцстрахування відмовився платити і через суд не погоджується з рішенням комісій.
Також журналісти зазначають, що за підрахунками благодійників, держава не забезпечила лікарів засобами індивідуального захисту.
Зокрема, закуплених масок вистачило на 15 днів роботи, респіраторів на 9 днів, а рукавичок - по одній мав отримати кожен шостий медик. Закупівлі відбувалися ще влітку.
Деякі лікарі кажуть, що самостійно купують і шиють собі захисні костюми, також допомагають волонтери.
У той же час, міністр охорони здоров'я Максим Степанов звітує, що лікарі забезпечені всім необхідним.
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совести... наглости заявлять что из-за того, что ковидный фонд был неисползован (???) его пришлось дерибанить на дороги и копов...чтоб не пропало !!!
это я утрирую! а сказано было так (цитирую)
Для фонда выделили из бюджета 66 миллиардов гривен.
Деньги потратили на следующие сферы: социальную защиту, стимулирование экономики, культуры и туризма, на обеспечение правопорядка и... здравоохранение
На социальную защиту уже потратили почти все выделенные средства - 9,4 млрд грн с 11,7 млрд грн. В том числе 6,8 млрд грн перечислили в Фонд общеобязательного государственного страхования на случай безработицы и 1,7 млрд грн - Фонд социального страхования. Для помощи ФЛП первой и второй групп с упрощенной системой налогообложения, имеющих детей, направили 0,8 млрд грн.
В сфере стимулирования экономики использовали 30,8 млрд грн из 32,4 млрд. В частности на строительство и ремонт дорог направили 26,76 млрд грн из 31,45 млрд.
На поддержку сферы культуры и туризма использовали 58 млн грн из 1 млрд.
На обеспечение правопорядка использовали 2,7 млрд грн из 2,7 млрд грн.
На здравоохранение потратили 7,8 млрд грн из 18,5 млрд предусмотренных.
В частности на:надбавки врачам - 4,2 млрд грн из 6,1 млрд; на ремонт приемных отделений - 1,7 млрд грн; на лаборатории Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты - 0,8 млрд грн из 4 млрд грн; для обеспечения больниц кислородом на места направили 571 млн грн из 1,5 млрд грн; на закупку оборудования в опорных больницах - 0,5 млрд грн из 4,7 млрд грн;на закупку ИВЛ - 42 млн грн со 100 млн грн.
(все неиспользованные (????????????) медициной деньги 29 декабря вернуться в бюджет!!!
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ПОЧЕМУ ИХ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ???? МОЖЕТ ИХ НЕ ДАЮТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ (ИБО ИХ УЖЕ ТАМ НЕТ !!!)