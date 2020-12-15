Навальний у розслідуванні свого отруєння використовував карту, на якій український Крим позначений російським. ВIДЕО

Російський опозиціонер Олексій Навальний у розслідуванні свого отруєння використовував карту, на якій окупований український Крим позначений російською територією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, карта з "російським" Кримом з'являється на 29 хвилині відеозапису "Справу розкрито. Я знаю всіх, хто намагався мене вбити" в блозі Навального в youtube.

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