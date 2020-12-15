Навальний у розслідуванні свого отруєння використовував карту, на якій український Крим позначений російським. ВIДЕО
Російський опозиціонер Олексій Навальний у розслідуванні свого отруєння використовував карту, на якій окупований український Крим позначений російською територією.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, карта з "російським" Кримом з'являється на 29 хвилині відеозапису "Справу розкрито. Я знаю всіх, хто намагався мене вбити" в блозі Навального в youtube.
Топ коментарі
+60 BanderaVbyv Moscoviyu
показати весь коментар15.12.2020 13:17
+49 Стронг Рок
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+39 Anatoliy A #437998
показати весь коментар15.12.2020 13:13
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его задача - при ухудшении обстановки в РФ возглавить "оппозиционное правительство" и дать возможность членам чекистского клана выйти сухими из воды
он тогда возглавил народный протест, но потом повёл его куда-то не туда
погуглите, где сейчас Игорь
и думайТЕ
Тільки під іншою вивіскою.
На раші немає порядних людей. Крапка.