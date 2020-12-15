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Навальний у розслідуванні свого отруєння використовував карту, на якій український Крим позначений російським. ВIДЕО

Російський опозиціонер Олексій Навальний у розслідуванні свого отруєння використовував карту, на якій окупований український Крим позначений російською територією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, карта з "російським" Кримом з'являється на 29 хвилині відеозапису "Справу розкрито. Я знаю всіх, хто намагався мене вбити" в блозі Навального в youtube.

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Автор: 

Крим (14175) окупація (6717) отруєння (945) росія (65360) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+60
Навальний такий же імперський виблюдок як і інщі правителя Кремля
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15.12.2020 13:17
+49
Конечно ненамеренно.
В интервью для "Эхо Москвы" он так же ненамеренно заявил:
«Крым - тех людей, кто живет в Крыму, - и добавил. - Крым останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины».
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15.12.2020 13:15
+39
Сорта имперского говна.Что ***** что леша
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15.12.2020 13:13
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А с каких это пор ватники обозначают на картах Крым украинским?
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15.12.2020 20:09 Відповісти
Он хуже Путина. Ибо Запад Путина прохавал, а юного фашиста Навального нет.
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15.12.2020 20:26 Відповісти
всё что нужно знать об ордынской "аппазиции"....
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15.12.2020 20:56 Відповісти
Навальный - человек Патрушева
его задача - при ухудшении обстановки в РФ возглавить "оппозиционное правительство" и дать возможность членам чекистского клана выйти сухими из воды
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15.12.2020 21:05 Відповісти
помните Игоря Вострикова, "потерявшего" при пожаре в кемеровской Зимней вишне всю семью?
он тогда возглавил народный протест, но потом повёл его куда-то не туда
погуглите, где сейчас Игорь
и думайТЕ
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15.12.2020 21:09 Відповісти
В рашке почему-то на борьбу с тиранией тянет в основном психически больных людей.
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16.12.2020 00:22 Відповісти
Таке саме лайно.
Тільки під іншою вивіскою.
На раші немає порядних людей. Крапка.
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16.12.2020 08:26 Відповісти
А чего удивляться? Сей "оппозиционер" - типичный имперский захватчик.
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16.12.2020 09:13 Відповісти
Навальный - настоящий оппозиционер. Только если он стант президентом - есть шанс возврата Крыма.
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17.12.2020 16:36 Відповісти
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