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Міністр оборони Таран збрехав про свою участь у добудові полігону "Широкий лан" - всі рішення ухвалив Загороднюк. ВIДЕО

Глава Міністерства оборони України Андрій Таран озвучив неправдиву інформацію щодо його участі в ухваленні рішень під час будівництва полігону "Широкий лан".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний документ на сайті Міністерства оборони.

Так, нещодавно в ефірі телеканалу "Україна" глава Міноборони України Андрій Таран, зокрема, заявив, що це саме він ухвалив рішення завершити всі контракти з цивільними компаніями і передати будівництво "Широкого лану" Державній спеціальній службі транспорту.

"Побачивши все, що там відбувалося. Переговоривши з тими нібито "фірмачами", які були задіяні в будівництві, мною було ухвалено рішення завершити всі контракти з усіма цивільними компаніями і передати будівництво в Державну спеціальну службу транспорту. І вже сьогодні ми маємо там сучасне військове містечко, 11 сучасних казарм. Перші солдати зможуть оселитися тут уже на початку наступного року, коли містечко повністю підключать до електроенергії. Заїжджати сюди будуть бригади, які готуються перед відправкою на фронт", - заявив глава відомства.

Однак, як свідчать документи, Таран не робив цього, а всі відповідні рішення були ухвалені ще ексміністром оборони Андрієм Загороднюком.

У Міноборони ще восени 2019 року розбиралися з будівництвом на "Широкому лані", проводили аудит і відсівали недоброчесних підрядників. А зробивши висновки, що терміни зриваються, в МОУ вирішили віддати будівництво в Державну спеціальну службу транспорту. ДССТ готувалася до передачі, і в січні їй був переданий об'єкт, про що свідчить відповідний наказ Міноборони, який був підписаний ще в січні 2020 року, коли Таран не був міністром оборони.

Також на сайті Міноборони є новина за 29 лютого 2020 року про те, що на той час міністр оборони Загороднюк разом із ДССТ приїжджали інспектувати об'єкт через місяць після підписання раніше згаданого наказу.

Читайте також: Міноборони закупило рекордну за останні сім років кількість пального для ЗСУ - 230,6 тис. тонн, - Таран

Автор: 

Міноборони (7409) Загороднюк Андрій (161) Таран Андрій (267)


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Топ коментарі
+30
а им 3,14здеть как с горы скатиться! гидота
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15.12.2020 15:47
+20
Не хорошо Тарану подводить свою благодетельницу, выдвинувшую его на хлебную должность. Бухгалтера "Квартала 95" Елену Корж.
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15.12.2020 15:55
+18
так все зеленые такие - вруны и подлецы
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15.12.2020 15:49
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а им 3,14здеть как с горы скатиться! гидота
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15.12.2020 15:47 Відповісти
Міністр оборони Таран збрехав про свою участь у добудові полігону "Широкий лан" - всі рішення ухвалив Загороднюк - Цензор.НЕТ 2741
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15.12.2020 16:25 Відповісти
Ну, й шо?
«Аяйяй, как тєбє нє стьідно !»
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15.12.2020 15:48 Відповісти
так все зеленые такие - вруны и подлецы
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15.12.2020 15:49 Відповісти
В развитых странах прилюдная брехня заканчивается отставкой как минимум. А у нас..глядишь таран и на повышение пойдет. А адъютанты к д'ерьмаку.
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15.12.2020 15:49 Відповісти
Не хорошо Тарану подводить свою благодетельницу, выдвинувшую его на хлебную должность. Бухгалтера "Квартала 95" Елену Корж.
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15.12.2020 15:55 Відповісти
Ну он же не препятствовал этому решению- значит молодец...Дальше то все докладывалось ему и он кониролировал ход работ.А вообще в Армии есть приемлемость и не важно кто в данный моментминистр обороны - все идет в основном по плану....Был, не был принимал не принимал - достроили - МОЛОДЦИ.....вот токо я думаю что решения принимают не на верху,а низовая ланка офицеров - они научились подстраиваться под любих министров - и манипулируя ими добиваться нужных для своего обогощения результатов...Что в данном случае - довели данную стройку до абсурда- уничтожили первоначального исполнителя - затянули строки (убрали конкурентов), а потом когда нужно любой ценой и за любые деньги - достроили за пол года с ОГРОМНЕЙШИМИ откатами....Если я не прав - пероначальный кошторис и конечный в студию)))...И все станет ясно.
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15.12.2020 15:56 Відповісти
95% Ширлана было построено при Полтораке. И должно было быть закончено осенью 2019.
Но зебилота заблокировала стройку в поисках "воровства" чем ростянула стройку еще на год с увеличением финансирования . Вас, гнид, сажать надо за подобное а вы тут медали себе рисуете.
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15.12.2020 15:58 Відповісти
Там чудеса були.Влітку 2018 готовність-80 %,осінь 2019-70%,літо 2020-50 %готовності...
Проблеми з забудовником почалися ще в 2018 https://ua.interfax.com.ua/news/general/519691.html?fb_comment_id=2019224851455724_2019238081454401 Полторак просить правоохоронців притягнути до відповідальності та штрафів компанію, яка саботує будівництво об'єктів для ЗСУ
Міністр оборони Таран збрехав про свою участь у добудові полігону "Широкий лан" - всі рішення ухвалив Загороднюк - Цензор.НЕТ 1675
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15.12.2020 16:28 Відповісти
Если акой нить зебил не сбрехал...то значит день он прожил зря..
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15.12.2020 16:01 Відповісти
зеленые как обычно присваивают себе чужие заслуги
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15.12.2020 16:03 Відповісти
Це смешковці.
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15.12.2020 16:08 Відповісти
а-я-яй как нехорошо вышло! )))
вырвали с контекста??? или ваще не так поняли? да???
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15.12.2020 16:20 Відповісти
КАКОВ ПРЕЗЕРВАДЕНТ ТАКОВО И ОКРУЖЕНИЕ - ОДНИМ СЛОВОМ ЗЕЛЁНЫЕ СОПЛИ !
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15.12.2020 16:21 Відповісти
Сейчас там очередь выстроится из "достройщиков" Ширлана. "У победы тысяча отцов, а поражение вседа сирота"
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15.12.2020 16:26 Відповісти
Генерал Порошенка Кривонос, действующий первый заместитель СНБО. Принимающий непосредственное участие в позорном отходе ВСУ с Крыма и последующей провальной обороне Донбаса - обозвал Украину «Зайцем».
«С позиции силы заяц не может уговорить медведя. Нам надо убегать. Медведь все равно съест - и зайца, и барсука, и бобра» - заявил он.
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15.12.2020 16:31 Відповісти
троляка
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15.12.2020 16:48 Відповісти
зеЛеные как всегда лгут! лжые упыри
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15.12.2020 16:37 Відповісти
Орден "Имени Сутулова" на грудь герою Тарану! Пусть носит гордо и с честью!
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15.12.2020 16:49 Відповісти
Подивіться на це чесне тар(Г)анове лице - невже він може збрехати???
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15.12.2020 16:50 Відповісти
Пан Бутусов може льогко посмикати Тарана через його заступників,(серед яких йому не знайшлося місця).За бариг їх було чотири,зараз,при при простих і чесних-вісім
Найзашквареніший- Юлій Гере.(Звісно,з Криворіжчини). Не служив в армії,не перебував на держслужбі,без усіляких спецперевірок...
Зараз навчається в військово-дипломатичній академії.
Фірмочка ,переписана на його батька дивним чином почала вдвічі більше вигравати тендери...
Медведчуківці нарили: https://zik.ua/ru/article/zvonite_112_kak_krivorozhskie_rebyata_hotyat_prikarmanit_dengi_na_ekstrennuyu_pomoshh_dlya_ukraincev_989052 Звоните 112: Как "криворожские ребята" хотят прикарманить деньги на экстренную помощь для украинцев
На Халімона теж дещо можна нарити.
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15.12.2020 17:00 Відповісти
Це що, перший раз? Брехати зараз стало "модно".
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15.12.2020 17:29 Відповісти
Бреше, як дихає, зараза!!!
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15.12.2020 17:40 Відповісти
Більше брехне - дільші піде. Гасло за яким блазень став презЕдентом. Та зелені з нього приклад і беруть. От коли за брехню будуть морду бити тоді подімаєм
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15.12.2020 20:29 Відповісти
Поки що по морді його лупить тільки Бутусов. Сподіваюсь, що недалекі ті часи, коли цього барана буде лупити кожен, кому не ліньки
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15.12.2020 22:02 Відповісти
 
 