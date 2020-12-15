Міністр оборони Таран збрехав про свою участь у добудові полігону "Широкий лан" - всі рішення ухвалив Загороднюк. ВIДЕО

Глава Міністерства оборони України Андрій Таран озвучив неправдиву інформацію щодо його участі в ухваленні рішень під час будівництва полігону "Широкий лан".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний документ на сайті Міністерства оборони.

Так, нещодавно в ефірі телеканалу "Україна" глава Міноборони України Андрій Таран, зокрема, заявив, що це саме він ухвалив рішення завершити всі контракти з цивільними компаніями і передати будівництво "Широкого лану" Державній спеціальній службі транспорту.

"Побачивши все, що там відбувалося. Переговоривши з тими нібито "фірмачами", які були задіяні в будівництві, мною було ухвалено рішення завершити всі контракти з усіма цивільними компаніями і передати будівництво в Державну спеціальну службу транспорту. І вже сьогодні ми маємо там сучасне військове містечко, 11 сучасних казарм. Перші солдати зможуть оселитися тут уже на початку наступного року, коли містечко повністю підключать до електроенергії. Заїжджати сюди будуть бригади, які готуються перед відправкою на фронт", - заявив глава відомства.

Однак, як свідчать документи, Таран не робив цього, а всі відповідні рішення були ухвалені ще ексміністром оборони Андрієм Загороднюком.

У Міноборони ще восени 2019 року розбиралися з будівництвом на "Широкому лані", проводили аудит і відсівали недоброчесних підрядників. А зробивши висновки, що терміни зриваються, в МОУ вирішили віддати будівництво в Державну спеціальну службу транспорту. ДССТ готувалася до передачі, і в січні їй був переданий об'єкт, про що свідчить відповідний наказ Міноборони, який був підписаний ще в січні 2020 року, коли Таран не був міністром оборони.

Також на сайті Міноборони є новина за 29 лютого 2020 року про те, що на той час міністр оборони Загороднюк разом із ДССТ приїжджали інспектувати об'єкт через місяць після підписання раніше згаданого наказу.

Читайте також: Міноборони закупило рекордну за останні сім років кількість пального для ЗСУ - 230,6 тис. тонн, - Таран