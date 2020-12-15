Міністр оборони Таран збрехав про свою участь у добудові полігону "Широкий лан" - всі рішення ухвалив Загороднюк. ВIДЕО
Глава Міністерства оборони України Андрій Таран озвучив неправдиву інформацію щодо його участі в ухваленні рішень під час будівництва полігону "Широкий лан".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний документ на сайті Міністерства оборони.
Так, нещодавно в ефірі телеканалу "Україна" глава Міноборони України Андрій Таран, зокрема, заявив, що це саме він ухвалив рішення завершити всі контракти з цивільними компаніями і передати будівництво "Широкого лану" Державній спеціальній службі транспорту.
"Побачивши все, що там відбувалося. Переговоривши з тими нібито "фірмачами", які були задіяні в будівництві, мною було ухвалено рішення завершити всі контракти з усіма цивільними компаніями і передати будівництво в Державну спеціальну службу транспорту. І вже сьогодні ми маємо там сучасне військове містечко, 11 сучасних казарм. Перші солдати зможуть оселитися тут уже на початку наступного року, коли містечко повністю підключать до електроенергії. Заїжджати сюди будуть бригади, які готуються перед відправкою на фронт", - заявив глава відомства.
Однак, як свідчать документи, Таран не робив цього, а всі відповідні рішення були ухвалені ще ексміністром оборони Андрієм Загороднюком.
У Міноборони ще восени 2019 року розбиралися з будівництвом на "Широкому лані", проводили аудит і відсівали недоброчесних підрядників. А зробивши висновки, що терміни зриваються, в МОУ вирішили віддати будівництво в Державну спеціальну службу транспорту. ДССТ готувалася до передачі, і в січні їй був переданий об'єкт, про що свідчить відповідний наказ Міноборони, який був підписаний ще в січні 2020 року, коли Таран не був міністром оборони.
Також на сайті Міноборони є новина за 29 лютого 2020 року про те, що на той час міністр оборони Загороднюк разом із ДССТ приїжджали інспектувати об'єкт через місяць після підписання раніше згаданого наказу.
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«Аяйяй, как тєбє нє стьідно !»
Но зебилота заблокировала стройку в поисках "воровства" чем ростянула стройку еще на год с увеличением финансирования . Вас, гнид, сажать надо за подобное а вы тут медали себе рисуете.
Проблеми з забудовником почалися ще в 2018 https://ua.interfax.com.ua/news/general/519691.html?fb_comment_id=2019224851455724_2019238081454401 Полторак просить правоохоронців притягнути до відповідальності та штрафів компанію, яка саботує будівництво об'єктів для ЗСУ
вырвали с контекста??? или ваще не так поняли? да???
«С позиции силы заяц не может уговорить медведя. Нам надо убегать. Медведь все равно съест - и зайца, и барсука, и бобра» - заявил он.
Найзашквареніший- Юлій Гере.(Звісно,з Криворіжчини). Не служив в армії,не перебував на держслужбі,без усіляких спецперевірок...
Зараз навчається в військово-дипломатичній академії.
Фірмочка ,переписана на його батька дивним чином почала вдвічі більше вигравати тендери...
Медведчуківці нарили: https://zik.ua/ru/article/zvonite_112_kak_krivorozhskie_rebyata_hotyat_prikarmanit_dengi_na_ekstrennuyu_pomoshh_dlya_ukraincev_989052 Звоните 112: Как "криворожские ребята" хотят прикарманить деньги на экстренную помощь для украинцев
На Халімона теж дещо можна нарити.