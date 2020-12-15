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Ворог 5 разів порушував "тишу" на Донбасі, воїни ОС на провокації не реагували, втрат немає, - пресцентр. ВИДЕО

Упродовж цієї доби в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, на початку доби поблизу Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з підствольних гранатометів. У районі населеного пункту Водяне противник двічі застосував для вогневих провокацій не тільки гранатомети, а й стрілецьку зброю. А під вечір окупанти двічі відкривали вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї неподалік Шумів.

"Ворожі постріли були неприцільні і не несли загрози життю наших воїнів, тому вогонь вони не відкривали. Добре знаючи підступність ворога, українські військовослужбовці завжди напоготові до його ймовірних провокацій. Серед наших захисників бойових втрат і поранень немає", - наголошується в повідомленні.

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Також у пресцентрі інформують, що 15 грудня сапери ДСНС розмінували понад 5 гектарів території і передали на знищення 73 вибухонебезпечні предмети.

Ворог 5 разів порушував тишу на Донбасі, воїни ОС на провокації не реагували, втрат немає, - пресцентр 01

Автор: 

обстріл (28687) Донбас (22356) Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725)


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Если стрельба в ответ - табу, может попробовать обстрелять кацапов первыми?
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15.12.2020 19:10 Відповісти
Треба було не "пробувати" обирати президента-головнокомандувача клоуна-наркомана!!
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15.12.2020 19:11 Відповісти
"Враг 5 раз нарушал "тишину""

5 раз, по- тихому.
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15.12.2020 19:13 Відповісти
Бачите як всього одним наказом Зеленський припинив війну.
Тепер це вже не війна, а просто ;неприцільні обстріли;.
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15.12.2020 19:23 Відповісти
Гидко таке читати тобі дали в лице а ти пішов далі як нічого не було пораженческая политика труса
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15.12.2020 20:18 Відповісти
Зеленський перестав стріляти, а війна триває(
Версія, що Порошенко наживається на війні скасована досвідом нової влади
Навіть до Кравчука дійшло, що війна триває, бо Путіна влаштовує цей стан(
Війна стає приводом для Зеленського поступатися Кремлю - чого ще хотіти Путіну?
Негайно потрібно гнати цього зеленого говнокомандуючого з посади , інакше втратимо Украіну !
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15.12.2020 21:26 Відповісти
 
 