Ворог 5 разів порушував "тишу" на Донбасі, воїни ОС на провокації не реагували, втрат немає, - пресцентр. ВИДЕО

Упродовж цієї доби в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, на початку доби поблизу Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з підствольних гранатометів. У районі населеного пункту Водяне противник двічі застосував для вогневих провокацій не тільки гранатомети, а й стрілецьку зброю. А під вечір окупанти двічі відкривали вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї неподалік Шумів.

"Ворожі постріли були неприцільні і не несли загрози життю наших воїнів, тому вогонь вони не відкривали. Добре знаючи підступність ворога, українські військовослужбовці завжди напоготові до його ймовірних провокацій. Серед наших захисників бойових втрат і поранень немає", - наголошується в повідомленні.

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Також у пресцентрі інформують, що 15 грудня сапери ДСНС розмінували понад 5 гектарів території і передали на знищення 73 вибухонебезпечні предмети.