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На Харківщині затримано 71-річну жінку, яка намагалася пронести в РФ 2 пляшки з наркотиками, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

У пункті пропуску "Гоптівка" на Харківщині прикордонники затримали літню жінку, яка намагалася пронести в РФ наркотики.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Спочатку на громадянку України, яка йшла пішки в Росію, зреагував службовий собака, натренований на пошук наркотиків. Під час подальшої перевірки жінка всіляко намагалася відвернути собаку підставляючи сумку. Однак у ній нічого правоохоронці не виявили.

"Згодом під верхнім одягом, а саме у внутрішніх кишенях кофти, були виявлені дві невеликі пляшки з 430 грамами речовини, яка, швидше за все, є наркотичною. Під час пояснень жінка заявила, що нібито не знала, що переносить", - сказано в повідомленні.

Зараз громадянку України 1949 р.н. разом із виявленою речовиною передали співробітникам правоохоронних органів. Триває експертиза.

Дивіться також: Патрульні поліцейські затримали в одному з ТЦ Києва жінку, яка публічно нюхала наркотики. ФОТОрепортаж

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6028) контрабанда (1823) наркотики (1451) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514)


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Топ коментарі
+22
Считаю, бабушку надо отпустить с миром, наркоту она везла в кацапстан, пару копеек хотела заработать, а из тупых мосаалей невозможно сделать людей.
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15.12.2020 23:33
+20
Ну несла себе и несла. В Россию же. Человек борется, как может. Споить Россию-матушку, как Даллес завещал, и на наркоту подсадить.
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15.12.2020 23:23
+17
Отпустить!
Наградить!😂
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15.12.2020 23:35
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Які скоти підставляють стареньких?... Мабуть ті, що прикриваються ними, жінками і дітьми..
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15.12.2020 23:22 Відповісти
похожа на цыганку - ты себя пожалей а не это гниду
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16.12.2020 10:16 Відповісти
Ну несла себе и несла. В Россию же. Человек борется, как может. Споить Россию-матушку, как Даллес завещал, и на наркоту подсадить.
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15.12.2020 23:23 Відповісти
Ого, пенсионеры выходят на наркотропу!
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15.12.2020 23:28 Відповісти
Считаю, бабушку надо отпустить с миром, наркоту она везла в кацапстан, пару копеек хотела заработать, а из тупых мосаалей невозможно сделать людей.
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15.12.2020 23:33 Відповісти
Не просто отпустить ,а наградить за помощь! На войне все методы хороши! Не один сепар сдох бы от передоза!
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16.12.2020 10:10 Відповісти
Отпустить!
Наградить!😂
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15.12.2020 23:35 Відповісти
Не мала баба клопоту, купила наркоти
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15.12.2020 23:43 Відповісти
30 лет строгача..... И все...
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16.12.2020 00:52 Відповісти
Пограничники Украины на страже здоровья Великороссов, из России нам шлют боевиков, танки а мы трепетно заботимся о здоровье российских нариков
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16.12.2020 02:28 Відповісти
Яка ж сенсанційна новина!
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16.12.2020 06:37 Відповісти
Предприимчивость и находчивость - не какой то там старушечий мак!
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16.12.2020 08:33 Відповісти
Саджати прикордонників, а жінці подяку оголосити!!!
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16.12.2020 09:33 Відповісти
и не побоялись, вот пример истинной отваги и решительности
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16.12.2020 09:49 Відповісти
бабулька хотела добро сделать - уничтожить расийско-кацапских оккупантов на их территории... так теперь, логически, выходит, что погранфайска Украины препятствуют поднятию народного восстания на расии против путинского режима и умерщвлению живой силы противника... вон надька савченко за год сидения в кацапской тюрьме была удостоена звания героя Украины... так она нарушила приказ командира, покрыла его своим органом и ушла назло... а бабулька осознано шла наносить ущерб врагу!
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16.12.2020 10:02 Відповісти
несла для личного употребления
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16.12.2020 10:12 Відповісти
Нєееее, ну дурачйо!!!!!
Вияснить чине збувала на території України, якщо ні то призначити пожиттєву степендію і подяку винести!
От дебіли при владі!
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16.12.2020 10:20 Відповісти
какими наркотикамииии?
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16.12.2020 10:39 Відповісти
Тот кто подрывает экономику РФ, должен иметь возможность беспрепятственного перемещения! Но чиновнику захотелось погонов и благодарностей в ущерб интересам государства. Деньги, не потраченные на наркоту в стане врага, экономят его ресурсы против Украины.
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16.12.2020 11:28 Відповісти
 
 