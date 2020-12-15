На Харківщині затримано 71-річну жінку, яка намагалася пронести в РФ 2 пляшки з наркотиками, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

У пункті пропуску "Гоптівка" на Харківщині прикордонники затримали літню жінку, яка намагалася пронести в РФ наркотики.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Спочатку на громадянку України, яка йшла пішки в Росію, зреагував службовий собака, натренований на пошук наркотиків. Під час подальшої перевірки жінка всіляко намагалася відвернути собаку підставляючи сумку. Однак у ній нічого правоохоронці не виявили.

"Згодом під верхнім одягом, а саме у внутрішніх кишенях кофти, були виявлені дві невеликі пляшки з 430 грамами речовини, яка, швидше за все, є наркотичною. Під час пояснень жінка заявила, що нібито не знала, що переносить", - сказано в повідомленні.

Зараз громадянку України 1949 р.н. разом із виявленою речовиною передали співробітникам правоохоронних органів. Триває експертиза.

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