УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13400 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України
3 642 68

Кулеба про діалог з Росією: Ця розмова дуже потрібна. Без стратегії щодо РФ не буде ні безпеки, ні процвітання України. ВIДЕО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що діалог з Росією необхідний для побудови стратегії. Однак українське суспільство не готове до цього.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив на конференції "Дипломатія-2021", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, Україні не втекти від географії і українцям потрібно це розуміти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посли ЄС схвалили продовження економічних санкцій проти Росії, - Йозвяк

"У суспільстві забагато емоцій, щоби говорити про Росію - тому будь-хто, хто говоритиме про це, буде замаркований як зрадник чи як фанатик - але ця розмова дуже потрібна. Без стратегії щодо Росії не буде ні безпеки, ні процвітання України", - вважає Кулеба.

Автор: 

дипломатія (711) перемовини (2899) росія (65191) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+45
Стратегия сейчас может быть только одна - сильная армия и сильный украинский президент
показати весь коментар
16.12.2020 12:31
+41
стратегія повинна бути одна....московія повинна бути зруйнована
показати весь коментар
16.12.2020 12:31
+25
А вот вам і план "бе".
показати весь коментар
16.12.2020 12:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
стратегія повинна бути одна....московія повинна бути зруйнована
показати весь коментар
16.12.2020 12:31 Відповісти
Похожие разговоры были в 1918, потом - голодомор, репрессии, ГУЛАГ, пытки и расстрелы
показати весь коментар
16.12.2020 15:07 Відповісти
Стратегия сейчас может быть только одна - сильная армия и сильный украинский президент
показати весь коментар
16.12.2020 12:31 Відповісти
ну за армію я згоден, а от президент повинен бути не "сильний", а просто не безтямний, бо такі олігархічні "сильні гетьмани" як лукашенка, ху№ло, алієв чи ердоган нам непотрібні, це для людей з рабським менталітетом
показати весь коментар
16.12.2020 21:01 Відповісти
Как там , вектор внешней политики развернулся ? Украина устала от революций , но ещё одну акцию "ссаными тряпками" выдержит .
показати весь коментар
16.12.2020 12:33 Відповісти
Россия спит и видит как бы помочь Украине в процветание и мира, правда есть проблема,им тяжело будет объяснить своему народу как так получилось,со всеми ресурсами они живут плохо а Украина процветает.
показати весь коментар
16.12.2020 12:34 Відповісти
"Тот, кто к тебе придет просить о перемирии с врагом, и есть предатель в твоей организации!" - Крестный отец, часть 2
показати весь коментар
16.12.2020 12:34 Відповісти
А вот вам і план "бе".
показати весь коментар
16.12.2020 12:35 Відповісти
Да защита от нее нужна, уже столько с ней надоговаривались и надиалогились, что уже часть государство оккупирована все государство под угрозой.
показати весь коментар
16.12.2020 12:35 Відповісти
Это что то новое Дошло !!
показати весь коментар
16.12.2020 12:35 Відповісти
Кулєба..куляулоба..щось насувається ...
показати весь коментар
16.12.2020 12:36 Відповісти
Що він має на увазі, яка стратегія і "говорити"? Говорити ракетами? "українське суспільство ще не готове до стратегії..." Йолоп зебєні чи кацапіздана.
показати весь коментар
16.12.2020 20:37 Відповісти
Хотите получить теплое местечко в юго-западном федеральном округе? И не мечтайте, все равно кинут.
показати весь коментар
16.12.2020 12:36 Відповісти
ІмбИцили зелені. Терпіли і зрадники.
показати весь коментар
16.12.2020 12:37 Відповісти
Тренировки ракетчиков в стрельбе по Хмельницкой области очень способствует этому диалогу. И кстати.... Все предыдущие 30 лет был и диалог, и все остальное. Только вот процветания не было(в самой России, кстати, тоже). Неплохо было бы помнить этот факт перед тем, как рассказывать сказки.
показати весь коментар
16.12.2020 12:37 Відповісти
Тільки у зелених колаборантів цей діалог чомусь весь час зводиться до: чєво ізволітє?
показати весь коментар
16.12.2020 12:38 Відповісти
ну прямо таки вылитый папанька-комсомолист, а в будущем посёл в некоторых странах... вот из-за таких проституток как куляйба и политика Украины - бесплатная придорожная шалава...
показати весь коментар
16.12.2020 12:38 Відповісти
еще один любитель искать в глазах путина любоф и желание закончить войну...
зеленое ничтожество без достоинства..
показати весь коментар
16.12.2020 12:38 Відповісти
зелино "творчество" под вопросом .
показати весь коментар
16.12.2020 12:40 Відповісти
Дебилы мля !!! Все переговоры с кацапами заканчиваются ********** - они понимают только силу - когда им стучат по рогам кувалдой !!!
показати весь коментар
16.12.2020 12:39 Відповісти
Ее уже 10 лет как нет. дБл б..
показати весь коментар
16.12.2020 12:41 Відповісти
О каком диалоге эта кулеба глаголит?!
Что ты собираешься русским сказать? Стыдить? Просить? Угрожать? Взятку предложить?
Или будешь, как буба, просто в глаза заглядывать?!
Пока мы слабы, русские будут давить. Они не Украину, они вас ни в хер не ставят.
А мы будем слабы, пока вы, плесень зеленая, у власти остаетесь.
показати весь коментар
16.12.2020 12:42 Відповісти
не так. Мы будем слабы пока 73% неселения мечтают не о свободе а о колбасе по 2,20.
показати весь коментар
16.12.2020 12:48 Відповісти
щас ковбаса по 220 - і у вас є свобода?
показати весь коментар
16.12.2020 15:03 Відповісти
да-да, знаем - "свободу на хлеб не намажешь".
показати весь коментар
16.12.2020 15:07 Відповісти
однозначно. Так що там з свободою з ковбасою по 220?
показати весь коментар
16.12.2020 15:11 Відповісти
все ровно наоборот-"нужно иметь стратегию,что бы разговаривать с рашистом," Будапештские Хельсинские минские "нормандские" разговоры с рашистом привели ровно туда откуда они начались к рашистскому ********* ,
показати весь коментар
16.12.2020 12:45 Відповісти
Vsio, sdulsia i gotov na poklon i nizkij poklon, vot toljko tuzemci meshajet, strashno novim gospodam ukraincov, a vedj mogut i povesitj visje zemli.
показати весь коментар
16.12.2020 12:46 Відповісти
"Рим" должен быть уничтожен,- вот и вся стратегия.
показати весь коментар
16.12.2020 12:49 Відповісти
Від розмов нашої влади нічого не зміниться бо московія має одну стратегію = захват всієї Української Землі , що є в головах москалів - стратегія капітуляції України . Всі інші пропозиції ними вже 7 років відкидаються і це продовжиться і на далі ! Тому треба будувати свою Україну і почати з самого початку : створити Державний "Інститут Громадянства" і почати нарешті по міжнародним правилам проводити процедуру ОТРИМАННЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ і тільки після цього Виборче Право ! Тоді ОДНОДУМЦІ і будуть будувати , а не як зараз Лебідь, Рак і Щука знищувати нашу Країну!!!!
показати весь коментар
16.12.2020 12:49 Відповісти
Думаю , что с россией только Монолог, диалогом и не пахнет, а если и Пахнет , то только дерьмом с российской стороны.
показати весь коментар
16.12.2020 12:50 Відповісти
Да что он,чёрт побери такое несёт?!
показати весь коментар
16.12.2020 12:50 Відповісти
О как... Уже стратегия с Россией нужна. Ну-ну..
показати весь коментар
16.12.2020 12:50 Відповісти
Через 2 года при власти дошло, что оказывается нужна стратегия, правда, что это такое не совсем понятно.
показати весь коментар
16.12.2020 12:56 Відповісти
Что там не понятного: стратегия приблизительно такая: ирыбку сьесть и...
показати весь коментар
16.12.2020 12:57 Відповісти
Найкращщий діалог з кацапами - через проріз прицілу... Тоді він з ними найбільш конструктивний...
показати весь коментар
16.12.2020 12:51 Відповісти
Рядом с РоССией никакой безопасности и процветания не будет!! МОжет быть только НАТО спасет Украину!
показати весь коментар
16.12.2020 12:54 Відповісти
Турки спасут и Азербайджан этому пример ну или штаты и британцы.На остальных европидаров и надеяться не стоит ,они сами жопы раше подставят если вдруг те начнут любые телодвижения в их сторону и немцы с их сп-2 да и венгры с макаронниками яркий тому пример .Единственное ,что их ещё удерживает от уступок в пользу раши за счёт нашей страны это позиция соединённых штатов
показати весь коментар
16.12.2020 13:37 Відповісти
РФ надо развалить холодной войной, потому что пока будет РФ, то до тех пор они будут пытаться захватить Украину и будут срать Украине.
показати весь коментар
16.12.2020 12:58 Відповісти
Кулеба про діалог з Росією: Ця розмова дуже потрібна. Без стратегії щодо РФ не буде ні безпеки, ні процвітання України - Цензор.НЕТ 5484
показати весь коментар
16.12.2020 13:00 Відповісти
Коли вже почнете думати українською?
"...Гірше за війну з росією..."
показати весь коментар
16.12.2020 13:57 Відповісти
Ще один зелебенський стратег хоче побачити мир в очах паРаші!
показати весь коментар
16.12.2020 13:11 Відповісти
Диалог с РФ один!!!! Мы никто , а они россияне!!!Сделать так как хочет путинская шайка!!!!
Или нет диалога!!!! Какой диалог? Что придуряться?Перед кем?
показати весь коментар
16.12.2020 13:12 Відповісти
Какой диалог может быть со страной рабов и говна оккупировавшей твою землю и убившей десятки тысяч украинцев на украинской земле? Искать с террористами безопасность и процветание - нужно быть полным идиотом, печально когда ты идиоты и предатели сидят в креслах министров. Московия просто должна сдохнуть во благо Украины, Грузии, Молодовы и всех оккупированных рашистами территорий, принеся этим благо и безопасность для всего мира.
показати весь коментар
16.12.2020 13:13 Відповісти
Кулеба ,пусть ответит на один вопрос . Вот предположим его ограбили в собственном доме и изнасиловали жену ,детей заперли в подвале 🤔🤦 Что он будет делать ? Дальше продолжать диалог с этими бандитами или он попытается их наказать . Что за бред он несёт ,какой диалог ? Русня напала на Украину ,значит нужно врагу дать адекватный ответ 😡😡😡
показати весь коментар
16.12.2020 13:16 Відповісти
Він не українець, і тому капітуляція йому навіть на руку. Начхати таким на національну гідність українців.
показати весь коментар
16.12.2020 20:50 Відповісти
Дело в том, господин Кулеба, что в отличие от тебя "общество" знает что "вести диалог" с гопниками из подворотни, дело бесполезное. И если бы ты, господин Кулеба, был частью этого самого общества, а не тепличным мажором, то и ты бы это знал.
показати весь коментар
16.12.2020 13:16 Відповісти
Наталья Киенко , в источнике был Карфаген 🤔🙄🤫
показати весь коментар
16.12.2020 13:19 Відповісти
Переговоры с оккупантом могут быть не дольше автоматной очереди.
показати весь коментар
16.12.2020 13:23 Відповісти
Історична ходьба по граблям продовжується.
показати весь коментар
16.12.2020 13:23 Відповісти
та вже була така стратегія. Дядько, ти дурень?
показати весь коментар
16.12.2020 13:31 Відповісти
кулеба- твоё место.., в ростове.
показати весь коментар
16.12.2020 13:48 Відповісти
От тварини сопливі, мало їм голодомору, ніфіга не навчило. Москалів тільки товкти треба і як пса на цепу утримувати.
показати весь коментар
16.12.2020 13:52 Відповісти
Просто очешуевший предатель.
показати весь коментар
16.12.2020 13:59 Відповісти
Интересно через сколько часов бы его расстреляли в 1941 году за пропаганду диалога с Германией.
показати весь коментар
16.12.2020 14:04 Відповісти
Видимо в Украине предатели в почете, раз Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба никакого не опасаясь говорит такие вещи, похоже история 1918-1933 ничему не научила.
показати весь коментар
16.12.2020 14:52 Відповісти
Депутат ГосДумы РФ - "Мне что теперь в Крыму отдыхать, уроды???!!!"
Кулеба про діалог з Росією: Ця розмова дуже потрібна. Без стратегії щодо РФ не буде ні безпеки, ні процвітання України - Цензор.НЕТ 2357
показати весь коментар
16.12.2020 15:03 Відповісти
О як гидота квартально-слугоуродівська заспівала по-новому. Оркестр та хліб-сіль ***** та ************* 3,14дарасу підголтували вже для зустрічі у Києві?!
показати весь коментар
16.12.2020 15:14 Відповісти
Поки існує фєдєрастія, не буде Україні покою.
Україні тре не лизатись зі сколеновстанією, а мочити її, разом з союзниками, поки не розвалиться на нормальні национальні країни...
показати весь коментар
16.12.2020 15:33 Відповісти
Какая может быть стратегия со страной, договоры с которой не стоят бумаги, на которой написаны ?
показати весь коментар
16.12.2020 15:51 Відповісти
Путинская туалетная бумага, эта зелёная шпана! Всё куда-то заглядывают...
показати весь коментар
16.12.2020 16:38 Відповісти
А разве россия не провела его в декабре прошлого года решив все свои вопросы,или вы думаете можно бесплатно заглядывать в глаза путину?
показати весь коментар
16.12.2020 16:52 Відповісти
Цьому мИнистру повчити б історію, зрозуміти, що ЗАВЖДИ руцька свинота була підлою, брехловю та підступною паскудотую. ЗАВЖДИ.
Руцьке швайне морило голодом СВІЙ народ, влаштувало ГУЛАГи, просрало 2 світову війну, кидало чужі держави, ігнорувало договори. Про що можна говорити з москалями? Це не люди - це біовідходи. чим раніше останній москаль сдохне тим краще. Вони всі такі в домінуючій більшості. Не треба з ними "дагавриваться" - вони кинуть,як кидали сотні раз і чужих і своїх. Це скот, це лайно.
показати весь коментар
16.12.2020 19:45 Відповісти
Раша Г'уд бай!
показати весь коментар
16.12.2020 20:54 Відповісти
https://www.facebook.com/sergiy.garmash/posts/3001555649944564 Сергей Гармаш: На ТКГ случился очередной скандал. Но впервые с использованием грязной нецензурной брани
Вчера на ТКГ случился очередной скандал. Причем, впервые, с использованием грязной нецензурной брани. Поскольку это касалось непосредственно меня, то я сначала отведу душу - поёрничаю (имею право - это моя личная страница, а не паблик делегации!), а потом сделаю серьезные выводы.
Началось с того, что марионетки РФ из ОРДЛОУ, слишком активно начали заявлять о том, что именно они, а не Россия, являются стороной конфликта, стороной переговоров и даже членом ТКГ. При этом, они обращались к Первому Президенту Украины с провокативными вопросами и требовали ответа, представляет ли он на переговорах государство или себя лично. Чтоб избавить Леонида Макаровича от необходимости опускаться до их уровня, я предложил ответить вместо него. И глава делегации делегировал мне возможность аргументировать позицию делегации относительно заданных вопросов.
Чтоб прекратить их манипуляции, я, всего-навсего, начал цитировать выдержки из Минских документов, где четко обозначено, кто является членами ТКГ, стороной конфликта и стороной переговоров. Просто цитировал протоколы и соглашения! Я был готов к профессиональной, аргументированной дискуссии, основанной на документах и международном праве. Но в ответ люди, получающие зарплату в российских рублях, стали наперебой орать "кто он такой?" и практически закрикивать мое выступление. Вот в ходе этого хаоса, некий господин Никаноров, брат "министра" Никаноровой, а, по совместительству, оказывается, целый "глава администрации главы ДНР" (у них прям семейный подряд по обслуживанию Пушилина), с искаженным от злости лицом (а ведь всегда такой пупсик!) назвал меня грязным словом, употреблять которое честный человек может только если он либо свечку держал, либо сам принимал участие в моем грехопадении. Поскольку я такого эпизода не помню (но если он будет настаивать, то вспомню и расскажу обязательно, во всех подробностях) то я воспринял это как грубое оскорбление. Причем совершенно не объективное, поскольку та же госпожа Никанорова, его сестра, всегда во время моих выступлений сначала впадает в истерику, а потом вообще убегает. Вероятно - в туалет. У женщин есть такая особенность - писаться от счастья при виде кумира. Более того, пока госпожа Никанорова справлялась с наплывами эмоций, в монитор вчера вылезло алкоголичное лицо некой Майи Пироговой, что тоже подтвердило приятный для меня факт - я нравлюсь даже старушкам. Вот истерики со стороны господина Дейнеги, приглашенного РФ из ОРЛОУ, в этом плане кажутся действительно несколько пикантными…
К сожалению, на госпожу Грау, представителя председателя ОБСЕ в ТКГ, я такого эффекта не произвожу. Потому что она сначала пыталась не дать члену украинской делегации возможности говорить, и мне пришлось убеждать ее, что глава украинской делегации вправе делегировать свое слово, кому он посчитает нужным. А затем, когда начался хаос, устроенный моими фанатами в Донецке и Луганске, она, вместо того, чтоб призвать их к порядку, не дала возможности члену украинской делегации закончить свое выступление.
Но еще хуже, что ОБСЕ не заметила факта прямого оскорбления члена украинской делегации со стороны нелегитимного участника переговоров. По крайней мере, никакой реакции - не последовало.
Я расцениваю это как попытку ОБСЕ устранить из процесса обсуждения модели будущего Донбасса полтора миллиона переселенцев, и создание, таким образом, почвы для конфликта в будущем между переселенцами и людьми, мозги которых сегодня ежедневно промываются российской пропагандой. По сути, это является провокацией гражданского конфликта в Украине со стороны ОБСЕ.
Кроме того, вчерашний инцидент, показал несостоятельность ОБСЕ, как модератора переговоров. Поскольку нынешняя команда этой организации в "Минске", игнорируя необходимость создания сторонам равных условий для диалога, не определив официального статуса участников и не замечая открытых манипуляций и подмены понятий, создает напряженность между ними. Хотя, ее можно было бы избежать, если бы ОБСЕ была более гибкой в "традициях" (единственно которыми, собственно, и объясняется субъективизация российских представителей из ОРДЛОУ)(, и принципиальной в выполнении Минских соглашений.
Именно в результате "пророссийского" модерирования ОБСЕ переговоров, диалог между жителями Донбасса в рамках ТКГ просто невозможен. Потому что невозможен диалог между "министрами" и "кто они такие?". Я считаю, что после вчерашнего инцидента любые разговоры о "диалогах с общественностью", идеи "консультативных советов" и прочих фикций о "прямом диалоге" не имеют права даже на озвучивание. По крайней мере, пока не поменяется состав российской делегации. Российские марионетки в Донецке и Луганске ненавидят нас, они боятся окончания конфликта, потому что для них это будет означать окончание их зарплат и статусов, а потому они закрывают нам рты, грязно оскорбляют и всячески демонстрируют, что мы, жители Донбасса, изгнанные ими из наших домов, - никто.
Более того, вчерашний диалог показал уровень новой "элиты" Донбасса. А поскольку я, и другие члены нашей делегации, получали образование не на Крытом рынке, и не на зоне, то нам действительно трудно будет общаться с теми, кто прямо демонстрирует свое неуважение и оскорбляет нас.
Я надеюсь, что вчерашний инцидент получит соответствующую реакцию со стороны МИДа Украины в виде нот МИДу РФ и ОБСЕ. Я жду извинений от ОБСЕ, "не замечающей" прямых оскорблений членов украинской делегации; от делегации РФ, пригласившей хамов для участия в переговорах; и непосредственно от брата подруги Пушилина Никаноровой (они с "главой" даже прописаны в России по одному адресу), позволившего себе использовать лексику, обычную в "админисрации главы" "республики", но неприемлемую для дипломатических процессов. В противном случае я воспользуюсь прецедентом и тоже откажусь от правила использования на переговорах только "минской лексики". Также, я буду обращаться к политическим и общественным организациям Украины за помощью в отстаивании права переселенцев принимать участие в формировании модели будущего украинского Донбасса в ТКГ. Я не прошу никакого "особого статуса" для себя, я требую равных возможностей для конструктивного, аргументированного диалога в ходе переговоров. И я добьюсь этого! Без нас, жителей Донбасса с патриотической позицией, судьбу нашей малой родины никто решать не будет! Ни России, ни "ДНР", ни ОПЗЖопии там не будет! Вода камень точит!
показати весь коментар
18.12.2020 10:09 Відповісти
 
 