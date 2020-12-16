Кличко: Генпідрядник замінить електроопори на Шулявському мосту за свій рахунок і виплатить компенсації за пошкоджені автомобілі. ВIДЕО

Опори освітлення на Шулявському мосту в Києві генпідрядник буде міняти за свій рахунок, він також має компенсувати збитки власникам пошкоджених під час падіння опор автомобілів.

Про це заявив мер міста Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вчорашній інцидент на Шулявському мосту обурив киян. І я також обурений тим, що на шляхопроводі, відкритому рік тому, впали три опори освітлення. На новий міст підрядник дав гарантію 50 років! Повідомлю, що фахівці обстежили всі опори освітлення. Зміцнення, яке викликало сумніви в надійності, демонтували. Вночі підрядник здійснив демонтаж шести опор. І оперативно встановить стовпи з посиленням несучої конструкції. Підкреслю: генпідрядник, який давав гарантію на експлуатацію об'єкта, здійснить всі роботи за свій рахунок", - підкреслив Кличко під час онлайн-брифінгу в середу.

Крім того столична "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд" як замовник будівництва звернеться до суду щодо відшкодування підрядником збитків за пошкоджені автомобілі киян.

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Мер столиці нагадав, що вчора він і "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Київ" звернулися до правоохоронців з тим, щоб встановити причини падіння трьох опор, щоб винні в цьому понесли відповідальність.

"Підкреслю: за якість робіт на об'єкті відповідає генпідрядник. Висновки про якість робіт і безпеки експлуатації об'єкта надає компанія з технічного нагляду - як незалежна організація. Прокуратура столиці порушила кримінальну справу за статтею "Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд". І ми розраховуємо, що розслідування буде оперативним і прозорим, щоб усі винні понесли відповідальність. Я в цьому як мер столиці, який відкривав міст, зацікавлений найбільше! Тому що розумію, що це - моя репутація!" - підкреслив Кличко.

Нагадаємо, 15 грудня очевидці повідомили, що на Шулявському мосту в Києві впали стовпи освітлення, перекривши рух шляхопроводом.