Кличко: Генпідрядник замінить електроопори на Шулявському мосту за свій рахунок і виплатить компенсації за пошкоджені автомобілі. ВIДЕО
Опори освітлення на Шулявському мосту в Києві генпідрядник буде міняти за свій рахунок, він також має компенсувати збитки власникам пошкоджених під час падіння опор автомобілів.
Про це заявив мер міста Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Вчорашній інцидент на Шулявському мосту обурив киян. І я також обурений тим, що на шляхопроводі, відкритому рік тому, впали три опори освітлення. На новий міст підрядник дав гарантію 50 років! Повідомлю, що фахівці обстежили всі опори освітлення. Зміцнення, яке викликало сумніви в надійності, демонтували. Вночі підрядник здійснив демонтаж шести опор. І оперативно встановить стовпи з посиленням несучої конструкції. Підкреслю: генпідрядник, який давав гарантію на експлуатацію об'єкта, здійснить всі роботи за свій рахунок", - підкреслив Кличко під час онлайн-брифінгу в середу.
Крім того столична "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд" як замовник будівництва звернеться до суду щодо відшкодування підрядником збитків за пошкоджені автомобілі киян.
Мер столиці нагадав, що вчора він і "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Київ" звернулися до правоохоронців з тим, щоб встановити причини падіння трьох опор, щоб винні в цьому понесли відповідальність.
"Підкреслю: за якість робіт на об'єкті відповідає генпідрядник. Висновки про якість робіт і безпеки експлуатації об'єкта надає компанія з технічного нагляду - як незалежна організація. Прокуратура столиці порушила кримінальну справу за статтею "Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд". І ми розраховуємо, що розслідування буде оперативним і прозорим, щоб усі винні понесли відповідальність. Я в цьому як мер столиці, який відкривав міст, зацікавлений найбільше! Тому що розумію, що це - моя репутація!" - підкреслив Кличко.
Нагадаємо, 15 грудня очевидці повідомили, що на Шулявському мосту в Києві впали стовпи освітлення, перекривши рух шляхопроводом.
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и детей из садиков)))
есть технадзор - и этого должно быть достаточно
есть вариант поставки некачественного металла подрядчику
сертификат есть - а качество не то
а экспертизу никто заказывать на такое не станет
будут верить сертификатаи от поставщика
интересно почитать договор обслуживания, ну и суммы оплат в год по ним))))
будучи дояркой или продавцом овощей????)))
дбн, снип
начните еще атомный реактор колхозом проверять)))
уже клоуны в раде
то еще в строительство пятак начнут сунуть
их подписует технадзор
специально приглашают на время монтажа
Микитась. Поворозник, Кличко ... миллиард на троих?! сцуки (с)
есть проект и согластно его он и смонтировал узел
технадзор принял ( согластно экспертизе проекта )
так шо есть 2 вопроса
или запроектировали криво(вилы проектантам и экспертам)
или качество сварки - шлак ( вилы стройорганизации и технадзору)
на фото видно обрыв сварного шва по "юбке" крепления плащадки опоры
как по мне - проектант дурко
болты на месте)))
а вот шов на стакане разрушен
https://www.google.com/amp/s/uazmi.net/news/amp/h65n1mFD7m2LpM3ASkvTCU
Єднаймося!
Более того, я тебя открытым текстом скажу - ДА, проблема не в зеленском, проблема в дебилах, которые за него проголосовали. Зеленского время пройдет - а дебилы за очередное говно проголосуют. И ДА, проблема не в путлере, а в кацапах и их кацапошовинизме, они спят и видят как захватить что-то у соседа. Завтра поганого х..йла сместит хороший навальный и начнутся танцы с бубном в стиле - "как же можно отдать крым, там же люди, нельзя просто так взять и отдать крым".
Так что мимо, вова, прицеливайся лучше.
И не смей со мной про логику говорить, школу закончи для начала.
Т.е. "Рафик не в чем не виноват". Прораб плохой. А Кличко никакого отношения не имеет к тому что в Киеве творится. Прораб из воздуха материализовался. А деньги ему МВФ платит, а не бюджет Киева.
Ты прав: пойду-ка я в школу. Там у школьников получше с логикой чем у тебя.
Я не утверждаю, что Кличко не при делах, но отрицаю его активное участие в закручивании гаек конкретного моста. Я утверждаю, что исправлять ошибку должны конкретные исполнители, а не абстрактные вожди. Спорить будешь?
Твои аргументы и сравнение с путиным и зеленским не проходят, в том числе, потому что ты сравниваешь позитив кейс с негатив кейсом, -- Кличко хотел сделать как лучше (но у него не получилось) -- Зеленский делает плохо героям майдана, Путин делает нехорошо для Украины.
"Активное участие" - это очевидная и не требующая обсуждений тема. Речь об ответственности руководителя. Я же не говорю, что виноват мэр Днепра или Одессы. Я даже не говорю, что виноват Зеленский (хотя как президент он отвечает за все что происходит в стране). И дело не в том "кто и как исправит упавшие столбы". Это тоже очевидно и понятно. Дело в ОТВЕТСТВЕННОСТИ! И первый шаг - это признание такой ответственности. А что же наш славный Кличко? Признал? Осознал? Извинился? Может быть что-то сделал, что бы подобного не повторилось в будущем? (А я уверяю тебя что повторится!)
Ведь это репу-тация.
Репа - штука серьёзная.
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Бо більше до цього нікому нема справи.
Дехто вже відпочивати поїхав, бо занадто переобтяжив свою сраку у найвищому кабінеті
Подивимось, як швидко він владнає цю проблему
и ловить ссыкунов по лифтам)))
лииично)))
От ти шо робиш, коли щось треба , а в самого часу немає, ну, скажімо на ремонт квартири ? Береш гроші і знаходиш людей що це роблять.Коли ж до тебе гості прийшли, то що ти їм кажеш ? "Я зробив ремонт квартири" !
Он будет ржаветь и прогибаться - медленно и постепенно.
нужны манегеры ручные
шоб украсть поболе...
инженер в возрасте 50 лет со стажем в 25 лет
работу не найдет в Украине
а в США за неделю
А - лучше на публичные повешения, чтобы потом можно было подойти и плюнуть.
И чтобы детки воров это видели.
спикером даже Кличко согласился подрабатывать.
Маэш докази , відео , аудіо - виложи !
Не маєш ,надумав собі , то іди нах...