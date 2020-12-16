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Кличко: Генпідрядник замінить електроопори на Шулявському мосту за свій рахунок і виплатить компенсації за пошкоджені автомобілі. ВIДЕО

Опори освітлення на Шулявському мосту в Києві генпідрядник буде міняти за свій рахунок, він також має компенсувати збитки власникам пошкоджених під час падіння опор автомобілів.

Про це заявив мер міста Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вчорашній інцидент на Шулявському мосту обурив киян. І я також обурений тим, що на шляхопроводі, відкритому рік тому, впали три опори освітлення. На новий міст підрядник дав гарантію 50 років! Повідомлю, що фахівці обстежили всі опори освітлення. Зміцнення, яке викликало сумніви в надійності, демонтували. Вночі підрядник здійснив демонтаж шести опор. І оперативно встановить стовпи з посиленням несучої конструкції. Підкреслю: генпідрядник, який давав гарантію на експлуатацію об'єкта, здійснить всі роботи за свій рахунок", - підкреслив Кличко під час онлайн-брифінгу в середу.

Крім того столична "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд" як замовник будівництва звернеться до суду щодо відшкодування підрядником збитків за пошкоджені автомобілі киян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За фактом падіння електроопор на Шулявському мосту розпочато кримінальне провадження, - прокуратура Києва

Мер столиці нагадав, що вчора він і "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Київ" звернулися до правоохоронців з тим, щоб встановити причини падіння трьох опор, щоб винні в цьому понесли відповідальність.

"Підкреслю: за якість робіт на об'єкті відповідає генпідрядник. Висновки про якість робіт і безпеки експлуатації об'єкта надає компанія з технічного нагляду - як незалежна організація. Прокуратура столиці порушила кримінальну справу за статтею "Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд". І ми розраховуємо, що розслідування буде оперативним і прозорим, щоб усі винні понесли відповідальність. Я в цьому як мер столиці, який відкривав міст, зацікавлений найбільше! Тому що розумію, що це - моя репутація!" - підкреслив Кличко.

Нагадаємо, 15 грудня очевидці повідомили, що на Шулявському мосту в Києві впали стовпи освітлення, перекривши рух шляхопроводом.

Автор: 

Київ (19469) Кличко Віталій (3512) Шулявський міст (77)


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Топ коментарі
+8
больше всего улыбают меня те люди, которые каждый про.б прорабов валят лично на Кличко =) Это типа как если бы программист Вася Пупкин штамповал багу за багой, но при этом в своих же багах обвинял бы лично Билла Гейтса.
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16.12.2020 13:16
+7
так они есть
дбн, снип
начните еще атомный реактор колхозом проверять)))
уже клоуны в раде
то еще в строительство пятак начнут сунуть
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16.12.2020 13:23
+6
а как вы определите марку стали крепежа????
будучи дояркой или продавцом овощей????)))
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16.12.2020 13:16
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еще спортлото привлеките
и детей из садиков)))
есть технадзор - и этого должно быть достаточно
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16.12.2020 13:13 Відповісти
Генпродрядчик має сісти в тюрму разом з Кличком!
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16.12.2020 13:14 Відповісти
это еще доказать нужно
есть вариант поставки некачественного металла подрядчику
сертификат есть - а качество не то
а экспертизу никто заказывать на такое не станет
будут верить сертификатаи от поставщика
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16.12.2020 13:29 Відповісти
Три стовби впали, могли загинути люди, масово. Ці стовби могли впасти на маршрутку і там було б мясо! Це щастя що нікого не вбило! Нікого не гребе хто поставляв неякісну продукцію! Відповідальний за результат - генпідрядник та мер ОСОБИСТО! От і сидіти в тюрмі вони мають ОСОБИСТО!
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16.12.2020 14:45 Відповісти
А замість Кличка поставимо жОПОВА, так "Ігор" ? Як же вам Кличко як кістка в горлі, так само як був Порох
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16.12.2020 23:50 Відповісти
разом із зеленським
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16.12.2020 13:38 Відповісти
То був мій жарт з помилкою при публікації. Довелося видалити.
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16.12.2020 13:15 Відповісти
Кличко: Генпідрядник замінить електроопори на Шулявському мосту за свій рахунок і виплатить компенсації за пошкоджені автомобілі - Цензор.НЕТ 5935
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16.12.2020 16:19 Відповісти
50 лет???
интересно почитать договор обслуживания, ну и суммы оплат в год по ним))))
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16.12.2020 13:12 Відповісти
Приймати нові болти, гайки та кріплення стовпів - під наглядом народного контролю та інших громадських спілок і організацій.
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16.12.2020 13:14 Відповісти
а как вы определите марку стали крепежа????
будучи дояркой или продавцом овощей????)))
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16.12.2020 13:16 Відповісти
Розробити спеціальні інструкції.
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16.12.2020 13:18 Відповісти
так они есть
дбн, снип
начните еще атомный реактор колхозом проверять)))
уже клоуны в раде
то еще в строительство пятак начнут сунуть
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16.12.2020 13:23 Відповісти
а як ти приймеш скритий болт? попросиш розкуртити і при тобі зарутити ще раз? це тре над душою стоять. Окрім того питання про якість "над душою стоящих" теж існує.
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16.12.2020 13:19 Відповісти
есть акты скрытых работ)))
их подписует технадзор
специально приглашают на время монтажа
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16.12.2020 13:26 Відповісти
Да , - Это уже подход Деловой , а не бегать руки вверх и Что делать.
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16.12.2020 13:15 Відповісти
Вопрос о столбах упавших на Шулявский мост состоит не в том, - "почему они упали?". ... Вопрос состоит в том, - "Как они до сих пор стояли в НЕЗАКРЕПЛЕННОМ состоянии !"

Микитась. Поворозник, Кличко ... миллиард на троих?! сцуки (с)
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16.12.2020 13:15 Відповісти
Трималися, певно, на повітряних лініях зв'язку та електропередач.
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16.12.2020 13:16 Відповісти
больше всего улыбают меня те люди, которые каждый про.б прорабов валят лично на Кличко =) Это типа как если бы программист Вася Пупкин штамповал багу за багой, но при этом в своих же багах обвинял бы лично Билла Гейтса.
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16.12.2020 13:16 Відповісти
прорабу пх
есть проект и согластно его он и смонтировал узел
технадзор принял ( согластно экспертизе проекта )
так шо есть 2 вопроса
или запроектировали криво(вилы проектантам и экспертам)
или качество сварки - шлак ( вилы стройорганизации и технадзору)
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16.12.2020 13:20 Відповісти
болти перервало, затягнули "від душі" без динамометричного ключа,і якогось невеликого зусилля хватило щоб перервало болти
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16.12.2020 14:32 Відповісти
Сам особисто затягував такі болти до момента , що переривається пополам.Там стадія коли метал "тече" не виражена, бо вуглецю багато, болти ламаються як лід
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16.12.2020 14:41 Відповісти
как раз метизы и выдержали
на фото видно обрыв сварного шва по "юбке" крепления плащадки опоры
как по мне - проектант дурко
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16.12.2020 15:56 Відповісти
я дивився 2 відео і бачив перервані болти, яке фото дивитися і де? Проектант дурко не може бути, він дивиться В ДБНи і в технічне завдання, він як калькулятор, але коли помилився в розрахунках, то попав.Може сварний накосячив, варив простими електродами, де треба було легованими
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16.12.2020 18:21 Відповісти
тут наглядно все видно
болты на месте)))
а вот шов на стакане разрушен
https://www.google.com/amp/s/uazmi.net/news/amp/h65n1mFD7m2LpM3ASkvTCU
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16.12.2020 22:45 Відповісти
спасибі, получається болти цілі, просто короткі, я думав що їх перервало, а площадка з різьбовими втулками не була приварина зовсім, як стояла не зрозуміло, впресована була, чи як
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17.12.2020 02:18 Відповісти
Ж2 спить і марить побачити чергового свого Льоню Космоса або Вову зелегнойського на посту мера столиці.
Єднаймося!
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16.12.2020 13:36 Відповісти
А че ты так скромно на Кличко остановился? Давай продолжим твою "логическую" цепочку. Зеленский же не лично подозрение в убийстве герою Майдана, Т. Черновол, подписывал. Путин же не лично воевал на Донбасе и Крым захватывал ...
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16.12.2020 13:43 Відповісти
Вот только, в отличие от указанных "деятелей", Кличко признал проблему и принимает меры к её решению.
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16.12.2020 15:35 Відповісти
вова, ты приписываешь мне то, что я не говорил и даже не думал.
Более того, я тебя открытым текстом скажу - ДА, проблема не в зеленском, проблема в дебилах, которые за него проголосовали. Зеленского время пройдет - а дебилы за очередное говно проголосуют. И ДА, проблема не в путлере, а в кацапах и их кацапошовинизме, они спят и видят как захватить что-то у соседа. Завтра поганого х..йла сместит хороший навальный и начнутся танцы с бубном в стиле - "как же можно отдать крым, там же люди, нельзя просто так взять и отдать крым".
Так что мимо, вова, прицеливайся лучше.
И не смей со мной про логику говорить, школу закончи для начала.
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22.12.2020 12:55 Відповісти
Не, сережа, съезд с темы не зачетный. Вот твоя цитата: больше всего улыбают меня те люди, которые каждый про.б прорабов валят лично на Кличко =) Это типа как если бы программист Вася Пупкин штамповал багу за багой, но при этом в своих же багах обвинял бы лично Билла Гейтса.
Т.е. "Рафик не в чем не виноват". Прораб плохой. А Кличко никакого отношения не имеет к тому что в Киеве творится. Прораб из воздуха материализовался. А деньги ему МВФ платит, а не бюджет Киева.

Ты прав: пойду-ка я в школу. Там у школьников получше с логикой чем у тебя.
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22.12.2020 13:16 Відповісти
а давай еще раз попробуем, без оскорблений, а вдруг получится?
Я не утверждаю, что Кличко не при делах, но отрицаю его активное участие в закручивании гаек конкретного моста. Я утверждаю, что исправлять ошибку должны конкретные исполнители, а не абстрактные вожди. Спорить будешь?
Твои аргументы и сравнение с путиным и зеленским не проходят, в том числе, потому что ты сравниваешь позитив кейс с негатив кейсом, -- Кличко хотел сделать как лучше (но у него не получилось) -- Зеленский делает плохо героям майдана, Путин делает нехорошо для Украины.
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22.12.2020 13:30 Відповісти
На счет "оскорблений" не по адресу. Никогда не позволяю себе такого (прошу не путать с резкостью).
"Активное участие" - это очевидная и не требующая обсуждений тема. Речь об ответственности руководителя. Я же не говорю, что виноват мэр Днепра или Одессы. Я даже не говорю, что виноват Зеленский (хотя как президент он отвечает за все что происходит в стране). И дело не в том "кто и как исправит упавшие столбы". Это тоже очевидно и понятно. Дело в ОТВЕТСТВЕННОСТИ! И первый шаг - это признание такой ответственности. А что же наш славный Кличко? Признал? Осознал? Извинился? Может быть что-то сделал, что бы подобного не повторилось в будущем? (А я уверяю тебя что повторится!)
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22.12.2020 14:43 Відповісти
Все правильно... Генпідрядник відповідає, в першу чергу... А там, якщо буде вважать за потрібне, хай готує позови до субпідрядника, що займався, безпосередньо, встановленням опор електропередач, щоб відшкодував понесені генпідрядником, збитки...
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16.12.2020 13:17 Відповісти
Посмотрим как быстро всё компенсруют пострадавшим.
Ведь это репу-тация.
Репа - штука серьёзная.
.
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16.12.2020 13:19 Відповісти
Не зрозумів!!! то шо Кличко не винуватий ???
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16.12.2020 13:22 Відповісти
молодець, Кличко!
Бо більше до цього нікому нема справи.
Дехто вже відпочивати поїхав, бо занадто переобтяжив свою сраку у найвищому кабінеті
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16.12.2020 13:34 Відповісти
Не молодець він... Він був вимушений прокоментувати цю подію...
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16.12.2020 13:51 Відповісти
звісно вимушений - це ж його зона відповідальності
Подивимось, як швидко він владнає цю проблему
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16.12.2020 16:27 Відповісти
Клічко особисто мав перевірити діаметр всих болтів і провести тест на скручування і розрив.Він в руках крєпкий
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16.12.2020 13:54 Відповісти
Підтримую! Тим більше, як у керівника, у нього повинен бути нюх де "рване" і там особисто перевіряти все. А бо зовсім носа не показувати, і його служба тоді буде казати шо не бачив, не знав, його в капсулі тримали, одманули
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16.12.2020 14:38 Відповісти
да да)))
и ловить ссыкунов по лифтам)))
лииично)))
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16.12.2020 22:48 Відповісти
Абама лічно наросії піпі сяв в під'їздах, то чого Віталій особисто піймати не може? Або особисто дати розпорядження на виділення коштів для вирішення проблеми, коли не може сам, коротше, його задача вирішити проблему.
От ти шо робиш, коли щось треба , а в самого часу немає, ну, скажімо на ремонт квартири ? Береш гроші і знаходиш людей що це роблять.Коли ж до тебе гості прийшли, то що ти їм кажеш ? "Я зробив ремонт квартири" !
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17.12.2020 02:40 Відповісти
И шо нам после этого "Бермудский треугольник"?! Если у нас есть "Шулявский мост"!
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16.12.2020 14:09 Відповісти
интересно, что педалька скажет, после того, как рухнет этот "отремонтированный" мост, похоронив под обломками десяток-другой авто?
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16.12.2020 14:51 Відповісти
Мост теперь стальной - как он может рухнуть.
Он будет ржаветь и прогибаться - медленно и постепенно.
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17.12.2020 09:41 Відповісти
Генпідрядник, безумовно винен. А куди дивився технічний нагляд замовника? Чи була експертиза проекту? Вчора у прямому ефірі один із свідків повідомив, що опори кріпилися до мосту шпильками, вмурованими в бетон аж на 5 см!
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16.12.2020 15:01 Відповісти
Все комментарии ту написанные - это хорошо. Но люди, извините, ХХІ век на дворе. Что это за подрядчики, и что это вообще за производство работ, что не могут выполнить установку обычного столба. В мире грандиозные проекты реализуются, а у нас конструктор для деток 2+, подрядчики не могут собрать. Это ПОЗОРИЩЕ !!! Как же тогда, интересно знать, выполнены были остальные работ? И чего ждать завтра, через месяц, через год. Ладно бы прошли десятилетия, можно было бы на сроки эксплуатации списать. А так...??? Таких подрядчиков к уголовной ответственности привлекать надо, учитывая опасность самого объекта. А стеклянный пешеходный мост в Киеве тоже строили рукожопые, с ним тоже были какие-то "приколы". Иностранным компаниям строить не дали, потому как самим потом украсть ничего не получится с этоого. СРАМОТА !!! А если честно, то очень стыдно и обидно. За державу, точнее за её горе-правителей.
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16.12.2020 15:10 Відповісти
все элементарно- опыт в нашей стране нах никому не нужен....
нужны манегеры ручные
шоб украсть поболе...
инженер в возрасте 50 лет со стажем в 25 лет
работу не найдет в Украине
а в США за неделю
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16.12.2020 15:59 Відповісти
При большом строительстве самые большие деньги крадут на крепеже, там его много и набегает на нормальную жизнь всей крадущей вертикали.
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16.12.2020 16:26 Відповісти
Значит, при большом строительстве набегает на самые долгие посадки.
А - лучше на публичные повешения, чтобы потом можно было подойти и плюнуть.
И чтобы детки воров это видели.
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17.12.2020 09:44 Відповісти
Почему представитель генподрядчика не дал пресс конференцию.. ?Потому, что, за такие бабки как он заносил,
спикером даже Кличко согласился подрабатывать.
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16.12.2020 16:30 Відповісти
за такие бабки как он заносил,

Маэш докази , відео , аудіо - виложи !
Не маєш ,надумав собі , то іди нах...
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16.12.2020 18:41 Відповісти
И всё!??
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16.12.2020 16:56 Відповісти
В молодости работал на стройке, бугор дал задание заколотить раствор 1 к 2, я взял 1 ведро цемента и 2 ведра песка, пришел бугор,наругал, оказьівается у них 1 к 2 єто ведро цемента и 2 тачки песка
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16.12.2020 18:33 Відповісти
У нас, куда, не глянь сплошной кошмар! Я с ужасом осознаю что мою Украину превратили в недострану и готовят в аграрный придаток "развитых" стран. Я с ужасом осознаю способность моих соотечественников адекватно мыслить и принимать логичные решения. Даже судя только по одним результатам выборов, я с ужасом убеждаюсь в отсутствии определённого серого вещества в черепных коробках большинства моих сограждан, или оно переместилось в нижнюю часть тел, которым, в последние десятилетия, мои дорогие украинцы всё чаще "думают" при принятии решений. Ну очень всё печально и беспросветно. Обидно до слёз! Уж извините меня, возможно за излишнюю прямоту но, судя из происходящего у нас в последние десятилетия, я в этом, уже, глубоко убеждён.
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16.12.2020 18:48 Відповісти
А який генпідрядник замінить мізки киянам, які регулярно на потязі 30 -ти років вибирають в мери унікальних уйїбанів , як у Харків і адєсса
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16.12.2020 19:35 Відповісти
Топ-коммент
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16.12.2020 23:10 Відповісти
Так! треба було вибрати жопова або вєрєщук!...дибіл
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16.12.2020 23:56 Відповісти
А що - крім рагулів яких Ви привели в приклад інших кандидатів (більш толкових) не було?
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17.12.2020 10:39 Відповісти
Дяка "М"еру!!!
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17.12.2020 10:38 Відповісти
И ТАК БУДЕТ ПОСТОЯННО !?)
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17.12.2020 12:08 Відповісти
 
 