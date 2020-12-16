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Найближчим часом планую запропонувати кандидатури нових міністрів енергетики та освіти, - Шмигаль. ВIДЕО

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що найближчим часом представить нових кандидатів на посаду міністрів енергетики і освіти. Раніше Верховна Рада обмежила функції виконувачів обов'язків міністрів.

Про це Шмигаль заявив під час засідання уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зазначимо, Міністерством енергетики зараз керує тимчасово виконуючий обов'язки міністра Юрій Бойко, Міносвіти - т.в.о. міністра Сергій Шкарлет.

"Найближчим часом плануються нові призначення у кількох міністерствах. Для підсилення нашої команди нещодавно, зокрема Верховна Рада прийняла законопроєкт, який обмежує функціонал і роботу виконуючих обов'язки міністрів. Ми не можемо залишити такі важливі галузі, як енергетика і освіта без повноцінного управління. Тому я буду пропонувати кандидатури відповідних міністрів", - сказав Шмигаль.

Також читайте: В "Слузі народу" більшість підтримує Шкарлета на посаду міністра освіти, - нардепка Кравчук

Автор: 

ВР (14974) Кабмін (14089) призначення (2287) Міносвіти (1412) Шмигаль Денис (4573) Шкарлет Сергій (353) Міненерго (1405) Юрій Бойко Міненерго (12)


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Топ коментарі
+5
В энергетику опасно, потом и "спросить" могут с тебя, если систему ушатаешь, а в освиту министром нормас, учителям байки про 4000 баксов парить, как два пальца:
В ближайшее время планирую предложить кандидатуры новых министров энергетики и образования, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1478

Хотя можна и в энергетику, какая разница)))
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16.12.2020 15:15
+2
Хоть бы телефон написал куда звонить, я бы попробовал на должность министра образования, туда все равно берут всех подряд)))))
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16.12.2020 15:14
+2
И чо, Шкарпет им ничего не должен)))
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16.12.2020 15:17
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С Ахметовым надо посоветоваться обязательно 😀😀😀
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16.12.2020 15:14 Відповісти
Нові кандидатури на посади міністрів не несуть нової якості управління, вони є навіть не найкращими менеджерами, а просто такими собі посередніми управлінцями які не додадуть прориву в реформах та якості роботи уряду! Але Шмигалю комфортно працювати з нікчемами, не так видно невідповідність Шмигаля займаній посаді. Там в цьому составі Кабміну тільки Уруський та Марченко виділяються професійним підходом, їх і потрібно ставити прем'єрами.
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16.12.2020 15:18 Відповісти
Дивні люди! Ви ще сподіваєтесь на прориви?
За Зеленського прориви можливі лише до дна.
Тому, нехай краще Бог береже.
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16.12.2020 18:17 Відповісти
Хоть бы телефон написал куда звонить, я бы попробовал на должность министра образования, туда все равно берут всех подряд)))))
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16.12.2020 15:14 Відповісти
Против назначения министром образования Сергея Шкарлета, нынче исполняющего обязанности главы МОН, выступили более 300 академиков и профессоров Национальной академии наук Украины. https://docs.google.com/document/d/1nhTFchBzmxHz9WSCeaAeHr5OAYiXpC-qdN89tQIBQUo/edit Подписи разместились на 11 страницах.
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16.12.2020 15:15 Відповісти
И чо, Шкарпет им ничего не должен)))
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16.12.2020 15:17 Відповісти
😀😀😀
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16.12.2020 15:21 Відповісти
- Что-то у нас в науке, говнецом пованивать стало...
- А что Вы хотели? Вы классику американской литературы, любите? "Скарлетт. Унесённые ветром", читали? Ну, а у нас тоже, "неоклассика" появилась - "Шкарлет. Нанесённый ветром...".
А ветерок-то, от «зелёного «сортира»…
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16.12.2020 15:21 Відповісти
В энергетику опасно, потом и "спросить" могут с тебя, если систему ушатаешь, а в освиту министром нормас, учителям байки про 4000 баксов парить, как два пальца:
В ближайшее время планирую предложить кандидатуры новых министров энергетики и образования, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1478

Хотя можна и в энергетику, какая разница)))
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16.12.2020 15:15 Відповісти
а на столе отражение от часов гундяева кирилла
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16.12.2020 18:56 Відповісти
Несколько месяцев работы Шкарлета на должности запомнились скандалами. Его планы по реорганизации министерства, направленные на свертывания проведенной ранее реформы государственной службы, привели к двум официальным предупреждениям от представительства Евросоюза и поставили под угрозу дальнейшее грантовое финансирование украинских реформ со стороны европартнеров.
Также, ученое сообщество видит в деятельности потенциального министра сознательное препятствование реформированию научной сферы и реформе системы присуждения ученых степеней и ставит под сомнение планы министерства ввести школьный возраст с 5 лет и отменить ВНО.
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16.12.2020 15:17 Відповісти
В ближайшее время планирую предложить кандидатуры новых министров энергетики и образования, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 830
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16.12.2020 15:18 Відповісти
Найближчим часом планую запропонувати кандидатури нових міністрів енергетики та освіти, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5347
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16.12.2020 15:18 Відповісти
Найближчим часом планую запропонувати кандидатури нових міністрів енергетики та освіти, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5753
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16.12.2020 15:19 Відповісти
Короче со всеми фио можно ознакомиться здесь

https://informator.ua/ru/sotni-uchenyh-podpisali-protest-protiv-naznacheniya-glavoj-mon-shkarleta/
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16.12.2020 15:21 Відповісти
Зважаючи на статистику, кожні двоє з трьох цих людей голосували за Зеленського, або, принаймні, симпатизували йому.
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16.12.2020 17:22 Відповісти
Допустим они голосовали , а сейчас вопрос обсуждается о министре образования.

НАДО РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ПО МЕРЕ ИХ ПОСТУПЛЕНИЯ
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16.12.2020 20:51 Відповісти
есть такой приемчик, при сборе подписей указывать тему лишь на титульном листе...
поэтому на каждой странице вверху должно написать, за что эти подписи...
переделайте, пожалуйста, потом доложите
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16.12.2020 19:00 Відповісти
Я Вам ссылку дала - ее читайте
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16.12.2020 20:50 Відповісти
меняем всех и вся а лучше почему-то не становится...... и спросу то нет.... бег по полю с граблями становится национальной идеей.....
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16.12.2020 15:19 Відповісти
Лисий із "95 кварталу" як найкраще підходить на посаду міністра освіти.
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16.12.2020 15:19 Відповісти
14:35 https://censor.net/ru/news/3237280/****************************************************************************************
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16.12.2020 15:43 Відповісти
 
 