Найближчим часом планую запропонувати кандидатури нових міністрів енергетики та освіти, - Шмигаль. ВIДЕО

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що найближчим часом представить нових кандидатів на посаду міністрів енергетики і освіти. Раніше Верховна Рада обмежила функції виконувачів обов'язків міністрів.

Про це Шмигаль заявив під час засідання уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зазначимо, Міністерством енергетики зараз керує тимчасово виконуючий обов'язки міністра Юрій Бойко, Міносвіти - т.в.о. міністра Сергій Шкарлет.

"Найближчим часом плануються нові призначення у кількох міністерствах. Для підсилення нашої команди нещодавно, зокрема Верховна Рада прийняла законопроєкт, який обмежує функціонал і роботу виконуючих обов'язки міністрів. Ми не можемо залишити такі важливі галузі, як енергетика і освіта без повноцінного управління. Тому я буду пропонувати кандидатури відповідних міністрів", - сказав Шмигаль.

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