Найближчим часом планую запропонувати кандидатури нових міністрів енергетики та освіти, - Шмигаль. ВIДЕО
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що найближчим часом представить нових кандидатів на посаду міністрів енергетики і освіти. Раніше Верховна Рада обмежила функції виконувачів обов'язків міністрів.
Про це Шмигаль заявив під час засідання уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Зазначимо, Міністерством енергетики зараз керує тимчасово виконуючий обов'язки міністра Юрій Бойко, Міносвіти - т.в.о. міністра Сергій Шкарлет.
"Найближчим часом плануються нові призначення у кількох міністерствах. Для підсилення нашої команди нещодавно, зокрема Верховна Рада прийняла законопроєкт, який обмежує функціонал і роботу виконуючих обов'язки міністрів. Ми не можемо залишити такі важливі галузі, як енергетика і освіта без повноцінного управління. Тому я буду пропонувати кандидатури відповідних міністрів", - сказав Шмигаль.
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За Зеленського прориви можливі лише до дна.
Тому, нехай краще Бог береже.
- А что Вы хотели? Вы классику американской литературы, любите? "Скарлетт. Унесённые ветром", читали? Ну, а у нас тоже, "неоклассика" появилась - "Шкарлет. Нанесённый ветром...".
А ветерок-то, от «зелёного «сортира»…
Хотя можна и в энергетику, какая разница)))
Также, ученое сообщество видит в деятельности потенциального министра сознательное препятствование реформированию научной сферы и реформе системы присуждения ученых степеней и ставит под сомнение планы министерства ввести школьный возраст с 5 лет и отменить ВНО.
https://informator.ua/ru/sotni-uchenyh-podpisali-protest-protiv-naznacheniya-glavoj-mon-shkarleta/
НАДО РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ПО МЕРЕ ИХ ПОСТУПЛЕНИЯ
поэтому на каждой странице вверху должно написать, за что эти подписи...
переделайте, пожалуйста, потом доложите