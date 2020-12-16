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Протест ФОПів: на Майдані нові конфлікти мітингувальників з поліцією через намети і пінопласт. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Майдані Незалежності в Києві триває протест підприємців.

Про це пише УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

До підприємців підійшли поліцейські діалогу і заявили, що хтось з них нібито викликав поліцейських через провокації безладу в їхньому середовищі. На це учасники акції запевнили, що у них все добре і допомоги поліції не потребують. Після цього кількість правоохоронців біля мітингувальників збільшилася. Учасники акції переконані, що поліція хоче розгромити їхню імпровізовану кухню і відібрати електрогенератор, за допомогою якого вони готують собі чай. Зараз підприємці оточили кільцем свою кухню, щоб не дозволити її знищити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Петрашко щодо протестів ФОПів на Майдані: Скасувати локдаун на вимогу протестувальників не вдасться

Протестувальники привезли на Майдан додаткові намети, генератор і листи пінопласту, щоб на них сидіти. Поліцейські підійшли до стели, де протестувальники постелили "матраци", і вимкнули генератор, після чого їх обступили люди. Частина поліцейських, користуючись моментом, зірвала кілька наметів і забрала пінопласт. Це спровокувало невелику сутичку, в результаті якої ніхто не постраждав, пише Бабель.

Протест ФОПів: на Майдані нові конфлікти мітингувальників з поліцією через намети і пінопласт 01
Протест ФОПів: на Майдані нові конфлікти мітингувальників з поліцією через намети і пінопласт 02

Автор: 

акція (1455) майдан (764) Нацполіція (15173) протест (2398) малий бізнес (281)


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Топ коментарі
+19
гадя слухає інструкції від бєні чи від медведчука ?
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16.12.2020 17:04
+17
Кіно і німці... ОПЗЖ, типу, проти влади підняли ФОПів, а влада, буцімто, відморожується.
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16.12.2020 16:59
+13
Важка артилерія підтяглась.
Протест ФОПов: на Майдане новые конфликты митингующих с полицией из-за палаток и пенопласта - Цензор.НЕТ 2342
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16.12.2020 16:59
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Утеплюйтесь хлопці, йдуть холода і влада на Новий рік улітає з України, буде можливість взяти владу безкровним шляхом.
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16.12.2020 16:57 Відповісти
Это ты про тех титушек, которые борятся, чтобы не платить налоги? Боятся кассовых аппаратов, ведь реальный заработок будет виден? Теперь понятно, почему в Украине сколько ковида..ВОТ ОНИ И РАЗНОСЯТ ЗАРАЗУ, ЕСЛИ ФОП ТОГДА МАСКА НЕ НУЖНА? ПОЧЕМУ ИХ НЕ ШТРАФОВАЛИ?
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16.12.2020 17:07 Відповісти
Вимоги про недопустимість локдаунів та карантинів підтримає вся Україна! Депутати хочуть погуляти подовше на островах а народ примушують сидіти вдома без оплати!
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16.12.2020 17:14 Відповісти
Да не накручивай. Когда это депутатам мешало отдохнуть на островах? Не надо приплетать эту эресть к том, что вышли митинговать люди, по которым налоговая плачет...Боятся, что придется платить налоги, которые нормально не оплачивали годами...И кто это все оплачивает? Их одинаковые флаги (хотя приехали с разных городов) и так далее..Почему работодатели этих титушек не купили им маски? Свозят в Киев ковид с разных городов, а их даже не штрафуют...
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16.12.2020 17:24 Відповісти
А тебе, я так понял , за державу обидно.
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16.12.2020 17:42 Відповісти
А с какой это радости опзжопы Медведчуковские еще и маски им должны покупать. Автобусы, флаги, куртки, палатки тоже немало денег стоят.
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16.12.2020 17:52 Відповісти
Тебе это мертвячук рассказал ? Или в методичке написано ? Поделись информацией а не лозунгами.
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16.12.2020 18:02 Відповісти
Протест ФОПів: на Майдані нові конфлікти мітингувальників з поліцією через намети і пінопласт - Цензор.НЕТ 6927
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16.12.2020 23:06 Відповісти
Протест ФОПів: на Майдані нові конфлікти мітингувальників з поліцією через намети і пінопласт - Цензор.НЕТ 1030
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16.12.2020 23:08 Відповісти
Протест ФОПів: на Майдані нові конфлікти мітингувальників з поліцією через намети і пінопласт - Цензор.НЕТ 4789
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16.12.2020 23:09 Відповісти
Протест ФОПів: на Майдані нові конфлікти мітингувальників з поліцією через намети і пінопласт - Цензор.НЕТ 8572
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16.12.2020 23:11 Відповісти
Протест ФОПів: на Майдані нові конфлікти мітингувальників з поліцією через намети і пінопласт - Цензор.НЕТ 8615
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16.12.2020 23:11 Відповісти
при тому, що якраз на свята ніхтой не забороняє торгувати, але ж то таке, вони цього не знають, бо ніякі не підприємці
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17.12.2020 08:53 Відповісти
Танунах... В мене ЧП не закрите і не працює з 2008-го року. Як здав тоді НДСку, так і усе заморозив. Закрити тоді таке ЧП реально було дуже дорого. Так і пустив самотіком. А тут опа, навесні з нічого прилітає податковий борг на 35 000. При чому не відстріляєшся ніяк. Прийшлось платити; за що, що, чому???? Треба терміново закрити ЧП, так карантин з продовженням. І думаю, треба якось лівими шляхами закриватись, бо офіційно сервіси не працюють, а податкова може знову понараховувати, особливо при владі, де казна в мінусах...
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16.12.2020 17:56 Відповісти
Я круче попал, причем меня в налоговой заверяли что закрывать не надо, мол через полгода сами закроют. Мелочь но противно было.
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16.12.2020 18:07 Відповісти
Хочешь сказать, что все митингующие ЧП забыли закрыть?) А предприятие свое ты не забыл закрыть c 2008-го?) Или не хотят платить налоги?

P.S: Если ты за 12 лет не успел закрыть ЧП, тогда тебе еще мало начислили... 2916 гривен за ЧП в год! Вот уж бедные предприниматели). Я понимаю, ситуация у тебя такая, но если все будут так закрывать...Тогда что? Всем прощать? Кто-то забудет развод закрыть, двоеженство схватит...Кто-то забудет недвижимость переписать и так далее...Ты должен понимать, что это сугубо твои личные проблемы, что за 12 лет ты его не смог закрыть.
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16.12.2020 18:33 Відповісти
Мова не про те. Я закриюсь, не твої клопоти. Коли працював з НДС, то усе сплачував. Потім криза та деякі власні негаразди.
З приводу теперішніх ФОПів я не в захваті взагалі. Вони взагалі, платять хоч щось? Якщо і так, то мізер.
Це як бастувальники на євробляхах. Поїхало за гроши купило табуретку і ще й права качає...
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16.12.2020 20:03 Відповісти
в тому і прикол що майже нічого не платять і протестують проти встановлення апарату, що б не заставили платити, кароче всі білі і пушисті Протест ФОПів: на Майдані нові конфлікти мітингувальників з поліцією через намети і пінопласт - Цензор.НЕТ 2974

п.с. а потім вони ж перші верещать що в країна мало грошей на нормальну зарплату... дічь одним словом
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16.12.2020 20:20 Відповісти
ну ты **** ДЭБИЛ !
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16.12.2020 18:04 Відповісти
давай іди розкажи їм як треба протестувати, ти ж знаєш, і дрони прихопи, без них ніяк.
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17.12.2020 08:51 Відповісти
да в 2013 все то же так начиналось ,даже спокойней .......
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16.12.2020 16:58 Відповісти
Важка артилерія підтяглась.
Протест ФОПов: на Майдане новые конфликты митингующих с полицией из-за палаток и пенопласта - Цензор.НЕТ 2342
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16.12.2020 16:59 Відповісти
гадя слухає інструкції від бєні чи від медведчука ?
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16.12.2020 17:04 Відповісти
Для чого Бєні медведчуківський двіж ? (велика вірогідність :мураєвсько-новінський).
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16.12.2020 17:16 Відповісти
https://twitter.com/TedTeddycat Кіт Вчений https://twitter.com/TedTeddycat @TedTeddycat https://twitter.com/TedTeddycat/status/1339135404302331906 12 ч

Оскільки у нас успішно працюють московські політтехнологи та московські політтехнології, то хочу напам'ятати загалу такий факт: заколотники проти царя Дмитра Івановича (Лжедмітрія Пєрвого) йшли до Кремля захистити його від...заколотників. Усе швидко закінчилося царевбивством і усе ОК!
Тому, панове, гасла протестуючих мають менше значення, аніж їхня активність та масовість. На плечах розбурханого натовпу може здійснитися те, про що той натовп і здогадатися не зможе.
Усе завжди працює в обидва боки. Важливо, хто є активнішим та нав'язує супротивнику свої правила.
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16.12.2020 23:48 Відповісти
))))))))))))
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17.12.2020 10:46 Відповісти
Кіно і німці... ОПЗЖ, типу, проти влади підняли ФОПів, а влада, буцімто, відморожується.
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16.12.2020 16:59 Відповісти
"Митингувальники? Та плювати на них."

Зєлі тепло і весело. Грає в пінг-понг.
Відео від мендель:

https://politics.comments.ua/ua/news/president/mendel-pokazala-fizkulthvilinku-zelenskogo-video-667678.html
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16.12.2020 17:04 Відповісти
так він, виявляється і в тенісі нульовий
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16.12.2020 17:10 Відповісти
Да, с руками у чувака явно проблемы.)
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16.12.2020 17:13 Відповісти
Ну да, с руками проблемы. На рояле нечем играть. Зато как выкручивается
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16.12.2020 17:20 Відповісти
Гражданка, не мешайте величайшему лидеру работать. Вон как он вспотел.
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16.12.2020 17:14 Відповісти
Взмокрел спортсмен. Как и эти.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQeCicR-Of0Yb4HVfx5LheJNR8_Np4dBh2Otg&usqp=CAU
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16.12.2020 17:19 Відповісти
Отмазки ментов радуют своей тупостью. Наняли бы уже кого-то толкового для таких случаев.
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16.12.2020 17:07 Відповісти
Попробуйте у собаки забрать косточку. Это вам не у протестущих пенопласт забирать.
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16.12.2020 17:24 Відповісти
Гена , ты снайперов имел ввиду или неудачно пошутил ?
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16.12.2020 17:48 Відповісти
Тамбовські вовки вам друзі! А якщо там вже і Гадя - все остаточно зрозуміло з вашим "протестом"
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16.12.2020 17:22 Відповісти
То есть там где ты побывал- Земля Обетованная!
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16.12.2020 17:44 Відповісти
в кожного ватяного преза буде свій Майдан.
ну скільки вже можна переконувати ?
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16.12.2020 17:29 Відповісти
Тобто Міхомайдан це значить, що Порошенко ватяний?
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16.12.2020 21:29 Відповісти
Правильно - все приезжайте от предпринимателей, до шахтёров и врачей и недовольных будущей продажей земли. Коллапс клоуну!!!
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16.12.2020 17:31 Відповісти
Видно что людей очень мало, нет в народе поддержки у тех кому свой кошелек дороже всего.
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16.12.2020 17:44 Відповісти
А народец нынче измельчал, дерьмовый народец одним словом.
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16.12.2020 17:46 Відповісти
Який народець такий і пінопласт.
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16.12.2020 17:51 Відповісти
""""нет в народе поддержки у тех кому свой кошелек дороже всего.""""""- вот я про этих и говорю.
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16.12.2020 17:51 Відповісти
Щоб була перемога гасло має бути одне - Зєлю геть, дострокові. Тоді буде масова підтримка всіх, а не тільки ФОПів. А ФОПам треба справедливість, а не якісь преференції. За нового преза ця справедливість буде.
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16.12.2020 17:48 Відповісти
Вань- истину глаголеш ! Скажи что юлька коза и я тебя расцелую !
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16.12.2020 17:54 Відповісти
Не включай дурака. Тут и так все знают что ты зебил косящий под юлефана.
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16.12.2020 17:56 Відповісти
Із-за пінопласта, це вже серйозно, це вам не хухри-мухри, це ПІНОПЛАСТ !
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16.12.2020 17:50 Відповісти
Украина, 90-е года,... ***** не хватает в палатке витренко,************** недо-комуняки...
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16.12.2020 17:53 Відповісти
Писюн дурак- тебя надо в советники.
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16.12.2020 17:56 Відповісти
После того как быдло выбрало себе дебила в президенты, я не удивляюсь, что оно верит, что это фоповцы)
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16.12.2020 18:21 Відповісти
Указание МВД по поводу протестующих ФОПов - закрепиться не давать, палатки ставить не давать, они сами разойдутся.(с)
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16.12.2020 18:21 Відповісти
Говорите, осуждаем Лукашенка?
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16.12.2020 18:22 Відповісти
Именно упрощенная система защищала ФОПы от рекета ментами и чиновниками. Убирают ее - автоматом, и к вам придут за взятками !!! Вы будете содержать всех ментов вашего района. (с)
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16.12.2020 18:26 Відповісти
Разгонять нужно этих мудаков пока он там не прижились.
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16.12.2020 18:44 Відповісти
Хочеш комунізм, пупкін? Щоб підприємці годували ледарів? Сам ти мудак.
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16.12.2020 19:32 Відповісти
Бей мешочников! Бей барыг позорных - врагов трудового народа!
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16.12.2020 19:00 Відповісти
На мою думку, кількість космонавтів, вже перивищує жопоордловців, в три рази, а може й більше, і чому вони не в АТО, а знущаються з своїх батьків, сестер, братів.
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16.12.2020 19:03 Відповісти
Коментар не мій , але я повністю його підтримую .
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Неприємну річ скажу. Так розумію, що оті "SaveФОП", "євробляхери", учасники "Податкового Майдану" часів каденції Порошенка, то люди яким байдужа Україна, просто хочуть жити "як в Європі", яле податки не платити. Чи варто їх підтримувати зараз? Хай поки зріє в них невдоволеність режимом, може, колись вони підтримають більш широкий рух, де будуть присутні і політичні вимоги за незалежність країни, якою подекуди нехтує діюча влада.! :
Ігор Горобінченко

А від себе добавлю ,, поки фопи - внє палітікі , то нехай і не надіються на широку підтримку . . Неможливо бути - вагітним трішки ( мітингувати проти дій влали , і в той же час підтримувати її політику . ) .
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16.12.2020 19:09 Відповісти
З чого сплачуються податки, з чистого доходу, який ви отримали, а в нас як. З чого сплачують податки всі чиновники, і т.д., якщо люди в державі живуть все гірше, і гірше, ви дасте гроші за браковану продукцію, або за сирий хліб, чи за гнилі овочі, а чому ми їм платимо зарплату та дивні премії - за їх брак.
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16.12.2020 19:27 Відповісти
В тому й справа що - вони НЕ сплачуються . Фопи всіма правдами і неправдами ( давайте говорити відверто )стараються уникнути оподаткуваня , будь що ,, хоча , з іншого боку , я їх і розумію . . При таких податках , треба бути злегка , не - сповна розуму , щоб не думати про те як обійти закон .

Але я мав на увазі інше .
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16.12.2020 19:55 Відповісти
Я мав на увазі, податки мають сплачувати всі, але реальні, і не з нашх грошей. А саме головне з заробленого прибутку, якщо він є. Я переконаний, що більшість чиновників та депутатів (які сплять на засіданнях) не зароболи свої зарплати, які треба від них напросто забрати.
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16.12.2020 20:19 Відповісти
Як доказ - такий собі сухочлен вітренко який облопошив сбогодні нашу Країну на немаленьку суму.
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16.12.2020 20:25 Відповісти
Бунт ФОПов и призрак Левочкина

Мне вот пишут, что за акциями протестов стоит Левочкин. Дескать, напоминает податковый майдан 2010 года. Моя позиция по этому поводу очень простая - мне глубоко пох@й. Зеленского сразу осенью 2019 года, когда космонавт мсье Гетьманцев начал клепать свои дебильные законы, предупреждали, чтобы не лез к ФОПам и выполнял обещания, данные об упрощении климата для бизнеса. Вместо этого президент ответил п@здежом об инвест-нянях, байками о программе 5-7-9%, ковидных 8000 и прочей откровенной х@йней ( пардон, другого слова нет), которую он несет исключительно потому, что в его нежные уши вкладывает его окружение, которому он доверил управлением государством. Я даже не говорю о позорном законе 1210, брехне по принятии налога на выведенный капитал и прочем "законотворчестве".

Следствие всей этой бурной и часто вредной имитации экономической политики очевидна - Зеленский потерял поддержку миллионов ФОПов и их семей, которую получил в 2019 году. И конечно же этим пользуются Левочкин, Порошенко, Коломойский и вообще все кому не лень. И конечно же, Зеленского будут иметь по полной программе во все щели, пока он пишет свои наивные видосики о том, как жизнь в стране налаживается. Год ФОПы ходили к нему на Банковую, но он ни разу даже не вышел. Азаров выходил на Майдан в 2010 году, но ни одна зеленая улитка не выползла из своей уютной ракушки, чтобы посмотреть в глаза людям, которые на морозе приходили и просили их услышать. И вот теперь зеботня, которую навербовали из порохоботов, приходит и такая делает наивные глазки: "Ой, откуда взялись протесты, кто же их организовал? Наверное Левочкин". Год вы суки не задавали такие вопросы, а тут **** и наступило "прозрение". А теперь поздно пугать Левочкиным, Порошенко и кем-то еще. Если бы Зеленский просто выполнял свои обещания, то сегодня ФОПы получили бы вообще налоговые каникулы как в Казахстане на годика два-три.

Будь Зеленский мудрее он пошел бы на такой шаг, потому что пара миллиардов баксов, что собирают с ФОПов это вообще ни о чем для государства в котором на тендерах тырят два ярда в месяц. Начни наводить порядок в государстве, убирай схемы ( не все сразу, а последовательно), дай мелочи налоговые каникулы, чтобы пережить жесточайший ковид-кризис и ты имел бы одни бонусы. Но Зеленский трус. Решения принимать не хочет и не будет. Издержки решили переложить как всегда на мелочь, пока Коломойский и Ахметов делят должности. А потом искренне удивляются, почему их ненавидят как попередников. Ребята, не удивляйтесь, ведь вы и закончите как они. А может еще и хуже с учетом того, что натурборежимили за полтора года.
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16.12.2020 19:31 Відповісти
Ахахахах))))
Протест ФОПів: на Майдані нові конфлікти мітингувальників з поліцією через намети і пінопласт - Цензор.НЕТ 6042
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16.12.2020 19:34 Відповісти
Да! Пора этим барыгам дать ПИИИИЗ!!!!!!!! и разогнать по налоговым что бы сплатили дань за двенацать лет!!!!!
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16.12.2020 21:59 Відповісти
Я нейтрально ставився до сьогоднішнього двіжу ФОПів на Майдані, але лише до того моменту, як вони ввімкнули "Плине кача..", під яку колись ховали Небесну сотню.
Не маєте ви права на цю пісню , виродки мупаєвські !!
Як ви взагалі смієте порівнювати їх безкорисливий подвиг зі своїми шкурними інтересами?!
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16.12.2020 22:49 Відповісти
Если вечер-вечер наступает вдруг.
Если кушать нечего тебе, мой друг.
Если ты от жизни от такой устал.
Может вспомнишь, ****, за кого голосовал?!!!
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16.12.2020 22:57 Відповісти
Тот кто здесь продолжает гнать на фопов, мов налоги не платите. Объясняю, каждый фоповец платит налог за себя + наемные рабочие. Это не малые деньги которые поступают в бюджет, да вот за это их берут и ****.т на майдане полицаи которые за их налоги получают зарплаты.
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16.12.2020 23:04 Відповісти
Вводити касові апарати і показувати реальні прибутки, а то заплотив 300 гр. і продавай китайський непотріб. Хочете всі в Європу, а там за копію ціною в 20 сентимів тобі чек дають, а тут всі бідаки на мерсах шугають.
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16.12.2020 23:11 Відповісти
Менты вообще ахренели!
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16.12.2020 23:35 Відповісти
https://twitter.com/GoshaGo06574197

https://twitter.com/GoshaGo06574197 Стрєлок Воз борн ту Хєлл https://twitter.com/GoshaGo06574197 @GoshaGo06574197 https://twitter.com/GoshaGo06574197/status/1339308447075020802 1 ч

У кого ще є бажання за ригозборище притопить?

Протест ФОПів: на Майдані нові конфлікти мітингувальників з поліцією через намети і пінопласт - Цензор.НЕТ 9946
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16.12.2020 23:54 Відповісти
Зачем в это трудное время трогать предпринимателей ?
Они ведь не получают от государства никакой помощи и выживают собственными силами, содержат свои семьи и платят налоги.
Если государство не хочет помочь - то пусть хотя бы не мешает выживать.
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17.12.2020 07:05 Відповісти
 
 