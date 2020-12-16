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На Луганщині чоловік намагався ввезти з РФ 10 тис. дол., сховавши їх у порожнині для динаміків, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

У Луганській області прикордонники запобігли спробі нелегально ввезти на територію України велику суму готівкової іноземної валюти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Вчора в пункт пропуску "Мілове" автомобілем марки Citroen прибув 40-річний українець. Чоловік їхав із Росії в Україну. Під час проходження прикордонного контролю правоохоронці звернули увагу на знервовану поведінку громадянина. В результаті поглибленого огляду, під панеллю приладів, в порожнині для динаміка, була виявлена схованка з грошима. Таким чином українець намагався незаконно перемістити через кордон 10 тисяч доларів США.

Така "музика" чоловікові обійшлася в більш ніж 400 тис. гривень, оскільки разом з валютою вилучено і автомобіль, який оцінили в суму понад 125 тис. гривень. Подальшу долю вилученого буде вирішувати суд.

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Автор: 

валюта (2381) Держприкордонслужба ДПСУ (5986) гроші (968) контрабанда (1823) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514)


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Топ коментарі
+10
$10 тис можно ввозити без декларації, чи вже щось змінилось за період карантину?
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16.12.2020 17:08
+9
Я не понимаю вообще зачем такое делать? Это же мелкая сумма, которую можно вообще не декларировать.
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16.12.2020 17:03
+5
Так за что у него конфисковали деньги и авто, если это разрешено, а машина как кошелек спрятал деньги от сепаров.
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16.12.2020 17:15
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Я не понимаю вообще зачем такое делать? Это же мелкая сумма, которую можно вообще не декларировать.
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16.12.2020 17:03 Відповісти
Или просто положить в карман штанов
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16.12.2020 17:08 Відповісти
Возможно 10.000 єто то шо осталось после досмотра бравой таможней)
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16.12.2020 17:20 Відповісти
Не декларировать нельзя...
Такая сумма подлежит устной декларации...
Просто сказал у меня с собой 10 штук баксов...и показал если потребуют....а прятать нельзя..
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16.12.2020 17:50 Відповісти
дык если официально - то какая это контрабанда? чел просто оставил деньги в машине. значит изъяли незаконно.
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16.12.2020 19:46 Відповісти
Ну поделись бы,и делов...
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16.12.2020 17:06 Відповісти
с кем и за что...
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16.12.2020 17:57 Відповісти
$10 тис можно ввозити без декларації, чи вже щось змінилось за період карантину?
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16.12.2020 17:08 Відповісти
Написано ж -- русским по белому: При попытке вывоза, а не ввоза.
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16.12.2020 17:22 Відповісти
так вывоза из РФ в Украину!
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16.12.2020 17:44 Відповісти
Та ты шо? *)
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16.12.2020 17:45 Відповісти
Там начебто по вашому написано що намагався ввезти із за парєбрика в Україну...
( На Луганщине мужчина пытался ввезти из РФ 10 тыс. долл., спрятав их в полости для динамиков, - Госпогранслужба.).
чи ви вже й свою мову не розумієте? 🤣🤣
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16.12.2020 19:01 Відповісти
Так за что у него конфисковали деньги и авто, если это разрешено, а машина как кошелек спрятал деньги от сепаров.
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16.12.2020 17:15 Відповісти
Кто объяснит что этот мужик нарушил? 10т зелени вроде как можно не декларируя ввозить
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16.12.2020 17:20 Відповісти
Когда таможне нечего делать, они лижут яйца.
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16.12.2020 17:21 Відповісти
Ой дурак!
или это он бдительность зэлэных кашкетив притупил
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16.12.2020 17:22 Відповісти
какой то бред , абы что то писать. музчина смело мог их послать наыуй Физлицо может ввозить в Украину и вывозить за пределы Украины наличную валюту и банковские металлы в сумме/стоимости, не превышающей в эквиваленте 10 000 евро без письменного декларирования таможенному органу
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16.12.2020 17:36 Відповісти
значит он 20 ку ввозил! 10 легально в карманах штанов..а 10 ку запрятал
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16.12.2020 17:45 Відповісти
прихлопнули инвестора уже на входе без всяких нянек
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16.12.2020 17:38 Відповісти
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16.12.2020 17:59 Відповісти
После таких действий пограничников, они там еще больше возненавидят Украину.

Физлицо может ввозить в Украину и вывозить за пределы Украины наличную валюту и банковские металлы в сумме/стоимости, не превышающей в эквиваленте 10 000 евро без письменного декларирования таможенному органу
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16.12.2020 18:13 Відповісти
 
 