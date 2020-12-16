На Луганщині чоловік намагався ввезти з РФ 10 тис. дол., сховавши їх у порожнині для динаміків, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

У Луганській області прикордонники запобігли спробі нелегально ввезти на територію України велику суму готівкової іноземної валюти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Вчора в пункт пропуску "Мілове" автомобілем марки Citroen прибув 40-річний українець. Чоловік їхав із Росії в Україну. Під час проходження прикордонного контролю правоохоронці звернули увагу на знервовану поведінку громадянина. В результаті поглибленого огляду, під панеллю приладів, в порожнині для динаміка, була виявлена схованка з грошима. Таким чином українець намагався незаконно перемістити через кордон 10 тисяч доларів США.

Така "музика" чоловікові обійшлася в більш ніж 400 тис. гривень, оскільки разом з валютою вилучено і автомобіль, який оцінили в суму понад 125 тис. гривень. Подальшу долю вилученого буде вирішувати суд.

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