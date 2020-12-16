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"Без Цензури" у прямому ефірі: Врятувати рядового Татарова. ФОПів б'ють. Підміна Майдану. Бюджет-2021. ВIДЕО

Зрада, ФОПи, корупція та інший політичний треш - у традиційному злободенному стрімі "Без цензури" з Богданом Буткевичем і Мариною Данилюк-Ярмолаєвою!

Приєднуйтесь, як завжди, о 20.45, обговорюємо таке:

- Протести ФОП. Чого хочуть малі підприємці і якими методами звертають на себе увагу?

- Рада ухвалила бюджет-2021: кому і на що вистачить грошей?

- Порятунок рядового Татарова. Як і чому влада впевнено і послідовно відмазує заступника голови Офісу президента Олега Татарова? І чому передача його справи в ДБР - це погано.

- Тепер офіційно. ДБР звинуватило Чорновол в умисному вбивстві під час Євромайдану. Що це означає?

Беріть чай чи щось міцніше і приєднуйтесь до посиденьок "Без цензури" у прямому ефірі!

Дивіться також: Спецпроєкт "Без цензури": Хто такий Сорос? Вся інформація про людину, яку ненавидять РФ та її п'ята колона. ВIДЕО

Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+10
Ті фопи посміли накласти на свої шкурні інтереси " Плине кача".
Як посміли тільки
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16.12.2020 21:12
+6
"Без Цензури" у прямому ефірі: Врятувати рядового Татарова. ФОПів б'ють. Підміна Майдану. Бюджет-2021 - Цензор.НЕТ 8689
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16.12.2020 20:53
+2
Кто там говорил, что хуже не будет?
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16.12.2020 21:18
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"Без Цензури" у прямому ефірі: Врятувати рядового Татарова. ФОПів б'ють. Підміна Майдану. Бюджет-2021 - Цензор.НЕТ 8689
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16.12.2020 20:53 Відповісти
Ті фопи посміли накласти на свої шкурні інтереси " Плине кача".
Як посміли тільки
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16.12.2020 21:12 Відповісти
ой Ксня там багато людей з попереднього майдану... Які шкурні ? ви сходіть поспілкуйтеся з тими людьми , повірте то відстоюєтся право людей на підприємницьку діяльність.....
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17.12.2020 10:38 Відповісти
Без сумніву, там є і колишні Майданівці. Та "Плине кача" особлива пісня. Під неї Небесну сотню проводжали.
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17.12.2020 10:41 Відповісти
нема питань - я донесу ту інформацію до Організаторів.
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17.12.2020 11:46 Відповісти
Ага. Разом із Мураєвим. Офігенні патріоти.
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17.12.2020 11:18 Відповісти
покажи хоч одного політика, який вийшов до нас на майдан до стелли
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17.12.2020 11:44 Відповісти
Кто там говорил, что хуже не будет?
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16.12.2020 21:18 Відповісти
В Україні правлять садисти, мародери, грабіжники нелюді, мізантропи\\\\\\\\\\

Рогозин падла таки допрыгнул на Марс и привез злых править очень добрыми

але й на святій землі України\\\\\\\\\\\

такая "святая" шо Израиль на песке собирает урожай лучше - но на "святой земле" же 2/3 Мировых черноземов!!!11(гордится)

Сьогодні пройшов лише один підземний перехід - під проспектом Лесі
Українки... нарахував 13 людей, які з голоду... вже просять милостиню..\\\\\\\\\\\

Да, на закуску, и на выпивку, а их боссы - копят на очередной джип.

А якщо "кобєльок" має право і змогу авансом отритмати та відправити
"бідній мамі" в США більше 200 млн.грн. премії, а його "вєтряной" зам-
майже 150 млн.грн своїй дружині в Ліхтенштейн, то це - невимовний Жах
!!!\\\\\\\\\\\\

То шо обосрали Газпром(им не предлагали сотню-другую млн. евро за то шоп слили?), это по твоему побоку?
Взяли процент от выыгрыша, а если бы просрали = зрада и людей подыхающих в переходе было бы не 13, а 33
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17.12.2020 10:06 Відповісти
ФОПов никак не жаль, голосовали по приколу, какая разница, так какая разница, что им полицейские настучали по дурной башке дубинками, какая разница должно быть для них работа с кассовыми аппаратами, и вся жизнь у них какая разница, а когда их кумир Зенелох попросил поделится прибылью, так сразу завопили поддержите нас бедных бьют
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17.12.2020 07:58 Відповісти
Бублу всё пофиг ..они вместе с маркизом д"эрмеком чемоданы пакуют..а мы на море....
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17.12.2020 09:28 Відповісти
ЖОПОВ потрібно підтримувать ,а татарофф зовсім не агент ФСБ !
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17.12.2020 15:01 Відповісти
Второй день подряд на Крещатике и Майдане полицейские стоят вдоль дороги через каждые 30 метров, а на Майдане заграждение из полицейских автомобилей. Не знаю почему, но у меня второй день подряд в связи с этим всплывает картинка когда на Софиевской площади стройными рядами присягали на верность украинскому народу наши новые полицейские - копы, как мы их называли, во главе с Аваковым и Згуладзе в красном, Порошенко и Яценюком. После Майдана особенным было ударение на слове "НОВАЯ" полиция. И что мы имеем сегодня? Опять силовой разгон, хотя ФОПовцы никого не штурмовали, окна, двери не ломали. Да и сколько полицейских осталось из тех, кто 4 июля 2015 года были на присяге?
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18.12.2020 14:57 Відповісти
 
 