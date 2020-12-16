"Без Цензури" у прямому ефірі: Врятувати рядового Татарова. ФОПів б'ють. Підміна Майдану. Бюджет-2021. ВIДЕО

Зрада, ФОПи, корупція та інший політичний треш - у традиційному злободенному стрімі "Без цензури" з Богданом Буткевичем і Мариною Данилюк-Ярмолаєвою!

Приєднуйтесь, як завжди, о 20.45, обговорюємо таке:

- Протести ФОП. Чого хочуть малі підприємці і якими методами звертають на себе увагу?

- Рада ухвалила бюджет-2021: кому і на що вистачить грошей?

- Порятунок рядового Татарова. Як і чому влада впевнено і послідовно відмазує заступника голови Офісу президента Олега Татарова? І чому передача його справи в ДБР - це погано.

- Тепер офіційно. ДБР звинуватило Чорновол в умисному вбивстві під час Євромайдану. Що це означає?

Беріть чай чи щось міцніше і приєднуйтесь до посиденьок "Без цензури" у прямому ефірі!

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