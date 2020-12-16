"Без Цензури" у прямому ефірі: Врятувати рядового Татарова. ФОПів б'ють. Підміна Майдану. Бюджет-2021. ВIДЕО
Зрада, ФОПи, корупція та інший політичний треш - у традиційному злободенному стрімі "Без цензури" з Богданом Буткевичем і Мариною Данилюк-Ярмолаєвою!
Приєднуйтесь, як завжди, о 20.45, обговорюємо таке:
- Протести ФОП. Чого хочуть малі підприємці і якими методами звертають на себе увагу?
- Рада ухвалила бюджет-2021: кому і на що вистачить грошей?
- Порятунок рядового Татарова. Як і чому влада впевнено і послідовно відмазує заступника голови Офісу президента Олега Татарова? І чому передача його справи в ДБР - це погано.
- Тепер офіційно. ДБР звинуватило Чорновол в умисному вбивстві під час Євромайдану. Що це означає?
Беріть чай чи щось міцніше і приєднуйтесь до посиденьок "Без цензури" у прямому ефірі!
Топ коментарі
+10 Ksenia VB
показати весь коментар16.12.2020 21:12
+6 саша паламарчук
показати весь коментар16.12.2020 20:53
+2 Павел Коротич #382162
показати весь коментар16.12.2020 21:18
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Як посміли тільки
Рогозин падла таки допрыгнул на Марс и привез злых править очень добрыми
але й на святій землі України\\\\\\\\\\\
такая "святая" шо Израиль на песке собирает урожай лучше - но на "святой земле" же 2/3 Мировых черноземов!!!11(гордится)
Сьогодні пройшов лише один підземний перехід - під проспектом Лесі
Українки... нарахував 13 людей, які з голоду... вже просять милостиню..\\\\\\\\\\\
Да, на закуску, и на выпивку, а их боссы - копят на очередной джип.
А якщо "кобєльок" має право і змогу авансом отритмати та відправити
"бідній мамі" в США більше 200 млн.грн. премії, а його "вєтряной" зам-
майже 150 млн.грн своїй дружині в Ліхтенштейн, то це - невимовний Жах
!!!\\\\\\\\\\\\
То шо обосрали Газпром(им не предлагали сотню-другую млн. евро за то шоп слили?), это по твоему побоку?
Взяли процент от выыгрыша, а если бы просрали = зрада и людей подыхающих в переходе было бы не 13, а 33