"Сідай давай. Сідай, тобі кажуть", - петербурзькому депутату Резнику відключили мікрофон на словах про Навальний. ВIДЕО

Депутат міської законодавчих зборів Санкт-Петербурга Максим Резник говорив про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, коли його мікрофон раптово відключили.

Відео виступу Резника опубліковано в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.

Наводимо розшифровку.

"- Влада федеральна, наприклад, просто мовчить щодо ситуації із замахом на Навального. Таке мовчання, вибачте, - це гірше за визнання провини. Чи всі чекають, що завтра скаже цар? Ну хіба так ...

- Сідай давай. Сідай. Сідай, сідай давай. Сідай, тобі кажуть.

- Шановні колеги, якщо вам не подобається хід моїх думок, ви не згодні з тим, що я говорю - це ваше абсолютне право, можете вийти на трибуну, скористатися цим і, так би мовити, розповісти, чому я неправий. Але дозвольте мені говорити те, що я вважаю за потрібне. Я ще раз повторюю: я вважаю, що нинішня влада побудована на брехні.

- Сідай, сідай. Час вийшов, сідай".

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Раніше троє депутатів петербурзького закзборів, включаючи Резника, направили звернення голові ФСБ РФ Олександра Бортникова з проханням про проведення перевірки за фактами, викладеними в розслідуванні видань The Insider, Bellingcat, СNN і Der Spiegel про отруєння опозиціонера Олексія Навального.