"Сідай давай. Сідай, тобі кажуть", - петербурзькому депутату Резнику відключили мікрофон на словах про Навальний. ВIДЕО
Депутат міської законодавчих зборів Санкт-Петербурга Максим Резник говорив про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, коли його мікрофон раптово відключили.
Відео виступу Резника опубліковано в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.
Наводимо розшифровку.
"- Влада федеральна, наприклад, просто мовчить щодо ситуації із замахом на Навального. Таке мовчання, вибачте, - це гірше за визнання провини. Чи всі чекають, що завтра скаже цар? Ну хіба так ...
- Сідай давай. Сідай. Сідай, сідай давай. Сідай, тобі кажуть.
- Шановні колеги, якщо вам не подобається хід моїх думок, ви не згодні з тим, що я говорю - це ваше абсолютне право, можете вийти на трибуну, скористатися цим і, так би мовити, розповісти, чому я неправий. Але дозвольте мені говорити те, що я вважаю за потрібне. Я ще раз повторюю: я вважаю, що нинішня влада побудована на брехні.
- Сідай, сідай. Час вийшов, сідай".
Раніше троє депутатів петербурзького закзборів, включаючи Резника, направили звернення голові ФСБ РФ Олександра Бортникова з проханням про проведення перевірки за фактами, викладеними в розслідуванні видань The Insider, Bellingcat, СNN і Der Spiegel про отруєння опозиціонера Олексія Навального.
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и не стыдно? - он руку на Библию "ложил", отбулавился и даже мацой не закусил.
крестился, не, не знаю - утверждать не могу...
но по всему же видно - козак...
Хотя сейчас опять забанят на три дня или совсем не приду сюда, но меня это не волнует))
Чтобы судить других, надо сам быть судьями справедливыми...как там в Билии, каким судом судите...
ни ты его не переубедишь ни он тебя....
В росЦиян есть пословица --
Бьет - ЗНАЧИТ ЛЮБИТ !..
****** - значит - УВАЖАЕТ ! ..
Так , что ...
Что бы касапы были хорошие -- их надо ""любить " ..
и "уважать" !...
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3олотая орда , грозный перт1 николай2 (кровавый ) ленин-САТАНИН , какдыров------------- - ТОМУ ПРИМЕРЫ !".
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вы услышали и поняли - больше нихто...
Беседа шла на нормальном уровне до тех пор пока армянин не произнес что если бы не Россия то и конфликта бы не было,после чего у него сначала пропал звук,а через полминуты его блоконули.
- прикольно 30-ти лет как не было................