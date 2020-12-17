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"Сідай давай. Сідай, тобі кажуть", - петербурзькому депутату Резнику відключили мікрофон на словах про Навальний. ВIДЕО

Депутат міської законодавчих зборів Санкт-Петербурга Максим Резник говорив про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, коли його мікрофон раптово відключили.

Відео виступу Резника опубліковано в YouTube,  інформує Цензор.НЕТ.

Наводимо розшифровку.

"- Влада федеральна, наприклад, просто мовчить щодо ситуації із замахом на Навального. Таке мовчання, вибачте, - це гірше за визнання провини. Чи всі чекають, що завтра скаже цар? Ну хіба так ...

- Сідай давай. Сідай. Сідай, сідай давай. Сідай, тобі кажуть.

- Шановні колеги, якщо вам не подобається хід моїх думок, ви не згодні з тим, що я говорю - це ваше абсолютне право, можете вийти на трибуну, скористатися цим і, так би мовити, розповісти, чому я неправий. Але дозвольте мені говорити те, що я вважаю за потрібне. Я ще раз повторюю: я вважаю, що нинішня влада побудована на брехні.

- Сідай, сідай. Час вийшов, сідай".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина хоче хороших відносин із РФ, але пам'ятає про Україну і справу Навального, - Меркель

Раніше троє депутатів петербурзького закзборів, включаючи Резника, направили звернення голові ФСБ РФ Олександра Бортникова з проханням про проведення перевірки за фактами, викладеними в розслідуванні видань The Insider, Bellingcat, СNN і Der Spiegel про отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Автор: 

отруєння (945) росія (65191) Санкт-Петербург (277) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+15
Там багато чудєс.
"Садись давай. Садись, тебе говорят", - петербургскому депутату Резнику отключили микрофон на словах о Навальном - Цензор.НЕТ 7373
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17.12.2020 04:19
+9
ето вы сейчас политика года, по версии мендель, жидом обозвали?

и не стыдно? - он руку на Библию "ложил", отбулавился и даже мацой не закусил.
крестился, не, не знаю - утверждать не могу...
но по всему же видно - козак...
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17.12.2020 02:24
+6
Пока козломордые не вернут Крым и бамбас санкции никто не снимет---запомни это.
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17.12.2020 02:05
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Ооо бузотер,на каторгу его!
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17.12.2020 00:57 Відповісти
за навального, для начала ему наваляют по полной ))
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17.12.2020 01:01 Відповісти
операция "Преемник" проходит по плану.
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17.12.2020 01:01 Відповісти
Сразу видно, что выступающий новичек в политике
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17.12.2020 01:03 Відповісти
люблю смотреть когда кацап кацапу чуб вместе с лишней хромосомой и скрепой выкручивает.
поднажмите там, ********* - ждут же люди...
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17.12.2020 01:05 Відповісти
ето вы сейчас политика года, по версии мендель, жидом обозвали?

и не стыдно? - он руку на Библию "ложил", отбулавился и даже мацой не закусил.
крестился, не, не знаю - утверждать не могу...
но по всему же видно - козак...
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17.12.2020 02:24 Відповісти
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17.12.2020 06:57 Відповісти
Меня уже раз шесть или семь на цензоре блокировали, впервые в инете, кто-то тут бегает из модераторов и ведет политику по принципу российской власти...так что...кто бы говорил))
Хотя сейчас опять забанят на три дня или совсем не приду сюда, но меня это не волнует))
Чтобы судить других, надо сам быть судьями справедливыми...как там в Билии, каким судом судите...
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17.12.2020 01:17 Відповісти
То есть, вы хотите нам донести, что российская власть хорошая, а вам это не позволяют?
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17.12.2020 01:41 Відповісти
Хм, хотел сказать, что если вы критикуете других за из право высказать свое мнение, то сами у себя дайте такое право, ну грубо говоря, если у тебя в доме мусор, то что на соседа смотришь и говоришь, что он в грязи живет.
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17.12.2020 02:11 Відповісти
Чей Крым?
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17.12.2020 03:37 Відповісти
от тебе скучно, за балбесов цепляться, а смысл?
ни ты его не переубедишь ни он тебя....
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17.12.2020 03:47 Відповісти
проехали....
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17.12.2020 04:11 Відповісти
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17.12.2020 14:26 Відповісти
Не могу понять,о ЧЕМ твой ПОНОС ? Объясни.
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17.12.2020 02:02 Відповісти
Для поноса есть множество лекарств
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17.12.2020 02:12 Відповісти
Я бьі вас заблокировал за спам и писанину за ваши личное проблемьі , лекарства, поносьі на месяц или больше, но я не модератор, а модератор добрьій
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17.12.2020 03:43 Відповісти
скорее ты путаешь блокировку со спамом...
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17.12.2020 07:52 Відповісти
.
В росЦиян есть пословица --


Бьет - ЗНАЧИТ ЛЮБИТ !..


****** - значит - УВАЖАЕТ ! ..


Так , что ...


Что бы касапы были хорошие -- их надо ""любить " ..


и "уважать" !...
.
3олотая орда , грозный перт1 николай2 (кровавый ) ленин-САТАНИН , какдыров------------- - ТОМУ ПРИМЕРЫ !".
..
.
.
.


...
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17.12.2020 01:26 Відповісти
шановный, с уважением, но не раскачивать свой коммент на полторы страницы - такая мысль вас не посещала?
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17.12.2020 03:30 Відповісти
Навального зроблять наступним президентом Росії. Прийде до влади «опозиціонер» і всі санкції знімлять.
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17.12.2020 02:03 Відповісти
Пока козломордые не вернут Крым и бамбас санкции никто не снимет---запомни это.
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17.12.2020 02:05 Відповісти
И это только половина дела. Не получится просто вернуть оккупированные территории без возмещения экономического и морального ущерба.
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22.12.2020 03:46 Відповісти
Ніфіга, його нічого не навчило, планує приїхать назад на росію, там йому таки можуть вкоротити віку,це ж логічно, а він думає що президентом буде. Хоч одна людина там вийде на захист Навального, хоча б на одиночний пікет ? Здорово сумніваюсь
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17.12.2020 03:50 Відповісти
Россия - страна террорист и вся система власти России - это террористы!
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17.12.2020 02:34 Відповісти
Там багато чудєс.
"Садись давай. Садись, тебе говорят", - петербургскому депутату Резнику отключили микрофон на словах о Навальном - Цензор.НЕТ 7373
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17.12.2020 04:19 Відповісти
Пане Сергію! Ви шедевр! Продовжуйте далі, Ми Васрозуміємо. Слава Україні!
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17.12.2020 09:57 Відповісти
У маскалів Франція вже "іхняя зємля".
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17.12.2020 11:30 Відповісти
Во дураак... Мозги ему там походу жиром сдавило.
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22.12.2020 03:47 Відповісти
раз и навсегда - кого бы на кацапии не назначили в ***** - ето все равно будет *****.
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17.12.2020 04:26 Відповісти
Александр Хоменко a89edb89
вы услышали и поняли - больше нихто...
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17.12.2020 09:47 Відповісти
Навальный фактически признался что работает на западные спецслужбы. Наверно понял что в РФ уже никогда не сможет вернутся.
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17.12.2020 05:20 Відповісти
Учи правило написания мягкого знака в суффиксах "тся", "ться", оналитег ты, омериканский! 😁
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17.12.2020 07:28 Відповісти
ужос. Значить, його правильно траванули? народ ********, расстрєлять как бєшеную сабаку. Так, свінособак?
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17.12.2020 10:56 Відповісти
"Садись давай на бутылку. Садись, тебе говорят" 😁
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17.12.2020 06:07 Відповісти
Спостерігати за ручонками ввХу тепер цікаво, вони не узгоджуються з командами черепної коробочкі і вказують що подія року незабаром
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17.12.2020 06:31 Відповісти
Там таких Ху - вагон з причепом. Буде інший ще гірший, скрепний народ - це надовго
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17.12.2020 10:53 Відповісти
Якщо не назавжди...
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22.12.2020 03:48 Відповісти
Сам О.Навальний назвав, що РФ є країною-терористом, яка вбиває своїх громадян.
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17.12.2020 08:28 Відповісти
Я Вам скажу наступну річ. Все знаходиться в причино -наслідковому звязку. Сирія, Крим, отруєння Навального... Я засуджую спробу вбивства ( отруєння) Навального. Але! Є одна приказка: Якщо тобі в трамваї наступили на ногу, не поспішай ображатись, можливо ти сам винен. Ви, шановні росіяни збудували-цей трамвай!
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17.12.2020 10:04 Відповісти
Садись, садись, на бутылку садись кацап)
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17.12.2020 08:38 Відповісти
Вчера в чаирулетке попал на адекватного армянина проживающего в россии ну и естественно заговорил с ним о Карабахе.
Беседа шла на нормальном уровне до тех пор пока армянин не произнес что если бы не Россия то и конфликта бы не было,после чего у него сначала пропал звук,а через полминуты его блоконули.
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17.12.2020 09:28 Відповісти
Рашкодрочери, ви теж можете вийти на трибуну і сказати, який неправий Рєзнік
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17.12.2020 10:50 Відповісти
Схоже, що пуйло вже як гєпа, тиждень чи місяць тому...
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17.12.2020 11:29 Відповісти
А вот меня мучают смутные сомненья,что так любящие правду сайт отключил коментарии к кончине Кернеса.А-почему!?!
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17.12.2020 11:31 Відповісти
сервер перевантажений від страждань, прибитих горем Харків'ян... Кожен не може стриматись, щоб обійти тему чортів та смоли... Чи як там у вас, у закладі, що є антонімом раю- обслуговують?
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17.12.2020 13:04 Відповісти
Садись чувак! Не то другие тебя посадят и уже не на кресло депутата
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17.12.2020 12:38 Відповісти
Наташа садись! Ми там все уранили!
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17.12.2020 13:20 Відповісти
Да хрен на них !!!!
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17.12.2020 14:49 Відповісти
https://xn--h1aagokeh.xn--p1ai/posts/2019/05/24/kremlyovskij-miting.html

- прикольно 30-ти лет как не было................
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17.12.2020 15:16 Відповісти
 
 