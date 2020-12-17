У бюджет-2021 не закладено достатньо коштів для закупівлі вакцини від COVID-19. Прищеплення буде проходити в кілька етапів, - Степанов. ВIДЕО

Вакцинацію від COVID-19 в Україні проводитимуть у кілька етапів для різних груп населення. На першому етапі буде спостерігатися низький доступ до вакцини.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході прес-брифінгу в Києві в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми закінчуємо розробку Національного плану впровадження вакцинації від COVID-19 на території України. Думаю, що в п'ятницю зможу його підписати та затвердити відповідним наказом. Ми чітко пропрацювали всі етапи проведення вакцинації" - сказав він.

За словами міністра, на першому етапі, коли буде низький доступ до вакцини та кількість вакцин не буде перевищувати 10% від загальної кількості населення, заплановано охопити не менш як 700 тис. осіб: медпрацівників, військовослужбовців ООС, працівників соцсфери, працівників інтернатів, будинків для людей похилого віку.

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На другому етапі вакциною забезпечать людей віком старше 60 років, працівників навчальних закладів, працівників структур, які забезпечують безпеку держави, зокрема ДСНС, Нацполіції тощо.

На третьому - людей від 17 до 59 років, які належать до груп медичного ризику, інші категорії населення і професійних груп, які мають ризик захворюваності.

Планується також забезпечити проведення вакцинації для громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Вакцинація буде проходити на базі кабінетів щеплень, в Україні станом на грудень їх 11,346 тис.

"Ми плануємо створити мобільні бригади з імунізації за умови забезпечення всіма необхідними засобами для здійснення вакцинації. Мобільні бригади у всіх регіонах будуть здатні здійснювати до 190 тис. щеплень на тиждень. Також планується проводити щеплення через мережу сімейних лікарів (23,795 тис. лікарів "первинки"). Крім того, ми розглядаємо шляхи створення тимчасових центрів вакцинації", - повідомив Степанов, додавши, що таким чином Україна зможе робити понад 2 млн щеплень на тиждень.

Крім цього, міністр зазначив, що МОЗ спільно з Мінціфри опрацьовують варіант створення відповідної електронної платформи щодо реєстрації громадян для вакцинації. "Також ми будемо використовувати запис за телефоном через сімейних лікарів", - додав він.

Водночас Степанов наголосив, що коштів, закладених в бюджеті 2021 року недостатньо для закупівлі вакцин.

"Ми провели детальний розрахунок суми, яку необхідно було закласти в бюджет - 15,1 млрд грн. Але в бюджеті 2021 року на вакцинацію виділено 2,6 млрд грн. Ми розуміємо, що цієї суми буде недостатньо. Зараз в екстреному порядку МОЗ шукає кошти на закупівлю вакцин. Ми провели відповідні розрахунки, що ми можемо заощадити, провели консультації з урядом і дійшли до того, що можемо акумулювати до 2,3 млрд грн. Наша позиція - вакцинувати всіх громадян, але в першу чергу вакцинувати будуть групи ризику", - сказав він.

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