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Новини Відео Коронавірус і карантин Бюджет-2021
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У бюджет-2021 не закладено достатньо коштів для закупівлі вакцини від COVID-19. Прищеплення буде проходити в кілька етапів, - Степанов. ВIДЕО

Вакцинацію від COVID-19 в Україні проводитимуть у кілька етапів для різних груп населення. На першому етапі буде спостерігатися низький доступ до вакцини.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході прес-брифінгу в Києві в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми закінчуємо розробку Національного плану впровадження вакцинації від COVID-19 на території України. Думаю, що в п'ятницю зможу його підписати та затвердити відповідним наказом. Ми чітко пропрацювали всі етапи проведення вакцинації" - сказав він.

За словами міністра, на першому етапі, коли буде низький доступ до вакцини та кількість вакцин не буде перевищувати 10% від загальної кількості населення, заплановано охопити не менш як 700 тис. осіб: медпрацівників, військовослужбовців ООС, працівників соцсфери, працівників інтернатів, будинків для людей похилого віку.

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На другому етапі вакциною забезпечать людей віком старше 60 років, працівників навчальних закладів, працівників структур, які забезпечують безпеку держави, зокрема ДСНС, Нацполіції тощо.

На третьому - людей від 17 до 59 років, які належать до груп медичного ризику, інші категорії населення і професійних груп, які мають ризик захворюваності.

Планується також забезпечити проведення вакцинації для громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Вакцинація буде проходити на базі кабінетів щеплень, в Україні станом на грудень їх 11,346 тис.

"Ми плануємо створити мобільні бригади з імунізації за умови забезпечення всіма необхідними засобами для здійснення вакцинації. Мобільні бригади у всіх регіонах будуть здатні здійснювати до 190 тис. щеплень на тиждень. Також планується проводити щеплення через мережу сімейних лікарів (23,795 тис. лікарів "первинки"). Крім того, ми розглядаємо шляхи створення тимчасових центрів вакцинації", - повідомив Степанов, додавши, що таким чином Україна зможе робити понад 2 млн щеплень на тиждень.

Крім цього, міністр зазначив, що МОЗ спільно з Мінціфри опрацьовують варіант створення відповідної електронної платформи щодо реєстрації громадян для вакцинації. "Також ми будемо використовувати запис за телефоном через сімейних лікарів", - додав він.

Водночас Степанов наголосив, що коштів, закладених в бюджеті 2021 року недостатньо для закупівлі вакцин.

"Ми провели детальний розрахунок суми, яку необхідно було закласти в бюджет - 15,1 млрд грн. Але в бюджеті 2021 року на вакцинацію виділено 2,6 млрд грн. Ми розуміємо, що цієї суми буде недостатньо. Зараз в екстреному порядку МОЗ шукає кошти на закупівлю вакцин. Ми провели відповідні розрахунки, що ми можемо заощадити, провели консультації з урядом і дійшли до того, що можемо акумулювати до 2,3 млрд грн. Наша позиція - вакцинувати всіх громадян, але в першу чергу вакцинувати будуть групи ризику", - сказав він.

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вакцина (4419) карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Перші сепари малороси будуть?
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17.12.2020 10:55
+1
Дети пролетают
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17.12.2020 10:58
+1
>В бюджет-2021 не заложено достаточно средств для закупки вакцины

зато на дороги все профукали, идиеты млин
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17.12.2020 11:02
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Перші сепари малороси будуть?
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17.12.2020 10:55 Відповісти
Так, Одеса, николаев, Херсон тощо
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17.12.2020 11:40 Відповісти
одеса мимо там не верят в короновирус
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17.12.2020 12:50 Відповісти
Дети пролетают
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17.12.2020 10:58 Відповісти
>В бюджет-2021 не заложено достаточно средств для закупки вакцины

зато на дороги все профукали, идиеты млин
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17.12.2020 11:02 Відповісти
ну все очень просто медицинская мафия неприучена делиться в отличие от дорожной
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17.12.2020 11:14 Відповісти
Це тільки мені здається, що використання коштів з корлнавірусногл фонду на інші потреби в період пандемії - це геноцид українського народу?
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17.12.2020 12:15 Відповісти
Всі нормальні країни повністю вакцинують своє населення за 1,0-1,5 роки, забудуть про пандемію і відкриють між собою кордони.
А ми розтягнемо цей процесс на 5+ років, щоб всі наближені встигли розтягти бабло і пропіаритися (не забуваємо про передвиборчі 2023-2024 роки, коли фото кандидатів з ящиком вакцин майорітиме на всіх біг-бордах).
А до того часу, поки 80-90% не вакцинують, ми залишимося для цивілізованого світу країною-ізгоєм. Громадян якої, ясна річ, нікуди впускати не будуть навіть при наявності безвізових домовленостей
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17.12.2020 12:20 Відповісти
денех нет
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17.12.2020 12:26 Відповісти
Вот же кадр, все ему мало!
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17.12.2020 12:31 Відповісти
Поуничтожають вас вакциною принудітельной щоб не розмножалися і буде їм легше жити ну не тормознуте воно,весь мир здурів
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17.12.2020 17:07 Відповісти
Степанов переживает, что нечего будет ему и его жене дерибанить , через подставные фирмы своей жены??? не гони лошадей, степанов!! Ещё не известно какой результат даёт эта фуфловакцинация!! Пока, что отзывы о всех без исключения вакцинах не очень позитивны!! Много сопутствующих реакций у людей от вакцинации, аллергические реакции , сыпь, повышение температуры и т. д. !! Тем более, я так понимаю, что ни Зеленский, ни шмыгаль, ни ВР, ни Степанов, не обещают украинцам бесплатную вакцинацию от ковид!! А отдавать по сто долларов за любую фуфло-вакцину в Украине многие не захотят и я в том числе!!
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17.12.2020 18:49 Відповісти
 
 