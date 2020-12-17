Проєкт "Без цензури": Уже не найвеличніший. Чи є у Зеленського політичне майбутнє?. ВIДЕО

Чи є у Зеленського майбутнє? І яке воно - погане чи дуже погане? Марина Данилюк-Ярмолаєва дотепно аналізує свіжу соціологію й розкладає по поличках політичні та іміджеві підсумки року для політика Володимира Зеленського.

Кримсько-донецькі політруки із командування Нацгвардії готові розганяти ФОПів. 42% українців назвали Володимира Зеленського розчаруванням року. Понад дві третини громадян дуже незадоволені економічною ситуацією в країні. Видається кепським, еге ж?

А в цей час оточення Зеленського реалізовує щодо нього таку собі тактику "бетонного джакузі" - коли президент з'являється нечасто й тільки з хорошими новинами. І все це - на тлі, м'яко кажучи, не надто втішних новин і рейтингів.

Хто веде Зеленського до політичної смерті? Навіщо президента відривають від реальності й "бетонують" у теплій ванні? Чому серіали "Слуга народу" й "Свати" зіграли із Зеленським злий жарт?

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