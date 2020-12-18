Україна отримає вакцини проти COVID-19 не пізніше ніж їх одержить Європа, - Шмигаль. ВIДЕО
Україна отримає вакцини проти COVID-19 не пізніше ніж їх одержить Європа. Запустити процес безкоштовної вакцинації планується вже в лютому 2021 року. Україна на цьому етапі веде переговори з усіма виробниками вакцин проти коронавірусу, крім російської.
Перша партія вакцини очікується в Україні вже в лютому 2021 року. Про це сьогодні під час години запитань до уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
Першими, за словами Шмигаля, будуть вакциновані медичні працівники. Крім цього, прем'єр також назвав категорії громадян, які будуть вакциновані на пріоритетній основі. Порядок пріоритетності, за словами прем'єра, є таким:
- медичні працівники, включно з особами, які беруть безпосередню участь у протидії COVID-19;
- військовослужбовці, які беруть участь в ООС;
- працівники соціальної сфери;
- особи, які проживають в закладах з надання довгострокового догляду та підтримки, і персонал таких закладів;
- працівники критично важливих структур державної безпеки, включно з ДСНС, Національною поліцією, Національною гвардією, ЗСУ, МВС;
- вчителі та інші працівники сфери освіти;
- літні люди 60 років і старше, які перебувають у групах ризику.
Усередині кожної з цих пріоритетних груп також будуть свої категорії пріоритетності, уточнив прем'єр-міністр.
За словами Шмигаля, така пріоритетність прописана в Національному плані вакцинації, який, як очікується, буде затверджено на початку наступного тижня, а після цього представлений громадськості.
Зазначені категорії вакцинуватимуться на безкоштовній основі. Паралельно здійснюватиметься комерційне вакцинування на платній основі.
Також Шмигаль уточнив, що процес вакцинації відбуватиметься на базі існуючих кабінетів щеплення. До процесу будуть залучені спеціальні мобільні бригади та сімейні лікарі.
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Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/society/naselenie-ukrainy-sokratilos-na-2316-tys-za-10-mesyacev-gosstat-1532199.html І коронавірус тут абсолютно нідо чого. І так відбувається вже декілька десятиліть. І ніхто не вводив локдауни і не оголошував пандемію.
ПФ после вируса:
Отже кожні півроку треба щеплювати 15-20 мільйонів українців.
Що в реальності? В найліпшому випадку 5 мільйонів отримає вакцину до кінця 2021 року. Це утопія. Гроші коту під хвіст. Повне безглуздя.