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Україна отримає вакцини проти COVID-19 не пізніше ніж їх одержить Європа, - Шмигаль. ВIДЕО

Україна отримає вакцини проти COVID-19 не пізніше ніж їх одержить Європа. Запустити процес безкоштовної вакцинації планується вже в лютому 2021 року. Україна на цьому етапі веде переговори з усіма виробниками вакцин проти коронавірусу, крім російської.

Перша партія вакцини очікується в Україні вже в лютому 2021 року. Про це сьогодні під час години запитань до уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Першими, за словами Шмигаля, будуть вакциновані медичні працівники. Крім цього, прем'єр також назвав категорії громадян, які будуть вакциновані на пріоритетній основі. Порядок пріоритетності, за словами прем'єра, є таким:

- медичні працівники, включно з особами, які беруть безпосередню участь у протидії COVID-19;

- військовослужбовці, які беруть участь в ООС;

- працівники соціальної сфери;

- особи, які проживають в закладах з надання довгострокового догляду та підтримки, і персонал таких закладів;

- працівники критично важливих структур державної безпеки, включно з ДСНС, Національною поліцією, Національною гвардією, ЗСУ, МВС;

- вчителі та інші працівники сфери освіти;

- літні люди 60 років і старше, які перебувають у групах ризику.

Усередині кожної з цих пріоритетних груп також будуть свої категорії пріоритетності, уточнив прем'єр-міністр.

За словами Шмигаля, така пріоритетність прописана в Національному плані вакцинації, який, як очікується, буде затверджено на початку наступного тижня, а після цього представлений громадськості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На перший етап вакцинації заплановано 2 млн доз вакцини, для наступного етапу - близько 10 млн, - Шмигаль

Зазначені категорії вакцинуватимуться на безкоштовній основі. Паралельно здійснюватиметься комерційне вакцинування на платній основі.

Також Шмигаль уточнив, що процес вакцинації відбуватиметься на базі існуючих кабінетів щеплення. До процесу будуть залучені спеціальні мобільні бригади та сімейні лікарі.

Також читайте: Бюджет на 2021 рік передбачає закупівлю 4 млн доз вакцини проти COVID-19, - Разумков

Автор: 

вакцина (4419) Шмигаль Денис (4602) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Какая вакцина??? Я просто хочу тест бесплатный сделать хоть раз, а не платить каждый раз по 990 грн! Где мне его сделать нахаляву?
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18.12.2020 11:48
+2
Брехливая скотина.
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18.12.2020 12:16
+1
Пока собираются, пандемия закончится
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18.12.2020 12:24
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Какая вакцина??? Я просто хочу тест бесплатный сделать хоть раз, а не платить каждый раз по 990 грн! Где мне его сделать нахаляву?
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18.12.2020 11:48 Відповісти
Начните с днк-лабаратории там тест стоит 560 грн.
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18.12.2020 12:55 Відповісти
Дурень думкой багатіє...
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18.12.2020 11:50 Відповісти
https://life.pravda.com.ua/health/2020/12/17/243422/ Україна насправді має контракти для купівлі вакцин лише для 2 млн населення - Bloomberg

Україна отримає вакцини проти COVID-19 не пізніше ніж їх одержить Європа, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2656
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18.12.2020 11:55 Відповісти
Похоже нас опять пытаються развести, или у шмыгаля Европа находится в Африке
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18.12.2020 11:58 Відповісти
В течение января - октября численность населения Украины сократилась на 231,6 тыс. человек (0,55%) и составила 41 670,8 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики (.doc), опубликованные 18 декабря.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/society/naselenie-ukrainy-sokratilos-na-2316-tys-za-10-mesyacev-gosstat-1532199.html І коронавірус тут абсолютно нідо чого. І так відбувається вже декілька десятиліть. І ніхто не вводив локдауни і не оголошував пандемію.
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18.12.2020 18:51 Відповісти
ПФ до вируса:
Україна отримає вакцини проти COVID-19 не пізніше ніж їх одержить Європа, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5670

ПФ после вируса:
Україна отримає вакцини проти COVID-19 не пізніше ніж їх одержить Європа, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1510
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18.12.2020 11:57 Відповісти
думаю Україна перша видасть світу вакцину від фашизму ! Йолка готова,ліхтарі теж. Залишилось їх прикрасити перед святами .
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18.12.2020 12:05 Відповісти
Брехливая скотина.
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18.12.2020 12:16 Відповісти
уже стоят бигборды "тест на ковид - 1000грн."
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18.12.2020 12:20 Відповісти
та получит - получит...- только какого качества, количество и для кого...
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18.12.2020 12:20 Відповісти
Пока собираются, пандемия закончится
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18.12.2020 12:24 Відповісти
Як же ви, пліснява мразото, задобали своє безкінечною брехнею.
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18.12.2020 12:25 Відповісти
Просто подумайте. Боротьба з ковідом за допомогою вакцин. Потрібно, як кажуть "іксперди", вакцинування щонайменше 50% населення (для колективного імунітету), причому не рідше, чим кожні півроку (а краще кожні 3 місяці, бо довше гуморальний, тобто специфічний, імунітет на ГРВІ не триває).

Отже кожні півроку треба щеплювати 15-20 мільйонів українців.
Що в реальності? В найліпшому випадку 5 мільйонів отримає вакцину до кінця 2021 року. Це утопія. Гроші коту під хвіст. Повне безглуздя.
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18.12.2020 12:30 Відповісти
Evropa uze etom mesiace planirujet delat prilivki
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18.12.2020 12:34 Відповісти
Очевидно, премьеру не известно что многие страны Европы уже получают вакцину, а некоторые, как Англия, уже и проводят вакцинацию. Поэтому такое тупое заявление говорит либо об его непревзойденной тупости, либо он всех нас считает таковыми.
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18.12.2020 14:02 Відповісти
Шмаркаль п-бол зеленый не в курсе ,что всеобщее вакцинирование в ЕС начинается с 24.12.20 года? А Польша купила 60 миллионов доз вакцин,и она точно находится в Европе!
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18.12.2020 14:32 Відповісти
Я уверен ,что так и считает! Разве умные люди выберут, клоуна Президентом?
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18.12.2020 14:33 Відповісти
ВОЗ передает бесплатно Украине 2 млн.шт. вакцины как стране с недоразвитой экономикой, и только для вакцинации малоимущего населения, БЕСПЛАТНО.
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18.12.2020 15:11 Відповісти
оружие , наркотики ,вакцина
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18.12.2020 19:01 Відповісти
Самое главное, никаких вакцин лугандонам с Украины не давать. Пусть их лаптеногие лечат.
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18.12.2020 21:33 Відповісти
 
 