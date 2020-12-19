УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6759 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
8 921 18

Окопна війна: "Ми цього року були дуже чемні, і святий Миколай подарував нам багато подарунків", - командир взводу снайперів ЗСУ Сергій Варакін (Смайл). ВIДЕО

До дня Святого Миколая ми поспілкувалися з бійцями на передовій, щоб дізнатися їхню думку щодо цього свята. Крім того, українські воїни завдяки рубриці "Окопна війна" на Цензор.НЕТ змогли привітати своїх рідних і навчилися співати пісню: "Ой, хто, хто, Миколая любить".

Про це повідомляє журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Нам вдалося побувати на позиціях під тимчасово окупованою Горлівкою, відвідати хлопців і дівчат в Авдіївці, Водяному. Люди з різних регіонів країни, молоді і ті, які уже чимало прожили, поділилися своїми враженнями про це українське народне свято. Хтось з них навіть не здогадувався колись, що існує День Святого Миколая, адже жорстока "совєцька" пропаганда забороняла його. Тому в уяві людей був тільки Дід Мороз із червоним носом і Снігурочка, яка завдяки російським новорічним фільмам втратила свою казкову значущість.

Бійці розповіли нам про свої таємні побажання, що і коли дарував їм святий Миколай. Чи завжди подарунки були хорошими.

Також дивіться: "Окопна війна": "Після того, як я покинув Росію і пробрався в Україну, на мене в Москві відкрили кілька кримінальних справ", - доброволець В'ячеслав Донгузов. ВIДЕО

Багато чого, що вдалося почути від хлопців і дівчат, які захищають нашу країну, не ввійшло до сьогоднішнього репортажу. Бійці займаються делікатною роботою на передовій, тому не бажають світитися в інформаційному просторі. Інші не хотіли розказувати нічого на камеру, тому що в них не було дитинства як такого, і Миколай до них не приходив.

Сергій Варакін на псевдо Смайл є офіцером Збройних сил України і командує взводом снайперів, які виконують найпотаємніші бажання українських патріотів. Він першим поділився своїми спогадами і враженнями про День Святого Миколая.

"Ми ніколи не святкували "совкове свято Діда Мороза. Наша родина завжди чекала на прихід Святого Миколая і Різдво. Адже це справжні українські свята з українськими традиціями. Що стосується мого підрозділу, то ми буди дуже хороші і чемні цього року, тому Святий Миколай приходив до нас цілий рік, за що ми йому дуже вдячні. Загалом, я хочу привітати усіх своїх побратимів, всю Україну з цими святами і побажати їм всього найкращого", - сказав Варакін.

Доброволець на псевдо Мельник надзвичайно хвилювався, коли його запитали, отримував він лозину під подушку за погану поведінку чи завжди був слухняний. Зрештою, він заспокоївся і розказав, як святкував День святого Миколая до війни. Адже, починаючи з 2014 року, Мельник воює проти російських окупантів, і дитинство для нього назавжди залишилося в минулому.

- День святого Миколая для мене суто родинне свято. Будучи дитиною, я завжди чекав його. І зараз чекаю, тому що разом з ним приходить казковий настрій, спокій.
- Тобі дарував святий Микола різку? Чи ти був слухняний завжди?
- Різку, що таке різка?
- Ну, лозину, щоб карати за погану поведінку.
- Аааа... Щось я заплутався, але лозина була. Зате тепер я хочу привітати всіх діток українських, всіх українців з цим величезним святом. Хай святий Миколай подарує вам здоров’я і нам Перемогу.

Також дивіться: "Окопна війна": "В Україні не АТО, а справжня війна з Росією", - останнє інтерв'ю загиблого в 2017-му казахського добровольця Віктора Матюхіна. ВIДЕО

Андрій, боєць ЗСУ, він виріс у будинку для сиріт, тому його дитинство було не надто щасливим.

"Я не мав сім’ї, тому щось розказати про "щасливе дитинство" не можу. В сирітському будинку ми відзначали Новий рік. Один із викладачів грав Діда Мороза, викладачка образотворчого мистецтва була за Снігурочку. Нам давали скромні подарунки, а вихователі після концерту йшли пити і на цьому свято закінчувалося. В нашому дитячому будинку були діти, які колись мали батьків, тому знали про святого Миколая. Вони розказували нам, що святий Микола приходив до них вночі з подарунками, які клав під подушку. Я завжди мріяв вирости, мати сім’ю і щоб до нас приходив святий Миколай: захисник скривджених, сиріт, бідних. Мрія здійснилася, в мене дружина і дитина в Одесі і до нас приходить святий Миколай, який приносить радість. Залишилося визволити Україну від кремлівських "рашистів", щоб Миколай приходив до всіх українців від Сімферополя до Львова, від Донецька до Чернівців", - розповів воїн

Олександр народився ще в Радянському Союзі. Тому зміст свята Миколая для нього був прихований.

"Розумієте, що колись нам забороняли святкувати День Святого Миколая, ми більше були орієнтовані на Діда Мороза. Тепер в мене діти, дружина і наша сім’я відзначає це велике свято. Тому всіх українців вітаю з цим днем, зокрема і волонтерів, які цілий рік допомагали нам. Будьте здорові і Слава Україні!" - сказав Олександр.

Також дивіться: Воїни 74-го окремого розвідувального батальйону після восьми місяців виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію. ВIДЕО

Автор: 

Донбас (22356) Ухман Михайло (237)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
Дякую за відео.
Але так, світити командира снайперів не треба було.
І трохи заважає спів: не все добре чути.

Бережіть себе, Захисники !
показати весь коментар
19.12.2020 09:21
+10
Окопна війна: "Ми цього року були дуже чемні, і святий Миколай подарував нам багато подарунків", - командир взводу снайперів ЗСУ Сергій Варакін (Смайл) - Цензор.НЕТ 4281 Зі святом Вас, рідненькі! Бережи Вас Господь!
показати весь коментар
19.12.2020 10:24
+9
А можно было на видео скрыть лицо командира снайперов ?
показати весь коментар
19.12.2020 09:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А можно было на видео скрыть лицо командира снайперов ?
показати весь коментар
19.12.2020 09:10 Відповісти
А навіщо? У нас "пєрєміріє". Снайпери на другій лінії. Це так, сумна іронія. Хоча снайперів дійсно не за відчують у жодній військовій структурі світу. Тим більше - діючих.
показати весь коментар
19.12.2020 09:26 Відповісти
Категорично - НІ. Снайперів не повинни знати в обличчя навіть однополчани.
показати весь коментар
19.12.2020 12:33 Відповісти
Дякую за відео.
Але так, світити командира снайперів не треба було.
І трохи заважає спів: не все добре чути.

Бережіть себе, Захисники !
показати весь коментар
19.12.2020 09:21 Відповісти
Уверен, что поздравление с замыленным лицом выглядит странно. Он и его руководство дали согласие, если сняли на видео. Он не разведчик в тылу врага, а на своей территории бьет сволочь.
показати весь коментар
19.12.2020 11:44 Відповісти
Я тоже против того, чтобы лица наших Защитников видели не только мы, но и враги. Почему-то рожи пойманных предателей затеняют, а тут... Оплошали. Хотели, как лучше, а вышло, как всегда.
показати весь коментар
19.12.2020 09:29 Відповісти
По Сунь-Цзы вроде, когда твоя армия слаба, то ты должен делать вид, что она сильна, как никогда, а когда твоя армия сильна, то нужно прикидываться, что армия слаба.
показати весь коментар
19.12.2020 10:06 Відповісти
Со Святым Николаем вас, наши защитники - герои! Храни вас Господь! А кремлёвской крысе желаю сдохнуть ....Пусть горит в Аду шизоидный маньяк лилипутин.... Да будет так... Аминь!
показати весь коментар
19.12.2020 10:16 Відповісти
Окопна війна: "Ми цього року були дуже чемні, і святий Миколай подарував нам багато подарунків", - командир взводу снайперів ЗСУ Сергій Варакін (Смайл) - Цензор.НЕТ 4281 Зі святом Вас, рідненькі! Бережи Вас Господь!
показати весь коментар
19.12.2020 10:24 Відповісти
В моем детстве во время совка меня поздравлял дед мороз в красной шубе и я ему читал стишок с табуретки. Мне не нравился этот праздник по тому что подарки были из леденца на палочке который я сосал потом целый месяц и ватной игрушки которая рвалась. Ни когда мне не дарили кросовки мяч и айфон. А после не зависемости а особенно после революции гидности я стал сам широко распространять праздник святого николая наряжаясь в него по не сколько раз в год и кладу теперь своим внукам под подушку айфоны футбольные мячи самим зделаные из проволоки трезубы государственые прапоры и иногда прутни тдля тех кто плохо себя вел и не любил Украину. И ни когда не заставляю детишек читать стихи с табуретки а только петь в месте со взрослыми гимн. Слава Украине!
показати весь коментар
19.12.2020 10:42 Відповісти
А прутні (чоловічі статеві органи) ти відрізав у сєпарів ?
показати весь коментар
19.12.2020 11:43 Відповісти
Боже Благослови Україну !
показати весь коментар
19.12.2020 11:12 Відповісти
І ЇЇ ВІРНИХ ДІТЕЙ .
показати весь коментар
19.12.2020 11:39 Відповісти
З Днем Святого Миколая всіх, хто захищає нашу Батьківщину!
показати весь коментар
19.12.2020 12:53 Відповісти
Думал в армии учат убивать врага, а оказывается надо просто "бути чемним". Видимо за это и платят премии.
показати весь коментар
19.12.2020 12:57 Відповісти
У нас от сепаров и кацапов секретов нет. Мы все вот такие открытые и чемные... Мы даже можем вот так открыто показывать и называть фамилии наших командиров взводов снайперов. Это мы типа так хотим понравиться врагу, чтобы у него не было такого уж сильного желания убивать нас... Боже спаси Украину от идиотов!
показати весь коментар
19.12.2020 15:19 Відповісти
Чемний снайпер має бути обвішаний скальпами вбитих ворогів.
показати весь коментар
19.12.2020 21:18 Відповісти
 
 