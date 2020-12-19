Окопна війна: "Ми цього року були дуже чемні, і святий Миколай подарував нам багато подарунків", - командир взводу снайперів ЗСУ Сергій Варакін (Смайл). ВIДЕО

До дня Святого Миколая ми поспілкувалися з бійцями на передовій, щоб дізнатися їхню думку щодо цього свята. Крім того, українські воїни завдяки рубриці "Окопна війна" на Цензор.НЕТ змогли привітати своїх рідних і навчилися співати пісню: "Ой, хто, хто, Миколая любить".

Про це повідомляє журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Нам вдалося побувати на позиціях під тимчасово окупованою Горлівкою, відвідати хлопців і дівчат в Авдіївці, Водяному. Люди з різних регіонів країни, молоді і ті, які уже чимало прожили, поділилися своїми враженнями про це українське народне свято. Хтось з них навіть не здогадувався колись, що існує День Святого Миколая, адже жорстока "совєцька" пропаганда забороняла його. Тому в уяві людей був тільки Дід Мороз із червоним носом і Снігурочка, яка завдяки російським новорічним фільмам втратила свою казкову значущість.

Бійці розповіли нам про свої таємні побажання, що і коли дарував їм святий Миколай. Чи завжди подарунки були хорошими.

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Багато чого, що вдалося почути від хлопців і дівчат, які захищають нашу країну, не ввійшло до сьогоднішнього репортажу. Бійці займаються делікатною роботою на передовій, тому не бажають світитися в інформаційному просторі. Інші не хотіли розказувати нічого на камеру, тому що в них не було дитинства як такого, і Миколай до них не приходив.

Сергій Варакін на псевдо Смайл є офіцером Збройних сил України і командує взводом снайперів, які виконують найпотаємніші бажання українських патріотів. Він першим поділився своїми спогадами і враженнями про День Святого Миколая.

"Ми ніколи не святкували "совкове свято Діда Мороза. Наша родина завжди чекала на прихід Святого Миколая і Різдво. Адже це справжні українські свята з українськими традиціями. Що стосується мого підрозділу, то ми буди дуже хороші і чемні цього року, тому Святий Миколай приходив до нас цілий рік, за що ми йому дуже вдячні. Загалом, я хочу привітати усіх своїх побратимів, всю Україну з цими святами і побажати їм всього найкращого", - сказав Варакін.

Доброволець на псевдо Мельник надзвичайно хвилювався, коли його запитали, отримував він лозину під подушку за погану поведінку чи завжди був слухняний. Зрештою, він заспокоївся і розказав, як святкував День святого Миколая до війни. Адже, починаючи з 2014 року, Мельник воює проти російських окупантів, і дитинство для нього назавжди залишилося в минулому.

- День святого Миколая для мене суто родинне свято. Будучи дитиною, я завжди чекав його. І зараз чекаю, тому що разом з ним приходить казковий настрій, спокій.

- Тобі дарував святий Микола різку? Чи ти був слухняний завжди?

- Різку, що таке різка?

- Ну, лозину, щоб карати за погану поведінку.

- Аааа... Щось я заплутався, але лозина була. Зате тепер я хочу привітати всіх діток українських, всіх українців з цим величезним святом. Хай святий Миколай подарує вам здоров’я і нам Перемогу.

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Андрій, боєць ЗСУ, він виріс у будинку для сиріт, тому його дитинство було не надто щасливим.

"Я не мав сім’ї, тому щось розказати про "щасливе дитинство" не можу. В сирітському будинку ми відзначали Новий рік. Один із викладачів грав Діда Мороза, викладачка образотворчого мистецтва була за Снігурочку. Нам давали скромні подарунки, а вихователі після концерту йшли пити і на цьому свято закінчувалося. В нашому дитячому будинку були діти, які колись мали батьків, тому знали про святого Миколая. Вони розказували нам, що святий Микола приходив до них вночі з подарунками, які клав під подушку. Я завжди мріяв вирости, мати сім’ю і щоб до нас приходив святий Миколай: захисник скривджених, сиріт, бідних. Мрія здійснилася, в мене дружина і дитина в Одесі і до нас приходить святий Миколай, який приносить радість. Залишилося визволити Україну від кремлівських "рашистів", щоб Миколай приходив до всіх українців від Сімферополя до Львова, від Донецька до Чернівців", - розповів воїн

Олександр народився ще в Радянському Союзі. Тому зміст свята Миколая для нього був прихований.

"Розумієте, що колись нам забороняли святкувати День Святого Миколая, ми більше були орієнтовані на Діда Мороза. Тепер в мене діти, дружина і наша сім’я відзначає це велике свято. Тому всіх українців вітаю з цим днем, зокрема і волонтерів, які цілий рік допомагали нам. Будьте здорові і Слава Україні!" - сказав Олександр.

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