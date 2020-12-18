Київський безпековий форум обговорює порятунок світу від COVID-19. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Київський безпековий форум проводить дискусію про вакцини і глобальний порятунок людства від коронавірусу.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на трансляцію форуму в YouTube.
"Як діє влада передових світових економік для боротьби з пандемією і для подолання світової кризи? Які висновки дає національний досвід Великої Британії, Канади і Німеччини?
Що очікувати і що слід робити Україні?" - основні теми для обговорення.
В обговоренні беруть участь:
- Мелінда Сіммонс, Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні;
- Лариса Ґаладза, Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні;
- Анка Фельдгузен, Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні;
- Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму;
- Данило Лубківський, Заступник Міністра закордонних справ України і дипломатичний радник Прем’єр-міністра України у 2014-16 роках, член Наглядової ради Фонду "Відкрий Україну" і Київського Безпекового форуму, модератор.
Стежити за дискусією можна в YouTube, Facebook або на сайті Київського безпекового форуму.
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Отже кожні півроку треба щеплювати 15-20 мільйонів українців.
Що в реальності? В найліпшому випадку 5 мільйонів отримає вакцину до кінця 2021 року. Це утопія. Гроші коту під хвіст. Повне безглуздя.
Бо, як відмічають фахівці у джерелах не для широкої публіки: вакцинація лише прискорює мутацію вірусу (коли б не всякого вірусу) і для нових штаммів потрібно вже нові вакцини. Але сам процес створення вакцин не встигає за природньою мутацією. Ну не встигає і все. Сама природа вірусів така. То навіщо тратити сили на не продуктивні для людства дії (хоча дуже продуктивні для виробників вакцин і інших вигодонабувачів). Хіба не краще вдосконалювати ті фактори, що допоможуть покращити природній імунітет людського організму.
Біологи вміють покращувати імунітет окремих видів рослин. Але людям здебільшого це не підходить.