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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Київський безпековий форум обговорює порятунок світу від COVID-19. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Київський безпековий форум проводить дискусію про вакцини і глобальний порятунок людства від коронавірусу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на трансляцію форуму в YouTube.

"Як діє влада передових світових економік для боротьби з пандемією і для подолання світової кризи? Які висновки дає національний досвід Великої Британії, Канади і Німеччини?

Що очікувати і що слід робити Україні?" - основні теми для обговорення.

В обговоренні беруть участь:

- Мелінда Сіммонс, Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні;

- Лариса Ґаладза, Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні;

- Анка Фельдгузен, Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні;

- Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму;

- Данило Лубківський, Заступник Міністра закордонних справ України і дипломатичний радник Прем’єр-міністра України у 2014-16 роках, член Наглядової ради Фонду "Відкрий Україну" і Київського Безпекового форуму, модератор.

Стежити за дискусією можна в YouTube, Facebook або на сайті Київського безпекового форуму.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Форум (132) Яценюк Арсеній (2571) Лубківський Данило (46) Сіммонс Мелінда (114) Фельдгузен Анка (111) Галадза Лариса (21) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Просто подумайте. Боротьба з ковідом за допомогою вакцин. Потрібно, як кажуть експерти, вакцинування щонайменше 50% населення (для колективного імунітету), причому не рідше, чим кожні півроку. А краще кожні 3 місяці, бо довше гуморальний, тобто специфічний, імунітет на ГРВІ не триває.

Отже кожні півроку треба щеплювати 15-20 мільйонів українців.
Що в реальності? В найліпшому випадку 5 мільйонів отримає вакцину до кінця 2021 року. Це утопія. Гроші коту під хвіст. Повне безглуздя.
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18.12.2020 12:33 Відповісти
Супутник V в поміч
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18.12.2020 13:19 Відповісти
Генератор випадкових словосполучень?
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19.12.2020 14:09 Відповісти
Навіть із такого погляду - повне безглуздя. Але якщо, як Ви заявили, специфічний імунітет від щеплення триває не більше трьох місяців, то може ті кошти, що витрачаються на вакцинування, краще витратити на покращення лікування вже захворілих?
Бо, як відмічають фахівці у джерелах не для широкої публіки: вакцинація лише прискорює мутацію вірусу (коли б не всякого вірусу) і для нових штаммів потрібно вже нові вакцини. Але сам процес створення вакцин не встигає за природньою мутацією. Ну не встигає і все. Сама природа вірусів така. То навіщо тратити сили на не продуктивні для людства дії (хоча дуже продуктивні для виробників вакцин і інших вигодонабувачів). Хіба не краще вдосконалювати ті фактори, що допоможуть покращити природній імунітет людського організму.
Біологи вміють покращувати імунітет окремих видів рослин. Але людям здебільшого це не підходить.
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18.12.2020 13:27 Відповісти
Саме так. Краще витратити на покращення лікування вже захворілих. І на те, щоб кожний хворий мав доступ до цього лікування. А не лише Тищенки з температурою 36,8.
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19.12.2020 14:10 Відповісти
А хто ж офіційно від зеблазнів представляє Україну?
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18.12.2020 12:34 Відповісти
А де доповідь Білла Гейтса і доктора Ральфа Баріка? Хотілось би їх почути на тему звідки пішов по світу ковід, і чи буде продовжена їх робота щодо його модифікації? Переливають члени високого градусу з пустого в порожнє, а історію ковиду чомусь замовчують.
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18.12.2020 12:56 Відповісти
 
 