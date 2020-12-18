Київський безпековий форум обговорює порятунок світу від COVID-19. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Київський безпековий форум проводить дискусію про вакцини і глобальний порятунок людства від коронавірусу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на трансляцію форуму в YouTube.

"Як діє влада передових світових економік для боротьби з пандемією і для подолання світової кризи? Які висновки дає національний досвід Великої Британії, Канади і Німеччини?

Що очікувати і що слід робити Україні?" - основні теми для обговорення.

В обговоренні беруть участь:

- Мелінда Сіммонс, Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні;

- Лариса Ґаладза, Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні;

- Анка Фельдгузен, Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні;

- Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму;

- Данило Лубківський, Заступник Міністра закордонних справ України і дипломатичний радник Прем’єр-міністра України у 2014-16 роках, член Наглядової ради Фонду "Відкрий Україну" і Київського Безпекового форуму, модератор.

Стежити за дискусією можна в YouTube, Facebook або на сайті Київського безпекового форуму.